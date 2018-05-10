Как это ни странно, на территорию завода за шесть лет войны не упала ни одна «зажигалка». Ходили слухи, что фирма «Сольвэ» откупилась от американских и английских бомбардировок. Такой возможности никто не исключал, если учесть, что столь крупный немецкий город, как Магдебург, американцы за 45 минут бомбежки превратили в дымящуюся груду развалин
со многими тысячами жертв.
– В феврале 1947 года мой транспорт с технической документацией, без которой всё отгруженное ранее не более чем груда металла, тронулся в далёкий путь, – продолжал Петр Парфентьевич. – Немного грустно, но дело сделано, пора на Родину... В последний раз я посмотрел на темневшие, высокие трубы, стоявшие там, где год назад был крупнейший в мире содовый комбинат фирмы «Дойче Сольвэ Верке».