Версия нашего собеседника
Один из тех экспертов, кто расследовал причины аварии под Улу-Теляком, в разговоре с нашим корреспондентом, назвал главной причиной катастрофы «отсутствие общего комплексного управления». По его словам, тогда в стране шли сокращения, в первую очередь без работы остались обходчики путей, которые всегда информировали о проверяемом железнодорожном пути. После случаев, когда местные жители и хулиганских побуждений открывали задвижку параллельно расположенных труб, было принято решение закрыть их и заварить их арматурой! Следовательно, закрыть к ним доступ даже при необходимости. Повреждения от экскаватора были практически по всей длине трубы, потому что он использовался не только при строительстве, но и при последующей проверке состояния трубы.