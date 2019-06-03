– Поесть не всегда успевали. Нам раздали талоны на бесплатное питание в близлежащем кафе – в 10 минутах от больницы пешком. Часто бывало , что набрал еды, встал в очередь к кассе, отдал талончик, смотришь на часы – а на еду времени не осталось. Всё оставляешь и бегом в больницу. В коридорах помню банки соков. Какие-то фрукты. Но трогать было нельзя, это для больных.



Такого не было, чтоб необходимых препаратов не хватало, экономили на чем-то. Всё решалось администраторами. Мы занимались только пострадавшими, не снабжением.



Когда беду разгребли, стали с интересом просматривать списки награждённых за героическую, на самом деле, работу…



Поискал недавно в интернете – награждены 18 медиков медалью «За дружбу народов». Награждённых директоров овощехранилищ, магазинов было гораздо больше! Да и Бог бы с ним, работали не для этого.



Я горд тем, что лично был знаком с одним из награждённых, Врачом с большой буквы Юрием Фурцевым. Если он привозил больного и говорил: ранение опасное – значит, так оно и было. Привозил периодически больных уже подготовленных к наркозу. Говорил: «Похоже на ранение сердца. Я вам время решил сэкономить, дыхательную трубку в трахею установил». И всегда оказывался прав. Его нет сейчас с нами – инфаркт. Улу-Теляк оставил зарубки у него на сердце.



Иногда вспоминаю тот ужас и думаю, если сейчас трагедия такого масштаба повторится, сможем ли преодолеть? Мы, медики – да, сможем. Старики сразу станут стеной. Молодёжь подтянется. Не будет рассуждений о наградах, деньгах. Будет пахота на грани умопомрачения. Мы готовы к этому. И препараты, и бинты найдутся. Сразу же отомрут непонятные тендеры на препараты и оборудование, длящиеся сейчас до полугода.



Где сделают площадку для вертолётов? Не знаю. Бывшая вертолётная площадка вся в проводах, там сейчас автостоянка. Да хоть на Проспекте Октября провода все перерубят, движение перекроют. Решаемо это, если мозг включить. А вот, когда с бедой разберемся, вот тут вороны и слетятся – всякие страховые компании и потребнадзоры. И будут штрафы. Штрафы – за ненаписанный дневник, за неразборчивый почерк. Ну и комитеты в сторонке не останутся. И уголовных дел на медиков пооткрывают. Да и Бог бы с ними. Только не надо больше такого ада…

