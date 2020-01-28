Это не уровень Уфы. «Салават Юлаев» безоговорочно проиграл «Амуру»
«Юлаевцы» были биты аутсайдером, который с августа не получает зарплату.
«Салават Юлаев» словно отдал все силы и эмоции в игре с «Ак Барсом». Уже с «Барысом» было видно — не так яростно борются за шайбу, не так часто ускоряются, не так сильно хотят выиграть. Были ошибки и омрачающие победу симптомы, вроде трех подряд проигранных вбрасываний в защите в конце периода или дурацкие удаления.
Ясно, что выезд на Дальний Восток это тяжело, но это не оправдание. Вечно травмированному «Авангарду» лететь дальше, а они выиграли 5 из 6 матчей против «Амура», «Адмирала» и «Куньлуня», лишь раз оступившись в Пекине. С самого начала матча уфимцы выглядели неподготовленными и несколько минут не могли даже бросить по воротам. Впоследствии просыпались, но проспали.
«Амур» очень хотел выиграть впервые в 2020-м году. У Хабаровска 9 поражений подряд, и, по сообщениям СМИ, они играют без зарплаты с августа. Но последняя команда Востока сумела показать спортивный характер — это трудовая победа. Да, куча дальних бросков, да, без особой красоты. Но поймали на ошибках, пробились на пятак, сжали зубы и победили тех, кто в гораздо более комфортных условиях. «Тигры» сегодня молодцы.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|0
|1
|5
|6
|9
|13
|19
|23
|23
|23
|25
|32
|Амур
|3
|8
|12
|14
|15
|16
|16
|17
|20
|22
|27
|28
|Δ БВ
|-3
|-7
|-7
|-8
|-6
|-3
|3
|6
|3
|1
|-2
|4
|БВ СЮ за отрезок
|0
|1
|4
|1
|3
|4
|6
|4
|0
|0
|2
|7
|БВ АМР за отрезок
|3
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|2
|5
|1
|Δ БВ за отрезок
|-3
|-4
|0
|-1
|2
|3
|6
|3
|-3
|-2
|-3
|6
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы АМР за отрезок
|1
|1
|2
|%БВ СЮ за отрезок
|16,67%
|14,29%
|%БВ АМР за отрезок
|33,33%
|25,00%
|40,00%
Этот матч вообще не смотрелся — такое ощущение, будто, как и в прошлом году, приехали играть молодежью. За весь матч при игре 5 на 5 можно выделить лишь Дмитрия Кугрышева, который и пару моментов имел, и забил.
Очень не понравилось первое звено, даже несмотря на гол Умарка при игре 6 на 5 в конце — это слабенькая компенсация. За весь матч от них практически не было остроты, они даже бросают мало. И этого уже достаточно для критики топ-звена, которое обязано забивать аутсайдеру. Они же еще и вредили.
Теему Хартикайнен зачем-то пошел в прессинг Александра Горшкова, который прекрасно видел приближавшегося к нему финна и успел отдать шайбу Вячеславу Ушенину, который сразу вошел в зону. Харти выключился из обороны, которая на тот момент была в формате 4 на 5, а потом не успел догнать оппонента.
В момент паса Павлу Турбину отсечены были трое из четверых обороняющихся. Защитник мог даже бросать сам, это была неплохая идея и перед ним был приличный коридор. Но он еще сильнее растянул оборону, почти сразу передав шайбу Глебу Корягину на фланг, чтобы тот бросил в касание. Это произошло очень быстро и Александр Бурмистров не успел помочь перед воротами.
Сыграй Хартикайнен ниже и проще — у «Амура» мог бы и не задаться проход или они бы быстро потеряли шайбу. Им и так тяжело было задерживать ее в зоне. Однако, хозяева получили лишнюю секунду и лишнюю пару метров.
Но ладно, в пылу борьбу это понять трудно. Да и вообще идея спорная — зачем выпускать топ-звено в конце меньшинства против последней команды конференции? Понятно, что хочется быстро контратаковать. Но по тому, как «тигры» отводили шайбу к бортам в своей зоне было ясно, что чистого льда там не дождешься. Да и 20 хитов за игру не с воздуха взялись.
Тогда более явные примеры и по более привычной теме — совершенно никчемные фолы. По фолу за симуляцию у Хартикайнена и Бурмистрова — как такое вам? Это что, «Ак Барс»-2010? Ладно хоть фолы были обоюдными. Однако потом Хартикайнен в позиционном наступлении выбивает клюшку у соперника. Игра у 70-го, вчера заключившего новый контракт, не сложилась.
После фола Теему были еще два штрафа у «юлаевцев» и оба у центральных: Александра Кадейкина и Владислава Картаева. Нарушение Кадейкина, пожалуй, должно быть в хоккейном словаре у фразы «ненужное удаление». В меньшинстве, в чужой зоне и во время попытки контратаки — оказывается, и такой хет-трик можно собрать.
И хотя вбрасывания в целом удались, даже тут не без проблем. В своей зоне взяли лишь 7 точек из 18 и однажды сопернику удался стандарт.
|СЮ
|Амур
|%СЮ
|Зона атаки
|17
|5
|77,27%
|Средняя зона
|13
|7
|65,00%
|Зона защиты
|7
|11
|38,89%
|5 на 5
|27
|16
|62,79%
|В целом
|37
|23
|61,67%
Вся эта игра — один большой вздох. Менее 40% реализованных смен в атаке 5 на 5 — провал. Обычно у уфимцев бывает где-то 48-49%. Лишь 12,5% смен в атаке 5 на 5 завершались бросками — все остальное время была борьба, возня и промахи (только половина бросков долетела до ворот). Бросков больше, но за минуту в наступлении — меньше.
|СЮ
|Амур
|Corsi for (CF)
|49
|46
|CF, %
|51,58%
|48,42%
|Голы 5 на 5
|1
|4
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|20
|22
|PDO, %
|86,82%
|113,18%
|Броски мимо створа
|32
|17
|БВ вообще
|32
|28
|Доля БВ в общем числе бросков
|50,00%
|62,22%
|БВ за минуту в атаке
|2,73
|3,88
|Блокшоты за минуту в защите
|0,97
|0,85
|БВ после ВВбр 5 на 5
|3
|2
|БВ после входа 5 на 5
|1
|3
|БВ первой тройки
|10
|6
|БВ защитников
|9
|3
|Пробросы 5 на 5
|3
|4
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|26
|22
|Брак при входе 5 на 5
|31
|13
|Успешный вход, %
|45,61%
|62,86%
|Вброс 5 на 5
|5
|4
|Брак при вбросе 5 на 5
|19
|17
|Успешный вброс, %
|20,83%
|19,05%
|Использование входа 5 на 5, %
|70,37%
|62,50%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|41
|34
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|103
|77
|Смены в атаке, %
|39,81%
|44,16%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|9
|14
|Доля входа с БВ
|15,79%
|40,00%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|2
|1
|Доля вброса с БВ
|8,33%
|4,76%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|18
|19
|Доля смен с БВ
|12,50%
|17,12%
Конечно, и такую плохую игру пытались спасти. В третьем периоде стали больше вбрасывать, чтобы скорее доставлять шайбу в чужую зону, традиционно много пускали ее по борту после пересечения синей, измучали вратаря Евгения Аликина при игре без Юхи Метсолы (6 бросков в створ).
Все же это не та история, когда весь матч провисели на чужих воротах, сражались и прочее, что утешает публику. Потому что ничего сверхъестественного, кроме воли, «Амур» не предложил и «юлаевцы» вполне могли создавать больше остроты и быстро вылезать из ямы.
«Юлаевцы» словно ментально вернулись в июль — сыгранность словно растворилась и появилась в совокупности где-то на 25-27 минут встречи — большая часть второго периода, когда «проснулись», забили и перебросали 17-3 и отрезками по всему матчу.
У новичка команды Алексея Кручинина дважды полезность -2 за четыре последние встречи. Перед четвертой шайбой «Амура» ему не стоило катить в угол. Зачем там три игрока в бело-зеленом против двух в оранжевом, если потом не отдать выигранную шайбу под бросок? Без «своего» игрока был только Павел Коледов, а в поле двое хабаровчан. Это рискованно. После быстрого паса Данила Файзуллина предсказуемо выросла контратака 2 в 1.
В итоге болельщики «СЮ» увидели чрезвычайно разочаровывающий матч, в котором не было вообще никаких плюсов. Игроки допустили несколько сказавшихся ошибок, а тренерский штаб опять не перестроил игру под узкую площадку.
Еще один очевидный вопрос бригаде Николая Цулыгина — слабые результаты в гостях. Клуб из Башкирии потерпел уже шесть кряду выездных поражений или 10 в 11 поездках. Это аномально много и это не может быть россыпью случайностей.
К счастью для «бело-зеленых» соперники в борьбе за плей-офф тоже нестабильны. Однако, завтра все равно нужно показывать приличный хоккей. Сегодня картинка не была содержательной.
Короткой строкой
Никита Сошников впервые в КХЛ закончил матч с показателем полезности -3. У Павла Коледова это в четвертый раз в «регулярках», у Сакари Маннинена — второй.
Владислав Картаев впервые за четыре матча выиграл не менее половины вбрасываний (5/7).
«Салават» не может выиграть в Хабаровске первый период с 14 сентября 2014-го года. С тех пор три ничьи и три проигрыша.
14 (2 успешных) из 24 попыток вброса состоялись в третьем периоде.
Следующий матч: 29 января, 14:00. «Амур» — «СЮ». Прямые трансляции КХЛ ТВ, БСТ