Клубный ресторан
«Остап Бендер»
Ресторан «Остап Бендер» откроет для вас окно в мир одного из лучших произведений Ильфа и Петрова с неизменным блеском Уфы 21 века. Яркий и невероятно светлый зал выполнен в тематике знаменитого романа, а сцена и качественное звуковое оборудование помогут в проведении мероприятий и банкетов. В честь грядущего празднования Нового года подготовлена яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а зажигательный ведущий не даст гостям заскучать.
Но, как мы знаем, главное в любом ресторане - это все же еда, и в этом плане гостей «Остапа Бендера» будут удивлять повара высшей категории, подготовившие специальное банкетное меню к Новому году.
При заказе новогоднего корпоратива в него уже включены: диджей, ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, стриптиз женский либо мужской и восточные танцы.

В субботу и воскресенье вас ждут ретро-дискотека до 5 утра, диджей, светомузыка и большой экран.
Стоит

от 1 500 рублей до 20 декабря и до 2 700 рублей после 20 декабря, с человека
Меню:
6 видов закусок,
2 вида горячих блюд,
1 салат порционный,
1 салат на столе
и хлебная корзина.
Режим работы:
Понедельник - Пятница
с 12:00 до 23:00
Пятница - Суббота
с 10:00 до 06:00
Воскресенье
с 12:00 до 23:00
Наши контакты:

телефоны:
+7 (347) 241-56-92
+7 (347) 285-01-51
Адрес: Уфа, ул. Лесотехникума, 49/1а,
(напротив ипподрома «Акбузат»)

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