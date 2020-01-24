Игра для учебников истории. «Салават» достойно играл в пятом «Зеленом дерби» сезона
Фантастический буллит Галиева, успех спецбригады «Салавата» и список лучших бомбардиров игр между Уфой и Казанью — в материале Медиакорсети.
Столкновение идеологий
Как и положено непримиримым соперникам, «Салават Юлаев» и «Ак Барс» вышли на матч с совершенно разными рецептами успеха. Некоторые элементы были унаследованы из предыдущих глав сезонного противостояния, но в целом отличия были.
«Ак Барс» изменился, как Гермиона за лето: он стал больше напоминать ЦСКА-2016. Казанцы стали играть более вертикально, прямолинейно, жестко, быстро. На пятую в сезоне дуэль они выбрали классическое оружие: побольше доставлять шайбу на «пятак».
Они пытались это сделать очень часто. 17 из 41 броска на счету защитников, четыре стандарта с броском в створ после выигранного вбрасывания и еще несколько с броском мимо. Постоянные набросы, надежна на перевод или отскок. Это как в каком-нибудь RPG выбрать базовое заклинание и прокачать его на максимум.
На самом деле, дальний огонь был в некотором смысле и вынужденной мерой. Безусловно, обе команды постарались плотно сыграть в средней зоне и замедлить продвижение оппонента, но именно на своей синей линии «Салават» был весьма и весьма хорош и спускаться ниже позволял нечасто. Столько «ловушек» и форчека в рядовом матче вы тоже от Уфы не увидите.
«СЮ» атаковал скромнее, но не менее колко и сумел быстро использовать большинство, что было важно в контексте напористости казанцев. Иронично, что постоянно набрасывал «Ак Барс», а дальняя атака удалась как раз «юлаевцам». На шайбе Павла Коледова заострять внимание не станем (типовой гол), а бросок Теему Хартикайнена отметим.
Роста Сакари Маннинена хватило, чтобы закрыть обзор Тимуру Билялову, а перед этим Хартикайнен только получил шайбу и «выключенные» пасом Линуса Умарка защитники никак не могли помешать финнам. Дмитрий Юдин играл по Теему и «отклеиться» не мог — на правом фланге был готов принять пас или добить Никита Сошников. Забросить лучшим по игре в меньшинстве — успех.
У команды Дмитрия Квартальнова интереснее второй гол, потому что он хорошо демонстрирует одну из типичных проблем «Салавата Юлаева» — хроническую неспособность остановить резкую контратаку, особенно, если на льду Линус Умарк.
За шайбу бились шесть человек и ею в итоге завладели хозяева, Альберт Яруллин быстро передал Кириллу Петрову, тот ускорился. Петров словно не заметил Умарка, швед оказался не готов к такому прорыву. Де-факто возникло 2 в 1. Евгений Лисовец попытался оборвать пас, но не вышло. Почему так безнадежно отстал Александр Бурмистров — отдельный вопрос.
Яруллин забросил и подтвердил реноме эксперта по Уфе. Защитник остается лучшим бомбардиром «Зеленого дерби» в текущем сезоне. Уфимским болельщикам остается лишь позавидовать тому, что у казанцев так здорово выступает местный игрок.
В остальное время было по-разному, но Казань атаковала больше, впрочем, никто не забирал инициативу дольше, чем на десяток-другой смен. Когда соперникам очень интересно победить друг друга и на это неплохо так давит турнирное положение, брака становится гораздо меньше, темп специально поддерживается высокий и время летит незаметно.
Николай Цулыгин постоянно говорит о равных (точнее, «ровных») играх. По большому счету, эта действительно была таковой. Если мы говорим о «Зеленом дерби», то дьявол давно прописался в деталях.
Интересно, что «барсы» действительно атаковали больше, но… Не чаще. Если мы посмотрим на число смен, завершившихся бросками, то с удивлением обнаружим почти полное равенство. С учетом того, что большая часть бросков была тривиальна, можно заключить, что нападение «юлаевцев» сработало более редко, да метко.
|СЮ
|Ак Барс
|Corsi for (CF)
|56
|78
|CF, %
|41,79%
|58,21%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|37
|PDO, %
|101,65%
|98,35%
|Броски мимо створа
|26
|33
|БВ вообще
|29
|41
|Доля БВ в общем числе бросков
|52,73%
|55,41%
|БВ за минуту в атаке
|2,15
|3,36
|Блокшоты за минуту в защите
|0,98
|1,04
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|4
|БВ после входа 5 на 5
|3
|4
|БВ первой тройки
|5
|7
|БВ защитников
|8
|17
|Пробросы 5 на 5
|3
|0
|ВВбр после пробросов
|2
|1
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|31
|34
|Брак при входе 5 на 5
|18
|31
|Успешный вход, %
|63,27%
|52,31%
|Вброс 5 на 5
|4
|11
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|14
|Успешный вброс, %
|36,36%
|44,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|81,67%
|72,22%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|41
|56
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|79
|120
|Смены в атаке, %
|51,90%
|46,67%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|15
|19
|Доля входа с БВ
|30,61%
|29,23%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|1
|4
|Доля вброса с БВ
|9,09%
|16,00%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|16
|23
|Доля смен с БВ
|13,33%
|13,07%
Картина по вбрасываниям привычная. В последние два сезона для уфимских центральных наступили темные времена. Менее 40% успеха это ужас (а 5 на 5 и того меньше), только уже никто не удивляется. Не пошло даже у Александра Кадейкина (8/23), прервавшего свою серию из 8 игр с не менее, чем 50% побед. Хотя в овертайме выиграли 3 из 4.
|СЮ
|Ак Барс
|%СЮ
|Зона атаки
|8
|10
|44,44%
|Средняя зона
|3
|17
|15,00%
|Зона защиты
|11
|12
|47,83%
|5 на 5
|13
|34
|27,66%
|В целом
|22
|39
|36,07%
В минус уфимцам можно записать спад бросковой активности в конце первого и третьего периодов.
Среди персоналий можно выделить Алексея Кручинина, выбегавшего 1 в 0 в конце овертайме. Похоже, медленно, но верно он вливается в коллектив и находит контакт с партнерами. Возможно, он докажет, что он в команде не только для глубины скамейки.
Буллит, который вошел в историю
Матч был отличный. Концентрация, желание, эмоции, голы, хиты, сэйвы моменты, шумные трибуны — все, как доктор прописал. Соперничество двух республик оправдывает статус главного противостояния КХЛ, с которым, пожалуй, могут быть не согласны только любители СКА или сотрудники самой КХЛ (иногда это одни и те же люди).
Было вполне справедливо, что сражение закончилось лишь в серии буллитов и даже там зрители испили чашу сполна — не хватило основной пятерки послематчевых бросков. Но круто не это. Серия сама по себе стала «драмой внутри драмы». Такие отчаянные сэйвы не каждый день увидишь.
Буллит Маннинена — филигранный, надо сказать — долго был единственным в серии. Перед последней парой бросков расклад был прост: если Юха Метсола отбивает, то «СЮ» побеждает. Если нет, то у команды Николая Цулыгина остается пятая попытка.
То, что произошло дальше, лучше просто увидеть.
Метсола отбил бросок Станислава Галиева и уже праздновал победу, но взлетевшая в воздух шайба приземлилась за спиной у кипера и отскочила в ворота. В футболе, может, такое и популярно, но в хоккее? Я лично такого не видел ни разу. Момент забронировал себе место в топе сезона.
Серия продолжалась, пока публика приходила в себя. Кугрышев не сумел забросить, попытка Сошникова тоже была нивелирована, а Джастин Азеведо, автор первой шайбы казанцев, сумел все-таки обыграть Метсолу. Финна в этой истории искренне жаль.
Впрочем, один результативный балл заработан и это неплохо против лидера конференции. Да и унывать нет времени — на очереди серьезная встреча со второй командой дивизиона и ставшая особенной поездка на Дальний Восток. Интрига закрутилась, как шайба после броска Галиева.
Лучшие бомбардиры «Зеленого дерби» сезона 19/20
- Яруллин 4+5
- Умарк 2+4
- Хартикайнен 2+2
- Сошников 1+3
- Тихонов 2+1
- Кугрышев, Кадейкин, Ларсен, Маннинен 1+2
- Рукавишников, Азеведо, Фрэттин 1+1
- Галимов, Петров 0+2
- Лисовец, Гиматов, Коледов 1+0
- Кара, Фрэттин, Галиев 1+0
- Жарков, Хохряков, Майоров, Бурмистров, Семенов, Кручинин 0+1
- Ткачев, Лещенко, Дыняк, Викстранд, Кормье, Зарипов 0+1
Следующий матч: 25 января, 16:30. «СЮ» — «Барыс». Прямые трансляции КХЛ ТВ, БСТ