Сила воли. «Салават Юлаев» спас матч с «Локомотивом» за последние четыре минуты

— Я слышал [вопрос] по поводу льда. Лед плохой, ничего не изменилось. … Не могу сказать, что он лучше стал. Если сравнить игры на выезде: как идут пасы, обработка шайбы. Сейчас от бортов шайба идет низом и подпрыгивает вверх. … Так не должно быть. В первом периоде минут десять лед более-менее ещё, а потом становится хуже. Второй и третий период — я вообще молчу. … В предыдущей домашней серии лед был такой же. До этого был более или менее. Я не знаю, от чего это может зависеть.