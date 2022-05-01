«Я фанат России»

Сам Игорь Караулов называет Россию «своей метафизикой»:



– Может быть, тут сказывается географическое образование (Караулов закончил географический факультет МГУ. – прим. ред.), но язык для меня неотделим от физического пространства, в котором он бытует. Мне интересно осмыслять это пространство.



Так же четко поэт определяет и время, в котором он живет и работает:



– От течения времени вообще сложно абстрагироваться, поскольку время и есть первопричина того, что мы пишем стихи.



Гражданская лирика Караулова 2010-х многим казалась мрачноватой, едва ли не «чернушной». Сам поэт находит, что в последнее время мрачности в его текстах поубавилось:



– Я много писал о том, как трудно остаться человеком во времена трансгуманизма и всеобщей подмены, и в этом я на всякий случай был пессимистом. Но сейчас в нас человеческого, подлинного становится больше. В том числе человеческого горя, человеческого отчаяния, но, как ни парадоксально, стало уже не так тревожно за нашу человеческую сущность.