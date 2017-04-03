Страховые компании в Башкирии: Рынок высокой концентрации

Мы составили рейтинг страховых компаний региона по разным показателям.

Суммарная емкость рынка страхования Башкирии составляет 16,7 млрд рублей. Такова, по данным Банка России, общая сумма страховых премий, собранных в республике в прошлом году.

Рынок страхования Башкирии можно охарактеризовать как достаточно развитый. По объему собранных премий он обеспечивает 1,5% общего показателя по стране, по объему страховых сумм – 2%. Тогда как емкость российского рынка страхования в 2016 году увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, в Башкортостане прирост составил 21%.

Треть объема собранных в Башкортостане страховых премий приходится на обязательные виды страхования, в основном это ОСАГО – 5,2 млрд рублей по итогам 2016 года. Сегменты страхования жизни и имущества практически равнозначны, их доля на рынке 23% и 22% соответственно. В несколько меньшей степени в регионе развито личное страхование (кроме страхования жизни): по этому виду в 2016 году было собрано 3,1 млрд рублей или 18% всех премий. Наименьшая доля рынка приходится на страхование ответственности – 4% страховых сборов.

ТОП-10 страховых компаний в Башкирии. Фото: Mkset.ru

В 2016 году на территории Башкортостана осуществляли деятельность 90 страховщиков. По сравнению с предыдущим годом их состав изменился довольно значительно: с рынка ушли 11 мелких страховщиков, в то же время рынок пополнился 16-ю новыми игроками. Среди последних – как крупнейшие страховщики России (ГУТА-Страхование, г. Москва), так и компании с региональной пропиской (Адонис, г. Пермь). В сумме сборы новичков в первый год работы в регионе составили 103,3 млн рублей.

ТОП-10 страховщиков в Башкирии по страхованию жизни Фото: Mkset.ru

Нескольким небольшим страховым компаниям за прошедший год удалось увеличить сборы на сотни и тысячи процентов, но это объясняется эффектом низкой базы. Однако и крупнейшие компании смогли существенно нарастить объем собранных премий.

Впрочем, безоговорочный лидер рынка, СК Росгосстрах, напротив, сократил свой объем сборов на 11% по сравнению с 2015 годом. На растущем рынке это чревато существенной потерей рыночной доли, что и произошло: по итогам 2016 года СК Россгострах собрала 33% всех страховых премий по сравнению с 44% годом ранее.

В то же время доля Росгосстрах-Жизнь, второго по величине игрока рынка, увеличилась с 7% до 11%. Это стало возможным благодаря приросту сборов на 89%.

Третье место в рейтинге страховщиков Башкортостана занимает СК СОГАЗ с рыночной долей 8%, которая за год не изменилась. Прирост объема сборов к предыдущему месяцу составил 29%.

ТОП-10 страховщиков в Башкирии по страхованию имущества. Фото: Mkset.ru

ТОП-10 страховщиков Башкортостана полностью состоит из лидеров российского масштаба. По сравнению с 2015 годом в состав первой десятки вошли Ресо-Гарантия, Ингосстрах и Уралсиб Жизнь. В то же время из числа лидеров выпали СК МАКС (опустилась на 11 место), СК Кардиф (теперь 12 место), а также СК Уралисиб (24-е место из-за сокращения объема сборов в 4 раза).

В целом рынок страхования Башкирии имеет высокую степень концентрации. На долю десяти крупнейших игроков приходится 75% всех сборов. На долю двадцати крупнейших – 89% сборов.

ТОП-10 страховщиков в Башкирии по личному страхованиию. Фото: Mkset.ru

Позиции крупнейших страховщиков достаточно прочны: они же лидируют по всем основным видам страхования. Исключения есть, но они достаточно редки и существенно не меняют картину. Например, в сегменте личного страхования пятое место занимает СК Кардиф, находящаяся на 12 месте в общем рейтинге. На девятом и десятом местах находятся РСХБ-Страхование (21 место общего рейтинга) и НАСКО Татарстан (17 место).

ТОП-10 страховщиков в Башкирии по страхованию ответственности. Фото: Mkset.ru

Наиболее существенные изменения в наборе лидеров отмечаются в сегменте страхования ответственности. На первом месте по объему сборов находится Региональная страхования компания (14 место в общем рейтинге), на втором – ОВС застройщиков (25 место). Рынок страхования ответственности имеет небольшую емкость, и лидерство этих страховщиков связано с их специализацией, а не с масштабом.

ТОП-10 страховщиков в Башкирии по ОСАГО Фото: Mkset.ru

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