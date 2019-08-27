Персональный успех тренеров и легионеров: «СЮ» победил «Автомобилист», проигрывая 0:3

Каждый матч «предсезонки» должен быть полезен. Уфимцы этим летом не балуют своих болельщиков победами, особенно, в играх с кем-то, кроме «Нефтехимика». Наконец удалось победить большого соперника, удалось сделать впечатляющий камбэк с 0:3, и засияло первое звено — определенно, отличный вечер.

Тем более, что для большинства участников этого матча встреча с «Автомобилистом» была последней репетицией перед стартом сезона КХЛ. Очевидно, в последнем матче с нижнекамцами сыграет больше молодежи. Удалось разыграться сочетанию Умарк-Маннинен-Хартикайнен. Конечно, еще не все отточено, не всегда, например, Сакари Маннинен хорошо принимал передачи Теему Хартикайнена, однако перспективы у них есть.

Ценно, что камбэк во многом соорудили именно легионеры, совсем не впечатлявшие до этого. Линус Умарк забросил первую и третью шайбы, Хартикайнен сравнял счет и оформил победный буллит. Окупились старания Филиппа Ларсена — без его броска не последовал бы перевод Умарка. Маннинен набрал очки и выиграл 60% вбрасываний, внеся свою лепту в успешную игру команды «на точке».

СЮ Автомобилист %СЮ Зона атаки 13 11 54,17% Средняя зона 14 8 63,64% Зона защиты 7 10 41,18% 5 на 5 22 20 52,38% В целом 34 29 53,97%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

При этом игру иностранцы начинали весьма блекло. Умарк дал волю эмоциям и отомстил защитнику гостей Денису Бодрову за силовой прием, но угодил в штрафной бокс. Ларсен совершил ненужную потерю во втором большинстве команды. Не все в первом периоде получалось на вбрасываниях у Маннинена.

Фото: «Салават Юлаев»

Легионеры приезжают в КХЛ, чтобы становиться лидерами, игроков среднего уровня достаточно и в России. Естественно, что ожидания от игры каждого иностранца высоки. Встреча с «Нефтехимиком» в понедельник не могла остаться единственной яркой акцией скандинавов. Их ждет еще много тестов, однако, сезон они начнут без скептических настроений.

Выделим Александра Бурмистрова, проведшего колоссальный объем работы: гол, голевой пас, организация входа в зону. Немного выбивается игра на вбрасываниях — лишь порядка трети успешных единоборств. Тем не менее именно он вышел шестым полевым в концовке матча, сделал ассист и получил время в овертайме.

Занятно — лет сорок назад никто бы не подумал, что уфимские трибуны будут аплодировать голу казанца и молчать, когда дубль в ворота хозяев сделает уфимец. Артем Гареев (сын бывшего старшего тренера «Толпара» Алика Гареева) определенно был лучшим у гостей. Полезно и жестко сыграл и защитник Алексей Василевский. Хорошо, что уфимские хоккеисты играют важную роль в потенциальном топ-клубе Востока.

Не задалась игра у Захара Арзамасцева. Его опрометчивая передача через центр своей зоны привела к первому голу «Автомобилиста» («юлаевцы» действовали в большинстве). В конце второго периода он удалился, а позднее заработал «минус» в графу полезность, будучи на льду во время третьего гола уральцев. При нем состоялась одна из самых длинных позиционных атак команды Андрея Артемьянова. Ассист немного выровнял баланс, но маловероятно, что номер 92 доволен своим матчем.

Наверное, самый главный вопрос, интересующий читателя, — как вообще так вышло, что «Салават» сумел отыграться с 0:3 и победить 5:4? Строго говоря, в этом нет фокуса (пусть это и было проявлением характера): «Автомобилист» вовсе не был на голову сильнее. Такой же счет мог установиться, забрасывай команды и в иной очередности. Матч был довольно равным, а в критический момент тренерами были приняты верные решения, сказалась качественная «физика» и «выстрелили» лидеры.

СЮ Автомобилист Corsi 51 50 Corsi for, % 50,5% 49,5% Голы 5 на 5 2 2 Броски в створ 5 на 5 23 16 Точность 5 на 5, % 8,7% 12,5% PDO, % 96,2% 103,8% Броски мимо створа 26 29 Броски в створ (БВ) 40 30 Доля БВ 60,61% 50,85% БВ за минуту в атаке 1,99 2,192 Блокшоты за минуту в защите 1,023 0,597 БВ после выигранного вбрасывания 2 0 БВ со входа в зону 5 на 5 6 6 Пробросы 4 6 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 22 22 Брак при раскате 5 на 5 9 12 Успешный раскат, % 70,97% 64,71% Вброс в зону 5 на 5 11 9 Брак при вбросе 5 на 5 7 6 Успешный вброс, % 61,11% 60% Раскат+вброс 5 на 5 33 31 Раскат, % 66,67% 70,97% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 41 37 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 72 63 Смены в атаке, % 56,94% 58,73%

Как и в понедельник, уфимцы очень хорошо преодолевали среднюю линию, но добавили к этому более высокую точность бросков: если в прошлом матче до ворот доходило примерно 53% попыток, то сейчас уже почти 61% всех бросков достигали ворот. Вкупе с почти 57% использованных шансов закрепиться в зоне атаки стоило ожидать возникновения опасных моментов.

Логично, что в ворота Якуба Коваржа не пытались забросить просто так. Были попытки пробить шайбу с «пятачка», были надежды на выходы 2 в 1, прострелы и прочее. Чех — один из лучших вратарей КХЛ, требуются выдумка и создание помех. Здесь как раз и пригодился уровень первой тройки и плей-оффный опыт изучения слабостей вратаря «Автомобилиста».

Фото: «Салават Юлаев»

Еще один аспект, в котором команда Николая Цулыгина прогрессировала относительно понедельника, — давление в концовках периодов. Тогда Нижнекамск был явно активнее в атаке в последние минуты каждого из отрезков. На сей раз вышло наоборот. Распределение бросков по пятиминутым блокам у Уфы весьма ровное, почти всегда это 3-4 броска, команда придерживалась стабильного темпа и не проваливалась.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 СЮ 2 3 6 9 12 15 17 22 26 29 31 36 40 Автомобилист 1 4 5 7 12 15 21 23 27 28 29 29 30 Разница БВ 1 -1 1 2 0 0 -4 -1 -1 1 2 7 10 БВ СЮ за отрезок 2 1 3 3 3 3 2 5 4 3 2 5 4 БВ Авто за отрезок 1 3 1 2 5 3 6 2 4 1 1 0 1 Разница БВ за отрезок 1 -2 2 1 -2 0 -4 3 0 2 1 5 3 Голы СЮ за отрезок 1 1 2 Голы Авто за отрезок 1 2 1 %БВ СЮ за отрезок 20% 33,33% 40% %БВ Авто за отрезок 20% 100% 100%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Несомненно, для Николая Цулыгина, все еще молодого тренера, такой матч — триумф. Он вовремя перешел на игру в три звена: примерно с 47-й минуты остались только три первых тройки. Нагрузка на остальных выросла, плюс еще был матч накануне, но речь идет об игроках спецбригад, которые обязаны быть выносливыми. Не подкачали. И ведь при этом Александр Кадейкин выходил в большинстве в первой спецбригаде вместо Петра Хохрякова.

«Салават» ускорился, добавил диагоналей в средней зоне, упростил игру, стал больше вбрасывать, больше доставлять шайбу на пятак. Важно, что после гола Гареева команда не отпустила игру: отличный момент создал Хартикайнен, выдав поперечный пас Маннинену, удалось заставить гостей сфолить. В решающие смены четверка легионеров, Бурмистров и Сошников забросили две шайбы при игре 6 на 4 и 6 на 5 соответственно.

Все это — яркие эпизоды управления командой во время игры. Важно выделить не только тренеров, отвечающих за тактику. Во все смены матча «юлаевцы», как минимум, не уступали оппонентам в скорости — без движения не проникнуть в чужую зону.

Все плюсы и минусы матча надо рассматривать с учетом соперника. «Автомобилист» - значительно более сыгранная и грамотная команда, нежели «Нефтехимик». Игроки Екатеринбурга отлично переходят из обороны в атаку через пас, в большинстве они могут играть как по модной нынче схеме 1-3-1, так и 2-1-2, их защитники хорошо вступают в борьбу на синей линии, а в прессинге регулярно по два нападающих. Тем ценнее победа «юлаевцев». К концу августа болельщикам было нужно знание того, что их команда способна побеждать не только аутсайдеров.

Фото: «Салават Юлаев»

Последний матч межсезонья: 28 августа, «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», 13:00

Родион Амиров вернулся из расположения молодежной сборной России. Парень выглядит хорошим кандидатом на роль «лимитчика», который будет действительно играть, а не мерзнуть на скамейке. С учетом успешной игры до этого он может взять на себя больше ответственности в игре. Снова ждем его в игре 5 на 4.

Интересно, кто сыграет из основного состава. Тут же встает вопрос о капитанской нашивке и ассистентах — даже статус номинального лидера многое говорит о положении хоккеиста в команде и его психологии. Хоккей - это не только физика и тактика.

Бомбардиры

Умарк 2+4 Амиров 4+0 Хартикайнен 3+1 Майоров 3+1 Бурмистров 2+2 Маннинен 1+3 Лисовец 0+4 Сошников 1+1 Пашнин 1+1 Кадейкин 0+2 Гареев 0+2 Кугрышев 0+2 Ларсен 0+2 Лукин 1+0 Коледов 1+0 Сергеев 0+1 Гиматов 0+1 Арзамасцев 0+1

Фото: «Салават Юлаев»