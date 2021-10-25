Сила воли. «Салават Юлаев» спас матч с «Локомотивом» за последние четыре минуты

Аналитика
Сила воли. «Салават Юлаев» спас матч с «Локомотивом» за последние четыре минуты
Сила воли. «Салават Юлаев» спас матч с «Локомотивом» за последние четыре минуты
Вчера, 09:25Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» победил «Локомотив» 4:3Б, проигрывая 1:3.

Грамотная тактика «Локомотива», надежность Шарыченкова и все еще плохой лед стадиона — в обзоре Mkset.

«Локомотив» по делу вел в две шайбы. У этой команды чемпионский потенциал

После «Йокерита» ярославцы — самые интересные гости «Уфа-Арены» в сезоне 21/22. Финский клуб использовал ярко выраженную схему 1-1-3 и впечатлял оперативным переходом из обороны в атаку. Новая команда Игоря Никитина — самого успешного тренера КХЛ последних лет — по-своему хороша.

Неуместны параллели между выездным и домашним матчами с «Локомотивом». Эта команда разгромила бы сентябрьскую — за очень короткий срок и в условиях продолжающегося чемпионата и сложившегося состава проделана большая работа.

«Железнодорожники», в первую очередь, весьма вариативны и рациональны. Борьба за шайбу и скорость ее передачи вперед — ключевые запомнившиеся «фишки» западного клуба. Во многом это вызвано схемами 2-1-2 вперемешку с 2-2-1, сворачивающимися в 1-3-1 в своей зоне.

Фото:«Салават Юлаев»

Наличие двух защитников позади — как страховка для подбора, так и потенциал для рывка вперед. Два игрока впереди — партнеры, которые помогут завладеть шайбой. В обоих случаях эта пара игроков гарантирует направление для передачи.

Иногда принимающий пас мог уже прямо-таки ждать шайбу на синей линии «Салавата». Потому что партнеры с высокой вероятностью гарантируют подбор или отбор и потому можно сразу готовиться к выпаду. Иллюстрацию этому доставляет вторая шайба гостей.

Не всегда выигранный отбор мгновенно воплощался во «взрывную» атаку с места. Это звучит романтично, но умнее, особенно при преимуществе в счете, немного прокатиться назад, в свою зону, стянуть оппонента и затем уже сделать пас.

А иногда можно вообще устроить косплей на легендарный анекдот из матча «Тампа» — «Филадельфия» 2004 года и ждать ошибки соперника.

«Локомотив» начинает разрушение либо за счет достаточно высокого, но не безрассудного прессинга в чужой зоне, либо — не слишком часто, но все же — использует «ловушки» в средней зоне, когда игроки выкатываются перед владеющим шайбой «юлаевцем» и вынуждают пробрасывать шайбу.

В своей зоне 1-3-1 или «ромб» в меньшинстве мешают любимым уфимским поперечным передачам и так же способствуют рациональному выводу — не тупо выброс, но сперва пас ближайшему партнеру, и либо выход, либо вывод, либо даже вот такой голевой «парашют».

Подчеркнем контекст эпизода. Перед голом соперники сумели «закрыть» команды Томи Ламсы на 54-54-й минутах после входа Артема Каюмова, сразу же следовавшего перехвата и смены с броском после: в это время «СЮ» слегка растерялся.

Эдуард Паскуале — официально лучший вратарь сезона 20/21. Канадец надежен и хладнокровен, его надо либо обыгрывать, либо пользоваться добиваниями. Броски с дальней дистанции без подставления — это не стоит даже обсуждать.

Не было сказано о первом взятии ворот. Оно не только плод успешного отбора после вбрасывания — это результат серии последовательных вбрасываний в зоне Юхи Метсолы:

  • Проигранное в своей зоне (здесь и далее используем краткое обозначение), D-
  • Выигранное в средней, N+
  • D-, бросок «Локомотива» в створ
  • D+, отбор «Локомотива» с броском в створ
  • D+, отбор без броска
  • D -, гол.

Подобная загрузка бывает полезна и без изменения счета на табло. Например, в самом начале встречи ее результатом стал проброс и сбившийся порядок выхода звеньев: гости на несколько минут получили возможность использовать наложения.

К огромному сожалению, в текстовых онлайнах матчей КХЛ не размечаются вбрасывания по образцу НХЛ (пример: игра «Сиэттл» — «Ванкувер» 2:4). Так теряется очень много интересной информации, обогащающей понимание эпизода.

Было бы интересно узнать, кто в матче лучший по отбору в чужой зоне. По личным наблюдениям ярославцы совершили целых 7 успешных перехватов 5 на 5, еще четыре попытки были близки к успешным. Это огромный показатель — редко бывает больше 2-3.

СЮ Локомотив Δ
Corsi for (CF) 41 55 -14
CF, % 42,71% 57,29% -14,58%
Голы 5 на 5 2 3 -1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 17 20 -3
PDO, % 96,76% 103,24% -6,47%
Броски мимо створа 18 28 -10
БВ вообще 24 27 -3
Доля БВ в общем числе бросков 57,14% 49,09% 8,05%
БВ за минуту в атаке 2,22 2,73 -0,51
Блокшоты за минуту в защите 1,21 0,83 0,38
БВ после ВВбр 5 на 5 1 2 -1
БВ со входа в зону 5 на 5 0 3 -3
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 0 7 -7
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 2 -2
БВ первой тройки 3 5 -2
БВ защитников 10 12 -2
Пробросы 5 на 5 4 3 1
ВВбр после пробросов 4 3 1
Вход 5 на 5 21 28 -7
Брак при входе 5 на 5 25 16 9
Эффективные попытки входа, % 45,65% 63,64% -17,98%
Вброс 5 на 5 9 8 1
Брак при вбросе 5 на 5 15 13 2
Эффективные попытки вброса, % 37,50% 38,10% -0,60%
Использование входа 5 на 5, % 65,71% 67,69% -1,98%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 41 -8
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 85 82 3
Эффективные смены в атаке, % 38,82% 50,00% -11,18%
Вход 5 на 5 с БВ 9 16 -7
Вход 5 на 5 с БВ, % 19,57% 36,36% -16,80%
Вброс 5 на 5 с БВ 4 2 2
Вброс 5 на 5 с БВ, % 16,67% 9,52% 7,14%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 21 -6
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12,71% 17,07% -4,36%

Все указанное требует не только понимания тренерской установки, но и высокой концентрации. Поэтому за стабилизацию игры надо выражать уважение не только тренерскому штабу Игоря Никитина, но и игрокам.

Мы достаточно регулярно упоминаем голевые моменты, но редко их иллюстрируем видео — нечасто они настолько эффектны или многообразны. Последний на сегодня респект «железнодорожникам» — за частоту создания опасности. Выделим эту атаку. Здесь в воротах уже не Метсола.

Александр Шарыченков — первая звезда матча. Замена была своевременной

Даже получивший бурек от команды Павел Коледов соглашался на пресс-конференции: бэкап выручил команду. Вратарь с Халком на шлеме вступил в игру после того, как Юха Метсола не справился с третьей шайбой гостей. Гол отменили из-за офсайда, но финна не вернули в створ.

Оказалось, что к лучшему. Впоследствии кипер под номером 39 парировал 13 из 14 оставшихся бросков подопечных Игоря Никитина, включая весьма явные угрозы. А главное — справился с 4 буллитами из 5.

Желательно, чтобы Метсола увидел в Шарыченкове конкурента за место в составе. Бэкап получает примерно один матч из трех или четырех и в целом явно не проваливается: совсем не задались только домашние встречи с «Сибирью» (1:3, 12/15 броски) и СКА (0:5, 24/29).

Хороший вопрос — кому выходить в старте против «Северстали» во вторник. Думается, будет все же Метсола — финну надо дать шанс вернуть уверенность: второй гол точно «его».

Иногда кураж выручает

«После второго периода при счёте 0:2 мы раскрепостились немного, начали играть чуть-чуть по-другому. Стали доставлять шайбу в чужую зону, больше там играли, и это сработало», — скажет после матча защитник уфимцев Павел Коледов.

С «Локомотивом» удалось сделать то, что не удалось в последних двух домашних встречах с «Ак Барсом»: последней в плей-офф и октябрьской. Во всех случаях соперник действует достаточно слаженно и рационально, хозяевам не удается конструктив.

Фото:«Салават Юлаев»

Но затем словно спадает какой-то внутренний блок. Команда вытаскивает из себя весь ресурс и задавливает соперников злостью и скоростью. С «Ак Барсом» камбэка не случилось, с командой Игоря Никитина удалось.

В конце матча было немного тактики, был труд и адреналин. О чем это говорит? Во-первых, «Салават» недостаточен тактически. Во-вторых, у «Салавата» достаточно характерный коллектив и, как часто говорят тренеры, «неравнодушных нет».

Красивее сказать, что «юлаевцы» отыгрались с 1:3. Но тогда за кадром останется первый гол в ворота Эдуарда Паскуале. Мы утверждаем, что переломным стал все-таки он, потому что гол случился в начале третьего периода и стал довольно неожиданным.

Ведь Алексей Пустозеров не сумел даже толково ввести шайбу в атаку — молодой форвард упал на вираже (о качестве льда поговорим ниже). Но оказалось, что и башкирская команда умеет пользоваться ошибками соперника.

Максим Шалунов не смог толком обработать шайбу (это снова про лед) и оказался ограбленным Александром Кадейкиным. Центральный бросил в борт и потому не получил голевой передачи, но фактически атаку инициировал он.

Ярославцы не оказали должного гостеприимства Павлу Коледову на своем «пятаке» и потому защитник реализовал пас Николая Кулемина от лицевого борта.

Второй гол — тоже с «пятака», тоже Кадейкин все начал (вбросил в зону), но без ассиста (соперник успел на подбор), тоже с Кулеминым (отбор) и Коледовым (наброс). На сей раз все завершил Сергей Шмелев. Команда восполнила дефицит простых шайб.

Уфа сравняла счет в положении 6 на 4 за 62 секунды до окончания игрового времени. На сей раз Кадейкин все же получил результативный балл — перевел от лицевого борта Сакари Маннинену на левый фланг.

Номер 65 перебирал шайбу и так заставил Георгия Иванова на мгновения убрать клюшку с траектории паса Хартикайнену. Теему бросил без обработки. Игравший по нему Артем Анисимов не успел даже толкнуть.

Позже легионеры скажут веское слово в серии буллитов и окончательно вырвут победу. Пожалуй, в воскресенье на «Уфа-Арене» был показан прямо-таки модельный пример камбэка ребят в зеленой форме: безнадежный старт, замена вратаря, решительная пара шайб и гол с пустыми воротами.

На «Уфа-Арене» до сих пор проблемы с заливкой льда. Клуб до сих пор не решил проблему, о ней снова говорят игроки

Предыдущая домашняя серия запомнится не только очередным поражением от «Ак Барса», но и тем, какую дискуссию оно породило: после «Зеленого дерби» качество льда разругали Томи Ламса, Григорий Панин и форвард казанцев Александр Бурмистров.

Вскоре после этого генеральный директор клуба Ринат Баширов в интервью принес извинения командам за качество площадки и заявил следующее:

— Третий, ключевой, гол в наши ворота, стал следствием неудовлетворительного качества льда. Будем разбираться. На завтра запланировано совещание с техническим персоналом арены.

На пресс-конференции Ламса лаконично сказал, что лед стал лучше с оговоркой, что это лучше прокомментировать игрокам. Коледов оказался куда более категоричен:

— Я слышал [вопрос] по поводу льда. Лед плохой, ничего не изменилось. … Не могу сказать, что он лучше стал. Если сравнить игры на выезде: как идут пасы, обработка шайбы. Сейчас от бортов шайба идет низом и подпрыгивает вверх. … Так не должно быть. В первом периоде минут десять лед более-менее ещё, а потом становится хуже. Второй и третий период — я вообще молчу. … В предыдущей домашней серии лед был такой же. До этого был более или менее. Я не знаю, от чего это может зависеть.

Заметим, что в официальной стенограмме интервью на сайте клуба ответы про качество площадки значительно сокращены.

На летней пресс-конференции перед началом сезона гендиректор клуба утверждал, что у организации нет проблем с финансированием. Наши же источники говорят ровно об обратном. Неясно, почему еще тогда клуб не может решить фундаментально важный вопрос.

Представьте себе плей-офф, в котором через десять минут хоккея лед превращается в снежную кашу. Едва ли КХЛ не в курсе проблемы, о которой самими игроками говорится второй раз за октябрь. Если клуб не хочет переезжать на другой стадион, проблему нужно срочно решать.

Следующий матч: 26 октября 19:00. «Салават Юлаев» — «Северсталь». БСТ

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