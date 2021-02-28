Метсола неприятно удивил с «Локомотивом». В плей-офф «СЮ» сойдется с «Трактором»

— Все еще [готовится]. Поэтому он и сыграл сегодня. У него было предчувствие, что он готов. Как я говорил ранее, у нас два хороших вратаря. И сегодня основной целью Метсолы было… Он тоже готов. Тарасов играл в предыдущих матчах, сегодня было его очередь. У него был тяжелый матч. На этом все.