Как три депутата из Башкирии заработали больше полмиллиарда рублей

У него было 8 квартир, 75 земельных участков под ИЖС, 5 автомобилей иностранного производства, вертолет, 35 садовых домиков и еще столько же записано на жену, 4 квадроцикла, доли в разнообразных бизнесах и еще множество парковочных мест.

Не то что бы это все было необходимо для полного счастья. Но раз мы начали изучать декларации депутатов, в своем увлечении надо идти до конца. Единственное, что нас беспокоило – опубликованные декларации не дадут полной картины. Поэтому мы довольно скоро окунулись в «СПАРК-Интерфакс».

Башкирское купечество

Депутатский корпус Башкирии, о котором интересно почитать и написать, делится на две части: депутаты республиканского парламента Государственного Собрания – Курултая, где заседают представители крупного бизнеса, руководители государственных и почти государственных компаний со всей Башкирии, а также столичное купечество – крупные уфимские предприниматели, которые заседают в Городском Совете Уфы. Сразу оговоримся: если депутат Курултая или Горсовета не получает за свою законотворческую деятельность зарплату, то он имеет право заниматься коммерческой деятельностью.

Столичное купечество в среднем богаче общереспубликанского, что, наверное, не сильно удивительно. Из 34 депутатов (и их супругов) городского совета Уфы 12 заработали за 2018 год (далее данные опубликованных деклараций о доходах за 2018 год) более 10 миллионов рублей (36% всего депутатского корпуса), а 4 человека заработали более 100 миллионов рублей (12%).

Показатели парламентариев, депутатов Курултая, куда скромнее. Из 108 депутатов и их супругов доход 22-х составил более 10 миллионов рублей (20% всего депутатского корпуса). А 3 депутата заработали более 100 миллионов рублей, это всего (по сравнению с коллегами из Горсовета Уфы) менее 3% всего депутатского корпуса.

Трое депутатов, два из Горсовета Уфы и один представитель Курултая, заработали на троих более полумиллиарда – 518,8 миллионов рублей.

Посмотрим, посчитаем, изучим, как формировались доходы самых богатых представителей народа Башкирии.

Депутат, миллионер, меценат

Первое место среди самых богатых депутатов, причем, с отрывом в десятки миллионов, занимает депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев, представитель партии «Патриоты России» с доходом 204 миллиона 740 тысяч рублей.

Согласно декларации, в собственности у Артура Валерьевича практически ничего нет. Ну при двухстах миллионах дохода одно парковочное место, мотовездеход и лодку ведь можно и не считать.

Артур Хазигалеев Фото: mkset.ru

Также предприниматель имеет в безвозмездном пользовании (то есть, проживает там) две квартиры своей супруги – уфимской площадью 189 квадратных метров и турецкой площадью 123 «квадрата».

В собственности супруги предпринимателя, помимо указанных квартир, находятся 57 садовых земельных участков площадью примерно от 6 до 15 соток. За 2018 год она заработала 1,0 миллион рублей.

Бизнес-интересы Артура Хазигалеева связаны, главным образом с девелоперской деятельностью: управление и эксплуатация недвижимости. Является совладельцем 7 компаний.

ООО «Управляющая компания «Торговый центр». Деятельность: управление недвижимостью.

Уставный капитал: 954,0 миллиона рублей, на 33,33% принадлежит депутату Хазигалееву. До 2008 года Торговый центр «Башкирия» находился в республиканской собственности.

Через компанию ООО «Индустриальный мир», владевшей ТЦ «Башкирия» до мая 2012 года, Артур Хазигалеев был единственным (99% «Индустриального мира») владельцем одного из старейших уфимских торговых центров. В дальнейшем с 2012 по конец 2018 года ТЦ «Башкирия» принадлежал сначала кипрским владельцам, затем владельцам с Британских Виргинских островов. Хазигалеев стал владеть 1/3 «Башкирии» с конца 2018 года.

Финансовые показатели компании, надо сказать, не впечатляют. Точнее, впечатляют с отрицательной интонацией. Стоимость чистых активов в 2014 году была равна 217 миллионам рублей. И в дальнейшем ежегодно снижалась – до минус 1,6 миллиарда рублей на конец 2018 года.

С чистой прибылью тоже не очень повезло: компания получала убыток на протяжение последних пяти лет с отрицательной динамикой: с минус 188 миллионов рублей в 2014 году до минус 1,1 миллиарда рублей по итогам 2018 года.

АО «Холдинговая компания «ОЗНА». Деятельность: вложения в ценные бумаги.

Фото: mkset.ru

Уставный капитал: 563,6 миллиона рублей, на 24,67% принадлежит депутату. Половина «ХК «ОЗНА» принадлежит владельцам из Нидерландов.

Стоимость чистых активов инвестиционной компании равна на конец 2018 года 879,1 миллиона рублей. Наибольшего значения стоимость чистых активов достигала в 2016 году – 1,1 миллиарда рублей.

Чистая прибыль по итогам 2018 года – 313,6 миллиона рублей. Суммарная чистая прибыль за два предыдущих года достигла 555,5 миллиона рублей.

Членом совета директоров «ХК «ОЗНА» является генеральный директор главного уфимского интернет-провайдера, компании «Уфанет» Искандар Бахтияров. Членом совета директоров «Уфанета», в свою очередь является Артур Хазигалеев.

ООО «Складской комплекс «Сигма». Деятельность: управление эксплуатацией нежилого фонда.

Уставный капитал: 345 миллионов рублей, на 16,66% принадлежит депутату. С 2008 года по 2017 год ООО сменило ряд собственников, в числе которых, помимо физических лиц (Хазигалеев стал совладельцем в сентябре 2017-го) были также компании не российские. В частности, два предпоследних собственника со 100-процентным участием – компании, зарегистрированные на Кипре и на Британских Виргинских островах.

Чистые активы «Складского комплекса» на конец 2017 года – минус 409 миллионов рублей. Отрицательно значение чистых активов наблюдается в течение всех последних лет, начиная с 2013 года.

Чистая прибыль за 2017 года составила 82,2 миллиона рублей. В течение предыдущих двух лет ООО получало чистый убыток в суммарном объеме 27,4 миллиона рублей.

ООО «Отели Грин». Вид деятельности – гостиницы.

Уставный капитал: минимальный, 10 тысяч рублей, 66,67% принадлежит депутату.

Чистые активы ООО на конец 2017 года – 10 тысяч рублей. Информации о финансовых деталях деятельности данного ООО нет, кроме задолженности в пенсионный фонд в размере 934 рублей.

ООО «ПФИ-Недвижимость». Деятельность: управление недвижимостью.

Уставный капитал: 25 миллионов рублей, на 33,33% принадлежит г-ну Хазигалееву. С октября 2018 года по апрель 2019 года депутат был единоличным владельцем компании.

Чистые активы ООО на конец 2017 года – 25,9 миллионов рублей. Чистая прибыль на конец 2017 года (последние данные) – 38 тысяч рублей при выручке 5,5 миллионов.

Помимо всего этого, депутат является совладельцем двух управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ: АО «УЖХ Кировского района» и АО «УЖХ Октябрьского района Уфы», в обеих компаниях у депутата доли по 25% уставного капитала.

Стоимость чистых активов обоих УЖХ равна по минус 0,5 миллиарда рублей. Суммарный убыток обеих УЖХ за 2018 год равен минус 150,2 миллиона рублей.

Артур Хазигалеев является достаточно узнаваемой личностью в медийном пространстве Уфы. Он один из немногих, о благотворительной деятельности которых известно: депутат перечислял в благотворительные фонды крупные суммы, исчисляемые миллионами рублей. Также он является спонсором установки памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Заслуженный строитель и фигурант уголовного дела

На втором месте по уровню доходов коллега Хазигалеева депутат Горсовета Уфы Андрей Носков, заслуженный строитель Башкирии, задекларировавший за 2018 год доход в сумме 164 миллиона 960 тысяч рублей.

Предприниматель Носков скромнее своего коллеги по доходам, зато имущества у него значительно больше. У него в собственности 8 квартир, 23 машиноместа (парковочных места), 54 нежилых помещения, два автомобиля Lexus, советские автомобили «Москвич-2141» и ЛУАЗ-969, мотовездеход, моторная лодка, 5 прицепов. Это российское имущество.

Андрей Носков Фото: mkset.ru

Г-н Носков активно инвестирует в зарубежную недвижимость. В его долевой (1/2 часть) находятся 24 земельных участка в Черногории, еще 3 участка там же находятся в полной собственности. Там же в Черногории Андрей Носков владеет одним жилым домом полностью и долями еще в трех домах, а также одной квартирой полностью и долями в четырех черногорских квартирах.

Супруга предпринимателя владеет двумя жилыми домами, тремя квартирами и тремя нежилыми помещениями. В 2018 году она заработала 137 тысяч рублей.

Примечательно, что когда в конце 2017 года в отношении Носкова следственный комитет возбуждал уголовное дело по статьям за мошенничество и преднамеренное банкротство, он находился в своих черногорских владениях – многие решили, что он от уголовного преследования сбежал за границу, его даже объявляли в международный розыск. Потом выяснилось, что на самом деле никуда он не сбегал.

Скандальная известность депутата Носкова не ограничивается уголовным делом и розыском Интерполом. В конце 2016 года его компания снесла памятник архитектуры «Дом купца Кочкина». Правда, в момент сноса по иску компаний Носкова с памятника был по суду снят соответствующий охранный статус. Наверное, совпадение.

Андрей Носков в настоящее время владельцем активных бизнесов в классическом виде не является. Он соучредитель двух компаний: ООО «Милосердие» (медицинский уход с обеспечением проживания, интернат), доля в уставном капитале 42% и ООО «СУ № 9 «ПСК-6», доля 76% (строительство).

Дом купца Кочкина Фото: rbtoday.ru

В СПАРКе нет информации о финансовых параметрах деятельности первой компании, вторая находится в стадии ликвидации.

Депутат Носков также является бывшим соучредителем и действующим директором 21-й компании, которые связаны с группой компаний «ПСК-6».

Вот эти 21 компания: ООО ГК «ПСК-6», ООО «ПСК-Недвижимость», ООО СМУ «ПСК-6», ООО «Специализированный застройщик Су № 1 (16, 17, 18, СФ) ПСК-6», ООО «СУ № 2 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20) ПСК-6».

Во всех этих 21 фирмах группы компаний «ПСК-6» депутат владел 76% уставного капитала, в настоящее время ими руководит. Оставшимися 24% (помимо двух, в которых по 23%) уставного капитала владеет наш следующий герой, депутат Курултая Олег Филиппов, о нем ниже.

Свои же 76% 21-й фирм Андрей Носков в конце 2018 и начале 2019 года передал некой Виктории Андреевне Тарасовой, активно, согласно СПАРКу, ведущей бизнесы в Уфе. Она является руководителем 9 и совладелицей 48 компаний, работающих в строительстве, архитектуре, управлении недвижимостью, оптовой торговле, продаже автомобилей и других. Г-жа Тарасова в информационном поле Башкирии не «засвечена», по нашей информации она дочь предпринимателя Андрея Носкова.

Депутат, строитель, ИП

Третье почетное место в нашем рейтинге достается депутату Курултая, деловому партнеру депутата Горсовета Николая Носкова Олегу Филиппову, «Патриоту России». Он по итогам 2018 года отчитался о заработке в 149 миллионов 088 тысяч рублей.

В собственности депутата находятся два земельных участка, жилой дом, четыре квартиры и 19 нежилых помещений. Машины своей нет.

Олег Филиппов Фото: gsrb.ru

У супруги депутата, заработавшей в 2018 году 73 тысячи рублей, в собственности земельный участок, жилой дом, две квартиры, четыре нежилых помещения и автомобиль Lexus.

Бизнес интересы Олега Филиппова не ограничиваются строительством, он имеет доли в бизнесах, связанных с энергетикой, торговлей, консультированием, спортом. Он является руководителем 7 и совладельцем 42 компаний.

В группу компаний, связанных с «ПСК-6», входят фирмы: ООО «ПСК № 6», ООО «ПСК-6», ООО ГК «ПСК-6», ИСЦ «ПСК-6», Парк машин «ПСК № 6», «ПСК-Недвижимость», СМУ «ПСК-6», Специализированный застройщик СУ № 1 (16, 17, 18) ПСК-6, Специализированный застройщик СФ «ПСК-6», СУ № 10 (11, 12, 13, 19, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15) ПСК-6.

Суммарный чистый убыток этих компаний по итогам 2017 года (не по всем этим фирмам есть финансовая информация и не все фирмы предоставили отчеты за 2017-2018 годы) равен минус 12,0 миллиона рублей. Суммарная стоимость чистых активов компаний бренда «ПСК-6» равна 599,3 миллиона рублей.

Остальные фирмы, совладельцем которых является депутат Филиппов, следующие. По каждой кратко указываем: вид деятельности, доля в уставном капитале, чистая прибыль за 2018 (2017) год, стоимость чистых активов.

ООО «Акварель». Строительство. 40%, Виктория Тарасова (см. информацию об Андрее Носкове) – 60%. Финансовых данных нет.

ООО «Анклав». Архитектура. 24%, Тарасова – 76%.

Чистый убыток в 2017 году – минус 7 тысяч рублей.

В 2012 и 2013 годах компания выполняла работы для администрации Уфы на сумму 550,5 миллиона рублей. Чистая прибыль в 2013 году – 1,7 миллиона рублей.

Чистые активы на конец 2017 года – 2,1 млн руб.

ООО «Бокспаркинг». Торговля автомобилями. По 33% с Тарасовой.

Финансовых данных нет.

ООО «Виктория». Торговля недвижимость. 24%, 76% у Тарасовой.

Финансовых данных нет.

ООО «Гарант». Управление нежилой недвижимостью. 24%, 76% у Тарасовой. Уставный капитал компании – 150 млн руб. Других данных нет.

ООО «ЗМПИ». Производство сейфов. По 35% с Тарасовой.

Финансовых данных нет кроме убытка в минус 5 тыс руб за 2015 год.

ООО «Милосердие». Медицинский уход с обеспечением проживания (интернат). Финансовых данных нет, кроме стоимости чистых активов 10 тыс руб.

ООО «Мясной магазин». Торговля мясными продуктами. 60%.

Финансовых данных нет.

ООО «ПП». Деятельность ресторанов. По 50% с Викторией Тарасовой.

Финансовых данных нет.

ООО «Разворот». Техобслуживание транспорта. По 40% с Тарасовой.

Прибыль за 2017 год – 1,3 млн руб, чистые активы – 5,4 млн руб.

ООО Специализированный застройщик «Стройинвест». 24% и 76% у Тарасовой.

Данных о прибыли/убытках за последние 4 года нет. Чистые активы в 2017 году – 100,2 млн руб.

ООО «Спорт». Деятельность фитнес-центров. По 45% с Тарасовой.

Финансовых данных нет.

ООО «СУ № 4». Строительство. 24% и 76% у Виктории Тарасовой. Директор – Андрей Носков.

Прибыль за 2017 год – 26 тыс руб. Чистые активы – минус 36 тыс руб.

ООО «Техноуфа». Торговля транспортом. По 50% с Тарасовой.

Убыток за 2017 год – минус 43 тыс руб. Чистые активы – минус 37 тыс руб.

ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом». Консультирование. В этой компании Олег Филиппов директор. Компания принадлежит на 100% Виктории Тарасовой.

Прибыль в 2017 году 194,9 млн руб. Чистые активы – 491,8 млн руб.

ООО «Усадьба». Торговля землей. 24% и 76% у Тарасовой.

Убыток за 2017 год – минус 800 тыс руб. Чистые активы – минус 1,5 млн руб.

ООО «Центр дизайна и рекламы». Рекламная деятельность. 40% и 60% у Тарасовой.

Финансовых данных нет.

ООО «Энергосервис». Производство пара и горячей воды. 30%.

Убыток за 2017 год – минус 297 тыс руб. Чистые активы – минус 287 тыс руб.

Помимо всего этого Олег Филиппов до сих пор (с 2013 года) зарегистрирован в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). В числе видов деятельности ИП Филиппов строительство, управление и торговля недвижимостью, консультации, юридическая и финансовая деятельность.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Задавая вопрос нашему эксперту, мы хотели выяснить, зачем бизнесмены идут в депутаты. Казалось бы, есть бизнес, есть деньги – ну можно в свободное время путешествовать по миру, если на месте не сидится, в космос полететь, скоро, наверное, на Луну летать можно будет. Можно благотворительностью заниматься, кино и концерты рок-групп продюсировать, книги писать, начать, наконец, рисовать и прыгать с парашютом.

Может быть, они испытывают какое-то необъяснимое чувство социальной ответственности? Или ими движет желание, находясь во власти, лоббировать свои интересы? Зачем?

- В нашей стране бизнес живет на грани смерти и тюрьмы. От тюрьмы спасает узнаваемость, медийная активность. Либо это связи с органами власти, теми кто может остановить колесо уголовной машины, – говорит наш эксперт, предприниматель, общественный деятель Азамат Галин.

Мандат депутата – это как страховка на случай рейдерской атаки. В последние годы работает плохо, но все же дает шанс на спасение бизнес-актива.

Любой опер может возбудить уголовное дело и закрыть бизнесмена. Делается это просто. Опер находит бомжа, просит его что-то купить. А потом бомж пишет заявление, что его обманули. Пять минут и нет бизнеса.