Exeed VX обладает полным набором систем подогрева и вентиляции: помимо сидений на первом и втором ряду, есть «грелки» на зеркалах заднего вида, руле, переднем и заднем стеклах и даже форсунках стеклоомывателя, собственные дефлекторы обдува есть на третьем ряду. Учитывая последние снежные зимы, которые заметали Уфу, эти достоинства, безусловно, стоит иметь в виду.



Сиденья и дверные карты богато отделаны (в кожу затянуты даже дверные ручки!). Спинка переднего сиденья позволяет принять полулежачее положение, в топ-комплектации еще и электрорегулировка кресла с настройкой поясничного упора по двум направлениям.



Что касается пассажиров, то они должны быть очарованы простором в салоне – впрочем, чего еще ожидать от семиместного кроссовера? Габариты VX позволяют разместить в салоне три ряда сидений, причем каждое из них – полноценное, пассажирам будет комфортно на любом ряду. Примечательно, что у пассажиров второго ряда есть собственный климатический блок с возможностью регулировки температуры.

