Мастера гостеприимства из Башкортостана, заявите о своих проектах
Пандемия коронавируса резко сократила число заграничных туров. Но люди не перестали отдыхать, ведь без смены обстановки и полноценного отдыха сложно представить дальнейшую жизнь. Туристические операторы оперативно откликнулись на призыв нового времени, и сегодня предлагают неожиданные туры в самые далекие уголки нашей необъятной страны. Однако еще не все ресурсы задействованы, не все возможности использованы.
У жителей Башкортостана есть возможность вновь заявить о своих проектах во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», который проходит на платформе «Россия — страна возможностей».
Задачи конкурса:
  • раскрыть потенциал профессионалов,
  • сформировать новые традиции,
  • повысить стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.
заявок было подано на Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства»
более 20 тыс.
3 заочных отборочных этапа
Очные полуфиналы в разных городах России
Финал
Несколько месяцев боролись конкурсанты за выход в финал.
Они прошли:
186
человек вышли в финал, из них 9 финалистов и 1 победитель представителеи Башкортостана
62
Победителя
из 29
регионов РФ
Мнение участников конкурса:
Победитель конкурса "Мастера гостеприимства"
Марат Насхутдинов
Идея Марата - создать первый национальный фастфуд, и даже получить статус международной франшизы. В Уфе уже успешно работает кафе молодого предпринимателя «AIBAT HALLYAR», но для того, чтобы расширить дело, Насхутдинову посоветовали принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства».
Полная история
«Прошел полуфинал, затем финал. Несмотря на то, что защищал проект онлайн, все же стал победителем. Я решил принять участие в конкурсе, чтобы развивать свое дело. У меня не хватало компетенций, финансовых возможностей, чтобы «масштабировать» проект - сделать его больше. Обещали грант от Республики. Я хочу создать федеральную сеть, в Уфе открыть пять кафе, когда получу грант - смогу «запаковать» проект во франшизу. Уже есть запросы из Москвы, Питера и даже Казахстана - спрашивают о франшизе».
Полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства»
Инесса Галкина
Она выступила с проектом «Интерактивный поезд РЖД», цель инициативы: обеспечить пассажиров поезда возможностью знакомиться с интересной информацией о пути следования подвижного состава в интерактивной форме.
Полная история
«Я участвовала в прошлом году, дошла до полуфинала. У меня не было цели реализовать проект – была проектная идея «Интерактивный поезд», которую я преподнесла, объяснила, рассказала, защищала. На первом этапе достаточно сложные задания, и надо включать голову, это было полезно. Мероприятие, конечно, было на высоком уровне. Уверена, что и в этом будет так же. Я бы с удовольствием в этом году тоже поучаствовала, но, боюсь, физически не смогу этого сделать. Но всем ребятам советую участвовать, потому что он много даёт в плане личностного роста. Я впервые участвовала в подобных мероприятиях, это было интересно, люди разного уровня собирались, разных позиций и делились опытом – это было достаточно интересно. Много было предпринимателей, которые сами на себя работают и могут поделиться знаниями по организации бизнеса. Мы до сих пор общаемся, переписываемся»
Конкурс «Мастера гостеприимства» открывает новый сезон.

Регистрация на конкурс открыта
до 15 января 2021 года
На сайте
Стать участником конкурса «Мастера гостеприимства» могут не только работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. На конкурсе ждут и тех, кто планирует связать свою жизнь с индустрией гостеприимства. Отдельный трек конкурса проводится и для студентов.

Победители получат гранты на проекты и стажировку в ведущих туркомпаниях страны.

Лучшие проекты участников поддержат Ростуризм, Росмолодежь, Общенациональный Союз индустрии гостеприимства, Роскосмос, Росконгресс, Русское географическое общество, и многие другие партнеры конкурса.
Что нового ждет конкурсантов в предстоящем конкурсе?
Организаторы конкурса обещают, что новый сезон будет еще интереснее. Еще больше будет призов. Участники проекта погрузятся в региональную специфику и будут решать задачи развития внутреннего туризма в разных уголках страны. Большое обновление произойдет в команде наставников.

Стать участником конкурса может любой гражданин РФ старше 18 лет. Обязательное условие: огромное желание работать в российской индустрии гостеприимства.
Подробности на сайте Welcomecup.ru
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Фото: википедия, mkset. ru, Текст: Татевик Гаспарян
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