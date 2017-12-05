завершает строительство Нового Умного дома на Бакалинской. Возведение 26-этажного жилого дома с чистовой отделкой всех квартир заняло у строителей чуть более одного года. Это своеобразный рекорд по скорости строительства среди уфимских новостроек.
Умный дом на Бакалинской является, пожалуй, самым известным жилым комплексом Уфы. И дело здесь не только в вывеске «Умный дом», которую знают почти все автолюбители города. В комплексе было впервые реализовано множество уникальных для Уфы решений, и неудивительно, что слава об Умном доме моментально распространилась среди уфимцев.
ВСЕ КВАРТИРЫ С ПЕРВОКЛАССНОЙ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
Все квартиры в Умном доме сдавались с первоклассной чистовой отделкой. Жители въезжали в уже полностью готовые для жизни квартиры. А в Новом Умном доме отделка стала еще лучше – в каждой квартире будут установлены кондиционеры и теплые полы.
Часть квартир Нового Умного дома имеет полностью панорамное остекление от пола до потолка, как в настоящих небоскребах. Такое витражное остекление по всей ширине квартиры в жилых домах в Уфе применяется впервые.
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПАРКИНГ В УФЕ
Кроме того, в Новом Умном доме для жителей предусмотрен теплый подземный паркинг, в который можно спуститься прямо на лифте.
Впервые в Уфе для жителей первых трех домов комплекса «СтройФедерацией» был построен огромный семиярусный паркинг. Благодаря этому жители Умного дома не испытывают никаких проблем с парковкой, ведь в комплексе всегда есть свободное место.
Впервые в Уфе для жителей первых трех домов комплекса «СтройФедерацией» был построен огромный семиярусный паркинг. Благодаря этому жители Умного дома не испытывают никаких проблем с парковкой, ведь в комплексе всегда есть свободное место.
Кроме того, в Новом Умном доме для жителей предусмотрен теплый подземный паркинг, в который можно спуститься прямо на лифте.
НАСТОЯЩИЙ ДВОР БЕЗ МАШИН
Площадь двора Умного дома около трех гектаров. Это один из самых больших и благоустроенных дворов в Уфе. На территории посажено более 200 хвойных деревьев, засеяны газоны и установлено несколько детских игровых комплексов и спортивная площадка.
Площадь двора Умного дома около трех гектаров. Это один из самых больших и благоустроенных дворов в Уфе. На территории посажено более 200 хвойных деревьев, засеяны газоны и установлено несколько детских игровых комплексов и спортивная площадка.
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
Умные дома строились не по дням, а по часам – возведение каждого 25-этажного дома с чистовой отделкой занимало порядка 18–20 месяцев. Благодаря сверхслаженной работе строителей Умный дом мгновенно попал в топ самых быстрорастущих строек Уфы.
Строительный процесс в Умном доме организован на самом высоком уровне. Для достижения таких высоких темпов на стройке задействованы одновременно сразу несколько подрядных организаций, выполняющих свою работу на ответственных участках параллельно.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НА ГОРОД
Благодаря своему «высокому росту» в 24–26 этажей Умные дома вошли в топ самых высоких зданий Уфы. С высоких этажей отсюда открываются замечательные виды на город.
Площадь двора Умного дома около трех гектаров. Это один из самых больших и благоустроенных дворов в Уфе. На территории посажено более 200 хвойных деревьев, засеяны газоны и установлено несколько детских игровых комплексов и спортивная площадка.