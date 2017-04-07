Ресторан «Остап Бендер» откроет для вас окно в мир одного из лучших произведений Ильфа и Петрова с неизменным блеском Уфы 21 века. Яркий и невероятно светлый зал выполнен в тематике знаменитого романа, а сцена и качественное звуковое оборудование помогут в проведении мероприятий и банкетов. В честь грядущего празднования Нового года подготовлена яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а зажигательный ведущий не даст гостям заскучать.

