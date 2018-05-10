Ровесница победы:
история башкирской соды тесно связана с судьбой страны
Строительство содового завода в Стерлитамаке началось в самое трудное для страны время – осенью 1941 года. Первую продукцию – каустическую соду - завод выдал в победном 1945-ом. Окончилась война, и в стране возник острый дефицит кальцинированной соды, в связи с этим было принято решение о строительстве в Стерлитамаке крупного завода по производству именно кальцинированной соды. Возведение первой очереди цехов было завершено в 1951 году.
Медиакорсеть расскажет о важнейших вехах трудовой биографии завода.
Так начиналась история предприятия, которое сегодня занимает важное место в промышленном секторе экономики Башкирии и России. Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу Башкирской содовой компании.
Начало всему положила разведка
30-ые годы ХХ века, когда молодая советская страна крепла и набиралась сил, стали точкой отсчета для трудовых биографий многих промышленных предприятий, которые сегодня по праву считаются гордостью отечественной промышленности. Так случилось и с содовым производством в Стерлитамаке.
Рассматривались несколько регионов для возможного размещения производства соды. Но самым перспективным регионом была выбрана Башкирия. В 1936 году группа геологоразведчиков установила, что горы - шиханы располагают огромными запасами качественного известняка, который является исходным сырьем как для производства цемента, так и для выработки соды. К тому же при разведке нефтяных месторождений в районе Стерлитамака и Ишимбая были обнаружены большие запасы каменной соли – второго важнейшего компонента химического производства соды. Так в 1939 году была выбрана площадка для строительства будущего содового завода в Стерлитамаке.
Площадка для строительства Стерлитамакского содового завода была выбрана в 1939 году.
Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы и, несмотря на все трудности военного времени, уже в сентябре 1941 года Наркомат химической промышленности вплотную занялся проектированием и строительством содового завода.
Война характеров
О строительстве Стерлитамакского содового завода мы знаем из воспоминаний ветеранов.
Илья Петрович Ткачев стал одним из первых, кто вбил своими руками «колышек» в основание большой химии в Стерлитамаке, он был мобилизован на строительство завода в ноябре 1941 года. Общий трудовой стаж Ильи Петровича составляет 37 лет: плотник, мастер промышленного участка, технорук, начальник РСЦ, мастер группы капитального ремонта цеха карбонизации №2. С 1952 по 1971 годы он избирался заместителем председателя профсоюзного комитета содового завода.
В начале августа 1941 года Илья Петрович отправился на железнодорожную станцию Стерлитамака за очередной партией эвакуированных. Там он и узнал о новом срочном строительстве содового завода между деревнями Бугоровка и Левашовка, неподалеку от города.
– На станции много эшелонов с оборудованием, солдатами и эвакуированными. Оборудование было привезено из Одессы для строительства Станкостроительного завода им. Ленина. Прибывало оборудование и для содового завода из Донбасса, – вспоминал ветеран.
Первыми объектами, возведенными на строительстве будущего содового завода, стали контора для прорабского участка, кладовая для инструмента и обогревалки для рабочих. Затем начали строить большую контору для руководства треста. Копали котлованы под землянки, строили растворный узел, лесопильный завод на промышленном участке, склады и другие объекты. Жизнь закипела…
Строили мы и землянки для солдат стройколонны, то есть для себя (это уже потом были построены бараки из гипсоблоков). Копали в мерзлом грунте котлованы на глубину два метра, затем стены заплетали плетнем. Хворост для этого рубили в пойме реки Белой, и свозили его на лошадях. Ставился каркас стойки, укладывались балки, наклонные стропила, а по ним плетневые щиты. Это был своеобразный потолок, он же и крыша. Всё заливали глинистым раствором, засыпали землей. Внутри штукатурили раствором из глины с песком. Окна были полуподвальные, двери тоже находились практически в яме. Полы земляные. Для сна сбивали двухъярусные полки-нары, клали печи. Потом всё белили и землянка-барак была готова для жилья. В ней могли разместиться по 320-350 человек.

Илья Петрович Ткачев
ветеран завода
Рабочий день в военное время длился по 12-14 часов. Нормальной столовой еще не было, ее начали строить только в феврале 1942 года. В качестве пайка строителям выдавали по 800 граммов хлеба, а в обед и ужин давали немного супа и каши. Завтракали уже дома, вернувшись с трудовой вахты, кто как мог. Где брали силы для работы в таких условиях? Черпали энергию из фронтовых сводок… Каждый хотел внести свой вклад в общую победу.

Людям на стройке не хватало инструмента, приходилось делать его самим. В рабочем порядке выяснили, кто владеет кузнечным делом, а кто – плотницким. Не хватало и стройматериалов – их добывали из местного сырья. Гравий возили из реки Белой в вагонетках, которые по узкоколейке тянули лошади. В январе 1942 года на промплощадке началась закладка фундаментов под основной цех каустической соды. Котлован копали вручную в мерзлом грунте. Бетон сначала готовили тоже вручную (растворный узел пустили позднее), в условиях студеной зимы руки порой буквально леденели даже в рукавицах.
– Как солдаты трудового фронта на работу и с работы мы ходили строем, хотя и в лаптях, в кафтанах, но все равно – солдаты! – с гордостью вспоминал ветеран.
Противоборство технологий
Летом 1945 года группа работников Стерлитамакского содового завода, Гипрохима и НИОХИМа была командирована в Германию на Бернбургский содовый завод «Дойче Сольвэ Верке» для участия в демонтаже необходимого оборудования для строительства содового завода в Стерлитамаке. В марте 1946 года в Стерлитамак прибыл первый эшелон с оборудованием –
39 вагонов.
Бесценны воспоминания о тех событиях, которые описал в своих мемуарах ветеран труда, ученый-химик Петр Парфентьевич Линник, которому в 1946 году едва исполнилось 25 лет, когда его направили в немецкий город Бернбург.
Общий вид Бернбургского содового завода.
– Демонтированное оборудование двух содовых фабрик ждало отгрузки на Хегебрайте, рамке станции Бернбург. Почти все оно требовало консервации: очистки, смазки, покраски, этим занимались целые армии немцев, которые делали это всё для нас, для грядущего Стерлитамака, молча, – писал Петр Линник.
И вот сейчас, в июле 1946 года, они разбирают свой завод. О чем они думают? Нам все равно, ибо по их милости еще в руинах стоят наши города, заводы и фабрики. Вот оно экономическое разоружение Германии! И я рад, что мне пришлось участвовать в этом справедливом процессе. Мы знали, что никакой задержки в отправке эшелонов быть не должно! И, действительно, задержек не было.

Петр Парфентьевич Линник
ученый-химик
Как это ни странно, на территорию завода за шесть лет войны не упала ни одна «зажигалка». Ходили слухи, что фирма «Сольвэ» откупилась от американских и английских бомбардировок. Такой возможности никто не исключал, если учесть, что столь крупный немецкий город, как Магдебург, американцы за 45 минут бомбежки превратили в дымящуюся груду развалин
со многими тысячами жертв.
– В феврале 1947 года мой транспорт с технической документацией, без которой всё отгруженное ранее не более чем груда металла, тронулся в далёкий путь, – продолжал Петр Парфентьевич. – Немного грустно, но дело сделано, пора на Родину... В последний раз я посмотрел на темневшие, высокие трубы, стоявшие там, где год назад был крупнейший в мире содовый комбинат фирмы «Дойче Сольвэ Верке».
Легенда росла на глазах
В течение 1947 года проводилась усиленная работа по складированию и учету оборудования особых поставок для содового производства. Она продолжалась и в последующие годы.
В первую очередь было организовано строительство временного жилья для прибывающих в Стерлитамак рабочих и специалистов. Широким фронтом развернулся монтаж металлоконструкций, технологического оборудования, трубопроводов, водопроводов, рассолопровода и канализации, а также монтаж электротехнического оборудования.
28 декабря 1948 года Советом Министров СССР было принято постановление, в котором отмечалось, что строительство Стерлитамакского содового завода должно вестись ускоренными темпами. Общий объем капиталовложений для строительства первой очереди завода был установлен в размере фантастических по тем временам 170 млн рублей.

Первые работники Стерлитамакского содового завода.
В городе с питанием было плохо. 700 грамм хлеба мне и по 300 грамм на детей. Ведро картошки на базаре 900 рублей стоило, буханка хлеба – 400 рублей. А выживать надо было. Мне подсказали: в привезенном из Германии оборудовании, в трубах оставалась сода. Мы ее выгребали, на крыше высушивали, в ступке камешки растирали, через сито просеивали. Сода – как мука, только желтоватая немного из-за того, что долго в трубах лежала. Потом, перемерив стаканами, складывали в мешочки. Была и оптовая покупательница, которая стояла на рынке и торговала этой содой. На эти деньги я купила себе красивое платье.

Федора Даниловна Трубинская
ветеран завода
По данным на 1 июля 1949 года, на строительстве содового завода в общей сложности было занято 6370 рабочих. Основное оборудование для первой очереди строящегося завода находилось тогда на базе особых поставок, куда поступило 5397 вагонов. Они были размещены на участке от содового завода до станции Косяковка вдоль железнодорожного полотна.
Вопрос о темпах строительства содового завода специально рассматривался на коллегии Министерства химической промышленности, которая, в частности, отмечала, что обьем строительно-монтажных работ за 7 месяцев 1949 года был выполнен всего на 70%. При таком положении дел сроки ввода завода в эксплуатацию были изменены.
Самый ценный ресурс предприятия – люди
Ввод в эксплуатацию первой очереди содового производства намечался в 1949 году. Однако недостаточное финансирование, задержки в проектировании и поставках оборудования, отставание строителей в сдаче объектов задержали пуск цехов кальцинированной соды до начала ноября 1951 года.
За три года были построены производственные и вспомогательные объекты, ТЭЦ в составе двух котлов и двух турбогенераторов, рассолопромысел с 16-ю скважинами и рассолопроводом протяженностью 25 километров, мощная подвесная канатная дорога от известнякового карьера до завода.
Предложение по созданию воздушной канатной дороги внес Василий Максимович Меренков, прошедший путь от младшего горного техника до директора шахты, за что 12 января 1951 года был представлен к ордену Ленина. В 1950 году монтажники приступили к установке оборудования в основных цехах. Его подготовкой на базе особых поставок занимались тогда более 800 рабочих.
Задолго до пуска завода была начата работа по подготовке кадров. Если основные руководящие должности были укомплектованы специалистами, имевшими богатый производственный опыт, то начальники смен, мастера по ремонту были в основном молодыми специалистами. Основную массу рабочих составляли выпускники Славянского, Дзержинского, Ефремовского, Егорьевского, Казанского, Павловского и других ремесленных училищ.

В конце лета 1951 года приступили к работе технологические и ремонтные бригады, которые занялись обкаткой и испытанием оборудования. На период пуска цех из Донецкого завода и Славянского комбината в Стерлитамак прибыли лучшие специалисты – аппаратчики и машинисты.
Уже с 10 ноября 1951 года Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды.
Память о труднейших военных годах на предприятии неизменно чтят. Сегодня на учете в совете ветеранов Башкирской содовой компании состоят 15 фронтовиков, 14 вдов ветеранов войны и 260 тружеников тыла. Компания не забывает о своем священном долге – помнит и поддерживает тех, кто своими руками ковал Победу. Ежегодно на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направляет значительные суммы благотворительной помощи. В этом году выплаты составили около 1 млн рублей.
В сегодняшних успехах Башкирской содовой компании, прочно удерживающей передовые позиции по производству пищевой, кальцинированной и каустической соды, а также строительной и химической продукции, есть частица и их труда.