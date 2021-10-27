«СЮ» упустил победу над «Северсталью», ведя 2:0. Матч в вопросах и ответах

«Салават Юлаев» действительно набрал ход — четыре победы кряду над статусными «Металлургом», «Трактором», ЦСКА и «Локомотивом» продемонстрировали характер команды и способность к концентрации и рациональной обороне в средней и своей зонах.
Тем не менее, ни одна из побед не была безупречной. В трех матчах «юлаевцы» нарушали численный состав, победу в Москве вырвал в борьбе Маннинен, успех с «Локомотивом» был в малой степени тактическим.
Заслуг это не умаляет. Это показывает полную картину. Плюс три победы были добыты в рамках выездной модели, от которой Томи Ламса отошел во встречах на «Уфа-Арене». Невозможно побеждать по одной формуле.
Если вкратце: «СЮ» не хватило концентрации, допустили индивидуальные ошибки в первую очередь легионеры, команда по-прежнему недостаточно богата тактически, вопрос игры по счету остался открытым.
Этому не было явных предпосылок в первом периоде, прошедшем в весьма равной и сдержанной манере: у «СЮ» были хорошие диагонали Гранлунду и Хартикайнену на, соответственно, шестой и седьмой минутах, но без особого обострения — после второго такого входа Науменков даже фолил в атаке.
Команда Череповца, в свою очередь, смогла огрызнуться выходом 2 в 1 на 14-й минуте, но в створ игроки в желто-черном не попали. Если вы не любите искать тактические мелочи и вам интересен только счет — вы ничего не пропустили за первые 20 минут.
Но почти все самое вкусное пропустили бы, включи второй игровой отрезок с опозданием: Кадейкин и Маннинен отличилось с интервалом в 63 секунды на 23-й и 24-й минутах. Результативные серии центров из топ-6 продлились соответственно до 5 и 6 матчей.
Первая шайба — по-хорошему «рабочая». Григорий Панин перехватил пас Игоря Гераськина, чуть углубившись, бросил снэпшотом, Александр Кадейкин успел на добивание.
По горячим следам — гол из своей зоны. Более эстетичный, если угодно, однако все равно простой. Выигранное вбрасывание, четыре разрезающих паса, бросок, добивание. За такой простор в средней зоне Андрей Разин вполне может раскритиковать своих подопечных.
Эти голы были весьма неожиданным в смысле равной логики и темпа игры. Можно даже сочувствовать вратарю гостей Константину Шостаку, чья «сухая» серия оборвалась на отметке в 114 минут 47 секунд. Любопытно, что в обоих встречах с «зелено-белыми» ворота защищал именно белорус.
Два матча и две победы — круто. Все же мы не надо искать в этом скрытые смыслы — едва ли в клубе из Череповца коварно потирают ладони и зловеще исследуют именно «Салават Юлаев». Гостевая встреча была восьмой для Уфы в сезоне, домашняя — 23-я. По хоккейным меркам эпоха сменилась.
Что не изменилось — фишки гостей. Они все еще любят частичные смены, блокшоты (19), прессингуют одним игроком, ценят активный отбор клюшкой, перехваты и стандарты. Главное — они все еще в топе по игре в меньшинстве. До матча было третье место в КХЛ, сейчас уже второе (87,9%).
Цепкость и контратаки — две ключевые особенности «желто-черных» в матче в столице Башкирии. Простой пример: 19-я минута, у Пустозерова классная возможность сделать Панину пас на пустые ворота. Нет, капитан быстро оказывается «накрыт».
Про контратаки мы скажем в разделе о голах гостей. К ним добавим уже названный выход 2 в 1 и отмененный «бейсбольный» гол (в следующей смене после третьего). Гости неплохо высветили проблему лидирующей пятерки по возврату в защиту.
Почему именно «Северсталь» — так выходит, что они оказываются более сосредоточенными и слаженными, в одном конкретном матче больше оказываются командой. Сравните поведение скамеек во время тайм-аута: Андрей Разин говорит почти со всеми, а Виктор Козлов консультирует лишь тех, кто выйдет.
Однозначно. Согласно данным Sport24, зарплатный бюджет Уфы — максимально разрешенные 900 миллионов рублей против 315 у «Северстали». По сведениям «Спорт-Экспресса» пятерка легионеров «СЮ» зарабатывает 380 миллионов рублей — больше, чем вся команда соперника плюс целый игрок уровня первого звена.
Статистика не отображает всего, но все еще является хорошей иллюстрацией. Мы не просим изучать ее детально и подчеркиваем суть: это статистика матча, в котором ни у кого не было огромного преимущества. Почти все индексы очень близки.
|СЮ
|Северсталь
|Δ
|Corsi for (CF)
|71
|52
|19
|CF, %
|57,72%
|42,28%
|15,45%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|20
|1
|PDO, %
|99,52%
|100,48%
|-0,95%
|Броски мимо створа
|36
|26
|10
|БВ вообще
|24
|21
|3
|Доля БВ в общем числе бросков
|40,00%
|44,68%
|-4,68%
|БВ за минуту в атаке
|2,25
|2,70
|-0,45
|Блокшоты за минуту в защите
|0,90
|1,78
|-0,88
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|3
|-3
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|3
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|3
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ первой тройки
|5
|8
|-3
|БВ защитников
|6
|7
|-1
|Пробросы 5 на 5
|1
|3
|-2
|ВВбр после пробросов
|2
|2
|0
|Вход 5 на 5
|24
|23
|1
|Брак при входе 5 на 5
|17
|13
|4
|Эффективные попытки входа, %
|58,54%
|63,89%
|-5,35%
|Вброс 5 на 5
|6
|6
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|9
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|33,33%
|40,00%
|-6,67%
|Использование входа 5 на 5, %
|69,49%
|70,59%
|-1,10%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|33
|5
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|81
|62
|19
|Эффективные смены в атаке, %
|46,91%
|53,23%
|-6,31%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|10
|3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|31,71%
|27,78%
|3,93%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|1
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|6,67%
|4,44%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|14
|3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,29%
|14,74%
|-0,45%
О чем это говорит? Кое-что можно и с бюджетом в три раза меньше. Логично и правильно, что в КХЛ снижается уровень потолка зарплат. Во-первых, некому платить гигантские суммы, во-вторых — в них и нет нужды, потому что чемпионат становится постепенно все более тренерским.
Во-первых — быстро (два гола за 170 секунд), во-вторых — в контратаках, в-третьих — «импортные» никогда не были хороши в бэкчеке и возврате назад.
Сейчас много разговоров о том, как Кирилл Пилипенко «съел» Филипа Ларсена в контратаке. Неудивительно — малоизвестный в масштабах КХЛ форвард (ни одного полного сезона к 25 годам, 36 игр в «регулярках», пропустил сезона 20/21) объехал одну из звезд Уфы.
Однако смотреть надо весь момент. Все началось с того, что Якоб Стенквист проигнорировал силовой Сакари Маннинена, прокинул шайбу мимо Маркуса Гранлунда в своей зоне и иницициировал контрвыпад. Так что Ларсен начудил, но и два финских форварда не обокрали одного защитника в углу.
Второй гол — исход редкого позиционного розыгрыша, порожденного отложенным штрафом. «Юлаевцы» очень пассивны в зонной обороне. Маннинен отрезками вовсе стоит на прямых ногах и даже не стремится выдвинуться на правый фланг. Очень вольготная ситуация.
Перед третьим голом гости убежали из зоны атаки совершили вброс. Филип Ларсен и Динар Хафизуллин успели вернуться на свою часть площадки, но без большой пользы. Хафизуллина сносит Гераськин, ни Ларсен, ни Хартикайнен не угрожают Давиду Думбадзе, происходит рикошет.
Легионеры никогда не были универсалами. Их хлеб — позиционный розыгрыш. Функционал первой пятерки неравномерен:
Роль пятого игрока — быть «на шухере». Потому что никто из уфимских иностранцев не умеет качественно обороняться, выставлять клюшку на линии паса, блокировать броски, хитовать, проводить отбор в движении в средней зоне и быстро выстраиваться по схеме при откате.
Последний универсальный боец иностранного легиона в зелено-белой форме — Йоонас Кемппайнен. На этого парня вы всегда могли рассчитывать и в меньшинстве, и в большинстве, он мог как закрыть «пятак», так и откликнуться на пас. Он несложен, но стабилен и он габаритный. Каноничный центр.
Маннинен не блистает на точке, Гранлунд в прошлом сезоне поражал фантастически ненужными удалениями, нарушил правила в решающую минуту и вчера, все иностранцы растворились в серии против «Ак Барса» в плей-офф.
Их не надо возвеличивать. Круто играть на чистом льду или в большинстве могут многие, себя надо показывать в военное время. Действительно незаменимый легионер башкирского клуба — Хартикайнен. Без всех остальных можно жить, они заменимы.
Так что с легионерами не случилось ничего нового — они такими и были, просто в последние матчи их слабости видны более отчетливо.
Надо рассмотреть предложения. Датчанину «отсыпали» 80 миллионов рублей, если верить «СЭ», но пока он играет максимум на четверть этой суммы — лишь 1+4 и полезность +2 в 16 встречах. При этом сам защитник говорит, что уже отошел от коронавируса.
Томи Ламсу тоже можно понять. Если он перестанет выпускать первую пару защиты вместе с финской тройкой, то Ларсен совсем зачахнет и топ-звено лишится приличного диспетчера на синей линии. Они так привыкли и могут быть эффективны в «позиционках».
С другой стороны — так можно прождать до дедлайна, когда наконец Филип перестанет ошибаться и его участие в созидании станет более вещественным. Зачем, если справлялся Шакир Мухамадуллин? Мы четвертый сезон подряд утверждаем, что номер 36 — главный актив уфимского клуба.
Для рефери этот вопрос оказался очень непростым. По-видимому, арбитры интерпретировали движение ногой не как направленное в сторону ворот и умышленное. С одной стороны, вполне можно увидеть попытку подставить клюшку и затормозить. С другой — пинок, ведь конек Никита выставил.
По-хорошему, Лиге стоит прокомментировать решение на официальном сайте, ибо правило 49 «Удар ногой» официального Руководства по судейству не проясняет эпизод: в нем не объяснен, что считать отчетливым ударом ногой.
Гол похож на решающую шайбу недавнего матча «Вегас» — «Сиэттл» — там тоже был выставлен конек. По-видимому, на обоих континентах решили, что движение ступней при торможении — не аргумент для отмены гола.
Нет, конечно. Если бы это было четвертое-пятое подряд безнадежное поражение без малейших признаков осмысленной игры, тогда нужно было бы всерьез обсуждать возможность отставки Томи Ламсы.
Команду, помимо прочего, подвела самоуверенность — на послематчевой пресс-конференции Александр Кадейкин отметил концентрацию соперника и то, что уфимцы рано решили, что будет легко (про лед тоже было).
Но у Уфы достаточно слаженный и здоровый коллектив, чтобы не поплыть после такого холодного душа. Важно понимать, что состав достаточно давно не меняется радикально — это позволяет хоккеистам верить друг в друга, налаживать лучшее понимание и здоровее переживать как взлеты, так и падения.
Интереснее будут матчи с Череповцом в следующем сезоне. А уже послезавтра — один из главных раздражителей последних лет. Вечер пятницы будет украшен битвой с Бобом Хартли, Владимиром Жарковым, Никитой Сошниковым и «Авангардом».