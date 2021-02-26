Хартикайнен знает, как забрасывать «Авангарду». Девятая подряд победа уфимцев

Встречи с «Трактором» омичи тоже избегать не станут. Потому что и сами могут сыграть по жестким схемам и задавить соперника работой спецбригад, официально лучших в КХЛ. Спада и слухов о конфликте, как перед прошлым розыгрышем, на сей раз нет.