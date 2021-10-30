«СЮ» не хватило движения в матче с «Авангардом». Надо дожить до паузы на Евротур

Аналитика
«СЮ» не хватило движения в матче с «Авангардом». Надо дожить до паузы на Евротур
«СЮ» не хватило движения в матче с «Авангардом». Надо дожить до паузы на Евротур
Сегодня, 04:21Азамат ШавлуковФото: «Авангард»

«Салават» проиграл «Авангарду» 1:2 в Балашихе, открыв счет

Омичи были быстрее, гости допускали ненужные удаления, а тренеры не ставят лучшего центра на вбрасывания в меньшинстве.

Села батарейка

Вы могли пропеть этот заголовок (и вы не одиноки). Но «юлаевцам» большую часть встречи в Балашихе было не до веселья. Команде не хватало свежести. Очень некстати для «бело-зеленых» совпало следующее:

  • матчи против СКА, «Локомотива», «Ак Барса» (все — дважды), «Йокерита», «Магнитки», «Трактора», ЦСКА с 23 сентября,
  • сама по себе плотность календаря — половина «регулярки» до первой паузы на Евротур,
  • травмы Амирова, Тихонова и Пименова и нежелание тренеров вводить игроков «Толпара» и «Тороса» в состав,
  • три полных дня перерыва у «Авангарда» после их предыдущей (домашней) игры.

Бонус: отсутствие зрителей, а значит — дополнительного источника эмоций. Благо, на матчах с омичами не может быть недостатка заряда. Если бы подобное случилось с «Куньлунем» или Ригой — было бы тяжелее.

Фото:«Салават Юлаев»

«Салават», подававший признаки усталости и до этого, наконец, просел физически. Даже потерявшему по ходу матча целых трех игроков «Авангарду» это было очень удобно. Действующий чемпион не предпринял сверхусилий и, несмотря на скользкий счет, выиграл с запасом — они могли прибавить.

«Ястребы» неплохо накрывали в средней зоне и душили атаки в зародыше. На своей синей линии уфимцев могли встретить четыре человека, что не только мешало входу, но и мешало играть в центре зоны. С периметра непросто создать угрозу. Моментов было минимум.

«Юлаевцы» хуже возвращались в свою зону, были порой медлительны в принятии решений и либо получали силовые приемы, либо оказывались ограбленными — посмотрите на огромную разницу по перехватам.

СЮ Авангард Δ
Corsi for (CF) 76 69 7
CF, % 52,41% 47,59% 4,83%
Голы 5 на 5 1 1 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 22 26 -4
PDO, % 100,70% 99,30% 1,40%
Броски мимо створа 31 33 -2
БВ вообще 29 35 -6
Доля БВ в общем числе бросков 48,33% 51,47% -3,14%
БВ за минуту в атаке 2,84 3,81 -0,97
Блокшоты за минуту в защите 2,29 2,35 -0,07
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 3 0 3
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 0 8 -8
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 5 -5
БВ первой тройки 10 5 5
БВ защитников 5 14 -9
Пробросы 5 на 5 1 1 0
ВВбр после пробросов 1 1 0
Вход 5 на 5 25 25 0
Брак при входе 5 на 5 17 11 6
Эффективные попытки входа, % 59,52% 69,44% -9,92%
Вброс 5 на 5 3 6 -3
Брак при вбросе 5 на 5 7 6 1
Эффективные попытки вброса, % 30,00% 50,00% -20,00%
Использование входа 5 на 5, % 80,77% 75,00% 5,77%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 32 34 -2
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 65 61 4
Эффективные смены в атаке, % 49,23% 55,74% -6,51%
Вход 5 на 5 с БВ 15 13 2
Вход 5 на 5 с БВ, % 35,71% 36,11% -0,40%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 3 -3
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 25,00% -25,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 17 16 1
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 17,53% 16,84% 0,68%

В конце встречи уфимцы не смогли создать ничего путного не только заменив Александра Шарыченкова на шестого полевого, но и в равенстве — 1-4 по броскам в створ за пять последних минут.

Едва ли фундаментально сказалось отсутствие из-за болезни Маркуса Гранлунда. Он редко был зачинщиком атак. Мозг и идеолог первой тройки — Теему Хартикайнен. На фланге сыграл Данил Башкиров. Не блистал: 0 бросков, не было «химии» с партнерами. Единственный успех: на нем сфолили.

Фото:«Салават Юлаев»

Решающий гол в матче был после достаточно затяжной позиционной атаки, начатой экс-игроком Уфы Никитой Сошниковым. Бывший лучший снайпер «Салавата» набрал первый результативный балл за омский клуб.

Таковых «позиционок» было не слишком много, но одна из них, на 35-36-й минутах, продлилась порядка 70 секунд чистого владения шайбой, без учета почти 30 секунд борьбы за нее. «СЮ» редко приходилось так долго терпеть в своей зоне в нынешнем сезоне.

Уфимцев подвела дисциплина — это закономерно

«Любое удаление происходит, если ты проигрываешь в быстроте, в ногах и приходится иногда фолить» — сказал после матча защитник Андрей Зубарев. К нему вопросов по игре никаких нет. Номер 28 в одной из смен меньшинства принял на себя два броска.

И все же фолы бывают разные — иногда никак иначе нельзя, иногда их тяжело мотивировать даже усталостью. Вторых хватало.

На шестой минуте встречи Александр Кадейкин чуть не вывел из игры капитана хозяев — попал локтем в голову Алексею Емелину. Лучший клуб по игре в большинстве разобрался с розыгрышем «лишнего».

Во втором игровом отрезке дважды посетил штрафной бокс защитник Михаил Науменков. В первом случае на чистом льду он сбил с ног сзади Ивана Телегина, который не владел шайбой и даже не приближался к «пятаку».

После — при игре 4 на 5 — была подножка Петеру Цегларику. По-видимому, решение было принято в спешке. К этому удалению меньше вопросов.

Между этими эпизодами — самый модный штраф последних игр. Башкирская команда опять нарушила численный состав. Самое ненужное удаление, которое можно вообразить. Шесть человек стали выходить регулярно — значит, у тренеров с игроками нет качественной коммуникации.

Описанное — не парад жестокости или глупости. Но совершенно ненужный риск в игре с лидером КХЛ по действиям 5 на 4. Тем более — на выезде, тем более — в нескладывающейся игре.

Тренеры намеренно идут на риск. Ламса не объясняет, почему лучший центр не выходит на меньшинство

Очень странно, что штаб не использует в меньшинстве Кадейкина. Команда проиграла 6 из 7 единоборств на «точке» при нейтрализации численного перевеса «Авангарда». Это несерьезно, когда против Корбэна Найта выходит Джефф Плэтт.

«У нас есть свои причины», — ушел от ответа наставник «Салавата» Томи Ламса. Это весь его ответ на вопрос, почему команда позволяет себе рисковать даже в игре против сильнейших спецбригад чемпионата.

Тренер может хоть откровенно грубить журналистам на пресс-конференциях (правда, ценой штрафа от КХЛ), от этого команда не играет лучше. Вот, что достаточно знать о вбрасываниях остальных центров:

  • Картаев: почти не выходит на «точку», за весь сезон только в первом матче с «Куньлунем» более 50%,
  • Плэтт: 2 из 7 — в двух последних матчах, в 3 из 9 последних игр — более 50%,
  • Хохряков: 5 из 29 (17,24%) — в пяти последних играх, нерегулярно «центрит», в одном матче — более 50%,
  • Маннинен: лишь в 1 из 5 последних гостевых — более 50%, в 4 из 10 последних — более 50%.
Фото:«Салават Юлаев»

В меньшинстве играют все они, кроме одного из лучших центров всей КХЛ. Это не укладывается в голове, но Ламса не хочет ничего объяснять. Это еще и неуважение к болельщикам. Речь не про военные тайны. Объясните, почему вы не поступаете логично.

Видеотренеры «Авангарда» снова на высоте

Сергей Шмелев заложил вираж за воротами Василия Демченко, попытался забросить по-бобровски, но получился голевой пас Николаю Кулемину прямо на клюшку. Так или иначе, но шайба в воротах, и Уфа ведет 2:1.

Довольно неожиданно и очень быстро Боб Хартли требует у арбитров проверить эпизод на офсайд. Изучение момента оказывается сравнительно недолгим, и рефери разводит руки в стороны — было положение вне игры, так что гол не может быть засчитан.

С игры офсайд заметить непросто. Но в современном хоккее тренеры на бенче находятся на связи с помощниками, которые наблюдают за матчем с верхотуры. Во втором матче серии с «Автомобилистом» омичи так «забрали» у соперника сразу две шайбы и выиграли 4:3.

Это впечатляет. Наверняка, Алдис Аболиньш или Петерис Громс получат премию после встречи с «Салаватом». Команда — это не только хоккеисты.

Фото:«Салават Юлаев»

Кадейкин в шаге от личного рекорда

Центральный нападающий «Юлаевцев» попал не только в нос капитана соперника, но и в протокол. Александр отметился красивейшей передачей в развороте на Сергея Шмелева, которая позволила уфимцам повести в счете на пятой минуте.

Номер 78 набрал очки в шестом подряд матче, 3+4 за отрезок:

Нападающий начинал «регулярку» так же с шестиматчевой результативной серии (2+7), ставшей на тот момент личным рекордом. Балл в Минске станет новой вершиной для форварда. Хотя едва ли Александра это сильно беспокоит. Уфимцам надо перестроиться и, как минимум, дожить до паузы в КХЛ.

Следующий матч: 31 октября, 19:10. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев. KHL, БСТ

Сюжеты:
Болеем за наших
Материалы по теме:
спортХоккейКХЛХК "Салават Юлаев"УфаНовости УфыХК "Авангард"новости спорта
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы