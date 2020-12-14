Мастера гостеприимства из Башкортостана, заявите о своих проектах

«Я участвовала в прошлом году, дошла до полуфинала. У меня не было цели реализовать проект – была проектная идея «Интерактивный поезд», которую я преподнесла, объяснила, рассказала, защищала. На первом этапе достаточно сложные задания, и надо включать голову, это было полезно. Мероприятие, конечно, было на высоком уровне. Уверена, что и в этом будет так же. Я бы с удовольствием в этом году тоже поучаствовала, но, боюсь, физически не смогу этого сделать. Но всем ребятам советую участвовать, потому что он много даёт в плане личностного роста. Я впервые участвовала в подобных мероприятиях, это было интересно, люди разного уровня собирались, разных позиций и делились опытом – это было достаточно интересно. Много было предпринимателей, которые сами на себя работают и могут поделиться знаниями по организации бизнеса. Мы до сих пор общаемся, переписываемся»