После того, как европейские и японские автопроизводители приостановили производство и поставки машин в Россию, продажи автомобилей китайских брендов, и без того достаточно существенные, стали активно расти. На этой волне Mkset решил присмотреться к китайским авто премиум-класса, о которых знает не так уж и много автолюбителей. Мы провели тест-драйв внедорожника Exeed VX, машину для испытаний в городских джунглях предоставил официальный дилер EXEED Центр Альфа-Сервис Макарова
в Уфе (ул. Адмирала Макарова, 30).