«СЮ» не хватило движения в матче с «Авангардом». Надо дожить до паузы на Евротур

В меньшинстве играют все они, кроме одного из лучших центров всей КХЛ. Это не укладывается в голове, но Ламса не хочет ничего объяснять. Это еще и неуважение к болельщикам. Речь не про военные тайны. Объясните, почему вы не поступаете логично.