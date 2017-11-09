– это комфортное жилье на свежем воздухе, на берегу реки Белой. Такого в Уфе еще не было. Большой выбор удобных и функциональных планировок, белая отделка квартир, помещения в просторных холлах для спортивного инвентаря и колясок. Элегантное здание, опоясанное водной гладью и безбрежными лесами, каскадом спускается к берегу реки Белая. Неудивительно, что из его окон открываются бесподобные виды. Собственный ландшафтный парк, продуманные планировки, улучшенная отделка подъездов и передовые инженерные технологии позволяют смело говорить о явных преимуществах комплекса в классе «комфорт».