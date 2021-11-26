Не на уровне. «Салават Юлаев» впервые в КХЛ проиграл в свой день рождения

25 ноября 1961 года СК им. Салавата Юлаева в Челябинске дебютировал в группе Б советского чемпионата, проиграв 1:3 местному «Металлургу». Эту дату принято считать днем рождения организации, хотя в разных формах хоккей в Уфе был и в 50-е.
60-летие выпало на домашнюю встречу с «Витязем». Для юбилея клуб изготовил ретро-форму. По редким черно-белым фото были изучены комплекты 60-х. Дизайн построили на стилизации сезонов 63/64 и 64/65 (но часть игр этого сезона была в другом свитере).
Примечательно, что партнеры клуба и КХЛ пошли «Салавату Юлаеву» навстречу и одобрили вариант полностью без рекламы. На данный момент планируется еще один матч в ретро-экипировке. Этот анонс порадует одну особенную группу болельщиков.
Кроме того, на втором уровне стадиона установили выставку билетов, медалей, свитеров, шарфов, программок и других хоккейных атрибутов. Была выпущена лимитированная коллекция толстовок, футболок и масок.
Для работы на матче был приглашен легендарный диктор Вадим Николаевич Батищев (около 30 лет работы), на раскатке куб работал в черно-белом режиме, в перерывах показывали хайлайты игр прошлого, для удалений использовали старые «мультики» и весь матч звучала ретро-музыка.
С экрана медиакуба звучали поздравления. Свои пожелания выразили:
Лист будет пополняться. В планах уфимского клуба опубликовать поздравления от больших звезд как в хоккее, так и вне игры.
Самую бурную реакцию трибун вызвали видео от Радулова, Умарка, Быкова и Зарипова. С первыми тремя связано много ярких положительных эмоций, а вот появление на экране Зарипова вызвало противоречивый отзыв. Зато было очень неожиданно и оригинально.
Стоит отметить, что Заварухин поздравлял клуб и с 59-летием, но год назад организация не репостнула его пожелания даже в Сторис — вышло некрасиво. Положительно отметить пожелания от Бабушкина и Шевченко. Здорово, что не забыты ветераны и пресса.
Последнее в списке, но на деле одно из самых значимых — роскошный баннер фанатского сектора. Уфимские организованные болельщики в очередной раз подтверждают топовый статус. А вот игра не сложилась.
Итого 6 побед в 7 играх, шайбы 31-14. «Юлаевцы» впервые не досчитались очков в праздник.
Все регулярные сезоны (здесь и далее — включая вторые этапы чемпионатов):
«Регулярки» только на высшем уровне:
Плей-офф российских чемпионатов:
Возможно, что уже в этом сезоне уфимцы покорят рубежи в 10500 заброшенных шайб в «регулярных» чемпионатах за всю историю, 5700 шайб только в топ-дивизионах и 550 в плей-офф.
Вполне можно выбить 1500 побед в основное время за всю историю, 1000 побед на топ-уровне. Если выиграть Кубок Гагарина, то станет ровно 50 кубковых серий и 30 успешных. В следующей «регулярке» будет сыгран 2000-й матч в истории «гладких» этапов.
Вернемся наконец к актуальным событиям.
По первых двум периодам к «зелено-белым» (точнее, «зелено-синим») не может быть много вопросов. Мы ниже коснемся пропущенного гола, однако глобально — впечатление было приятное. Хорошее катание, боевой заряд, достаточно эффектных диагональных пасов, все четыре звена вносили вклад.
Всего в матче три игрока не бросили по воротам гостей: мало игравшие Алексей Пустозеров (0:49) и Данил Алалыкин (8:57) и защитник-домосед (в современном хоккее это почти ругательство) Евгений Бирюков.
За два периода можно выделить четыре более или менее затяжные «позиционки»:
В качестве первого бонуса — начатая Шакиром Мухамадуллиным и поддержанная Данилом Алалыкиным 40-секундная смена в чужой зоне на последней минуте стартового отрезка. В ней был лишь один бросок не по воротам, однако для молодых игроков полезно почувствовать уверенность в контроле шайбы.
Второй бонус — порядка 30 секунд владения шайбой в чужой зоне после выигранного Александром Кадейкиным вбрасывания. Дело закончилось несколько скомканной попыткой Михаила Науменкова прошить ближний угол.
Третий бонус (к сожалению, без видео) — достаточно долгий контроль примерно на 45-46-х минутах после входа в атаку Петра Хохрякова. К разговору о том, что польза в созидании была от всех троек. Сейчас это особенно актуально — первая тройка совсем померкла и это напрямую влияет на результаты.
Простая статистика:
|СЮ
|Витязь
|Δ
|Corsi for (CF)
|54
|51
|3
|CF, %
|51,43%
|48,57%
|2,86%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|25
|22
|3
|PDO, %
|99,45%
|100,55%
|-1,09%
|Броски мимо створа
|25
|24
|1
|БВ вообще
|36
|26
|10
|Доля БВ в общем числе бросков
|59,02%
|52,00%
|7,02%
|БВ за минуту в атаке
|3,14
|2,92
|0,22
|Блокшоты за минуту в защите
|1,01
|1,05
|-0,04
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|1
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|2
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ первой тройки
|10
|6
|4
|БВ защитников
|15
|10
|5
|Пробросы 5 на 5
|3
|9
|-6
|ВВбр после пробросов
|8
|4
|4
|Вход 5 на 5
|24
|16
|8
|Брак при входе 5 на 5
|21
|12
|9
|Эффективные попытки входа, %
|53,33%
|57,14%
|-3,81%
|Вброс 5 на 5
|10
|3
|7
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|9
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|45,45%
|25,00%
|20,45%
|Использование входа 5 на 5, %
|67,16%
|70,00%
|-2,84%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|46
|23
|23
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|102
|55
|47
|Эффективные смены в атаке, %
|45,10%
|41,82%
|3,28%
|Вход 5 на 5 с БВ
|17
|10
|7
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|37,78%
|35,71%
|2,06%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|2
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|4,55%
|1,00%
|3,55%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|21
|13
|8
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,19%
|16,67%
|-2,48%
В приведенной таблице большого перевеса нет и это мы объясним третьим пунктом. Спойлер — села батарейка, «Витязь» приноровился, первая тройка хандрит.
Наконец, проиллюстрируем успехи первых 40 минут конкретными примерами.
5-я минута. Прострел Сергея Шмелева на Александра Кадейкина (смотреть с 0:35).
6-я минута. Виктор Тихонов внезапно забрасывает с неудобной руки. После выздоровления второй гол в четырех играх. Шайба прервала безголевую серию Уфы на отметке 109 минут 27 секунд. Любопытно, что Тихонов забросил и предыдущую шайбу «юлаевцев».
15-я минута. Петр Хохряков в ближнем бою пробует забросить «с лопаты».
17-я минута. Степан Санников пытается перевести шайбу в ворота после наброса от Алалыкина.
26-я минута. Петр Хохряков дежурит на «пятаке».
35-я минута. Хлесткий бросок Сакари Маннинена с острого угла.
40-я минута. За 5,2 секунды до сирены Александр Кадейкин по-теннисному добивает шайбу в ворота, прерывая четырехматчевый безочковый период. Центральный провел 31-й матч в «регулярках» с не менее, чем 75% выигранных вбрасываний (в расчет брались лишь игры с не менее, чем 10 «точками»).
Угрозы продемонстрированы от представителей всех троек, теорема доказана.
Главному тренеру Томи Ламсе и игрокам на пресс-конференции было непросто комментировать сложившийся результат. Вели 2:1 против последнего клуба Запада и проиграли по буллитам, не забросив в пустые ворота команде, которая до этого выиграла 1 матч из 11 в дополнительное время.
Даже будучи под давлением, «Витязь» не опускал голову. Да, в случае их гола 4 на 5 Шакир Мухамадуллин так и не решил, кого «держать» при выходе 2 в 1, а Маркус Гранлунд совсем не спешил на помощь, но они забросили одним из двух бросков за 15 минут.
Второй гол больше про скорость. Андрей Зубарев с Евгением Бирюковым не сдержали не левом борту Никиту Гончарова, далее в углу Илья Аркалов оказался расторопнее того же Зубарева и Тихонова. Александр Шарыченков присел, ожидая бросок низом, но Аркалов попал верхом.
На 51-й минуте «юлаевцы» были наказаны за нарушение численного состава. Попытка не задалась, но это нормально для такого «Витязя». Когда нарушил правила Виктор Антипин, им шесть раз пришлось возвращаться в зону после выводов шайбы «юлаевцами». Здесь «всего» трижды.
Через 53 секунды после окончания попытки калитка в штрафной бокс открылась для Павла Коледова, смазавшего себе возвращение после травмы. На сей раз «Витязю» удались два броска в створ и один мимо — наиболее эффективный розыгрыш за матч.
Гости из Подольска не забили. Тем не менее, для растерявшего ресурс «Салавата» это все равно неприятность. Ты можешь не забросить в большинстве, но ты обязан обескровить соперника, заставить его терять энергию. Даже неконкретный в высказываниях Томи Ламса назвал удаления одной из причин проигрыша.
За последние пять минут основного времени хозяева допустили два проброса. Действия в атаке во многом упростились и больше были рассчитаны на то, чтобы заработать вбрасывание в зоне Ильи Ежова — все было довольно линейно. «Витязь» строился 2-3 и спокойно рушил попытки.
За исключением перехвата с последующим броском по воротам в исполнении Теему Хартикайнена. Это единственное содержательное действие в последние минуты и чуть ли не ярчайший хайлайт от самого Харти, но ему мы посвятили ниже отдельный пункт.
Никто:
Абсолютно никто:
«Витязь»: снимает вратаря в овертайме
Окей, преувеличили, не совсем абсолютно никто. Практика замены голкипера на четвертого полевого в дополнительное время в природе встречается. Но примерно так же часто, как виды из Красной книги (кстати, экологическая инициатива «СЮ» почти закрылась, однако об этом в других текстах).
Никого уже не удивить, если за 2-3 секунды до конца овертайма при вбрасывании в зоне атаки совершить замену. Это и в основное время делается — вспомните хотя бы конец второго периода игры с «Динамо».
17 ноября подобный трюк попробовал ЦСКА в столичном дерби: последние 98 секунд овертайма с тем же «Динамо» (Алексей Кудашов уже насмотрелся) «красно-синие» провели без вратаря.
Наставник «Витязя» признался, что маневр они подглядели как раз у «армейцев». Как он сказал на пресс-конференции — терять нечего, надо ломать тренд с поражениями в дополнительное время. Гости сыграли без вратаря с момента 62:22 по 63:49.
Поразительно, но «Салават» в этом время не забросил, хотя пробовать можно было вообще из своей зоны — гипотетически, так можно забросить даже с вратарем, что недавно случилось в Нижнекамске (и не впечатлило комментатора).
Попытку Павла Коледова всем телом заблокировал Валттери Кемиляйнен. Но куда обиднее было Теему Хартикайнену, который промахнулся во вполне обычной ситуации.
В серии буллитов гости сменили вратаря. Вместо Ильи Ежова в створе неожиданно появился 20-летний Максим Клоберданец. Интересно, что молодой вратарь уже до этого выходил заменять на буллиты, но в рамках одной серии.
Рокировка мотивирована тем, что у Ежова левый хват, у Клоберданца — правый. «Праворуких» полевых хоккеистов навскидку треть от общего количества и они всегда ценятся. Вратари с правым хватом встречаются не менее редко и против них непривычно играть. Тем более, как «юлаевцам», пытаться обыгрывать.
Хозяева даже вели по ходу серии, но оказалось, что Кадейкин — не единственный, кто добавил к голу с игры успешный буллит — мягко отправил шайбу в угол Аркалов, красиво обыграл с неудобной руки лучший снайпер сезона Нико Оямяки.
За буллитом Кадейкина — забавная история:
— Там Витя Тихонов пробил до этого, я посмотрел, как он играет. У Виктора Козлова спросил — пробить так? Он сказал — пробей. Потом я забил, подъехал, он говорит: «Я думал, ты по-другому пробьешь».
В прошлом сезоне Теему был неудержим. Буквально. Его было очень тяжело сбить с ног и отнять шайбу, когда он находился за воротами соперника, к нему иногда даже не пытались подъезжать. Харти великолепно видел поле, как созидал, так и завершал атаки, был мозгом звена.
Сейчас его решения иногда поражают. Попав под давление, номер 70 словно стремится скорее избавиться от шайбы, будто не веря, что он ее удержит, и не пытаясь уйти в сторону или пойти в обводку. В некоторых «позиционках» Харти почти не касается шайбы.
Его не выпускали на буллиты, в овертайме он появился всего на одну смену с другими партнерами и вы уже видели, что он там не сумел закончить матч. Однако дело в том, что он промахивался из вполне сносных позиций и в рамках основного времени.
Вышедший в качестве капитана (нездоровится Григорию Панину) Теему не набирает очки три подряд матча. Такое затишье уже в третий раз в сезоне, хотя мы едва перевалили за половину «регулярки». Если считать только клубы, которые претендует минимум на финал конференций, то у Харти:
Итого 4+4 в 14 играх с «Ак Барсом», «Металлургом», «Авангардом», «Трактором», ЦСКА, «Динамо» и СКА. Это было бы неплохо, если бы он считался игроком для второго звена.
Не исключено, что номер 70 действительно расстанется с привычными партнерами. Даже Ламса на пресс-конференции допустил, что об этом стоит подумать.
Сам Теему не скрывает проблем по психологии:
— Если бы у меня был ответ. Много ночей я не сплю, пытаясь понять, что игра идет не так, как я хочу. Это больше вопрос ментальности. … Когда не хватает уверенности, есть чувство усталости.
Не исключено, что на Теему давит и лидерство — нападающий прекрасно понимает прямую зависимость результатов «Салавата» от его игры. Как бы то ни было, закон no Harty, no party продолжает работать.
Этот спад можно понимать и как точку роста — если не складывается у одних, другие должны взять на себя игру. Ближайшие матч на Дальнем Востоке против аутсайдеров конференции — отличный тестовый полигон для обретения себя прежних.