Игра для учебников истории. «Салават» достойно играл в пятом «Зеленом дерби» сезона

Столкновение идеологий

Как и положено непримиримым соперникам, «Салават Юлаев» и «Ак Барс» вышли на матч с совершенно разными рецептами успеха. Некоторые элементы были унаследованы из предыдущих глав сезонного противостояния, но в целом отличия были.

«Ак Барс» изменился, как Гермиона за лето: он стал больше напоминать ЦСКА-2016. Казанцы стали играть более вертикально, прямолинейно, жестко, быстро. На пятую в сезоне дуэль они выбрали классическое оружие: побольше доставлять шайбу на «пятак».

Они пытались это сделать очень часто. 17 из 41 броска на счету защитников, четыре стандарта с броском в створ после выигранного вбрасывания и еще несколько с броском мимо. Постоянные набросы, надежна на перевод или отскок. Это как в каком-нибудь RPG выбрать базовое заклинание и прокачать его на максимум.

На самом деле, дальний огонь был в некотором смысле и вынужденной мерой. Безусловно, обе команды постарались плотно сыграть в средней зоне и замедлить продвижение оппонента, но именно на своей синей линии «Салават» был весьма и весьма хорош и спускаться ниже позволял нечасто. Столько «ловушек» и форчека в рядовом матче вы тоже от Уфы не увидите.

«СЮ» атаковал скромнее, но не менее колко и сумел быстро использовать большинство, что было важно в контексте напористости казанцев. Иронично, что постоянно набрасывал «Ак Барс», а дальняя атака удалась как раз «юлаевцам». На шайбе Павла Коледова заострять внимание не станем (типовой гол), а бросок Теему Хартикайнена отметим.

Роста Сакари Маннинена хватило, чтобы закрыть обзор Тимуру Билялову, а перед этим Хартикайнен только получил шайбу и «выключенные» пасом Линуса Умарка защитники никак не могли помешать финнам. Дмитрий Юдин играл по Теему и «отклеиться» не мог — на правом фланге был готов принять пас или добить Никита Сошников. Забросить лучшим по игре в меньшинстве — успех.

У команды Дмитрия Квартальнова интереснее второй гол, потому что он хорошо демонстрирует одну из типичных проблем «Салавата Юлаева» — хроническую неспособность остановить резкую контратаку, особенно, если на льду Линус Умарк.

За шайбу бились шесть человек и ею в итоге завладели хозяева, Альберт Яруллин быстро передал Кириллу Петрову, тот ускорился. Петров словно не заметил Умарка, швед оказался не готов к такому прорыву. Де-факто возникло 2 в 1. Евгений Лисовец попытался оборвать пас, но не вышло. Почему так безнадежно отстал Александр Бурмистров — отдельный вопрос.

Яруллин забросил и подтвердил реноме эксперта по Уфе. Защитник остается лучшим бомбардиром «Зеленого дерби» в текущем сезоне. Уфимским болельщикам остается лишь позавидовать тому, что у казанцев так здорово выступает местный игрок.

В остальное время было по-разному, но Казань атаковала больше, впрочем, никто не забирал инициативу дольше, чем на десяток-другой смен. Когда соперникам очень интересно победить друг друга и на это неплохо так давит турнирное положение, брака становится гораздо меньше, темп специально поддерживается высокий и время летит незаметно.

Николай Цулыгин постоянно говорит о равных (точнее, «ровных») играх. По большому счету, эта действительно была таковой. Если мы говорим о «Зеленом дерби», то дьявол давно прописался в деталях.

Фото: «Ак Барс»

Интересно, что «барсы» действительно атаковали больше, но… Не чаще. Если мы посмотрим на число смен, завершившихся бросками, то с удивлением обнаружим почти полное равенство. С учетом того, что большая часть бросков была тривиальна, можно заключить, что нападение «юлаевцев» сработало более редко, да метко.

СЮ Ак Барс Corsi for (CF) 56 78 CF, % 41,79% 58,21% Голы 5 на 5 1 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 23 37 PDO, % 101,65% 98,35% Броски мимо створа 26 33 БВ вообще 29 41 Доля БВ в общем числе бросков 52,73% 55,41% БВ за минуту в атаке 2,15 3,36 Блокшоты за минуту в защите 0,98 1,04 БВ после ВВбр 5 на 5 2 4 БВ после входа 5 на 5 3 4 БВ первой тройки 5 7 БВ защитников 8 17 Пробросы 5 на 5 3 0 ВВбр после пробросов 2 1 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 31 34 Брак при входе 5 на 5 18 31 Успешный вход, % 63,27% 52,31% Вброс 5 на 5 4 11 Брак при вбросе 5 на 5 7 14 Успешный вброс, % 36,36% 44,00% Использование входа 5 на 5, % 81,67% 72,22% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 41 56 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 79 120 Смены в атаке, % 51,90% 46,67% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 15 19 Доля входа с БВ 30,61% 29,23% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 1 4 Доля вброса с БВ 9,09% 16,00% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 16 23 Доля смен с БВ 13,33% 13,07%

Картина по вбрасываниям привычная. В последние два сезона для уфимских центральных наступили темные времена. Менее 40% успеха это ужас (а 5 на 5 и того меньше), только уже никто не удивляется. Не пошло даже у Александра Кадейкина (8/23), прервавшего свою серию из 8 игр с не менее, чем 50% побед. Хотя в овертайме выиграли 3 из 4.

СЮ Ак Барс %СЮ Зона атаки 8 10 44,44% Средняя зона 3 17 15,00% Зона защиты 11 12 47,83% 5 на 5 13 34 27,66% В целом 22 39 36,07%

В минус уфимцам можно записать спад бросковой активности в конце первого и третьего периодов.

Среди персоналий можно выделить Алексея Кручинина, выбегавшего 1 в 0 в конце овертайме. Похоже, медленно, но верно он вливается в коллектив и находит контакт с партнерами. Возможно, он докажет, что он в команде не только для глубины скамейки.

Буллит, который вошел в историю

Матч был отличный. Концентрация, желание, эмоции, голы, хиты, сэйвы моменты, шумные трибуны — все, как доктор прописал. Соперничество двух республик оправдывает статус главного противостояния КХЛ, с которым, пожалуй, могут быть не согласны только любители СКА или сотрудники самой КХЛ (иногда это одни и те же люди).

Было вполне справедливо, что сражение закончилось лишь в серии буллитов и даже там зрители испили чашу сполна — не хватило основной пятерки послематчевых бросков. Но круто не это. Серия сама по себе стала «драмой внутри драмы». Такие отчаянные сэйвы не каждый день увидишь.

Буллит Маннинена — филигранный, надо сказать — долго был единственным в серии. Перед последней парой бросков расклад был прост: если Юха Метсола отбивает, то «СЮ» побеждает. Если нет, то у команды Николая Цулыгина остается пятая попытка.

То, что произошло дальше, лучше просто увидеть.

Метсола отбил бросок Станислава Галиева и уже праздновал победу, но взлетевшая в воздух шайба приземлилась за спиной у кипера и отскочила в ворота. В футболе, может, такое и популярно, но в хоккее? Я лично такого не видел ни разу. Момент забронировал себе место в топе сезона.

Серия продолжалась, пока публика приходила в себя. Кугрышев не сумел забросить, попытка Сошникова тоже была нивелирована, а Джастин Азеведо, автор первой шайбы казанцев, сумел все-таки обыграть Метсолу. Финна в этой истории искренне жаль.

Впрочем, один результативный балл заработан и это неплохо против лидера конференции. Да и унывать нет времени — на очереди серьезная встреча со второй командой дивизиона и ставшая особенной поездка на Дальний Восток. Интрига закрутилась, как шайба после броска Галиева.

Фото: «Ак Барс»

Лучшие бомбардиры «Зеленого дерби» сезона 19/20

Яруллин 4+5

Умарк 2+4

Хартикайнен 2+2

Сошников 1+3

Тихонов 2+1

Кугрышев, Кадейкин, Ларсен, Маннинен 1+2

Рукавишников, Азеведо, Фрэттин 1+1

Галимов, Петров 0+2

Лисовец, Гиматов, Коледов 1+0

Кара, Фрэттин, Галиев 1+0

Жарков, Хохряков, Майоров, Бурмистров, Семенов, Кручинин 0+1

Ткачев, Лещенко, Дыняк, Викстранд, Кормье, Зарипов 0+1