В каком составе «Салават Юлаев» подходит к новому сезону?

Лето — время подготовки к сезону КХЛ. Обновление состава является фундаментальным процессом для построения сильной команды и, как правило, к концу июля уже определен общий список хоккеистов, из которых тренерский штаб будет создавать игровой коллектив. Уже скоро «юлаевцев» ждут первые матчи межсезонья. Пора ознакомить читателей с новичками.

Ключевые трансферы

пришли 18/19 ушли 18/19 Михаил Пашнин (защитник), ЦСКА 42 игры, 1+4, +23 6 игр в плей-офф Йоонас Кемппайнен (центр), СКА 59 игр, 17+16, +7 17 игр, 10+4, +11 в плей-офф Евгений Лисовец (защитник), "Динамо" Мн 59 игр, 7+17, -7 Владимир Ткачев (край), СКА 52 игры, 5+21, +3 17 игр, 4+6, +2 в плей-офф Сакари Маннинен (центр), "Йокерит" 62 игры, 20+28, +15 6 игр, 2+0, -4 в плей-офф Антон Бурдасов (край), ? 50 игр, 19+12, -15 2 игры, -2 в плей-офф Никита Сошников (край), "Сан-Антонио"/"Сент-Луис" НХЛ: 5 игр, -1 АХЛ: 11 игр, 3+3

Основные потери

Йоонас Кемппайнен два сезона отлично играл в центре первого звена с Линусом Умарком и Теему Хартикайненом по краям. Высокий рост и устойчивое катание позволяли финну закрывать обзор голкиперам соперников на «пятаке» и выигрывать борьбу за шайбу под чужими воротами. Причина его высокой результативности в плей-офф — завершение начинаемых партнерами атакующих конструкций. Проще говоря — он знает, когда надо подставить клюшку под прострел или хитрый пас от борта.

Шайбы Кемппайнена в плей-офф.



В касание с пятака: 4 / с паса Харти 2, с паса Умарка 2



В касание с зоны чуть левее ворот: 2 / с паса Харти 2



Обработав с пятака: 1 / с паса Умарка 1



Добивание: 1 / с паса Харти 1



1 в 0: 1 / с паса Харти 1



Прямой бросок: 1 / с перехвата — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) April 19, 2019

Переговоры с Йоонасом были долгими и в итоге форвард решил играть ближе к дому. С хорошими партнерами он может спокойно играть в топ-6 СКА, и это важное уточнение, ведь сам по себе Кемппайнен почти не умеет созидать.

Владимир Ткачев был сам не свой большую часть прошлого сезона, что было не к лицу мобильному и «рукастому» вингеру. Ткачев не мог забросить 30 (!) матчей подряд, хотя играл как в равенстве, так и в большинстве. Однако в 20 последних играх «регулярки» он набрал 15 очков и в плей-офф был лучшим из российских нападающих команды. Именно его шайба нокаутировала «Автомобилист», до этого его гол в овертайме позволил Уфе повести в серии с «Магниткой» 3-2. Форвард собирался в НХЛ, но не нашел команду. В Питере на него надеются как на лидера, если, разумеется, Владимир опять не захандрит.

Антон Бурдасов был хорош в первую очередь при розыгрыше большинства — при игре 5 на 4 физически сильный (но при этом не ведущий силовую борьбу) нападающий демонстрировал мощность и прицел своего броска. Это очень узкоспециализированный снайпер. Пусть его арсенал небогат, при грамотном использовании он очень полезен. Но не буквально — с ужасным «минус 15» Бурдасов стал последним «юлаевцем» по индексу полезности. У него практически нет оборонительных навыков, и порой он очень некстати дает волю эмоциям — трижды за «регулярку» Антон поймал 5+20. Ему будет тяжело найти клуб в НХЛ.

Даниил Тарасов подписал соглашение с «Коламбусом» и отправился в финскую аренду, а Павел Шэн уехал в систему «Бостона». Это не потери на данный момент, но это потери в перспективе. Наиболее готовые к развитию игроки системы оказались вынуждены покинуть Уфу. Здесь им играть не дали. Не первое десятилетие «Салават» не решает проблему привлечения собственных кадров.

Кто добавился

Михаил Пашнин (ЦСКА)

Рост 185 см, вес 90 кг, левый хват, 30 лет

Регулярный сезон 18/19: 42 игры, 1+4, +23, 74 хита; в плей-офф 6 игр, 11 хитов

Пару сезонов назад — один из самых жестких защитников КХЛ и лидер «Локомотива». В регулярных сезонах 14/15-16/17 33-й провел 406 силовых приемов в 129 встречах и вызывался в сборную. Пашнин получил приглашение из ЦСКА и на второй сезон поднял Кубок Гагарина. Другое дело, что в Москве Пашнин уже не тот, без кого не обойтись. Он действительно был важнейшей частью «красно-синих» год назад, однако в сезоне 18/19 проигрывал конкуренцию и в чемпионском плей-офф провел только шесть встреч и в финале не играл.

Фото: ХК ЦСКА

Пашнин может придать «Салавату» недостающей жесткости в отборе. После Григория Панина это второй защитник команды, способный выдать сотню хитов за «регулярку» и применить их с пользой на своей половине площадки, также он способен помочь «юлаевцам» в меньшинстве. Роднит его с Паниным и история нарушений. За семь последних сезонов новичок «Салавата» пропустил из-за дисквалификаций 22 матча, включая четыре игры в прошлой «регулярке». Почти всегда это санкции в начале сезона. Впрочем, защитник старается быть аккуратнее, как он рассказывал в интервью пресс-службе ЦСКА:

«Сейчас стал аккуратнее играть, потому что могут наказать дисквалификацией. Это самое плохое — пропускать игры. Соответственно, когда ты на поле и хочешь кого-то „прибить“, то задумываешься и останавливаешь себя, думаешь: ради чего это? Если есть момент, то я только за. Но когда ситуация на грани фола, то чуть-чуть себя приостанавливаю. А если нужно, то да, получаю удовольствие даже большее, чем от забитых голов. Это дает энергию команде, трибунам и отбивает у соперника желание играть некрасиво против нас»

Если все сложится успешно — Пашнин станет отличным усилением оборонительных порядков «зелено-бело-синих».

Интересные факты:

16/17. В двух играх провел по 9 силовых приемов: в сезонах 15/16

Десять лет назад играл в ЦСКА с экс-защитником "Салавата" Максимом Гончаровым в одной паре.

Был участником самого долгого матча в истории КХЛ (ЦСКА - "Йокерит" 1:2ОТ5) и сыграл тогда 34 минуты и 56 секунд. Однако для него это не рекорд айстайма. В плей-офф 12/13 он провел в матче против "Северстали" 35:48.

Его силовой прием против Тима Брента стал третьим по просмотрам на сайте КХЛ в сезоне 13/14. Первые два места тогда взял уфимец Андрей Зубарев.

Евгений Лисовец («Динамо» Минск)

Рост 183 см, вес 93 кг, левый хват, 24 года

59 игр, 7+17, -7, 3 шайбы в большинстве

В последние три сезона белорусский защитник стал одним из ведущих игроков минского «Динамо» — он играл примерно 20 минут за матч, выходил в большинстве, стал немного больше бросать. Сезон 18/19 у 24-летнего игрока обороны получился наиболее успешным — он пятый игрок команды по очкам, второй по блокированным броскам (52) и третий самый бросающий (108). По данным статистического сервиса InStat, Евгений стал пятым игроком команды по выигранным единоборствам (3,78) и вторым - по перехватам (5,54).

Фото: "Динамо" Минск

Лисовец показал себя в Минске как разноплановый игрок обороны. Впрочем, хоккей знает много историй одного успешного сезона. Надо понимать, что в Уфе ему придется заново становиться топ-защитником, ведь тут по умолчанию больше доверия от тренеров и партнеров имеют Захар Арзамасцев, Григорий Панин и другие. А это означает разницу не только в игровом времени, но и в ролях. У Евгения есть потенциал. Сезон 19/20 проверит защитника на прочность. У него может получиться, ведь он по-хорошему критичен к себе:

«Есть моменты, в которых мне нужно быть более сконцентрированным. Ты где-то на льду отдаешься эмоциям, после чего выключается голова, а это на площадке непозволительно. Позиционно обороняясь, должен все видеть и за всем следить. Матч с «Адмиралом» во Владивостоке. Нас немного заперли в зоне, мы везде отборолись, а потом я проспал момент, когда нужно было сыграть ближе с соперником. Просто отвлекся на игру, повернувшись спиной к «своему» игроку [«Адмирала»].

Делать этого не стоило. Я все-таки выдвинулся на него, но в этот момент ситуацию попытался спасти мой напарник, и нас просто разорвали. Вот в таких моментах не хочется терять концентрацию».

Интересные факты:

Лисовец дружен с Кристианом Хенкелем - другим бывшим защитником-лидером Минска и новичком "Ак Барса".

В последней игре сезона 18/19 с "Йокерит" Евгений набрал 0+3 и установил личный рекорд результативности за матч.

Вместе с одноклубниками снялся в одном из самых необычных новогодних поздравлений в КХЛ.

Абсолютно не стесняется критиковать минское "Динамо" за медленный поиск тренеров или организацию "предсезонки".

Сакари Маннинен («Йокерит»)

Рост 170 см, вес 71 кг, левый хват, 27 лет

Регулярный сезон 18/19: 62 игры, 20+28, +15, 5 шайб в большинстве, 1,6 броска в створ за матч, 52,5% выигранных вбрасываний; в плей-офф 6 игр, 2+0, -4, 50% выигранных вбрасываний

Маннинен не заменяет Кемппайнена. Сакари гораздо больше заточен на созидание, чем на завершение и его возможности в чужой зоне выше. Классификация и рисунок ниже достаточно явно и лаконично описывают его умения. Если Маннинен отличается, то обычно это плод командной работы. Это действительно быстрый и техничный игрок, Кемппайнен был значительно проще.

Голы Маннинена 18/19 в РЧ, в КГ.



Бэкхенд: 2 (1 ШБ)

Снэпшот: 2

Кистевой: 5 (1)

Щелчок: 2 (2)

Переправил с наброса: 2, 2

Замкнул пас в касание: 4 (1)

Wraparound (по-бобровски): 1

Счастливый отскок: 2



Вывели 1 в 0: 1

При входе: 5

Позиционка: 9 (4), 2

Контратака: 2

Добил: 3 (1) pic.twitter.com/5ItlvTCa5b — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 1, 2019

Голевые передачи Маннинена.



Первичные: 18 (5 в PP, 1 при пустых воротах соперника)

Вторичные: 10 (2 в РР, 1 при пустых воротах)



На замыкание: 4 (2)

На бросок: 10 (2 в РР, 1 при пустых воротах соперника)

Добили после его броска: 3

Рикошет от соперника: 1



5 голевых на пятак. https://t.co/hqsg0FjpTG — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) July 2, 2019

Есть и слабости. Маннинен слабее Кемппайнена физически. Его будут бить, в плей-офф за ним откроется охота. Еще Сакари уступает Кемппайнену по игре на точке: в регулярке у него 52,5% выигранных вбрасываний против 57% у Йоонаса, в плей-офф - 50% против 59,7%. Разница даже в два-три процентных пункта может сказаться, особенно при игре в большинстве, особенно - против топ-команд и в плей-офф.

Вероятно, финн станет новым первым центром команды. Игра ведущей тройки изменится относительно прошлых двух сезонов и будет более изысканной и хитрой. Возможно, однако, однажды тренерский штаб решит перевести Маннинена во вторую линию, чтобы с его помощью построить другое ударное звено.

Маннинен был в «Йокерите» ограниченно свободным агентом и финский клуб не стал перебивать предложение «Салавата Юлаева» и отпустил нападающего. Это дорогой игрок и на него возлагаются большие надежды.

Интересные факты:

Единственные действующие игроки КХЛ ростом ниже Маннинена: Михаил Анисин (164 см, "Сочи"), Игорь Гераськин (164 см, "Северсталь") и Денис Шураков (169 см, "Торпедо").

Маннинен стал третьим "юлаевцем", выигрывавшим Чемпионат мира. До него этого достигли Александр Бурмистров (2014) и Линус Умарк (2017). Наряду с Умарком и Хартикайненом он также третий, кто участвовал в Олимпийских играх (все - в 2018-м году).

В двух матчах сезона 18/19 Маннинен набрал по четыре очка (оба раза 2+2): против "Слована" и рижского "Динамо".

Никита Сошников («Сан-Антонио Рэмпэйдж», «Сент-Луис Блюз»)

Рост 181 см, вес 83 кг, левый хват, 25 лет

Регулярный сезон 18/19: в НХЛ 5 игр, -1; в АХЛ 11 игр, 3+3, +1

Фото: Getty Images

Примерно до марта 2016-го карьера Сошникова складывалась очень неплохо. Уроженец Нижнего Тагила в 14 лет уехал играть в школу «Атланта» и был выбран клубом на Драфте КХЛ. Провел три успешных сезона в МХЛ перед вызовом в основу. В сезоне 14/15 21-летний крайний форвард влюбил в себя болельщиков подмосковной команды своей техникой и заслужил вызов в сборную России. Сошников удостоился дополнительного уважения еще и за то, что не перешел в СКА или другой богатый клуб, когда «Атлант» распался. Никита, не будучи драфтованным, поехал в «Торонто».

В фарм-клубе Сошников привык к североамериканскому хоккею и стал использоваться тренерским штабом как универсал. Примерно до декабря 2015-го нападающий много играл в меньшинстве, а позже ему доверили и игру при численному преимуществе. В АХЛ Никита добавил в физике и набрал несколько килограммов мускульной массы. Наконец, его усилия были оценены и настало время дебюта в в «Торонто». События развивались стремительно:

29 февраля. Первый матч в НХЛ. Сошников попытался подраться со Стивеном Стэмкосом.

2 марта. Спустя два дня второй матч в НХЛ и первая шайба.

7 марта. Неделя после дебюта и в копилке новичка 2+1 в пяти играх. Но в этом матче Сошников ударился головой о борт.

Неудачное столкновение запустило обратный отсчет заокеанской карьере номер 90. В конце марта Сошников, казалось бы, влившийся в состав, вдруг не попадает в заявку на домашний матч с «Калгари». Сезон заканчивает в АХЛ. Так же в «Марлис» начинает следующий. Вроде, возвращается в основу, делает ассист, но спустя восемь дней травма паха и пол-месяца без хоккея. Дальше — 33 матча без заброшенных шайб. Еще дальше — опять травма «верхней части тела». К сезону 17/18 «Торонто» укрепляет состав и крайних нападающих становится слишком много. Сошникова отправляют в АХЛ.

Он хорошо играет за фарм и получает вызов на три матча в НХЛ. Однако не проходит и половины «регулярки» — снова травма, на сей раз «нижней части тела». «Мэйпл Лифс» меняют нападающего в «Сент-Луис», где Сошникову пришлось пройти через драфт отказов, а в апреле становится известно, что нападающий вернется в КХЛ.

«В „Торонто“ проблемы начались с сотрясения мозга. Не успел до конца восстановиться, а тренеры считали, что не успел набрать форму. Контрактная ситуация тоже сложилась не в мою пользу. Было очень много нюансов.» — признавался игрок в интервью официальному сайту НХЛ.

И вот Сошников в Уфе. Если он в порядке, то «Салават» заполучил добротного нападающего, способного играть во всех ситуациях. Но риск есть. Речь о некогда классном игроке, прошедшем через череду травм. 16 декабря 2018-го года был его последний матч в АХЛ, очень долгое время без практики. Одно неудачное столкновение со Степаном Захарчуком у борта может закончить сезон для нападающего.

Никита заявил, что у него «самочувствие сейчас отличное» и он - «не такой игрок, который избегает столкновения». У него боевой характер и наверняка он очень постарается, чтобы перезапустить в «СЮ» карьеру. Клуб решил рискнуть и сделать на него ставку.

Интересные факты:

"Люди купили абонементы, и не должны видеть на льду команду без характера" - финансовые проблемы "Атланта" не служили для нападающего оправданием плохой игре.

"Люди купили абонементы, и не должны видеть на льду команду без характера" - финансовые проблемы "Атланта" не служили для нападающего оправданием плохой игре. Его детским тренером в Нижнем Тагиле был Валерий Радулов - отец братьев Радуловых.

В последнем матче в КХЛ "Атлант" разгромил дома рижское "Динамо" 7:2. Сошников набрал 1+2.

В КХЛ Сошников удалялся всего в 10 матчах регулярного чемпионата из сыгранных 90.

Ожидаемые звенья

Метсола (Кареев)

Умарк - Маннинен - Хартикайнен, Пашнин - Ларсен

Сошников - Бурмистров - Кугрышев, Сергеев - Арзамасцев

Гиматов - Хохряков - Майоров, Лисовец - Панин

Жарков - Кадейкин - Солодухин, Коледов - Гареев (также это место для "лимитчиков")

Ротация: Семенов, Лукин.

Вероятный «лимитчик»: Амиров.

Стоит оговориться, что Филип Ларсен и Григорий Панин могут остаться в первой паре. Не исключено, что Маннинен и Бурмистров однажды поменяются звеньями. Кроме того, Николай Цулыгин ценит Алексея Семенова явно выше, чем Станислава Гареева и в запасе скорее останется 94-й номер.

«Салават» опять может столкнуться с проблемой «вторичной» результативности. Есть риск, что кроме первого звена, никто особо забрасывать не будет. Сейчас не 2014-й год, чтобы пугать соперников звеном Бурмистрова. В третьем и четвертом сочетаниях каждый способен на «мясной» гол, есть приличные контратаки в арсенале у Петра Хохрякова и Максима Майорова, может нарисовать обводку Александр Кадейкин, однако это редкие вспышки. Атака команды выглядит значительно слабее, чем была, а вот защита внушает больше уверенности.

Фото: "Салават Юлаев"

Спецбригады

Первая бригада большинства:

Умарк - Маннинен - Хартикайнен, Сошников - Ларсен

Вторая бригада большинства:

Умарк - Кадейкин - Бурмистров, Кугрышев - Арзамасцев

Умарк вынослив и способен играть полных две минуты. Сошников и Маннинен добавят розыгрышу выдумки. Если Сошников действительно полностью готов к сезону, может играть и вместо Бурмистрова во второй бригаде. Ларсена снова надо использовать так же, как при Эркке Вестерлунде. Арзамасцев отлично выкатывается под бросок. Кадейкин — второй лучший центр команды и физически силен. Вторая бригада с ним даже сможет использовать схему 2-1-2. Кугрышев — один из немногих с правым хватом, от этого должна быть польза. Логичный резерв — Лисовец.

Первая бригада меньшинства:

Кадейкин - Жарков/Солодухин, Панин - Сергеев

Вторая бригада меньшинства:

Хохряков - Майоров, Гареев - Арзамасцев

Строго говоря, в меньшинстве должны уметь играть все те, кто не играет в большинстве, и почти все, кто умеет. В «Салавате» и не было жестко определенных составов меньшинства, играли почти все. Здесь не требуется умение сделать прострел через две клюшки соперника, здесь нужно обладать запредельной концентрацией, уметь быстро выводить шайбу из зоны (в идеале — контратаковать), отбирать шайбу, хорошо кататься в любом направлению со «взрывной» скоростью и, конечно, преодолевать боль. А ради команды это должен уметь каждый — и Умарк, и Солодухин. Поэтому список условный. Гареев выбран за то, что в последнем матче плей-офф заблокировал 10 (!) бросков.

Фото: "Барыс"

Расписание предсезонки

Товарищеский матч на сборах в Финляндии:

31 июля. "Нефтехимик" - "СЮ"

Кубок Президента Республики Казахстан в Нур-Султане:

8 августа. "Ак Барс" - "СЮ"

9 августа. "СЮ" - "Автомобилист"

11 августа. "Нефтехимик" - "СЮ"

12 августа. "Барыс" - "СЮ"

Товарищеские игры в Уфе: