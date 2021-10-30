«СЮ» не хватило движения в матче с «Авангардом». Надо дожить до паузы на Евротур

Вы могли пропеть этот заголовок (и вы не одиноки). Но «юлаевцам» большую часть встречи в Балашихе было не до веселья. Команде не хватало свежести. Очень некстати для «бело-зеленых» совпало следующее:
Бонус: отсутствие зрителей, а значит — дополнительного источника эмоций. Благо, на матчах с омичами не может быть недостатка заряда. Если бы подобное случилось с «Куньлунем» или Ригой — было бы тяжелее.
«Салават», подававший признаки усталости и до этого, наконец, просел физически. Даже потерявшему по ходу матча целых трех игроков «Авангарду» это было очень удобно. Действующий чемпион не предпринял сверхусилий и, несмотря на скользкий счет, выиграл с запасом — они могли прибавить.
«Ястребы» неплохо накрывали в средней зоне и душили атаки в зародыше. На своей синей линии уфимцев могли встретить четыре человека, что не только мешало входу, но и мешало играть в центре зоны. С периметра непросто создать угрозу. Моментов было минимум.
«Юлаевцы» хуже возвращались в свою зону, были порой медлительны в принятии решений и либо получали силовые приемы, либо оказывались ограбленными — посмотрите на огромную разницу по перехватам.
|СЮ
|Авангард
|Δ
|Corsi for (CF)
|76
|69
|7
|CF, %
|52,41%
|47,59%
|4,83%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|22
|26
|-4
|PDO, %
|100,70%
|99,30%
|1,40%
|Броски мимо створа
|31
|33
|-2
|БВ вообще
|29
|35
|-6
|Доля БВ в общем числе бросков
|48,33%
|51,47%
|-3,14%
|БВ за минуту в атаке
|2,84
|3,81
|-0,97
|Блокшоты за минуту в защите
|2,29
|2,35
|-0,07
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|0
|3
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|8
|-8
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|5
|-5
|БВ первой тройки
|10
|5
|5
|БВ защитников
|5
|14
|-9
|Пробросы 5 на 5
|1
|1
|0
|ВВбр после пробросов
|1
|1
|0
|Вход 5 на 5
|25
|25
|0
|Брак при входе 5 на 5
|17
|11
|6
|Эффективные попытки входа, %
|59,52%
|69,44%
|-9,92%
|Вброс 5 на 5
|3
|6
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|6
|1
|Эффективные попытки вброса, %
|30,00%
|50,00%
|-20,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|80,77%
|75,00%
|5,77%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|32
|34
|-2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|65
|61
|4
|Эффективные смены в атаке, %
|49,23%
|55,74%
|-6,51%
|Вход 5 на 5 с БВ
|15
|13
|2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|35,71%
|36,11%
|-0,40%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|3
|-3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|25,00%
|-25,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|16
|1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17,53%
|16,84%
|0,68%
В конце встречи уфимцы не смогли создать ничего путного не только заменив Александра Шарыченкова на шестого полевого, но и в равенстве — 1-4 по броскам в створ за пять последних минут.
Едва ли фундаментально сказалось отсутствие из-за болезни Маркуса Гранлунда. Он редко был зачинщиком атак. Мозг и идеолог первой тройки — Теему Хартикайнен. На фланге сыграл Данил Башкиров. Не блистал: 0 бросков, не было «химии» с партнерами. Единственный успех: на нем сфолили.
Решающий гол в матче был после достаточно затяжной позиционной атаки, начатой экс-игроком Уфы Никитой Сошниковым. Бывший лучший снайпер «Салавата» набрал первый результативный балл за омский клуб.
Таковых «позиционок» было не слишком много, но одна из них, на 35-36-й минутах, продлилась порядка 70 секунд чистого владения шайбой, без учета почти 30 секунд борьбы за нее. «СЮ» редко приходилось так долго терпеть в своей зоне в нынешнем сезоне.
«Любое удаление происходит, если ты проигрываешь в быстроте, в ногах и приходится иногда фолить» — сказал после матча защитник Андрей Зубарев. К нему вопросов по игре никаких нет. Номер 28 в одной из смен меньшинства принял на себя два броска.
И все же фолы бывают разные — иногда никак иначе нельзя, иногда их тяжело мотивировать даже усталостью. Вторых хватало.
На шестой минуте встречи Александр Кадейкин чуть не вывел из игры капитана хозяев — попал локтем в голову Алексею Емелину. Лучший клуб по игре в большинстве разобрался с розыгрышем «лишнего».
Во втором игровом отрезке дважды посетил штрафной бокс защитник Михаил Науменков. В первом случае на чистом льду он сбил с ног сзади Ивана Телегина, который не владел шайбой и даже не приближался к «пятаку».
После — при игре 4 на 5 — была подножка Петеру Цегларику. По-видимому, решение было принято в спешке. К этому удалению меньше вопросов.
Между этими эпизодами — самый модный штраф последних игр. Башкирская команда опять нарушила численный состав. Самое ненужное удаление, которое можно вообразить. Шесть человек стали выходить регулярно — значит, у тренеров с игроками нет качественной коммуникации.
Описанное — не парад жестокости или глупости. Но совершенно ненужный риск в игре с лидером КХЛ по действиям 5 на 4. Тем более — на выезде, тем более — в нескладывающейся игре.
Очень странно, что штаб не использует в меньшинстве Кадейкина. Команда проиграла 6 из 7 единоборств на «точке» при нейтрализации численного перевеса «Авангарда». Это несерьезно, когда против Корбэна Найта выходит Джефф Плэтт.
«У нас есть свои причины», — ушел от ответа наставник «Салавата» Томи Ламса. Это весь его ответ на вопрос, почему команда позволяет себе рисковать даже в игре против сильнейших спецбригад чемпионата.
Тренер может хоть откровенно грубить журналистам на пресс-конференциях (правда, ценой штрафа от КХЛ), от этого команда не играет лучше. Вот, что достаточно знать о вбрасываниях остальных центров:
В меньшинстве играют все они, кроме одного из лучших центров всей КХЛ. Это не укладывается в голове, но Ламса не хочет ничего объяснять. Это еще и неуважение к болельщикам. Речь не про военные тайны. Объясните, почему вы не поступаете логично.
Сергей Шмелев заложил вираж за воротами Василия Демченко, попытался забросить по-бобровски, но получился голевой пас Николаю Кулемину прямо на клюшку. Так или иначе, но шайба в воротах, и Уфа ведет 2:1.
Довольно неожиданно и очень быстро Боб Хартли требует у арбитров проверить эпизод на офсайд. Изучение момента оказывается сравнительно недолгим, и рефери разводит руки в стороны — было положение вне игры, так что гол не может быть засчитан.
С игры офсайд заметить непросто. Но в современном хоккее тренеры на бенче находятся на связи с помощниками, которые наблюдают за матчем с верхотуры. Во втором матче серии с «Автомобилистом» омичи так «забрали» у соперника сразу две шайбы и выиграли 4:3.
Это впечатляет. Наверняка, Алдис Аболиньш или Петерис Громс получат премию после встречи с «Салаватом». Команда — это не только хоккеисты.
Центральный нападающий «Юлаевцев» попал не только в нос капитана соперника, но и в протокол. Александр отметился красивейшей передачей в развороте на Сергея Шмелева, которая позволила уфимцам повести в счете на пятой минуте.
Номер 78 набрал очки в шестом подряд матче, 3+4 за отрезок:
Нападающий начинал «регулярку» так же с шестиматчевой результативной серии (2+7), ставшей на тот момент личным рекордом. Балл в Минске станет новой вершиной для форварда. Хотя едва ли Александра это сильно беспокоит. Уфимцам надо перестроиться и, как минимум, дожить до паузы в КХЛ.