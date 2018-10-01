10 опций интернет-банка для бизнеса, о которых знают не все

Аналитики утверждают, что сегодня 98 предпринимателей из 100 управляют своими финансами дистанционно. И, как показывает статистика, чаще всего в интернет-банке бизнесмены отправляют платежи и просматривают выписки. Однако далеко не все знают, что разместить свободные деньги на депозите, отслеживать остаток по кредиту и даже контролировать эквайринговые обороты можно в интернет-банке в несколько кликов. В специальном проекте mkset.ru рассказываем обо всех лайфаках интернет-банка для бизнеса, которые существенно упростят жизнь любому предпринимателю на примере интернет-банка Light от УБРиР.

