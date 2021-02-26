Хартикайнен знает, как забрасывать «Авангарду». Девятая подряд победа уфимцев

Бессменный вратарь «юлаевцев» пропускает подряд уже третий матч. Юха не появляется на площадке с 18 февраля, когда он парировал 33 из 35 бросков «Ак Барса» (3:2). Появление Даниила Тарасова в «рамках» с «Куньлунем» и Ригой было предсказуемо.
А вот публикация заявки на встречу «Салавата Юлаева» с «Авангардом» вызвала ажиотаж. Финский голкипер не находится в списке травмированных, поэтому до предматчевого интервью главного тренера Томи Ламсы казалось, что у Юхи легкое недомогание.
«Он готовится к плей-офф» — неожиданно сообщил рулевой «бело-зеленых». Ранее Ламса рассказывал, что Метсолу «берегут перед плей-офф». Звучало это удивительно. Как же готовиться к кубковым встречам, не играя с топ-клубами?
После матча в Балашихе наставник башкирской команды не подтвердил и не опроверг вариант с травмой и ничего конкретно о состоянии Метсолы не поведал. Не уточнил Ламса и что за подготовку ведет вратарь.
Томи не очень любит общаться с прессой и редко дает исчерпывающие комментарии. Едва ли подобное удовлетворяет жадную до информации публику. Многие болельщики сейчас озадачены и даже встревожены.
Предположим, отсутствие Юхи даже в заявке обусловлено нехоккейными причинами. Мало ли какие могут быть семейные обстоятельства в тысячах километров от родины и в ковидный год. Метсола профи — соберется и все будет в порядке.
Домысл: дело в травме и ее скрывают. Команды КХЛ помещают в список травмированных не всех. Небольшое отравление, простуду, легкое растяжение можно утаить. Нельзя занести игрока в список на несколько часов. Таковы правила. Тогда главное — выздороветь.
Домысл уровня Андрея Назарова: что, если дело в конфликте в коллективе? Заходит Ламса в раздевалку, там играет «Металлика», Томи требует: «Включите Егора Крида». Да, это оскорбительно. Но придется помириться, иначе 2-4 в первом раунде.
Конечно, это простое судачество. Тем более, что у «Металлики» всего два хороших альбома. Ламса сказал, что Юха готовится. Значит, должен сыграть. В этом заинтересованы все. Надежный и проверенный вратарь — фундамент успеха.
В том, что матчи с «Авангардом» сейчас вторые самые принципиальные, сомнений нет. Дошло даже до того, что БСТ провел небольшой опрос среди посетителей «Уфа-Арены» — какие матчи важнее, с «Ак Барсом» или «Авангардом». Исход предсказуем, но впечатляет сам факт.
Хоккей это, безусловно, шоу-бизнес и иногда люди слишком увлекаются, додумывая сюжетные линии в особенных противостояниях. Публике хочется, чтобы Боб Хартли приходил в ярость каждый раз, когда мимо их скамейки прокатывается Теему Хартикайнен.
Вообще-то, конец «регулярки» это время слегка сэкономить эмоции. «Зеленое дерби» — это святое. Но даже там Зинэтула Билялетдинов в бытность тренером и верховным лидером «Ак Барса» включал прагматичный подход каждый февраль.
На мой взгляд, «Авангард» провел матч полезно и весьма неплохо. Хартли — опытный плей-оффный боец, он не будет заряжать своих игроков, как на войну ради того, чтобы наконец справиться с «Салаватом» в Балашихе.
Мы много говорили о том, что вне заявки Уфы остался Метсола. Так ведь и соперник сыграл без Ильи Ковальчука, Иржи Секача, Семена Чистякова, Наиля Якупова, Максима Гончарова, Рида Буше. Последние двое, например, тоже не травмированы.
Они увидели, что Клим Костин (4+5 в 6 играх до этого) может дважды удалиться за матч. Не прошел стресс-тест. Арсений Грицюк забросил впервые в КХЛ, да еще и Уфе. Вполне плюс. Игорь Бобков надежно сыграл против соперника, испортившего ему прошлый плей-офф.
«Авангард» рискует потерять лидерство в дивизионе Чернышева. Но явно не дрожит из-за этого. И трагедии точно не случится. Нынешний «Автомобилист» в плей-офф пройдет и «Сибирь». У «Барыса» нет опыта и могут подвести лидеры.
Встречи с «Трактором» омичи тоже избегать не станут. Потому что и сами могут сыграть по жестким схемам и задавить соперника работой спецбригад, официально лучших в КХЛ. Спада и слухов о конфликте, как перед прошлым розыгрышем, на сей раз нет.
Поэтому я считаю, что «ястребы» в какой-то степени решали свои собственные задачи и не думали ни про какое дерби. Это не умаляет уфимской победы. Это часть подготовительного процесса. Сказанное относится и к «юлаевцам». Лучше сосредоточиться на отработке техники, чем тратить силы и внимание.
Ни в одном из периодов уфимцы не просели по темпу. Немного отставали поначалу, но для выезда это простительно. Ценно, что осталась энергия на финал. Что происходит регулярно. А вот омичи постепенно замедлялись.
Первый период хозяева провели здорово. Фирменная цепкость, нацеленность на ворота, высококлассные вбрасывания. Дальше контроля шайбы было меньше, впрочем, позиционные атаки все равно проводили чаще.
Обычно «юлаевцам» не приходится так часто возвращать шайбу назад ради ее сохранения. «Салават» не хотел слишком часто вступать в единоборства. Их и так было много, ибо «ястребы» весьма часто совершали вброс.
Что, кстати, в итоге им помешало. Уфимцы были готовы к борьбе за шайбу в своей зоне. Всего 3 из 23 омских попыток вброса были с броском.
|СЮ
|Авангард
|Δ
|Corsi for (CF)
|44
|51
|-7
|CF, %
|46,32%
|53,68%
|-7,37%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|10
|28
|-18
|PDO, %
|120,00%
|80,00%
|40,00%
|Броски мимо створа
|25
|18
|7
|БВ вообще
|16
|34
|-18
|Доля БВ в общем числе бросков
|39,02%
|65,38%
|-26,36%
|БВ за минуту в атаке
|1,18
|2,41
|-1,24
|Блокшоты за минуту в защите
|0,78
|1,10
|-0,32
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ первой тройки
|7
|4
|3
|БВ защитников
|4
|10
|-6
|Пробросы 5 на 5
|3
|3
|0
|ВВбр после пробросов
|2
|4
|-2
|Вход 5 на 5
|21
|19
|2
|Брак при входе 5 на 5
|34
|24
|10
|Эффективные попытки входа, %
|38,18%
|44,19%
|-6,00%
|Вброс 5 на 5
|3
|6
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|17
|-7
|Эффективные попытки вброса, %
|23,08%
|26,09%
|-3,01%
|Использование входа 5 на 5, %
|80,88%
|65,15%
|15,73%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|27
|31
|-4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|81
|83
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|33,33%
|37,35%
|-4,02%
|Вход 5 на 5 с БВ
|6
|12
|-6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|10,91%
|27,91%
|-17,00%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|3
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|7,69%
|13,04%
|-5,35%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|8
|18
|-10
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|7,41%
|15,79%
|-8,38%
Не думаю, что «бело-зеленые» прямо желали победить «малой кровью», хотя бросковый график сигнализирует о периодах стагнации. Терпеть, блокировать, прерывать пасы, мешать войти в зону, контратаковать, выводить шайбу из зоны, отбрасываться — матч был историей про это.
И, естественно, это история про Теему Хартикайнена. Харти сделал дубль в матче, выигранном 2:1, и закономерно получил в раздевалке бурек лучшему участнику встречи. Если будет приз лучшему игроку сезона, он и его заберет.
Первый гол начался с выхода Маркуса Гранлунда из штрафного бокса. Он быстро ввел шайбу в зону атаки, стянул на себя троих омичей и даже попытался сделать поперечную передачу. Это позволило Уфе начать позиционную атаку.
Важно, что «ястребы» только что действовали в большинстве и им пришлось быстро возвращаться назад. Получилась затяжная смена. Гранлунд был отдохнувшим и пока он наводил суету, вышло так же «свежее» первое звено.
Эта «позиционка» долго не продлилась, хозяева поменялись, но с шайбой остались уфимцы. И начали новый заход. Долго он не продлился. Харти не стал тянуть с броском. Помог некоторый рикошет от Вилле Покки.
Строго говоря, эти секунд 30 были самым ярким пятном в исполнении уфимцев в первом отрезке встречи. Все остальное время приходилось обороняться. Второй гол имел совершенно другой контекст — он вырос из игры в большинстве (но был забит после окончания штрафа).
Здесь уже чистое индивидуальное мастерство в завершении. Далеко не самая комфортная позиция и видимость, тем более, для броска в касание. Бросок, которым нельзя не восхититься. Атлетизм и точность в одном решении.
У Хартикайнена стало 10 шайб «Авангарду» в «регулярках» КХЛ. Омичи стали третьим главным клиентом Теему, обогнав «Куньлунь» (9 голов) и лидерами по гостевым голам (7). Чаще Харти расстраивал «Барыс» (11) и «Ак Барс» (12). Дубль стал для финна 18-м в «гладких» сезонах КХЛ и третьим против «ястребов».
При том, что почти все остальное время у Теему весьма успешно выбивали шайбу, навязывали борьбу. Выключить финна из игры вполне можно. Так просядет и вся первая тройка, в которой номер 70 и начинает, и заканчивает атаки.
Удаление несколько портит Хартикайнену матч. Без нужды свалил соперника в преследовании. В средней зоне, почти на чужой синей линии. Теперь этот момент будут показывать в раздевалке соперника по первом раунду.
Зато была попытка сделать пас из-за ворот по воздуху. Теему положил шайбу на крюк клюшки и попытался скинуть ее партнерам. Весьма лихой ход для последних секунд большинства при счете 1:0.
Даниил Тарасов практически не допускал ненужных отскоков, довольно часто ловил, а не отбивал шайбу, не нервничал, дважды парировал выходы Алексея Потапова 1 в 0, не делал слишком много движений. Пока самый уверенный его матч.
Команда снова испытывает проблемы с вбрасываниями, проиграв их четыре игры кряду (43,59% выигранных за это время). В сезоне 50,4%. Но без вклада Александра Кадейкина (11 подряд игр не менее 50%ВВБр, 63,35% за отрезок) будет лишь 47,07%.
Михаил Науменков удаляется подряд в трех матчах. У защитника 11 малых штрафов и один дисциплинарный 10-минутый за 17 матчей.
Алексей Семенов не попал в заявку. Защитник следил за игрой в компании Ильи Ковальчука.
«Трактор» точно пятый на «Востоке», а «Торпедо» — восьмое. Нижегородцы сыграют в первом раунде с «Ак Барсом». Челябинцы, «Барыс» и «Автомобилист» остаются в числе гипотетических соперников команды Томи Ламсы.
В последний игровой день регулярного чемпионата «Авангард» сыграет с «Барысом». «Бело-зеленые» выиграют дивизион Чернышева, если справятся с «Локомотивом», а команда из Казахстана обыграет Омск в основное время.
Победная серия достигла 9 матчей. Четвертая по продолжительности за «регулярку» КХЛ. Рекорд (12) пока устоит — осталась лишь одна встреча с «Локомотивом».