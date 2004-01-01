Центр помогает беременным и женщинам с детьми, ставшим жертвами семейного насилия. Предоставляет убежище, психологическую поддержку и продуктовую помощь, организует досуг для таких семей.



Социальная гостиница для женщин с детьми, попавших в сложную ситуацию, существует уже несколько лет.



«Адрес гостиницы скрыт, потому что это это убежище. Если женщина поступает после насилия, ей необходимо спрятаться. Потому что семейный насильник, как правило, активно ищет ее и может причинить вред как самой женщине, так и другим проживающим в убежище», — рассказывает Наталья Слободян.



Социальная гостиница — это экстренная помощь. Затем женщине помогают восстановить документы, предоставляют юридические консультации, если это необходимо. После того, как семья «встанет на ноги» (мама найдет работу и жилье), она покидает убежище.



Сотрудники центр начинали с помощи беспризорникам в 90-е. Затем, когда государство решило проблему, продолжили помогать семьям, попавшим в кризисную ситуацию. Центр также занимается профилактикой социального сиротства, организует досуг для женщин с детьми и правовую поддержку.

Наталья Слободян Директор кризисного центра АНО «Возможность»

