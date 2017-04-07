Ресторан «Остап Бендер» откроет для вас окно в мир одного из лучших произведений Ильфа и Петрова с неизменным блеском Уфы 21 века. Яркий и невероятно светлый зал выполнен в тематике знаменитого романа, а сцена и качественное звуковое оборудование помогут в проведении мероприятий и банкетов. В честь грядущего празднования Нового года подготовлена яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а зажигательный ведущий не даст гостям заскучать.
Но, как мы знаем, главное в любом ресторане - это все же еда, и в этом плане гостей «Остапа Бендера» будут удивлять повара высшей категории, подготовившие специальное банкетное меню к Новому году.
При заказе новогоднего корпоратива в него уже включены: диджей, ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, стриптиз женский либо мужской и восточные танцы.
В субботу и воскресенье вас ждут ретро-дискотека до 5 утра, диджей, светомузыка и большой экран.
Стоит
от 1 500 рублей до 20 декабря и до 2 700 рублей после 20 декабря, с человека
Меню: 6 видов закусок, 2 вида горячих блюд, 1 салат порционный, 1 салат на столе и хлебная корзина.