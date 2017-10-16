Куда в Уфе выгодно вложить деньги?


Уфа – современный и динамично развивающийся мегаполис.
С каждым днем здесь появляется все больше интересных предложений для инвесторов. Чтобы получить прибыль, ресурсы можно вкладывать в промышленность, инновационные технологии, науку и т.д. Но, без сомнений, одно из самых прибыльных направлений – это инвестиции в недвижимость. Мы решили выяснить, где и какую недвижимость можно купить в Уфе с максимальной выгодой.
Уфа – современный и динамично развивающийся мегаполис.
С каждым днем здесь появляется все больше интересных предложений для инвесторов. Чтобы получить прибыль, ресурсы можно вкладывать в промышленность, инновационные технологии, науку и т.д. Но, без сомнений, одно из самых прибыльных направлений – это инвестиции в недвижимость. Мы решили выяснить, где и какую недвижимость можно купить в Уфе с максимальной выгодой.
Как правило, инвесторы вкладываются в жилую и коммерческую недвижимость. Жилая недвижимость – это квартиры на первичном и вторичном рынках, а также индивидуальные жилые дома. Коммерческая недвижимость – помещения, которые используются для офисов, торговых центров, кафе, ресторанов, спортивных клубов и т. д.

Участники рынка отмечают, что наиболее выгодным способом вложения денег являются инвестиции именно в коммерческую недвижимость, ведь арендная плата здесь больше, а, значит, и выше рентабельность.
Однако, приобретение здания или помещения, которое будет приносить доход, – задача не из легких. Дело в том, что коммерческая недвижимость имеет свои особенности, на которые нужно обратить внимание при покупке объекта.

По оценке экспертов, если правильно выбрать помещение, его доходность может достигать 20% годовых.


Однако, приобретение здания или помещения, которое будет приносить доход, – задача не из легких. Дело в том, что коммерческая недвижимость имеет свои особенности, на которые нужно обратить внимание при покупке объекта.

По оценке экспертов, если правильно выбрать помещение, его доходность может достигать 20% годовых.
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Во-первых, для наиболее выгодных вложений необходимо выбирать объект с хорошим месторасположением. Важно, чтобы район обладал развитой инфраструктурой, отличной транспортной доступностью, имел собственную парковку и т.д.
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Во-вторых, перед покупкой нужно провести предварительный анализ востребованности объекта. Часто бывает, что небольшие объекты, расположенные в жилых комплексах, сдавать выгоднее, чем площади в больших торговых центрах. К тому же, если у вас есть, к примеру, три небольших объекта в разных частях города, вы точно не останетесь без арендаторов.
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В-третьих, лучше выбирать объект недвижимости в новом или строящемся доме. Дело в том, что затраты на его эксплуатацию будут минимальны, ведь в старом офисном здании нужно делать ремонт и зачастую все переделывать под новые стандарты.
В последнее время многие уфимские предприниматели, выбирая место для расположения офиса своей компании, все чаще обращают внимание не на исторический центр, где стоимость аренды достаточно высока и есть проблемы с парковкой, а на другие точки притяжения – Горсовет и Зеленая Роща.
Генеральный директор компании «Альфа-офис», оказывающей услуги по банковскому трейдингу, Кирилл Гусев считает, что расположение офисов в таких районах поможет бизнесу быть ближе к клиентам.
Кирилл Гусев:
Мы оказываем услуги по банковскому трейдингу, то есть клиенты доверяют нам в плане денежных вопросов. Бизнесу в этой сфере нужен солидный, современный и удобный офис, поэтому мы уделяем большое внимание дизайну и планировке. Преимуществом является и наличие выбора площадей в бизнес-центре: компания растёт и за последний год мы три раза переезжали в более крупные офисы. Наконец, расположение офиса всегда играет большую роль. В историческом центре Уфы высокий прайс, но при этом не хватает парковочных мест и часто коммерческие помещения нуждаются в ремонте. По соотношению «цена-качество» район Горсовета – это одно из лучших мест в городе на сегодня. При расширении бизнеса могут быть интересны и предложения в Зелёной Роще. Этот район активно застраивается и развивается, поэтому открытие там допофиса позволит бизнесу быть ближе к клиентам.
Сегодня в Уфе выгодные условия для инвесторов предлагает один из ведущих республиканских застройщиков – Группа компаний «Госстрой».
Современные и комфортные помещения для всех сегментов бизнеса компания реализует в своих жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.
Вся коммерческая недвижимость, которую предлагает застройщик, находится в благоустроенных уфимских районах с хорошей транспортной доступностью – на Горсовете и в Зеленой Роще. До мелочей продумана и инфраструктура каждого жилого комплекса. Здесь есть и большие парковки, поэтому клиенты и сотрудники организаций с легкостью смогут припарковать свой автомобиль.
Компания предлагает помещения площадью от 100 до 3 тысяч квадратных метров под магазины, аптеки, салоны красоты, крупные супермаркеты и т.д.

Все помещения имеют функциональные и продуманные планировки – каждый квадратный метр полезной площади здесь будет использоваться максимально эффективно.

Приобрести площади в объектах компании можно как за наличный расчет, в рассрочку, так и на выгодных условиях по программам коммерческой ипотеки от банков-партнеров. Кредитные программы предусматривают низкую процентную ставку и большую сумму кредита.
«Госстрой» реализует как готовую коммерческую недвижимость, так и объекты высокой степени готовности.
Для инвестора выгодны оба варианта вложения средств. Построенный объект можно сразу после приобретения сдать в аренду и получать стабильную прибыль. Недвижимость на стадии строительства интересна тем, что после ввода объекта в эксплуатацию его можно продать с максимальной выгодой.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в поиске арендаторов, собственная управляющая компания, удобные инструменты приобретения и гибкая система скидок – вот преимущества покупки коммерческой недвижимости группы компаний «Госстрой».
Индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в поиске арендаторов, собственная управляющая компания, удобные инструменты приобретения и гибкая система скидок – вот преимущества покупки коммерческой недвижимости группы компаний «Госстрой».
Подробнее узнать о коммерческой недвижимости, которую предлагает ГК «Госстрой», можно на сайте gosstroy.info или по тел. (347) 246-70-70, 246-80-80

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