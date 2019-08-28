«Юлаевская» молодежь одолела «Нефтехимик» 3:2Б и закрыла кампанию предсезонных матчей

Следующим летом «Салавату» нужно больше игр против сильных команд

При всем уважении к «Нефтехимику» — команда из Татарстана выглядела блёкло. Не проходили пасы, молодежь легко оттирала их к бортам и в углы, броски зачастую были прямыми и очевидными. В это межсезонье команда Вячеслава Буцаева проиграла все девять игр против клубов КХЛ с общим счетом 14:33. Единственный успех — победа 6:2 над ЦСК ВВС из «вышки».

Нижнекамск забросил в большинстве, однако там был всего лишь неудачный для Андрея Кареева отскок, и шайба угодила ему за шиворот, по игре сработала лишь вторая шайба. Следующим летом уфимцам нужно постараться организовать себе матчи с более сильными соперниками. И все-таки провести дома серьезный турнир.

В конце месяца проходят Мемориал Пучкова в Санкт-Петербурге, магнитогорский Мемориал Ромазана, недавно завершился в Риге Кубок ЛЖД. С первого турнира можно позвать в Уфу «Торпедо», со второго — «Трактор» или «Куньлунь Ред Стар», с третьего — «Ак Барс». Если дополнительно позвать «Торос», получится добротный Кубок Республики Башкортостан, в котором все сыграют по четыре встречи. Никому не придется преодолевать большие дистанции.

Фото: «Салават Юлаев»

У резервистов неплохое движение и контроль шайбы, нужно развивать дисциплину и технику

Семь удалений, включая штраф капитана и удаление в овертайме, — явно не то, за что тренеры похвалят игроков. Ни разу судьи не были излишне строги, все было вполне обыкновенно. Артем Пименов сорвал овации блестящим буллитом, однако до этого он набрал четыре минуты штрафа и осложнил команде жизнь. Этим он точно не поднял свои акции в рейтинге тренеров.

Да, «Салават», в принципе, укомплектован, защитников и вовсе с запасом, однако в том и смысл вертикали - чтобы она давала плоды, чтобы вырастали игроки, готовые завоевать место в основе и уверенно играть в КХЛ. Из тех, что сыграли днем, к этому ближе всего Глеб Кузьмин и Родион Амиров. У первого уже есть небольшой опыт в лиге и относительно солидный опыт в ВХЛ, а второй в свои 17 лет - вполне приличный «финишер».

Кузьмин не может не нравиться своей жадностью до шайбы. Он маленький, но довольно быстрый и настырный, этот парень пойдет в прессинг и рано или поздно выцепит шайбу и с ней сразу побежит под ворота. Попытаться обыграть 1 в 0, добить, пропихнуть шайбу под щитком вратаря — это все номер 87. Он забросил с добивания, и уфимцы сумели повести в счете.

Фото: «Салават Юлаев»

Амиров четко откликнулся на тонкий и быстрый пас Алексея Пустозерова от лицевого борта и в касание поразил ворота. Можно сказать, «маневр Умарка и Хартикайнена на минималках». Хороши в эпизоде оба:

Пустозеров ушел из-под опеки защитника "Нефтехимика" и сумел сделать четкий пас, несмотря на то, что перед шайбой уже выкатывал другой игрок "Нефтехимика".

Амирову, правда, никто не мешал выкатить на центральный пятак, но он должен был прочитать намерения партнера, бросить без промедлений и стать лучшим снайпером и вторым летним бомбардиром команды.

«Неуд» центральным. 3-12 на точке за первые 20 минут — вообще не дело. За «Нефтехимик» не четыре Дацюка играют, чтобы так часто проигрывать. Этот компонент требует правильной техники, здесь не требуется гениальное видение поля или навык ускорения. Такие игроки, как Владимир Бобылев, должны хорошо постараться в своих командах. Матч с «волками» — полезный холодный душ.

СЮ Нефтехимик %СЮ Зона атаки 6 13 31,58% Средняя зона 3 11 21,43% Зона защиты 8 16 33,33% 5 на 5 11 23 32,35% В целом 17 40 29,82%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Несмотря на проблемы с «точкой», уфимцы в целом вполне хорошо контролировали шайбу. Разумеется, показатели входа в зону и процент реализованных смен в атаке ощутимо ниже, чем у основного состава, в частности, совсем не удался вброс.

Да, это не основной метод начала атаки в методике Николая Цулыгина, однако в зависимости от ситуации вброс полезнее входа через владение. Это «Нефтехимик» такой проблемный. А вот «Автомобилист» вовсю культивирует «ловушки», которые вынуждают соперника совершать вброс, об этом даже их игроки прямым текстом говорят. Надо быть готовыми, сезон начинается во вторник.

СЮ Нефтехимик Corsi 53 52 Голы 5 на 5 1 2 Броски в створ 5 на 5 32 21 Точность 5 на 5, % 3,13% 9,52% PDO, % 93,60% 106,40% Броски мимо створа 16 30 Доля БВ 69,81% 58,33% БВ за минуту в атаке 3,750 2,785 Блокшоты за минуту в защите 1,061 1,115 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 3 2 БВ со входа в зону 5 на 5 5 5 Пробросы 2 1 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 28 26 Брак при раскате 5 на 5 15 14 Успешный раскат, % 65,12% 65,00% Вброс в зону 5 на 5 2 7 Брак при вбросе 5 на 5 9 8 Успешный вброс, % 18,18% 46,67% Раскат+вброс 5 на 5 30 33 Раскат, % 93,33% 78,79% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 35 43 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 71 77 Смены в атаке, % 49,30% 55,84%

За что молодежи жирный плюс — за эффективность использования времени в чужой зоне. Уфимцы наносили за минуту в атаке в среднем на бросок больше, чем гости. При том, что у тех было море времени 5 на 4. Можно даже не обращаться к арифметике и просто посмотреть на объемы: «Нефтехимик» сыграл в атаке на 5:13 больше, а счет в основное время все равно 2:2.

Важно, что темп «юлаевцы» держали достаточно ровный, как и матчем ранее, за каждый пятиминутный блок наносилось примерно 3 броска. Провал случился лишь в овертайме — не было бросков даже мимо створа.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 СЮ 3 5 9 11 13 17 19 24 28 30 34 37 37 Нефтехимик 3 4 7 11 17 17 18 18 20 24 28 34 42 Разница БВ 0 1 2 0 -4 0 1 6 8 6 6 3 -5 БВ СЮ за отрезок 3 2 4 2 2 4 2 5 4 2 4 3 0 БВ НХ за отрезок 3 1 3 4 6 0 1 0 2 4 4 6 8 Разница БВ за отрезок 0 1 1 -2 -4 4 1 5 2 -2 0 -3 -8 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы НХ за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 25% %БВ НХ за отрезок 33,33% 25%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Последнее, в том числе и хронологически, — гости сумели сравнять счет спустя 15 секунд после шайбы Амирова. Пожалуй, сказалась нехватка опыта у резервистов. Первые смены после изменения счета стоит проводить более строго.

Первый матч сезона КХЛ: 3 сентября, 16:00, «Куньлунь Ред Стар» — «СЮ»

В шестой раз в истории «юлаевцы» начнут сезон КХЛ на выезде, и в третий раз - это зарубежный выезд. Ранее такое было в сезонах 09/10 (5:1 в Риге) и 14/15 (4:5 в Астане). Впервые «Салават» откроет кампанию официальных игр дальневосточным туром: 4 сентября состоится повторная встреча с «драконами». 7 сентября матч в Новосибирске.

Лучше сыграть в Китае сразу, чем в конце «регулярки» — там и так придется лететь в Хабаровск и Владивосток. Тем более, пока «Ред Стар» не в порядке. В межсезонье «Трактор» был единственным клубом КХЛ, который им удалось победить (4:3ОТ). У Курта Фрейзера очень новая команда, однако в составе достаточно приличных игроков, которые были на виду в АХЛ, Европе и университетских лигах.

Теперь это самый североамериканский клуб КХЛ по национальному составу и у них не будет проблем с «химией». Будет интересно посмотреть на этого соперника в домашних матчах 17 сентября и 20 ноября. Но до сих пор уфимцы должны пользоваться моментом и увозить из Поднебесной все четыре балла.

Фото: «Салават Юлаев»

Бомбардиры в межсезонье: Умарк лучший, Амиров первый снайпер, Лисовец и Умарк ведущие ассистенты

Умарк 2+4

Амиров 5+0

Хартикайнен 3+1

Майоров 3+1

Бурмистров 2+2

Маннинен 1+3

Лисовец 0+4

Сошников 1+1

Пашнин 1+1

Кадейкин 0+2

Гареев 0+2

Кугрышев 0+2

Ларсен 0+2

Лукин 1+0

Коледов 1+0

Кузьмин 1+0

Скориков 0+1

Абдеев 0+1

Сергеев 0+1

Гиматов 0+1

Арзамасцев 0+1

Пустозеров 0+1