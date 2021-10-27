«СЮ» упустил победу над «Северсталью», ведя 2:0. Матч в вопросах и ответах

О чем это говорит? Кое-что можно и с бюджетом в три раза меньше. Логично и правильно, что в КХЛ снижается уровень потолка зарплат. Во-первых, некому платить гигантские суммы, во-вторых — в них и нет нужды, потому что чемпионат становится постепенно все более тренерским.