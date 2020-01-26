Почти хорошо. «Юлаевцы» взяли у «Барыса» реванш

Несмотря на счет, с «Ак Барсом» играли лучше

Очевидно, речь именно о содержании игры. Ясно, что на «Барыс» не будет такого настроя, как на недобрых соседей — «Ак Барс» на Востоке первый, матча с командой Дмитрия Квартальнова люди ждут с особым настроением – и это просто главное противостояние КХЛ.

«Юлаевцы» выглядели неплохо. Действительно уверенно разыграли «лишнего» (3 гола в 7 попытках), много играли с шайбой, а не без нее, использовали слабости вратаря (Хенрик Карлссон допускает отскоки и с учетом его роста логично бросали низом), свирепствовала первая тройка.

Фото: «Салават Юлаев»

Команда из Нур-Султана сыграла ниже своих возможностей. Они двигались так, словно прилетели из Шанхая и с коронавирусом, а не из Санкт-Петербурга. Кроме Никиты Михайлиса, лидеров не отметить. Как знать, может поражение от СКА (4:7) и отняло много эмоций и сил, но с таким числом удалений трудно победить.

Камера постоянно выхватывала недовольного Андрея Скабелку, однако, и Николаю Цулыгину будет над чем задуматься. 5:2 – это здорово, только если смотреть на счет.

Башкирская команда тоже ловила дешевые удаления. Нарушение численного состава — каноничный пример. Это история, в которой тренеры и команда (а именно, Артем Сергеев) не поняли друг друга при смене. В конце «регулярки» это то, без чего точно можно жить. Захар Арзамасцев удалился во второй раз за три матча, а до этого было 16 игр без штрафа — тоже невовремя.

В самом начале в чужой зоне сфолил Александр Кадейкин, во втором периоде зачем-то вырвал у оппонента клюшку Владимир Жарков. Они должны нивелировать чужое большинство, а не приносить его. «Ты должен был уничтожить ситхов, а не примкнуть к ним».

«Барыс» забивал только в большинстве, они использовали две попытки из четырех, подтвердив реноме топ-команды по игре 5 на 4 (в КХЛ 4 место, 21,6%). И в случае первого гола обзор Юхе Метсоле закрывает свой же защитник Евгений Лисовец. Как ему потом в раздевалке передали лисью шапку — я не понимаю.

Еще один неприглядный факт к голам астанчан — на второй им понадобилось два броска во втором периоде, на третий — три в третьем. Это весьма редкая ситуация, когда соперник выжимает максимум из редких шансов.

Проблемы центральных нападающих постоянны, как инфляция. Игра на «точке» сделала концовку второго периода сложнее, чем ожидалось, когда уфимцы проиграли подряд три вбрасывания в своей зоне примерно за восемь секунд (дважды Александр Кадейкин). После первого заблокировали бросок, потом поймал Метсола, потом гости промахнулись. Но это три попытки атаки, а 30% на своей"точке» — фактор риска.

СЮ Барыс %СЮ Зона атаки 13 13 50,00% Средняя зона 13 8 61,90% Зона защиты 6 14 30,00% 5 на 5 21 25 45,65% В целом 32 35 47,76%

Наконец, чисто статистически при игре 5 на 5 не сказать, что «юлаевцы» были прямо на голову сильнее. Соперник играет на выезде и оставляет много сил в меньшинстве, однако, следующей таблицей они могут подбодриться. Ключевое выделено.

СЮ Барыс Corsi for (CF) 61 65 CF, % 48,41% 51,59% Голы 5 на 5 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 29 25 PDO, % 106,90% 93,10% Броски мимо створа 26 33 БВ вообще 40 34 Доля БВ в общем числе бросков 60,61% 50,75% БВ за минуту в атаке 2,08 3,92 Блокшоты за минуту в защите 1,38 0,73 БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 БВ после входа 5 на 5 3 7 БВ первой тройки 12 7 БВ защитников 10 13 Пробросы 5 на 5 3 5 ВВбр после пробросов 3 5 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 25 25 Брак при входе 5 на 5 22 16 Успешный вход, % 53,19% 60,98% Вброс 5 на 5 6 5 Брак при вбросе 5 на 5 6 7 Успешный вброс, % 50,00% 41,67% Использование входа 5 на 5, % 79,66% 77,36% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 38 38 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 72 Смены в атаке, % 46,34% 52,78% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 13 17 Доля входа с БВ 27,66% 41,46% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 3 3 Доля вброса с БВ 25,00% 25,00% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 21 22 Доля смен с БВ 17,50% 20,00%

Ясно, впрочем, что не всегда количество переходит в качество: именно остроты у гостей было мало. Преимущество «СЮ» заполучил за счет движения, игроки из Казахстана просто не успевали (для удалений это благодатная почва).

Скорость — ключевая причина победы. Редко два раза за матч забрасываются очень похожие шайбы и защита так отстает.

По-своему более красив был второй гол Теему Хартикайнена: такие подставления у «юлаевцев» редки.

В итоге совпало, что лидеры «Салавата» сыграли на высоком уровне, а соперник оказался изначально физически не готов к трудному матчу и быстро «поплыл» из-за штрафа. Это не преуменьшает заслуг уфимцев, но и не позволяет возгордиться, минусы тоже были.

В любом случае, чрезвычайно нужные два очка и впрыск дофамина до начала дальневосточного выезда. К анализу игры тренерам тоже надо будет подойти конструктивно и позитивно.

Фото: «Салават Юлаев»

Когда Бурмистров собирается забрасывать?

На фоне в целом неспокойных настроений вокруг игры и результатов команды закономерно теряется выступление отдельных игроков. Часто вспоминали лишь безголевую серию Никиты Сошникова, которая продлилась 13 игр.

Между тем Александр Бурмистров не забивает уже 17 матчей. Ему дали позиции в центре первого звена с Умарком и Хартикайненом, но уже и очков 5 игр нет (5 бросков за это время). В последний раз он бросал больше двух раз за матч как раз тогда же, когда забил — 22 ноября в игре с «Амуром» (4 броска). У него всего лишь 3+10 за сезон и 49,2% по вбрасываниям.

Ни в каких оборонительных подвигах Бурмистров не замечен, очков почти не набирает, на «точке» выручает через раз, бросает мало. Но выступает в первом звене и имеет место во второй спецбригаде «большинства». КПД от такого доверия на данный момент почти нулевой.

В свое время клуб отдал за Бурмистрова двух молодых игроков и Вячеслава Основина. Последнего не было жаль, за «Салават» он играл плохо. Защитник Александр Ляхов (воспитанник «Лады») регулярно играет в ВХЛ, нападающий Савелий Кувардин (лучший бомбардир команды 2001-го года рождения 16/17, третий в 17/18) освоился в МХЛ.

Они не лидеры, но и не на последних ролях. В чужой Казани, а не в Уфе, где в их развитии были заинтересованы. До тех пор, пока не поставили в центр первой тройки дорогого воспитанника «Ак Барса», пользу от которого приходится искать под микроскопом.

Фото: «Салават Юлаев»

Успехи в черном

Из семи игр в черной форме «Салават Юлаев» выиграл шесть. Забавно, что при этом в трех из них превосходил соперника по времени в атаке более, чем на восемь минут.

Матчи в черном:

«Амур» 3:2

«Нефтехимик» 2:0

«Динамо» Минск 9:1

ЦСКА 4:2

«Локомотив» 1:2ОТ

«Динамо» Рига 5:0

«Барыс» 5:2

Матчи с превосходством по времени в атаке сверх 8 минут:

«Барыс» — преимущество 10:31 (25.1)

«Нефтехимик» 10:31

«Автомобилист» 10:24

«Торпедо» 9:14

«Авангард» 9:09 (19.9)

«Амур» 9:08 (14.9)

«Динамо» Минск 8:29

Лучшие бомбардиры в черном:

Умарк 3+8

Хартикайнен 8+2

Сошников 4+4

Маннинен 0+7

Кугрышев 2+4

Кадейкин 1+3

Гиматов 2+0

Сергеев 1+1

Панин, Коледов, Бурмистров, Ларсен 0+2

Кручинин, Жарков 1+0

Пашнин, Башкиров, Хохряков, Лисовец 0+1