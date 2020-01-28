Это не уровень Уфы. «Салават Юлаев» безоговорочно проиграл «Амуру»

«Салават Юлаев» словно отдал все силы и эмоции в игре с «Ак Барсом». Уже с «Барысом» было видно — не так яростно борются за шайбу, не так часто ускоряются, не так сильно хотят выиграть. Были ошибки и омрачающие победу симптомы, вроде трех подряд проигранных вбрасываний в защите в конце периода или дурацкие удаления.

Ясно, что выезд на Дальний Восток это тяжело, но это не оправдание. Вечно травмированному «Авангарду» лететь дальше, а они выиграли 5 из 6 матчей против «Амура», «Адмирала» и «Куньлуня», лишь раз оступившись в Пекине. С самого начала матча уфимцы выглядели неподготовленными и несколько минут не могли даже бросить по воротам. Впоследствии просыпались, но проспали.

Фото: «Амур»

«Амур» очень хотел выиграть впервые в 2020-м году. У Хабаровска 9 поражений подряд, и, по сообщениям СМИ, они играют без зарплаты с августа. Но последняя команда Востока сумела показать спортивный характер — это трудовая победа. Да, куча дальних бросков, да, без особой красоты. Но поймали на ошибках, пробились на пятак, сжали зубы и победили тех, кто в гораздо более комфортных условиях. «Тигры» сегодня молодцы.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 0 1 5 6 9 13 19 23 23 23 25 32 Амур 3 8 12 14 15 16 16 17 20 22 27 28 Δ БВ -3 -7 -7 -8 -6 -3 3 6 3 1 -2 4 БВ СЮ за отрезок 0 1 4 1 3 4 6 4 0 0 2 7 БВ АМР за отрезок 3 5 4 2 1 1 0 1 3 2 5 1 Δ БВ за отрезок -3 -4 0 -1 2 3 6 3 -3 -2 -3 6 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы АМР за отрезок 1 1 2 %БВ СЮ за отрезок 16,67% 14,29% %БВ АМР за отрезок 33,33% 25,00% 40,00%

Этот матч вообще не смотрелся — такое ощущение, будто, как и в прошлом году, приехали играть молодежью. За весь матч при игре 5 на 5 можно выделить лишь Дмитрия Кугрышева, который и пару моментов имел, и забил.

Очень не понравилось первое звено, даже несмотря на гол Умарка при игре 6 на 5 в конце — это слабенькая компенсация. За весь матч от них практически не было остроты, они даже бросают мало. И этого уже достаточно для критики топ-звена, которое обязано забивать аутсайдеру. Они же еще и вредили.

Теему Хартикайнен зачем-то пошел в прессинг Александра Горшкова, который прекрасно видел приближавшегося к нему финна и успел отдать шайбу Вячеславу Ушенину, который сразу вошел в зону. Харти выключился из обороны, которая на тот момент была в формате 4 на 5, а потом не успел догнать оппонента.

В момент паса Павлу Турбину отсечены были трое из четверых обороняющихся. Защитник мог даже бросать сам, это была неплохая идея и перед ним был приличный коридор. Но он еще сильнее растянул оборону, почти сразу передав шайбу Глебу Корягину на фланг, чтобы тот бросил в касание. Это произошло очень быстро и Александр Бурмистров не успел помочь перед воротами.

Сыграй Хартикайнен ниже и проще — у «Амура» мог бы и не задаться проход или они бы быстро потеряли шайбу. Им и так тяжело было задерживать ее в зоне. Однако, хозяева получили лишнюю секунду и лишнюю пару метров.

Но ладно, в пылу борьбу это понять трудно. Да и вообще идея спорная — зачем выпускать топ-звено в конце меньшинства против последней команды конференции? Понятно, что хочется быстро контратаковать. Но по тому, как «тигры» отводили шайбу к бортам в своей зоне было ясно, что чистого льда там не дождешься. Да и 20 хитов за игру не с воздуха взялись.

Тогда более явные примеры и по более привычной теме — совершенно никчемные фолы. По фолу за симуляцию у Хартикайнена и Бурмистрова — как такое вам? Это что, «Ак Барс»-2010? Ладно хоть фолы были обоюдными. Однако потом Хартикайнен в позиционном наступлении выбивает клюшку у соперника. Игра у 70-го, вчера заключившего новый контракт, не сложилась.

После фола Теему были еще два штрафа у «юлаевцев» и оба у центральных: Александра Кадейкина и Владислава Картаева. Нарушение Кадейкина, пожалуй, должно быть в хоккейном словаре у фразы «ненужное удаление». В меньшинстве, в чужой зоне и во время попытки контратаки — оказывается, и такой хет-трик можно собрать.

И хотя вбрасывания в целом удались, даже тут не без проблем. В своей зоне взяли лишь 7 точек из 18 и однажды сопернику удался стандарт.

СЮ Амур %СЮ Зона атаки 17 5 77,27% Средняя зона 13 7 65,00% Зона защиты 7 11 38,89% 5 на 5 27 16 62,79% В целом 37 23 61,67%

Вся эта игра — один большой вздох. Менее 40% реализованных смен в атаке 5 на 5 — провал. Обычно у уфимцев бывает где-то 48-49%. Лишь 12,5% смен в атаке 5 на 5 завершались бросками — все остальное время была борьба, возня и промахи (только половина бросков долетела до ворот). Бросков больше, но за минуту в наступлении — меньше.

СЮ Амур Corsi for (CF) 49 46 CF, % 51,58% 48,42% Голы 5 на 5 1 4 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 20 22 PDO, % 86,82% 113,18% Броски мимо створа 32 17 БВ вообще 32 28 Доля БВ в общем числе бросков 50,00% 62,22% БВ за минуту в атаке 2,73 3,88 Блокшоты за минуту в защите 0,97 0,85 БВ после ВВбр 5 на 5 3 2 БВ после входа 5 на 5 1 3 БВ первой тройки 10 6 БВ защитников 9 3 Пробросы 5 на 5 3 4 ВВбр после пробросов 5 2 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 26 22 Брак при входе 5 на 5 31 13 Успешный вход, % 45,61% 62,86% Вброс 5 на 5 5 4 Брак при вбросе 5 на 5 19 17 Успешный вброс, % 20,83% 19,05% Использование входа 5 на 5, % 70,37% 62,50% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 41 34 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 103 77 Смены в атаке, % 39,81% 44,16% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 9 14 Доля входа с БВ 15,79% 40,00% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 2 1 Доля вброса с БВ 8,33% 4,76% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 18 19 Доля смен с БВ 12,50% 17,12%

Конечно, и такую плохую игру пытались спасти. В третьем периоде стали больше вбрасывать, чтобы скорее доставлять шайбу в чужую зону, традиционно много пускали ее по борту после пересечения синей, измучали вратаря Евгения Аликина при игре без Юхи Метсолы (6 бросков в створ).

Все же это не та история, когда весь матч провисели на чужих воротах, сражались и прочее, что утешает публику. Потому что ничего сверхъестественного, кроме воли, «Амур» не предложил и «юлаевцы» вполне могли создавать больше остроты и быстро вылезать из ямы.

«Юлаевцы» словно ментально вернулись в июль — сыгранность словно растворилась и появилась в совокупности где-то на 25-27 минут встречи — большая часть второго периода, когда «проснулись», забили и перебросали 17-3 и отрезками по всему матчу.

У новичка команды Алексея Кручинина дважды полезность -2 за четыре последние встречи. Перед четвертой шайбой «Амура» ему не стоило катить в угол. Зачем там три игрока в бело-зеленом против двух в оранжевом, если потом не отдать выигранную шайбу под бросок? Без «своего» игрока был только Павел Коледов, а в поле двое хабаровчан. Это рискованно. После быстрого паса Данила Файзуллина предсказуемо выросла контратака 2 в 1.

В итоге болельщики «СЮ» увидели чрезвычайно разочаровывающий матч, в котором не было вообще никаких плюсов. Игроки допустили несколько сказавшихся ошибок, а тренерский штаб опять не перестроил игру под узкую площадку.

Еще один очевидный вопрос бригаде Николая Цулыгина — слабые результаты в гостях. Клуб из Башкирии потерпел уже шесть кряду выездных поражений или 10 в 11 поездках. Это аномально много и это не может быть россыпью случайностей.

К счастью для «бело-зеленых» соперники в борьбе за плей-офф тоже нестабильны. Однако, завтра все равно нужно показывать приличный хоккей. Сегодня картинка не была содержательной.

Фото: «Амур»

Короткой строкой

Никита Сошников впервые в КХЛ закончил матч с показателем полезности -3. У Павла Коледова это в четвертый раз в «регулярках», у Сакари Маннинена — второй.

Владислав Картаев впервые за четыре матча выиграл не менее половины вбрасываний (5/7).

«Салават» не может выиграть в Хабаровске первый период с 14 сентября 2014-го года. С тех пор три ничьи и три проигрыша.

14 (2 успешных) из 24 попыток вброса состоялись в третьем периоде.