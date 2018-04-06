Орловская область
17 место по ЦФО/80 место по РФ
Родина лидера КПРФ Геннадия Зюганова в числе аутсайдеров исследования. Регион оказался в числе шести субъектов, не вводивших меры строгой самоизоляции. "Самое простое — все запретить, а потом думать, как обеспечить эти жесткие ограничительные меры. Но мы одними из первых ввели ограничения для сферы услуг, торговли, культурно-массовых мероприятий. Второй момент — экономика. Регион не может остановиться. Так, последние два дня мы и ночью, и днем в ручном режиме запускали производство масок", - отметил губернатор Андрей Клычков. В регионе коронавирусом больны три человека.