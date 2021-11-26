Не на уровне. «Салават Юлаев» впервые в КХЛ проиграл в свой день рождения

Аналитика
Не на уровне. «Салават Юлаев» впервые в КХЛ проиграл в свой день рождения
Не на уровне. «Салават Юлаев» впервые в КХЛ проиграл в свой день рождения
26 ноября, 09:32Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома проиграл «Витязю» 2:3Б, ведя 2:1

Клуб создал приятную атмосферу вокруг 60-летия, но «юлаевцы» смогли провести ударно лишь два периода. Смелость «Витязя» в дополнительное время, кризис Хартикайнена и историческая сводка — в обзоре матча на 60-летие флагмана башкирского спорта.

Спортивному клубу имени Салавата Юлаева 60 лет

25 ноября 1961 года СК им. Салавата Юлаева в Челябинске дебютировал в группе Б советского чемпионата, проиграв 1:3 местному «Металлургу». Эту дату принято считать днем рождения организации, хотя в разных формах хоккей в Уфе был и в 50-е.

60-летие выпало на домашнюю встречу с «Витязем». Для юбилея клуб изготовил ретро-форму. По редким черно-белым фото были изучены комплекты 60-х. Дизайн построили на стилизации сезонов 63/64 и 64/65 (но часть игр этого сезона была в другом свитере).

Примечательно, что партнеры клуба и КХЛ пошли «Салавату Юлаеву» навстречу и одобрили вариант полностью без рекламы. На данный момент планируется еще один матч в ретро-экипировке. Этот анонс порадует одну особенную группу болельщиков.

Кроме того, на втором уровне стадиона установили выставку билетов, медалей, свитеров, шарфов, программок и других хоккейных атрибутов. Была выпущена лимитированная коллекция толстовок, футболок и масок.

Для работы на матче был приглашен легендарный диктор Вадим Николаевич Батищев (около 30 лет работы), на раскатке куб работал в черно-белом режиме, в перерывах показывали хайлайты игр прошлого, для удалений использовали старые «мультики» и весь матч звучала ретро-музыка.

С экрана медиакуба звучали поздравления. Свои пожелания выразили:

  • Олег Твердовский — защитник-чемпион 2011,
  • Ильдар Абдразаков — один из самых выдающихся современных оперных певцов,
  • Александр Радулов — лучший нападающий в истории клуба, чемпион 2011,
  • Борис Бабушкин — ветеран клуба, массажист-реабилитолог,
  • Александр Свитов — нападающий-чемпион 2011,
  • Алексей Шевченко — автор «Спорт-Экспресса», самый известный журналист в хоккее,
  • Линус Умарк — второй бомбардир «СЮ» в «регулярках» КХЛ, первый в Кубке Гагарина,
  • Вячеслав Быков — главный тренер чемпионской команды 2011,
  • Денис Хлыстов — экс-капитан клуба, один из самых уважаемых воспитанников,
  • Николай Заварухин — нападающий-чемпион 2008, тренер «Автомобилиста»,
  • Данис Зарипов — капитан главного соперника, «Ак Барса».

Лист будет пополняться. В планах уфимского клуба опубликовать поздравления от больших звезд как в хоккее, так и вне игры.

Самую бурную реакцию трибун вызвали видео от Радулова, Умарка, Быкова и Зарипова. С первыми тремя связано много ярких положительных эмоций, а вот появление на экране Зарипова вызвало противоречивый отзыв. Зато было очень неожиданно и оригинально.

Фото:«Салават Юлаев»

Стоит отметить, что Заварухин поздравлял клуб и с 59-летием, но год назад организация не репостнула его пожелания даже в Сторис — вышло некрасиво. Положительно отметить пожелания от Бабушкина и Шевченко. Здорово, что не забыты ветераны и пресса.

Последнее в списке, но на деле одно из самых значимых — роскошный баннер фанатского сектора. Уфимские организованные болельщики в очередной раз подтверждают топовый статус. А вот игра не сложилась.

Фото:«Салават Юлаев»

Игры в день рождения клуба на уровне КХЛ

  • 2011 «СЮ» — «Авангард» 4:2
  • 2012 «СЮ» — «Динамо» Рига 7:3
  • 2015 «Металлург» Новокузнецк — «СЮ» 2:4
  • 2016 «СЮ» — «Динамо» Москва 2:1
  • 2018 «СЮ» — «Динамо» Минск 6:1
  • 2020 «СЮ» — «Нефтехимик» 6:2
  • 2021 «СЮ» — «Витязь» 2:3Б

Итого 6 побед в 7 играх, шайбы 31-14. «Юлаевцы» впервые не досчитались очков в праздник.

Фото:«Салават Юлаев»

Статистика клуба за всю историю (данные Elite Prospects)

Все регулярные сезоны (здесь и далее — включая вторые этапы чемпионатов):

  • 3175 игр
  • 1483 победы в основное время
  • 104 победы в дополнительное время (всего выиграно 1587, 49,98% игр)
  • 300 ничей
  • 108 поражений в дополнительное
  • 1164 поражения в основное (всего проиграно 40,03% игр)
  • Шайбы 10428-9225, разница +1203; за матч 3,284-2,905

«Регулярки» только на высшем уровне:

  • 1955 игр
  • 834 победы в основное
  • 104 победы в дополнительное (всего выиграно 938, 47,98% игр)
  • 136 ничей
  • 108 поражений в дополнительное
  • 756 поражений в основное (всего проиграно 44,19% игр)
  • Шайбы 5677-5466, разница +211, за матч 2,904-2,796

Плей-офф российских чемпионатов:

  • Кубки 2008, 2011
  • полуфинал 1995, 1997, 2010, 2014, 2016, 2019
  • единственный в истории России клуб, выигрывавший две семиматчевые серии подряд (2016, 4-3 «Ак Барс», 4-3 «Авангард»)
  • 46 серий плей-офф
  • 26 выигранных серий, 20 проигранных
  • 213 игр
  • 87 побед в основное время
  • 25 побед в дополнительное (выиграно 112, 52,58% игр)
  • 24 поражения в дополнительное
  • 77 поражений в дополнительное (проиграно 47,42%)
  • шайбы 530-486, разница +44, за матч 2,488-2,282
Фото:«Салават Юлаев»

Возможно, что уже в этом сезоне уфимцы покорят рубежи в 10500 заброшенных шайб в «регулярных» чемпионатах за всю историю, 5700 шайб только в топ-дивизионах и 550 в плей-офф.

Вполне можно выбить 1500 побед в основное время за всю историю, 1000 побед на топ-уровне. Если выиграть Кубок Гагарина, то станет ровно 50 кубковых серий и 30 успешных. В следующей «регулярке» будет сыгран 2000-й матч в истории «гладких» этапов.

Фото:«Салават Юлаев»

«Салават» здорово начинал. Это напоминало четыре последние игры

Вернемся наконец к актуальным событиям.

По первых двум периодам к «зелено-белым» (точнее, «зелено-синим») не может быть много вопросов. Мы ниже коснемся пропущенного гола, однако глобально — впечатление было приятное. Хорошее катание, боевой заряд, достаточно эффектных диагональных пасов, все четыре звена вносили вклад.

Всего в матче три игрока не бросили по воротам гостей: мало игравшие Алексей Пустозеров (0:49) и Данил Алалыкин (8:57) и защитник-домосед (в современном хоккее это почти ругательство) Евгений Бирюков.

За два периода можно выделить четыре более или менее затяжные «позиционки»:

  • 2-я минута — 2 броска в створ, 1 мимо,
  • 12-13-я — 2 в створ, 1 мимо, 1 заблокирован,
  • 25-26-я — 1 в створ,
  • 37-я — 1 в створ, 2 мимо.

В качестве первого бонуса — начатая Шакиром Мухамадуллиным и поддержанная Данилом Алалыкиным 40-секундная смена в чужой зоне на последней минуте стартового отрезка. В ней был лишь один бросок не по воротам, однако для молодых игроков полезно почувствовать уверенность в контроле шайбы.

Второй бонус — порядка 30 секунд владения шайбой в чужой зоне после выигранного Александром Кадейкиным вбрасывания. Дело закончилось несколько скомканной попыткой Михаила Науменкова прошить ближний угол.

Третий бонус (к сожалению, без видео) — достаточно долгий контроль примерно на 45-46-х минутах после входа в атаку Петра Хохрякова. К разговору о том, что польза в созидании была от всех троек. Сейчас это особенно актуально — первая тройка совсем померкла и это напрямую влияет на результаты.

Простая статистика:

  • 15-2 броски в створ с 25-й по 40-ю минуты,

  • 10 подряд вбрасываний в зоне атаки во втором периоде (считая большинство), во втором отрезке не было вбрасываний в защите 5 на 5,

  • улучшение во втором периоде качества входа с контролем с 9-9 до 8-5,
  • количество входов с броском в створ: 5-0 в первом периоде, 8-6 во втором,
  • 1-5 по пробросам первого периода,
  • все три большинства — в двух первых периодах.
СЮ Витязь Δ
Corsi for (CF) 54 51 3
CF, % 51,43% 48,57% 2,86%
Голы 5 на 5 1 1 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 25 22 3
PDO, % 99,45% 100,55% -1,09%
Броски мимо створа 25 24 1
БВ вообще 36 26 10
Доля БВ в общем числе бросков 59,02% 52,00% 7,02%
БВ за минуту в атаке 3,14 2,92 0,22
Блокшоты за минуту в защите 1,01 1,05 -0,04
БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 1 1 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 4 2 2
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 2 -1
БВ первой тройки 10 6 4
БВ защитников 15 10 5
Пробросы 5 на 5 3 9 -6
ВВбр после пробросов 8 4 4
Вход 5 на 5 24 16 8
Брак при входе 5 на 5 21 12 9
Эффективные попытки входа, % 53,33% 57,14% -3,81%
Вброс 5 на 5 10 3 7
Брак при вбросе 5 на 5 12 9 3
Эффективные попытки вброса, % 45,45% 25,00% 20,45%
Использование входа 5 на 5, % 67,16% 70,00% -2,84%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 46 23 23
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 102 55 47
Эффективные смены в атаке, % 45,10% 41,82% 3,28%
Вход 5 на 5 с БВ 17 10 7
Вход 5 на 5 с БВ, % 37,78% 35,71% 2,06%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 4,55% 1,00% 3,55%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 21 13 8
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,19% 16,67% -2,48%

В приведенной таблице большого перевеса нет и это мы объясним третьим пунктом. Спойлер — села батарейка, «Витязь» приноровился, первая тройка хандрит.

Наконец, проиллюстрируем успехи первых 40 минут конкретными примерами.

5-я минута. Прострел Сергея Шмелева на Александра Кадейкина (смотреть с 0:35).

6-я минута. Виктор Тихонов внезапно забрасывает с неудобной руки. После выздоровления второй гол в четырех играх. Шайба прервала безголевую серию Уфы на отметке 109 минут 27 секунд. Любопытно, что Тихонов забросил и предыдущую шайбу «юлаевцев».

15-я минута. Петр Хохряков в ближнем бою пробует забросить «с лопаты».

17-я минута. Степан Санников пытается перевести шайбу в ворота после наброса от Алалыкина.

26-я минута. Петр Хохряков дежурит на «пятаке».

35-я минута. Хлесткий бросок Сакари Маннинена с острого угла.

40-я минута. За 5,2 секунды до сирены Александр Кадейкин по-теннисному добивает шайбу в ворота, прерывая четырехматчевый безочковый период. Центральный провел 31-й матч в «регулярках» с не менее, чем 75% выигранных вбрасываний (в расчет брались лишь игры с не менее, чем 10 «точками»).

Угрозы продемонстрированы от представителей всех троек, теорема доказана.

В третьем периоде команда словно синхронно обессилела. Но уже никто не указывает на карантин как на причину

Главному тренеру Томи Ламсе и игрокам на пресс-конференции было непросто комментировать сложившийся результат. Вели 2:1 против последнего клуба Запада и проиграли по буллитам, не забросив в пустые ворота команде, которая до этого выиграла 1 матч из 11 в дополнительное время.

Даже будучи под давлением, «Витязь» не опускал голову. Да, в случае их гола 4 на 5 Шакир Мухамадуллин так и не решил, кого «держать» при выходе 2 в 1, а Маркус Гранлунд совсем не спешил на помощь, но они забросили одним из двух бросков за 15 минут.

Второй гол больше про скорость. Андрей Зубарев с Евгением Бирюковым не сдержали не левом борту Никиту Гончарова, далее в углу Илья Аркалов оказался расторопнее того же Зубарева и Тихонова. Александр Шарыченков присел, ожидая бросок низом, но Аркалов попал верхом.

На 51-й минуте «юлаевцы» были наказаны за нарушение численного состава. Попытка не задалась, но это нормально для такого «Витязя». Когда нарушил правила Виктор Антипин, им шесть раз пришлось возвращаться в зону после выводов шайбы «юлаевцами». Здесь «всего» трижды.

Через 53 секунды после окончания попытки калитка в штрафной бокс открылась для Павла Коледова, смазавшего себе возвращение после травмы. На сей раз «Витязю» удались два броска в створ и один мимо — наиболее эффективный розыгрыш за матч.

Гости из Подольска не забили. Тем не менее, для растерявшего ресурс «Салавата» это все равно неприятность. Ты можешь не забросить в большинстве, но ты обязан обескровить соперника, заставить его терять энергию. Даже неконкретный в высказываниях Томи Ламса назвал удаления одной из причин проигрыша.

За последние пять минут основного времени хозяева допустили два проброса. Действия в атаке во многом упростились и больше были рассчитаны на то, чтобы заработать вбрасывание в зоне Ильи Ежова — все было довольно линейно. «Витязь» строился 2-3 и спокойно рушил попытки.

За исключением перехвата с последующим броском по воротам в исполнении Теему Хартикайнена. Это единственное содержательное действие в последние минуты и чуть ли не ярчайший хайлайт от самого Харти, но ему мы посвятили ниже отдельный пункт.

Фото:«Салават Юлаев»

Пост-модерн от «Витязя». Бабенко в овертайме заменил вратаря на четвертого полевого, а на буллиты выпустил молодого кипера

Никто:

Абсолютно никто:

«Витязь»: снимает вратаря в овертайме

Окей, преувеличили, не совсем абсолютно никто. Практика замены голкипера на четвертого полевого в дополнительное время в природе встречается. Но примерно так же часто, как виды из Красной книги (кстати, экологическая инициатива «СЮ» почти закрылась, однако об этом в других текстах).

Фото:«Салават Юлаев»

Никого уже не удивить, если за 2-3 секунды до конца овертайма при вбрасывании в зоне атаки совершить замену. Это и в основное время делается — вспомните хотя бы конец второго периода игры с «Динамо».

17 ноября подобный трюк попробовал ЦСКА в столичном дерби: последние 98 секунд овертайма с тем же «Динамо» (Алексей Кудашов уже насмотрелся) «красно-синие» провели без вратаря.

Наставник «Витязя» признался, что маневр они подглядели как раз у «армейцев». Как он сказал на пресс-конференции — терять нечего, надо ломать тренд с поражениями в дополнительное время. Гости сыграли без вратаря с момента 62:22 по 63:49.

Поразительно, но «Салават» в этом время не забросил, хотя пробовать можно было вообще из своей зоны — гипотетически, так можно забросить даже с вратарем, что недавно случилось в Нижнекамске (и не впечатлило комментатора).

Попытку Павла Коледова всем телом заблокировал Валттери Кемиляйнен. Но куда обиднее было Теему Хартикайнену, который промахнулся во вполне обычной ситуации.

В серии буллитов гости сменили вратаря. Вместо Ильи Ежова в створе неожиданно появился 20-летний Максим Клоберданец. Интересно, что молодой вратарь уже до этого выходил заменять на буллиты, но в рамках одной серии.

Рокировка мотивирована тем, что у Ежова левый хват, у Клоберданца — правый. «Праворуких» полевых хоккеистов навскидку треть от общего количества и они всегда ценятся. Вратари с правым хватом встречаются не менее редко и против них непривычно играть. Тем более, как «юлаевцам», пытаться обыгрывать.

Хозяева даже вели по ходу серии, но оказалось, что Кадейкин — не единственный, кто добавил к голу с игры успешный буллит — мягко отправил шайбу в угол Аркалов, красиво обыграл с неудобной руки лучший снайпер сезона Нико Оямяки.

За буллитом Кадейкина — забавная история:

— Там Витя Тихонов пробил до этого, я посмотрел, как он играет. У Виктора Козлова спросил — пробить так? Он сказал — пробей. Потом я забил, подъехал, он говорит: «Я думал, ты по-другому пробьешь».

Фото:«Салават Юлаев»

Хартикайнен говорит, что беды от психологии

В прошлом сезоне Теему был неудержим. Буквально. Его было очень тяжело сбить с ног и отнять шайбу, когда он находился за воротами соперника, к нему иногда даже не пытались подъезжать. Харти великолепно видел поле, как созидал, так и завершал атаки, был мозгом звена.

Сейчас его решения иногда поражают. Попав под давление, номер 70 словно стремится скорее избавиться от шайбы, будто не веря, что он ее удержит, и не пытаясь уйти в сторону или пойти в обводку. В некоторых «позиционках» Харти почти не касается шайбы.

Его не выпускали на буллиты, в овертайме он появился всего на одну смену с другими партнерами и вы уже видели, что он там не сумел закончить матч. Однако дело в том, что он промахивался из вполне сносных позиций и в рамках основного времени.

Вышедший в качестве капитана (нездоровится Григорию Панину) Теему не набирает очки три подряд матча. Такое затишье уже в третий раз в сезоне, хотя мы едва перевалили за половину «регулярки». Если считать только клубы, которые претендует минимум на финал конференций, то у Харти:

  • два гола «Магнитке»,
  • два гола «Локомотиву»,
  • ассист в Хельсинки,
  • ассист в Челябинске,
  • 0+2 с ЦСКА.

Итого 4+4 в 14 играх с «Ак Барсом», «Металлургом», «Авангардом», «Трактором», ЦСКА, «Динамо» и СКА. Это было бы неплохо, если бы он считался игроком для второго звена.

Не исключено, что номер 70 действительно расстанется с привычными партнерами. Даже Ламса на пресс-конференции допустил, что об этом стоит подумать.

Фото:«Салават Юлаев»

Сам Теему не скрывает проблем по психологии:

— Если бы у меня был ответ. Много ночей я не сплю, пытаясь понять, что игра идет не так, как я хочу. Это больше вопрос ментальности. … Когда не хватает уверенности, есть чувство усталости.

Не исключено, что на Теему давит и лидерство — нападающий прекрасно понимает прямую зависимость результатов «Салавата» от его игры. Как бы то ни было, закон no Harty, no party продолжает работать.

Этот спад можно понимать и как точку роста — если не складывается у одних, другие должны взять на себя игру. Ближайшие матч на Дальнем Востоке против аутсайдеров конференции — отличный тестовый полигон для обретения себя прежних.

Следующий матч: 28 ноября, 12:00. «Амур» — «Салават Юлаев». KHL Prime, БСТ

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