«КарелИнформ» в преддверии скорых выборов главы Карелии вспоминает, какой «багаж» к 2017 году достался нынешнему руководителю региона Артуру Парфенчикову.
Рустэм Хамитов начал исполнять обязанности главы Башкирии в июле 2010 года. Общественно-политическая атмосфера в республике к тому моменту, напитанная суверенитетом, уже становилась душной. Хамитов же ворвался в нее этаким свежим сквозняком, новым, непривычным и чужеродным. В Башкирию он приехал по сути один, без команды, и лепил правительство «из того, что было». Поэтому перестановки в ведомствах, отставки и назначения стали частыми явлениями, пока он управлял регионом. При этом Хамитов так и не смог окружить себя людьми, которым бы полностью доверял.
Его сменщик Радий Хабиров в кадровых вопросах действовал с точностью до наоборот. Он не стеснялся отправлять в отставку ставленников Хамитова, а многие посты отдал «варягам».
“Исход” членов правительства Хамитова начался сразу после смены власти. Что стало с прежней командой спустя годы — выяснил Mkset.
Сам Рустэм Хамитов после отставки стал абсолютно непубличным, исчезнув из политической повестки. Спустя два месяца после ухода с должности главы республики он вошел в совет директоров “Башнефти”. Члены совета директоров получают вознаграждение. Данные за 2021 год пока не опубликованы, однако, как следует из более раннего отчета компании, за 2020 год 10 членам совета директоров выплатили суммарно 9,6 млн рублей. В пересчете на одного сумма составила 960 тыс. рублей.
До назначения в правительство в 2013 году Рустэм Марданов работал в Нацбанке Башкирии. В Банк России он и вернулся после отставки, возглавив уже Уральское главное управление.
В свое время Рустэм Хамитов очень долго не мог определиться с кандидатурой премьера, и с 2012 до ноября 2015 года сам выполнял его обязанности. После того, как выбор был сделан, оба - и Хамитов и Марданов - казались довольны принятыми решениями. Эксперты говорили, что от последнего ждут организации эффективной работы экономического блока в кризисный период. Марданов, как и его заместители, попросился в отставку сразу после смены власти, в октябре 2018 года. Однако тогда Хабиров Марданова не отпустил, попросив подождать. Но вскоре, в начале декабря 2018 года, чиновник все же покинул республику.
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Евгений Маврин дважды «призывался» на госслужбу. В 2010-2012 годах он дорос из замминистра до министра экономического развития, далее был назначен вице-премьером. В июне ушел в отставку «в связи с переводом на другую работу». Однако этому предшествовало опубликование на питерском экономическом форуме Национального рейтинга инвестиционного климата регионов РФ. Башкирия заняла в нем 40 место. Тогда же поста министра экономического развития лишился Александр Васильев.
В мае 2018 года Хамитов назначил Маврина замруководителя своей администрации. А в октябре на смену ему пришел экс-депутат Госдумы и давний соратник Хабирова Александр Сидякин (ныне - глава исполкома «Единой России»).Маврин же ушел в бизнес. В 2019 году он основал компанию «Системные решения». Вторым совладельцем общества выступает, очевидно, экс-руководитель администрации главы РБ (при Хамитове также побывал и вице-премьером, министром экономразвития) Владимир Балобанов. Компания занимается услугами в области бухгалтерского учета, проведения финансового аудита и налогового консультирования.
MKSET.RU
Должность вице-премьера Марат Магадеев занимал с 2012 года. Ушел с поста по собственному желанию в октябре 2018 года, после назначения Радия Хабирова врио главы региона. Магадеева считали одним из самых близких к Рустэму Хамитову чиновников. Он и Рустэм Хамитов вместе работали в МЧС Башкирии еще в 1990-е годы.
После смены власти Марат Магадеев решил, что не впишется в новую команду амбициозного Хабирова и попросился в отставку. Осведомленные источники тогда отмечали, что отставку инициировало новое руководство республики. Фактические вице-премьер ушел «в никуда», новую должность ему не предложили. С того момента и до сегодняшнего дня он, на почетной пенсии, занимается развитием футбольного клуба «Уфа» в должности советника.
Футбольный клуб испытывает сложности с финансированием. Ранее власти неоднократно заявляли, что нашли спонсора для «Уфа» - им станет одна из компаний республики. Наименование благотворителя обещали назвать, как только будут оформлены отношения между сторонами.
MKSET.RU
Подал в отставку в октябре 2018 года после назначения врио главы Башкирии Радия Хабирова. Работа Салавата Сагитова также, как и его коллег, вызвала критику тогда еще исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова. Недовольство в его адрес было высказано из-за ситуации с закупкой лекарств. Несмотря ни на что, Сагитову удалось «уйти хорошо». Уже в ноябре того же 2018 года его назначили исполняющим обязанности ректора БГПУ, а в июне 2019 года он был избран на эту должность.
MKSET.RU
При Рустэме Хамитове был вице-премьером. Потом исполнял обязанности, был первым вице-премьером и совмещал это с должностью руководителя аппарата правительства. Смог «уцелеть» в октябре 2018 года, когда своих постов лишились практически все «хамитовские». Очевидно, что тогда ему, человеку, занимавшемуся аппаратной работой в течение многих лет, замены не нашлось. Однако в сентябре 2021 года Илшата Тажитдинова все же понизили до поста простого вице-премьера. В этом статусе он должен был сосредоточиться на работе по национальным и инвестиционным проектам.
MKSET.RU
Пост заместителя премьер-министра в правительстве Рустэма Хамитова занимал с 2014 по 2016 годы. В это время выступал за введение запрета на перепродажу леса на корню. Ильшат Тимергалин считал, что такой лес продается очень дешево в сравнении с кубометром необработанной древесины, из-за чего экономика республики теряет миллиарды доходов.
С 2016 года руководил одним из крупнейших государственных сельхозпредприятий - совхозом «Рощинский». В сентябре 2018 года стал депутатом Госсобрания Башкирии. Входил в профильный комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Умер 8 февраля 2022 года.
MKSET.RU
Сейчас Артур Шайнуров руководит семейным бизнесом.В 2022 году фракция КПРФ выдвинула кандидатуру Шайнурова на выборах мэра Уфы. Выборы носили формальный характер. Победил, как и ожидалось, Ратмир Мавлиев. По нашим данным, Артур Шайнуров планирует выступить в качестве инвестора Судоремонтного-судостроительного завода в Уфе. Предполагается, что предприятие будет возрождаться. Однако территория завода - это 24 га земель на берегу реки Белой, интересной и с точки зрения крупного девелопера.
MKSET.RU
Дмитрий Шаронов — бывший вице-премьер Башкирии, родной брат президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. Должность вице-премьера республики занимал с 2012 по 2016 года.
«Институт нефтехимпереработки» Дмитрий Шаронов возглавил в мае 2018 года.
Институт полностью принадлежит республиканскому Минземимуществу. 2021 год институт завершил с убытком 69,6 млн. В январе УФНС по РБ потребовала в арбитраже признать общество банкротом. Решение пока не принято.
Сам Шаронов подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщила региональная прокуратура в сентябре 2021 года, обвинительное заключение уже утверждено. По данным надзорного ведомства, у института имелась задолженность по налогам. Чтобы избежать принудительного списания долгов, директор организации переводил средства от сделок в обход расчетного счета компании. А контрагентам направили предложение перечислять средства по сделкам на счета других компаний.
MKSET.RU
Еще один вице-премьер, курирующий строительный блок в Башкирии. Уволился в октябре 2018 года после обрушившейся на него критики.
Андрея Трухана считали одним из близких к Рустэму Хамитову чиновников. Вместо него Радий Хабиров назначил своего соратника Раифа Абдрахманова. На сегодня о том, как устроился Андрей Трухан, ничего не известно. Его следы теряются. На Трухана не оформлено ни одно действующее предприятие, он не является ИП.
MKSET.RU
Возглавлял министерство промышленности и инновационной политики Башкирии с 2012 года. В отставку ушел с формулировкой «по собственному желанию» в августе 2019. Сам Карпухин свое решение объяснил тем, что «хочет уступить дорогу молодым».
Возглавляет уфимский филиал ЦЛАТИ по ПФО в статусе исполняющего обязанности руководителя. Осенью 2021 года филиал под его руководством обследовал площадку бывшего завода «Уфахимпром». На основе полученных данных Росприроднадзор позже принимал решение о рекультивации накопленного экологического вреда или консервации объекта.
Согласно данным системы «СПАРК», Карпухин также является действующим членом совета директоров Корпорации развития Республики Башкортостан.
MKSET.RU
В Башкирии занимался конгрессной деятельностью, внешнеэкономическими связями, организацией и проведением форумов стран ШОС и БРИКС и встреч глав государств и правительств БРИКС в 2015 году.
Сначала стал руководителем офис-группы по подготовке и проведению саммитов. А когда они завершились, получил пост руководителя Госкомитета по по внешнеэкономическим связям. Руслан Мирсаяпов известен как грамотный специалист в своей области. Непосредственно перед своим увольнением в феврале ушел в отпуск. В том же месяце стало известно о его назначении в Азербайджан.Кресло Мирсаяпова, как и анонсировали источники, заняла в тот момент 26-летняя москвичка Маргарита Болычева. По их данным, место в правительстве освободили специально для нее.
Руслан Мирсаяпов занимается тем, что он хорошо умеет делать. По-прежнему публичен.
MKSET.RU
Стал первым госслужащим, о котором Радий Хабиров заявил: “Я с таким руководителем работать не буду”. Впоследствии эта фраза не раз повторялась в той или иной вариации.
Илдару Хадыеву это было заявлено в ноябре 2018 года и касалось ситуации с деятельностью «черных» недропользователей, в частности, в Зауралье. Глава Минэкологии сразу же написал заявление по собственному желанию. В настоящее время чиновник не публичен. Как удалось выяснить Mkset, сейчас он работает в одном из республиканских ведомств.
Между тем сотрудники Минэкологии отзывались о нем как об инициативном и деятельном руководителе.
MKSET.RU
До 2018 года был министром ЖКХ Башкирии, а после стал депутатом Госсобрания. Впрочем, на его намерение заняться законотворчеством приход Радия Хабирова никак не сказался. Участвовать в выборах Сергей Афонин собирался еще весной 2018 года.
Летом 2019 года выступил докладчиком по законопроекту, ограничивающему проведение митингов, демонстраций и шествий на различных, непредназначенных для этого территориях. После чего в Уфе они стали возможны лишь в трех местах.
MKSET.RU
Отставка Анвара Бакирова произошла в октябре 2018 года после жесткой публичной критики со стороны врио главы региона Радий Хабирова. Высказанное на совещании в правительстве недовольство чиновником было связано с недостаточностью поликлиник в новых микрорайонах и дефицитом врачей.
«Может, вам преподавать?», - спросил на том совещании Хабиров. Тут же было подано заявление об отставке. Тогда Бакиров устроился проректором по инновационной и лечебной работе в БГМУ.
MKSET.RU
Ушел в отставку одним из первых восьми членов «хамитовского» правительства в 22 октября 2018 года. На тот момент прошло 10 дней после того, как Радий Хабиров вернулся в республику в статусе и.о. главы региона.
В апреле 2019 года Гурьева арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. Экс-министра обвинили в выводе активов - земельных участков - из республиканской собственности. Сделки, как установило следствие, проводились в интересах застройщика «СУ-10».
Осенью 2021 года Гурьев был осужден на три года условно за превышение должностных полномочий. Первоначально - в ноябре 2020 года - суд его полностью оправдал, но прокуратура опротестовала приговор.
MKSET.RU
Еще один член правительства, которому удалось удержаться при новой власти. Заняла свою должность в 2012 году и до сих пор в ней остается. Доклады министра культуры никогда не вызывали критики.
Амина Шафикова - профессиональный музыкант. Окончила Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова, Казанскую государственную консерваторию. Играет на фортепиано.
В 2020 году Амина Шафикова пыталась отсудить 100 тыс. руб. компенсации морального вреда от музыканта, бывшего главного дирижера Национального симфонического оркестра республики Рустэма Сулейманова. Она посчитала, что музыкант своими комментариями о состоянии зданий Сибайской филармонии опорочил ее деловую репутацию. Суд первой инстанции иск удовлетворил, но Верховный суд Башкирии отменил это решение первой инстанции.
MKSET.RU
На должность главы района был избран марте 2020 года, после того как предыдущий руководитель Владислав Миронов сложил полномочия. В отношении последнего возбудили уголовное дело: он, по данным следствия, выделил 16 сиротам жилье в непригодных для этого домах. В 2021 году дело закрыли за истечением срока давности.
Иванюта же известен тем, что в 2010 году в составе группы спортсменов отправился покорять Пик Победы. Акция была посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Знамя победы и флаг Башкирии на вершину водрузили, однако один из участников экспедиции погиб. Вместе с ним на леднике остались еще двое альпинистов, присоединившихся к башкирской группе. Остальные участники экспедиции, в числе которых и Иванюта, получили обморожения, но остались живы.
MKSET.RU
«Прославилась», когда, занимая должность министра образования, сделала две ошибки в трех предложениях. Пост в соцсетях она потом удалила, объяснив это «экспериментом» по выявлению грамотных подписчиков.
Поскольку особых успехов на посту министра не продемонстрировала, была назначена и.о. ректора Института развития образования, где также оскандалилась, не сумев выстроить нормальных отношений с подчиненными. А еще ее обвиняли в плагиате.
Из ее постов в соцсетях следует, что с апреля она оказывает услуги психолога - в статусе самозанятой. Судя по публикациям, вполне довольна собой и жизнью.
MKSET.RU
Одна из немногих «хамитовских», кому удалось сделать карьеру после смены власти. Радий Хабиров повышал ее до вице-премьера по социальным вопросам. Этот пост она получила в 2018 году, однако в марте 2021 года ее вернули на должность министра семьи, труда и соцзащиты.
Ленара Иванова всегда производила впечатление сопереживающего людям, сочувствующего, человечного чиновника. Но летом 2020 года, говоря о детских пособиях на совещании, сказала, что «халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей». А когда в декабре 2020 года при пожаре в частном пансионате погибли 11 стариков, была замечена улыбающейся на фотографии у елки, в компании руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Рустема Ахмадинурова и супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой. Совсем не таких фото в тот день ожидали жители региона. Кроме того, она предложила увеличивать численность населения репродуктивного возраста с помощью мигрантов.
MKSET.RU
В статусе и.о. министра финансов проработала в 2018 - 2019 годах, а затем избавилась от приставки к должности. В апреле 2022 года Радий Хабиров назначил Лиру Игтисамову куратором социального блока в должность вице-премьера. Она будет отвечать за систему здравоохранения и министерство социальной защиты и труда.
MKSET.RU
Свой пост занимает фактически с октября 2017 года. После избрания Хабирова главой Башкирии два месяца проработал в статусе исполняющего обязанности главы ведомства. Но в ноябре избавился от приставки и. о. Производит впечатление профессионала, разбирающегося в том, как работает отрасль. Особых нареканий от надзорных органов его деятельность не вызывает. Руководство республики, по-видимому, его работой довольно.
MKSET.RU
В чиновники пришел из бизнеса. Имея такой опыт, хорошо знал, как организовать предпринимательскую деятельность. В отставку ушел в марте 2019 года. Умер в августе 2020 года. В Госкомитете о нем вспоминали как о человеке с неиссякаемой энергией, талантливом руководителе с высокими душевными качествами.
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В апреле 2019 года ушел в отставку с поста министра экономического развития. Затем работал врио директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации федеральной службы государственной статистики», но в этом ведомстве не задержался. С сентября 2019 года в статусе врио возглавлял Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). А в июле 2020 года избран ректором на выборах, прошедших на альтернативной основе.
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Руководил ведомством с 2017 по 2020 годы. Запомнился спорными инициативами об установке турникетов в автобусах, которые планировалось привезти из Москвы. За это получил прозвище «турникетыч». Кроме того, хотя при чиновнике и ввели карту для безналичной оплаты проезда «Алга», но транспортные проблемы так и не решили.
После отставки Хабиров назначил его своим помощником по транспорту, однако долго в этой почетной должности Мухаметьянов не оставался. В августе 2021 года он сообщил, что займется «повышением эффективности использования международных транспортных коридоров» в Минтрансе России.
MKSET.RU
На протяжении многих лет отвечал за информационную политику в регионе. С 2010 года в должности министра связи и массовых коммуникаций, с 2012 возглавил Агентство по печати и СМИ. Известен как полиглот - владел несколькими языками народов Башкирии.
Руководителем отдаленного Зилаирского района был избран в марте 2020 года
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