Строили мы и землянки для солдат стройколонны, то есть для себя (это уже потом были построены бараки из гипсоблоков). Копали в мерзлом грунте котлованы на глубину два метра, затем стены заплетали плетнем. Хворост для этого рубили в пойме реки Белой, и свозили его на лошадях. Ставился каркас стойки, укладывались балки, наклонные стропила, а по ним плетневые щиты. Это был своеобразный потолок, он же и крыша. Всё заливали глинистым раствором, засыпали землей. Внутри штукатурили раствором из глины с песком. Окна были полуподвальные, двери тоже находились практически в яме. Полы земляные. Для сна сбивали двухъярусные полки-нары, клали печи. Потом всё белили и землянка-барак была готова для жилья. В ней могли разместиться по 320-350 человек.