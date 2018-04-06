Липецкая область

3 место по ЦФО/17 место по РФ



Замыкает число 18 лучших регионов России по подготовке к пандемии. Вовремя были введены ограничительные меры, но не обеспечен должный контроль за ростом цен. Всего в Липецкой области коронавирусом по состоянию на 2 апреля заболело 15 человек. Трое успели вылечиться. Губернатор Игорь Артамонов высказал мнение, что в России меньше распространена инфекция, чем в Европе, потому что удалось сохранить "санитарность медицины". "Может, шприц у нас не такой острый, соглашусь. Но у нас есть множество других преимуществ", - заключил Артамонов.