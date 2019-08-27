«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик»: Хартикайнен реанимировал первую тройку

Хартикайнен — первая звезда матча

В роли оппонента снова «Нефтехимик». Обычно клубы стараются разнообразить галерею своих соперников, у «СЮ» же четыре из десяти игр — против нижнекамцев. Это явно отдаляет условия подготовки от боевых. По крайней мере, отличаются обстоятельства каждой из встреч с подопечными Вячеслава Буцаева.

Так, клуб из Башкирии впервые в «предсезонке» заявил против «волков» сезонный вариант состава — не было лишь Владимира Жаркова. Состоялся летний дебют Теему Хартикайнена после травмы, и публика впервые могла увидеть обновленный вариант лидерской тройки.

Самый главный финн в истории хоккейной Башкирии привнес в игру ведущего звена необходимую химию, повысил уровень отбора и эффективность технико-тактических действий под давлением. Проще говоря, у него телепатическое взаимопонимание с Линусом Умарком, прекрасный контроль шайбы и игра корпусом.

В третьем периоде случился забавный эпизод, когда игрок нижнекамцев неприкрыто бил Теему клюшкой по ногам, но тот даже не моргнул и выдал обостряющий пас на фланг. Такие «бытовые» эпизоды на данный момент важнее результативности этого звена в матче с аутсайдером. Голы придут, если будет качество в каждом решении.

Наиболее качественный матч межсезонья

Если коротко и сразу к сути — «юлаевцы» провели наиболее солидный свой матч в рамках «предсезонки». Получалось очень много и с самого начала. Было важно наконец суметь забросить первыми и повести в счете, это было большой проблемой. Учитывая, что наконец сыграло на своем уровне первое звено и именно они заложили победный фундамент, можно заявить о повышении психологической устойчивости.

Уфимцы очень гладко и четко преодолевали нейтральную часть площадки, эффективность входа в зону атаки через владение шайбой при игре 5 на 5 составила примерно 71%. На фоне прежних игр это отличный показатель.

«Зелено-бело-синие» (сегодня, правда, просто «сине-зеленые») в итоге использовали почти 57% шансов сыграть в чужой зоне 5 на 5. Этот показатель складывается из вбрасываний в атаке и входов в чужую зону. Каждый процентный пункт в этой строчке — на вес золота. Ранее у команды Николая Цулыгина получалось меньше.

СЮ Нефтехимик Разница Corsi 54 48 6 Corsi for, % 52,94% 47,06% 5,88% Голы 5 на 5 3 1 2 Броски в створ 5 на 5 17 21 -4 Точность 5 на 5, % 17,65% 4,76% 12,89% PDO, % 112,89% 87,11% 25,77% Броски мимо створа 28 21 7 БВ 32 27 5 Доля БВ 53,33% 56,25% -2,92% БВ за минуту в атаке 1,763 2,348 -0,585 Блокшоты за минуту в защите 1,217 0,661 0,556 БВ после выигранного вбрасывания 1 1 0 БВ со входа в зону 5 на 5 4 7 -3 Пробросы 2 4 -2 Вход в зону через раскат 5 на 5 42 27 15 Брак при раскате 5 на 5 17 13 4 Успешный раскат, % 71,19% 67,5% 3,69% Вброс в зону 5 на 5 3 3 0 Брак при вбросе 5 на 5 9 11 -2 Успешный вброс, % 25% 21,43% 3,57% Вход+вброс 5 на 5 45 30 15 Вход, % 93,33% 90% 3,33% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 52 33 19 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 92 69 23 Смены в атаке, % 56,52% 47,83% 8,69%

Гол в большинстве и всего 15 бросков при численном преимуществе — довольно много для уфимцев. Возросшую активность не объяснить одним только Хартикайненом, обе спецбригады стали двигаться чуть больше и быстрее. За неделю до первой игры «регулярки» это важно, без хорошей игры 5 на 4 побеждать трудно.

Во многом за счет третьего периода (13-5) удалось выиграть вбрасывания. К концу августа укрепляется гипотеза о том, что Петр Хохряков переводится на фланг. Теперь центральную ось составляют Сакари Маннинен, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин и Владислав Картаев. Конкретно против «Нефтехимика» это работает.

СЮ Нефтехимик %СЮ Зона атаки 15 7 68,18% Средняя зона 5 7 41,67% Зона защиты 11 7 61,11% 5 на 5 23 16 58,97% В целом 31 21 59,62%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Недостатки в игре и статус соперника

Ложки дегтя в бочке башкирского меда:

1. Каскад невынужденных ошибок примерно в середине третьего периода: Панин получает штраф за дисциплину, нарушение численного состава приводит к игре 3 на 5, после гости забрасывают, чуть позже у уфимцев - проброс.

2. Удаление за нарушение численного состава — признак невнимательности.

3. В концовке каждого периода Нижнекамск прибавлял в бросковой активности, а уфимцы отставали.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 1 7 11 12 15 15 20 21 28 28 31 32 Нефтехимик 2 3 5 8 9 15 16 18 18 21 23 27 Разница БВ -1 4 6 4 6 0 4 3 10 7 8 5 БВ СЮ за отрезок 1 6 4 1 3 0 5 1 7 0 3 1 БВ НХ за отрезок 2 1 2 3 1 6 1 2 0 3 2 4 Разница БВ за отрезок -1 5 2 -2 2 -6 4 -1 7 -3 1 -3 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 1 Голы НХ за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 16,67% 33,33% 20% 100% %БВ НХ за отрезок 50%

4. Все достоинства и недостатки матча надо проводить сквозь призму возможностей оппонента. Победа уверенная, однако речь о «Нефтехимике», которому за счастье попасть в топ-8 конференции, а больше никого в межсезонье победить еще не вышло.

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

В самом деле, экзамены «Ак Барсом», «Автомобилистом», «Барысом» и «Трактором» команда Николая Цулыгина не сдала. Эти четыре клуба — серьезные соперники. А в сезоне еще будет чемпионский ЦСКА, достойные внимания «Йокерит» и СКА, укрепившаяся «Магнитка», наконец, «Авангард». Да чего уж там, подавляющее большинство команд сильнее «Нефтехимика», команды, победившей этим летом только ЦСК ВВС из ВХЛ.

Безусловно, победа украсила болельщикам вечер понедельника, однако работы еще непочатый край и непонятно, каким будет «СЮ» в играх против тех же омичей или казанцев. Если «юлаецам» удастся справиться с «Автомобилистом», то поводов для оптимизма станет больше.

Фото: «Салават Юлаев»

Защитники: роль в созидании и конкуренция

Бросается в глаза, что Филипп Ларсен стал ощутимо чаще подключаться в атаке и участвовать не только первым пасом, но и в завершении (пусть пока и вхолостую) — вспомните, какой пас выдал ему Сакари Маннинен на последних секундах первого периода. Похоже, Ларсен потихоньку возвращается на истинный уровень. Но пора набирать очки.

Забросили Михаил Пашнин и Павел Коледов. Для 33-го номера это уже второе результативное действие в межсезонье. Примечательно, что и во всех остальных играх силовой защитник активно играет впереди. Удалось увидеть и его контактный навык — хит против Шарипзянова был эффектным и помог в отборе.

Коледов — защитник третьей-четвертой пары и выше его поставить тяжело — есть Панин, Ларсен, Захар Арзамасцев, Пашнин, Евгений Лисовец, Артем Сергеев. Шайба, бесспорно, укрепляет его позиции в команде, ведь скамейка длинная, защитников много, а хоккей становится все более требовательным к универсальности.

По сути, Коледов, Алексей Семенов и Станислав Гареев оказываются в борьбе за оставшиеся два места для защитников. Маловероятно, что в ротацию попадут новички Лисовец и Пашнин, первая пара, ведущий защитник Арзамасцев и выносливый Сергеев (с вымученным контрактом).

Фото: «Салават Юлаев»

А ведь есть еще юный Шакир Мухамадуллин (вышел всего на пару смен в конце игры), один из лидеров «Толпара» Ильдар Абдеев, один из лидеров «Тороса» Никита Воронин, Андрей Банников, Руслан Петрищев, Кирилл Цулыгин. В конце-концов, одним из «лимитчиков» наверняка станет защитник.

Вероятно, лишь к концу сентября станет более или менее понятно, какие защитники действительно будут играть часто. За Гареева говорит самоотверженность и польза в меньшинстве, за Семенова — опыт и габариты. Как знать, может, Коледов сумеет выиграть себе игровое время. Ему тяжелее прочих.

Следующий матч: 27 августа, 19:00, «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Фото: «Салават Юлаев»

За Екатеринбургом весьма занимательно наблюдать, ведь уральцы стремятся разбавить «большую четверку Востока» из «Ак Барса», «Авангарда», «Салавата» и «Металлурга». Плей-оффная победа уфимцев над «Автомобилистом» стала основным успехом сезона 18/19 и теперь эти матчи смотрятся гораздо интереснее.

В Нур-Султане команда Андрея Мартемьянова одержала непростую победу. Но тогда у «Салавата» не было Хартикайнена. Впрочем, не факт, что он будет и сегодня. Все же в Уфе очень бережно относятся к лидерам (хотя матч домашний и предсезонный, пусть и второй за двое суток), это не НХЛ.

Все позитивные моменты из встречи с «Нефтехимиком» пройдут проверку более солидным соперником. Последние шансы проявить себя остаются у Дмитрия Кугрышева, который очень мало заметен этим летом. Возможно, мы усомнимся в том, что первое звено действительно вернулось на трон. Остаются вопросы по результативности Филиппа Ларсена.

Расписание и результаты межсезонья

Бомбардиры

Фото: «Салават Юлаев»