Кузнецовский затон –
удачное место для жилья
Почему жить в Кузнецовском затоне комфортно и приятно
Кузнецовский затон - один из наиболее экологичных и перспективных районов Уфы. Сегодня мы расскажем, почему именно этот район уже в ближайшее время станет настоящей точкой притяжения не только для жителей столицы Башкирии, но и для ее гостей.
В Кузнецовском Затоне создадут уникальный зоологический парк «Агидель»
Это будет не обычный зоопарк, а огромный парк развлечений, подобного которому столица Башкирии еще не видела. Располагаться он будет рядом с гипермаркетом «Лента». В данный момент решаются вопросы по строительству, новый объект займет порядка 120 га. Строительством экопарка займутся предприниматели совместно с государством.
Всё, что нужно для комфортной жизни
В Кузнецовском затоне будут строиться школы, детские сады, поликлиники, парковки и другие необходимые объекты инфраструктуры, появятся велодорожки и комфортные зоны отдыха.
Транспорт и экология
Еще один из основных плюсов нового микрорайона — отличная транспортная доступность. Чтобы добраться до центра города, нужно будет потратить не более 10 минут. Экология - также немаловажный фактор: микрорайон удалён от промышленных предприятий, а близость рек Белая и Уфа, а также густые леса Зауфимья обещают всем жителям Кузнецовского затона чистейший воздух.
Дети — наше будущее
В соответствии с проектом планировки в Кузнецовском затоне будет создан детский сад на 150 мест, а также современная школа, рассчитанная на более чем 1200 учащихся.
Качество жилья в Кузнецовском затоне оценил даже глава Башкирии
Кузнецовский затон в рамках рабочей поездки по Уфе посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Руководитель республики осмотрел квартиры, оценив качество выполненных работ, обсудил с представителями застройщика вопросы благоустройства территории, развития инфраструктуры и транспортной доступности микрорайона.
ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне
Многие уфимцы уже оценили перспективы Кузнецовского затона и спешат приобрести жилье в комплексе комфорт-класса «Белая река».
- Я смотрю на перспективу, – говорит уфимец Рустем, который оформляет ипотеку на «первичку» в Кузнецовском затоне. – Через несколько лет, когда все строящиеся дома будут сданы и район «обрастет» инфраструктурой, это будет одно из лучших мест города.
По оценкам экспертов, в соседних с Кузнецовским затоном микрорайонах Южный и Колгуевский стоимость квартир значительно выше. Например, купить квартиру в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река» в Кузнецовском затоне сегодня можно всего от 1 млн 877 тыс руб.
- На сегодняшний день Кузнецовский затон – пожалуй, единственный столичный микрорайон, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией, развивающейся инфраструктурой и прекрасными видовыми характеристиками. Ярким примером такого строительства можно назвать жилой комплекс комфорт-класса «Белая река», – отмечает Екатерина Прокудина, руководитель отдела продаж Группы Компаний «Госстрой», компании, которая сегодня ведет строительство ЖК «Белая река».
ЖК «Белая река»
– это комфортное жилье на свежем воздухе, на берегу реки Белой. Такого в Уфе еще не было. Большой выбор удобных и функциональных планировок, белая отделка квартир, помещения в просторных холлах для спортивного инвентаря и колясок. Элегантное здание, опоясанное водной гладью и безбрежными лесами, каскадом спускается к берегу реки Белая. Неудивительно, что из его окон открываются бесподобные виды. Собственный ландшафтный парк, продуманные планировки, улучшенная отделка подъездов и передовые инженерные технологии позволяют смело говорить о явных преимуществах комплекса в классе «комфорт».
Почему ЖК «Белая река» - это новый уровень жизни
Комфорт загородного образа жизни в 10-ти минутах от центра Уфы
Вид на реку из каждой квартиры
Белая отделка: подготовка поверхностей под покрытие
Более 10 различных планировок квартир
Наземная парковка и круглосуточная охрана
Богатая инфраструктура района (школы, детские сады, гипермаркеты)
Просторные холлы с местами для колясок и спортивного инвентаря
Ландшафтный парк
Современные и безопасные детские площадки
Передовые инженерные решения
Лучевая разводка отопительной системы с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии
Собственная котельная
Повышенные нормы теплоизоляции фасадов
Эффективная система вентиляции
Надежная противопожарная защита
Выгодные программы покупки
Ипотека от 7,4% годовых
Ипотека без первого взноса
Беспроцентная рассрочка
"Трейд-ин" - обмен вторичного жилья на новое


Подробную информацию о ЖК «Белая река» можно узнать на сайте,
а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по
многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.
Site logo menu