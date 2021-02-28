Метсола неприятно удивил с «Локомотивом». В плей-офф «СЮ» сойдется с «Трактором»

Последний игровой день «регулярки» был богат на турнирную интригу. На Востоке решалось, кто в итоге займет 2-4 и 6-7 места. К моменту начала встречи «Локомотив» — «Салават Юлаев» вопросов стало меньше:
Остававшийся вопрос для «юлаевцев»: третье или четвертое место? «Барыс» или «Трактор»? Тема соперника по первой стадии будоражила публику не первую неделю. Предсказуемо доминирующее мнение: «лучше не Челябинск».
Команда Анвара Гатиятулина играет в самый схематичный и хладнокровный хоккей на всем Востоке. «Салавату» тяжело даются матчи с такими прагматиками (это и «Локомотив» показал). «Юлаевцы» страдают хоккейной клаустрофобией. Нет пространства, нет контроля, нет большинства — до связи.
В итоге «Трактор» и достался. Но не надо из этого делать драму. «Темная лошадка» конференции? Да, и что? Ведь это большой вызов. Если ты хочешь Кубок Гагарина, тебе придется расти над собой.
Люди вспоминают плей-офф 2018, когда челябинцы победили «СЮ» 4-3, проигрывая в решающей встрече. Параллели очень четкие: финский тренер против Гатиятулина, достаточно участников того противостояния, художники против инженеров.
Сравнения неизбежны, только других общих черт нет. Это новая история. Тогда была совсем другая игра первого звена, не было уверенности в первом номере, под конец «регулярки» не было стабильного результата. «Трактор», конечно, тоже изменился: теперь они короли «пятака».
Тогда уфимская команда была в состоянии перестройки после ужасного чемпионата 16/17. Григорий Панин, Филип Ларсен, Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов проводили за клуб первый сезон. Новый главный тренер Эркка Вестерлунд начал строить системный хоккей.
Команда так и не нашла с ним общего языка. Вестерлунд в автобиографии живописно описал свой шок. За день до плей-офф организация без объяснения причин уволила генменеджера Леонида Вайсфельда. Сменилось четыре капитана: Денис Куляш, Илья Зубов, Александр Логинов и Григорий Панин.
За неровной «регуляркой», в конце которой «юлаевцы» даже могли стать девятыми, следовала изматывающая семиматчевая заруба с «Авангардом». «Трактор» тогда казался крепким орешком, но еще никто не подозревал, насколько.
Это потом они побились в финале Востока, раскрыли миру Виталия Кравцова, а Анвара Гатиятулина вызвали на работу в СКА и сборную (тандем ФХР и питерского клуба до сих пор неразлучен без какой-либо пользы для хоккея России).
Главный тренер челябинцев, который в сезоне 17/18 возглавил «Трактор» по ходу сезона, сделал себе имя как раз в той серии. В шестом матче они разгромили башкирскую команду 7:1, сравняв счет во втором круге. Через день они стали главной сенсацией года.
Летом-2020 Гатиятулин вернулся в Челябинск в роли спасителя. «Трактор» не справлялся без него. Скромный и немногословный специалист уже принес клубу колоссальную пользу — пятое место после 11-го год назад. И снова оборонительный и прагматичный подход.
Серия обещает быть тяжелой. Должна случиться какая-то катастрофа, чтобы «бело-зеленые» победили за 4-5 игр: внезапная вспышка ковида у соперника, травмы, непредсказуемый спад лидеров. С 3 марта начинается триллер.
Я считаю, «Салават» способен пройти первый раунд за семь матчей. Возможно, за шесть, если будет много игры в большинстве, будет вклад не только привычных лидеров, если Юха Метсола сыграет лучше, чем в Ярославле.
Если же «Трактор» заберет инициативу и будет действовать по своему плану (плотность в средней зоне, быстрые разрезающие передачи для начала атаки из своей, возврат для контроля, прерывание передач, подбор, дисциплина), то победит.
Как воспринимать резкое поражение от «Локомотива» перед плей-офф после 9 побед кряду? Это не супер-беда, но ледяной душ. «Железнодорожники» такой же системный соперник. Очень кстати было встретиться именно с ними и набраться полезного опыта.
Три матча кряду в «рамке» играл Даниил Тарасов. Наставник «бело-зеленых» Томи Ламса туманно объяснял отсутствие основного вратаря тем, что тот готовится к плей-офф. Тренер не уточнял, что это значит.
На матч в Ярославле вышел Юха Метсола. Обычно появление в створе номера 77 означает, что соперник может не надеяться забросить прямым броском и надо «закапывать» на пятаке, добивать и хитрить. Едва ли сами «железнодорожники» ждали от Юхи провала.
Метсола провел, пожалуй, слабейший матч в сезоне и один из самых неуверенных за башкирский клуб вообще. Во второй двадцатиминутке кипер пропустил четыре шайбы за 11 бросков «Локомотива» и два первых гола разделили 56 секунд.
В преддверии кубковых сражений омрачает характер этих голов. Каждый из четырех — прямой бросок верхом. Лишь третье взятие ворот немного выбивается, все-таки был выход 2 в 1. А вот три других — простые позиционные атаки.
Крайне неожиданный и неприятный для гостей сюрприз за три дня до начала Кубка Гагарина. Даже 10 минут в таком режиме могут сломать ход первого раунда. И не рисковать невозможно, ставка на Даниила Тарасова тоже опасная.
На пресс-конференции я попросил главного тренера оценить игру вратаря.
— Оцените игру Метсолы. Вы говорили, что он готовится к плей-офф, но он сегодня четыре броска за период пропустил.
— Все еще [готовится]. Поэтому он и сыграл сегодня. У него было предчувствие, что он готов. Как я говорил ранее, у нас два хороших вратаря. И сегодня основной целью Метсолы было… Он тоже готов. Тарасов играл в предыдущих матчах, сегодня было его очередь. У него был тяжелый матч. На этом все.
Это единственный вопрос, который «Салават Юлаев» не включил в официальную расшифровку пресс-конференции. В выступлении самого Метсолы клуб не перевел его слова Stupid team play («дурацкая игра команды») и не включил вопрос «Что говорили вам партнеры во втором перерыве».
Организация второй раз за три матча страдает ерундой. Клуб отталкивает от себя болельщиков подобными решениями — люди не дураки, они видят несовпадение видео и текста. Шило в мешке не утаишь.
Грешит и «Локо». На YouTube «железнодорожников» закрыты комментарии к зум-конференции, а пресс-атташе клуба закончил выступление Томи Ламсы до того, как с ним успели поговорить все желающие журналисты.
Часто клубы КХЛ в преддверии плей-офф вводят свой план «Крепость» и застегиваются на все пуговицы. Минимум общения с журналистами, бездумное повторение заклинания «вопросы только по игре», аккуратные формулировки в своих публикациях.
Закрытость определяется руководителями. Однажды и в их числе большинством станут люди, понимающие важность информации. Плей-офф это не война, а период самого интригующего хоккея, из которого надо создавать праздник и шоу. Это как Новый год плюс День рождения и каждый день, стартуя со вторника.
Время в атаке вполне привычное: 14 минут и 27 секунд. Но много ли позиционных атак вы назовете? Много ли раз «Локо» героически выручал вратарь Илья Коновалов? Разве хозяева покидали лед в синяках от блокированных бросков?
Как и в домашних 0:5, атака «юлаевцев» была практически беспомощна. При этом соперник снова не прилагает сверхусилий, не носится по площадке, не совершает подвигов. Они не пытались кровь из носу одержать крупную победу. Это следствие тактики и ошибок Метсолы.
По итоговой статистике не скажешь, что счет 1:4. Все очень обычно, ни один компонент не выбивается. Даже PDO такой, будто «СЮ» выиграл. Очень редко он выше у проигравшей стороны. Недавно такое было с «Куньлунем».
|СЮ
|Локомотив
|Δ
|Corsi for (CF)
|61
|54
|7
|CF, %
|53,04%
|46,96%
|6,09%
|Голы 5 на 5
|3
|1
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|19
|4
|PDO, %
|107,78%
|92,22%
|15,56%
|Броски мимо створа
|24
|26
|-2
|БВ вообще
|29
|25
|4
|Доля БВ в общем числе бросков
|54,72%
|49,02%
|5,70%
|БВ за минуту в атаке
|2,01
|2,12
|-0,12
|Блокшоты за минуту в защите
|1,02
|1,11
|-0,09
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|0
|4
|БВ первой тройки
|12
|5
|7
|БВ защитников
|6
|11
|-5
|Пробросы 5 на 5
|3
|2
|1
|ВВбр после пробросов
|3
|2
|1
|Вход 5 на 5
|25
|18
|7
|Брак при входе 5 на 5
|18
|17
|1
|Эффективные попытки входа, %
|58,14%
|51,43%
|6,71%
|Вброс 5 на 5
|5
|4
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|8
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|31,25%
|33,33%
|-2,08%
|Использование входа 5 на 5, %
|72,88%
|74,47%
|-1,59%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|41
|25
|16
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|86
|55
|31
|Эффективные смены в атаке, %
|47,67%
|45,45%
|2,22%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|9
|3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|27,91%
|25,71%
|2,19%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|1
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|12,50%
|8,33%
|4,17%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|12
|2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,02%
|15,00%
|-3,98%
Ярославль очень спокойный и несуетливый. Точные передачи, быстрый подбор нейтральных шайб. Именно борьбы за шайбу в матче было мало. Игроки хозяев четко видели друг друга. Это создало позиционные атаки и немного выпило силы из уфимцев.
Первый их гол начался за минуту до броска Максима Осипова. На 23-й минуте подопечные Андрея Скабелки провели затяжную «позиционку» против тройки Петра Хохрякова и пары Лисовец — Бирюков. Нанесли бросок по воротам, бросок мимо, и — ключевое — заставили проброситься.
То был первый проброс «юлаевцев» в матче. И сразу же за ним последовал второй. Названные игроки «СЮ» де-факто провели подряд 2-3 смены. После второго проброса Петр Хохряков уже не выиграл вбрасывание.
Гол именно что на совести Метсолы. Полевые игроки в момент броска действовали по оппонентам: четверых разобрали, а Вячеслав Солодухин выкатил на линию броска Максима Осипова.
Что потом? Проигранное вбрасывание в центре поля, вход с броском, опять вбрасывание в зоне обороны. Сакари Маннинен отдает «точку», поперечный перевод и снова прямой бросок.
Подряд «бело-зеленые» оступились на двух вбрасываниях в своей зоне. При этом общий процент за матч плохим не был. Но именно в своей зоне 5-6.
Единственный действительно надежный центр команды Уфы — Александр Кадейкин. Без него команда выиграла 47,13% «точек» за сезон. С ним — 50,45%. Колоссальная разница. Номер 78 выигрывает хотя бы половине вбрасываний 12 игр кряду (63,36% за отрезок). А остальные действуют вот так.
Все три броска сразу после пересечения средней зоны были нанесены гостями в первые 10 минут третьего игрового отрезка. Первое время «юлаевцы» пытались добиться вбрасывания в чужой зоне и попытаться провести «позиционку». Либо добить.
Постепенно от этого отказались. Тренерский штаб особо и не пытался спасти матч, а после затяжной смены «Локомотива» в зоне уфимцев против тех же Лисовца с Бирюковым и тройкой Хохрякова (один бросок в створ и три мимо) стало очевидно, что ярославцы не «сушат» игру, а у гостей совсем ничего не ладится.
За что Ламсу точно можно похвалить — он заменил Метсолу на шестого полевого (Джеффа Плэтта) за 3 минуты и 55 секунд до конца. Было как раз большинство. 6 на 4 действовали без двух секунд всю попытку. 2 броска в створ.
Такой ход пригодится в плей-офф. Едва ли противостояние с Челябинском будет состоять из разгромов. Надо уметь контролировать шайбу (передачи плюс подбор и отбор) в концовках матчей. В первом раунде должно быть много игр с разницей в 1-2 гола.
В очередной раз приходится говорить о ненужных нарушениях. Это тренд именно игр января-февраля, в самом сезоне лишь 492 минуты штрафа, рекордный минимум клуба на уровне КХЛ. Два подряд матча — фолы в атаке. Маркус Гранлунд против «Авангарда», Владимир Жарков с «Локомотивом». Потом он нарушил еще раз.
Не обошелся 2 минутами и Григорий Панин, стабильнее которого удаляется только Михаил Науменков. Капитан команды схлопотал вообще четырехминутный штраф, который хозяева реализовали, оформив окончательный счет матча.
Последнее удаление в пассиве Филипа Ларсена. Второй защитник первой пары нарушил впервые за шесть матчей — не глядя выставил клюшку и сделал подножку. Потерял концентрацию.
Перед вторым голом повезло Маркусу Гранлунду. Финн выбил клюшку у Тему Пулккинена, что могли квалифицировать как удар по ней. После этого, кстати, номер 60 так же оттолкнул клюшку соотечественника коньком (правда, это могло быть случайно).
«Трактор» в большинстве довольно плох (шестой с конца, 16,5%). Все равно не повод давать сопернику шанс за шансом. Дисциплина — слабое место команды перед стартом Кубка Гагарина.
«Локомотив» — самый неудобный соперник «СЮ» на данный момент. Шесть последних очных встреч за ними (2:4, 3:4ОТ, 1:5, 1:2ОТ, 0:5, 1:4). В Ярославле у «Локо» 5 побед подряд.
В 19-й раз «Салават» пропустил не менее 4 шайб за один период регулярного чемпионата КХЛ, в 16-й раз в гостях.
Позицию четвертого центра второй кряду матч занял Владислав Картаев, ранее проигравший конкуренцию Артему Пименову. Томи Ламса не ответил, кто будет центром сочетания в серии с «Трактором».
Во первом периоде команды играли без остановок 8 минут и 55 секунд подряд. Это самый длинный отрезок без пауз в регулярном сезоне уфимцев. 7 февраля («СЮ» — «Амур» 4:0) был промежуток 7:38.
23,9% реализации большинства — клубный рекорд по большинству за «регулярку» КХЛ. 77,4% по игре в меньшинстве — второй худший результат (77,2% в сезоне 16/17).
Теему Хартикайнен занял второе место по очкам легионеров клуба за «гладкий» чемпионат — 64 очка против 66 у норвежца Патрика Торесена (10/11).
В КХЛ установлен новый рекорд по количеству иностранных игроков с не менее, чем 30 голевыми пасами за регулярный сезон — 12. Все три финских форварда уфимцев в списке.