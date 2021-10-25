Сила воли. «Салават Юлаев» спас матч с «Локомотивом» за последние четыре минуты

После «Йокерита» ярославцы — самые интересные гости «Уфа-Арены» в сезоне 21/22. Финский клуб использовал ярко выраженную схему 1-1-3 и впечатлял оперативным переходом из обороны в атаку. Новая команда Игоря Никитина — самого успешного тренера КХЛ последних лет — по-своему хороша.
Неуместны параллели между выездным и домашним матчами с «Локомотивом». Эта команда разгромила бы сентябрьскую — за очень короткий срок и в условиях продолжающегося чемпионата и сложившегося состава проделана большая работа.
«Железнодорожники», в первую очередь, весьма вариативны и рациональны. Борьба за шайбу и скорость ее передачи вперед — ключевые запомнившиеся «фишки» западного клуба. Во многом это вызвано схемами 2-1-2 вперемешку с 2-2-1, сворачивающимися в 1-3-1 в своей зоне.
Наличие двух защитников позади — как страховка для подбора, так и потенциал для рывка вперед. Два игрока впереди — партнеры, которые помогут завладеть шайбой. В обоих случаях эта пара игроков гарантирует направление для передачи.
Иногда принимающий пас мог уже прямо-таки ждать шайбу на синей линии «Салавата». Потому что партнеры с высокой вероятностью гарантируют подбор или отбор и потому можно сразу готовиться к выпаду. Иллюстрацию этому доставляет вторая шайба гостей.
Не всегда выигранный отбор мгновенно воплощался во «взрывную» атаку с места. Это звучит романтично, но умнее, особенно при преимуществе в счете, немного прокатиться назад, в свою зону, стянуть оппонента и затем уже сделать пас.
А иногда можно вообще устроить косплей на легендарный анекдот из матча «Тампа» — «Филадельфия» 2004 года и ждать ошибки соперника.
«Локомотив» начинает разрушение либо за счет достаточно высокого, но не безрассудного прессинга в чужой зоне, либо — не слишком часто, но все же — использует «ловушки» в средней зоне, когда игроки выкатываются перед владеющим шайбой «юлаевцем» и вынуждают пробрасывать шайбу.
В своей зоне 1-3-1 или «ромб» в меньшинстве мешают любимым уфимским поперечным передачам и так же способствуют рациональному выводу — не тупо выброс, но сперва пас ближайшему партнеру, и либо выход, либо вывод, либо даже вот такой голевой «парашют».
Подчеркнем контекст эпизода. Перед голом соперники сумели «закрыть» команды Томи Ламсы на 54-54-й минутах после входа Артема Каюмова, сразу же следовавшего перехвата и смены с броском после: в это время «СЮ» слегка растерялся.
Эдуард Паскуале — официально лучший вратарь сезона 20/21. Канадец надежен и хладнокровен, его надо либо обыгрывать, либо пользоваться добиваниями. Броски с дальней дистанции без подставления — это не стоит даже обсуждать.
Не было сказано о первом взятии ворот. Оно не только плод успешного отбора после вбрасывания — это результат серии последовательных вбрасываний в зоне Юхи Метсолы:
Подобная загрузка бывает полезна и без изменения счета на табло. Например, в самом начале встречи ее результатом стал проброс и сбившийся порядок выхода звеньев: гости на несколько минут получили возможность использовать наложения.
К огромному сожалению, в текстовых онлайнах матчей КХЛ не размечаются вбрасывания по образцу НХЛ (пример: игра «Сиэттл» — «Ванкувер» 2:4). Так теряется очень много интересной информации, обогащающей понимание эпизода.
Было бы интересно узнать, кто в матче лучший по отбору в чужой зоне. По личным наблюдениям ярославцы совершили целых 7 успешных перехватов 5 на 5, еще четыре попытки были близки к успешным. Это огромный показатель — редко бывает больше 2-3.
|СЮ
|Локомотив
|Δ
|Corsi for (CF)
|41
|55
|-14
|CF, %
|42,71%
|57,29%
|-14,58%
|Голы 5 на 5
|2
|3
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|17
|20
|-3
|PDO, %
|96,76%
|103,24%
|-6,47%
|Броски мимо створа
|18
|28
|-10
|БВ вообще
|24
|27
|-3
|Доля БВ в общем числе бросков
|57,14%
|49,09%
|8,05%
|БВ за минуту в атаке
|2,22
|2,73
|-0,51
|Блокшоты за минуту в защите
|1,21
|0,83
|0,38
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|3
|-3
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|7
|-7
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|3
|5
|-2
|БВ защитников
|10
|12
|-2
|Пробросы 5 на 5
|4
|3
|1
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|21
|28
|-7
|Брак при входе 5 на 5
|25
|16
|9
|Эффективные попытки входа, %
|45,65%
|63,64%
|-17,98%
|Вброс 5 на 5
|9
|8
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|13
|2
|Эффективные попытки вброса, %
|37,50%
|38,10%
|-0,60%
|Использование входа 5 на 5, %
|65,71%
|67,69%
|-1,98%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|41
|-8
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|85
|82
|3
|Эффективные смены в атаке, %
|38,82%
|50,00%
|-11,18%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|16
|-7
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|19,57%
|36,36%
|-16,80%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|4
|2
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|16,67%
|9,52%
|7,14%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|15
|21
|-6
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,71%
|17,07%
|-4,36%
Все указанное требует не только понимания тренерской установки, но и высокой концентрации. Поэтому за стабилизацию игры надо выражать уважение не только тренерскому штабу Игоря Никитина, но и игрокам.
Мы достаточно регулярно упоминаем голевые моменты, но редко их иллюстрируем видео — нечасто они настолько эффектны или многообразны. Последний на сегодня респект «железнодорожникам» — за частоту создания опасности. Выделим эту атаку. Здесь в воротах уже не Метсола.
Даже получивший бурек от команды Павел Коледов соглашался на пресс-конференции: бэкап выручил команду. Вратарь с Халком на шлеме вступил в игру после того, как Юха Метсола не справился с третьей шайбой гостей. Гол отменили из-за офсайда, но финна не вернули в створ.
Оказалось, что к лучшему. Впоследствии кипер под номером 39 парировал 13 из 14 оставшихся бросков подопечных Игоря Никитина, включая весьма явные угрозы. А главное — справился с 4 буллитами из 5.
Желательно, чтобы Метсола увидел в Шарыченкове конкурента за место в составе. Бэкап получает примерно один матч из трех или четырех и в целом явно не проваливается: совсем не задались только домашние встречи с «Сибирью» (1:3, 12/15 броски) и СКА (0:5, 24/29).
Хороший вопрос — кому выходить в старте против «Северстали» во вторник. Думается, будет все же Метсола — финну надо дать шанс вернуть уверенность: второй гол точно «его».
«После второго периода при счёте 0:2 мы раскрепостились немного, начали играть чуть-чуть по-другому. Стали доставлять шайбу в чужую зону, больше там играли, и это сработало», — скажет после матча защитник уфимцев Павел Коледов.
С «Локомотивом» удалось сделать то, что не удалось в последних двух домашних встречах с «Ак Барсом»: последней в плей-офф и октябрьской. Во всех случаях соперник действует достаточно слаженно и рационально, хозяевам не удается конструктив.
Но затем словно спадает какой-то внутренний блок. Команда вытаскивает из себя весь ресурс и задавливает соперников злостью и скоростью. С «Ак Барсом» камбэка не случилось, с командой Игоря Никитина удалось.
В конце матча было немного тактики, был труд и адреналин. О чем это говорит? Во-первых, «Салават» недостаточен тактически. Во-вторых, у «Салавата» достаточно характерный коллектив и, как часто говорят тренеры, «неравнодушных нет».
Красивее сказать, что «юлаевцы» отыгрались с 1:3. Но тогда за кадром останется первый гол в ворота Эдуарда Паскуале. Мы утверждаем, что переломным стал все-таки он, потому что гол случился в начале третьего периода и стал довольно неожиданным.
Ведь Алексей Пустозеров не сумел даже толково ввести шайбу в атаку — молодой форвард упал на вираже (о качестве льда поговорим ниже). Но оказалось, что и башкирская команда умеет пользоваться ошибками соперника.
Максим Шалунов не смог толком обработать шайбу (это снова про лед) и оказался ограбленным Александром Кадейкиным. Центральный бросил в борт и потому не получил голевой передачи, но фактически атаку инициировал он.
Ярославцы не оказали должного гостеприимства Павлу Коледову на своем «пятаке» и потому защитник реализовал пас Николая Кулемина от лицевого борта.
Второй гол — тоже с «пятака», тоже Кадейкин все начал (вбросил в зону), но без ассиста (соперник успел на подбор), тоже с Кулеминым (отбор) и Коледовым (наброс). На сей раз все завершил Сергей Шмелев. Команда восполнила дефицит простых шайб.
Уфа сравняла счет в положении 6 на 4 за 62 секунды до окончания игрового времени. На сей раз Кадейкин все же получил результативный балл — перевел от лицевого борта Сакари Маннинену на левый фланг.
Номер 65 перебирал шайбу и так заставил Георгия Иванова на мгновения убрать клюшку с траектории паса Хартикайнену. Теему бросил без обработки. Игравший по нему Артем Анисимов не успел даже толкнуть.
Позже легионеры скажут веское слово в серии буллитов и окончательно вырвут победу. Пожалуй, в воскресенье на «Уфа-Арене» был показан прямо-таки модельный пример камбэка ребят в зеленой форме: безнадежный старт, замена вратаря, решительная пара шайб и гол с пустыми воротами.
Предыдущая домашняя серия запомнится не только очередным поражением от «Ак Барса», но и тем, какую дискуссию оно породило: после «Зеленого дерби» качество льда разругали Томи Ламса, Григорий Панин и форвард казанцев Александр Бурмистров.
Вскоре после этого генеральный директор клуба Ринат Баширов в интервью принес извинения командам за качество площадки и заявил следующее:
— Третий, ключевой, гол в наши ворота, стал следствием неудовлетворительного качества льда. Будем разбираться. На завтра запланировано совещание с техническим персоналом арены.
На пресс-конференции Ламса лаконично сказал, что лед стал лучше с оговоркой, что это лучше прокомментировать игрокам. Коледов оказался куда более категоричен:
— Я слышал [вопрос] по поводу льда. Лед плохой, ничего не изменилось. … Не могу сказать, что он лучше стал. Если сравнить игры на выезде: как идут пасы, обработка шайбы. Сейчас от бортов шайба идет низом и подпрыгивает вверх. … Так не должно быть. В первом периоде минут десять лед более-менее ещё, а потом становится хуже. Второй и третий период — я вообще молчу. … В предыдущей домашней серии лед был такой же. До этого был более или менее. Я не знаю, от чего это может зависеть.
Заметим, что в официальной стенограмме интервью на сайте клуба ответы про качество площадки значительно сокращены.
На летней пресс-конференции перед началом сезона гендиректор клуба утверждал, что у организации нет проблем с финансированием. Наши же источники говорят ровно об обратном. Неясно, почему еще тогда клуб не может решить фундаментально важный вопрос.
Представьте себе плей-офф, в котором через десять минут хоккея лед превращается в снежную кашу. Едва ли КХЛ не в курсе проблемы, о которой самими игроками говорится второй раз за октябрь. Если клуб не хочет переезжать на другой стадион, проблему нужно срочно решать.