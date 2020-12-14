Мастера гостеприимства из Башкортостана, заявите о своих проектах

Стать участником конкурса «Мастера гостеприимства» могут не только работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. На конкурсе ждут и тех, кто планирует связать свою жизнь с индустрией гостеприимства. Отдельный трек конкурса проводится и для студентов.
Победители получат гранты на проекты и стажировку в ведущих туркомпаниях страны.
Лучшие проекты участников поддержат Ростуризм, Росмолодежь, Общенациональный Союз индустрии гостеприимства, Роскосмос, Росконгресс, Русское географическое общество, и многие другие партнеры конкурса.