Маннинен перевернул матч с ЦСКА. «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в гостях

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Маннинен перевернул матч с ЦСКА. «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в гостях
Маннинен перевернул матч с ЦСКА. «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в гостях
Вчера, 09:39Азамат ШавлуковФото: ЦСКА

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА 3:2 в Москве

Уфимцы завершили выездной турне непростой победой над столичными «армейцами».

ЦСКА Федорова все еще ищет себя. Уфимское большинство — уже нашло

Общественность в целом в штыки восприняла ничем не аргументированное решение руководства ЦСКА уволить Игоря Никитина с поста главного тренера за день до сборов. Никитин — объективно лучший тренер в современной КХЛ, он мог исправить ошибки проигранного финала.

В этой связи особенно непросто приходится Сергею Федорову на посту рулевого «красно-синих». Дебютировать после такого предшественника и так непросто, а каждый шаг самого стабильного клуба рассматривается под микроскопом.

Фото:ЦСКА

Тем не менее, нельзя сказать, что Федоров прямо-таки не справляется. Надо понимать, что ему досталась команда без ряда лидеров. В числе потерь ЦСКА:

  • вратарь Ларс Юханссон (сейчас блистает в СКА),
  • форвард Брендэн Лайпсик (стал звездой «Магнитки»),
  • автор золотого гола-2019 Максим Мамин (уехал в Америку),
  • один из лучших «рабочих» игроков Иван Телегин (вполне помогает «Авангарду),
  • один из лидеров Максим Шалунов (пока не слишком усилил «Локомотив»).

Учитывая бешеные серии «Йокерита» и московского «Динамо» и стабилизировавшийся СКА с бесконечной глубиной состава, пятая строчка Запада — не худший результат. Невозможно требовать от Федорова слишком много.

«Армейцы» сумели ответить на уверенное начало встречи в исполнении «юлаевцев», хотя прострел Башкирова на Картаева и два проброса хозяев за четыре минуты намекали на то, что инициативу захватили представители хоккейной Башкирии.

Фото:ЦСКА

Поначалу «бело-зеленые» прилично уплотняли среднюю зону, а ЦСКА слишком медленно возвращался из атак. Однако в первой же приличной смене на «юлаевской» трети площадки команда Сергея Федорова добилась удаления.

С этого момента вплоть до шайбы Александра Кадейкина в большинстве наблюдался перевес хозяев:

  • в первом большинстве ЦСКА до гола 3 броска в створ и штанга,
  • экс-игрок Уфы Артем Сергеев поймал Александра Шарыченкова на противоходе,

  • отличные скорости и высокий прессинг,

  • удаление «СЮ» за нарушение численного состава (без особых событий),
  • небывалый шанс другого бывшего «юлаевца» Слепышева упрочить преимущество на 17-й минуте.

За исключением забега Филипа Ларсена, команде Томи Ламсы было практически нечем ответить. Неудивительны 4-12 по броскам в створ за первые 20 минут матча.

«Красно-синих» подвел Сергей Плотников, чье удаление реализовал Александр Кадейкин. Шайба центрфорварда сложнее гола Сергеева — бросок был в дальний угол. Выделим голевой пас Шакира Мухамадуллина после ложного замаха.

Вскоре легионеры напомнили, как они умеют действовать 5 на 4: спокойный перевод Филипа Ларсена по борту, Сакари Маннинен коньком пасует Теему Хартикайнену, номер 70 смотрит на Николая Кулемина, но на деле выводит на бросок Маркуса Гранлунда.

У «армейцев» действительно есть проблемы со вторыми периодами — за весь сезон они выиграли их трижды. «Салават» вернул контроль из первых нескольких минут матча. Хозяева судорожно пробрасывались раз за разом (в итоге целых 11 пробросов за матч — это на 3-4 игры вперед).

ЦСКА заработал не самую плохую статистику по итогу встречи, но она не отображает реальных угроз воротам — к сожалению, у нас нет доступа к данным по xG («ожидаемые» голы, рассчитываемые в зависимости от типа и позиции броска).

СЮ ЦСКА Δ
Corsi for (CF) 42 43 -1
CF, % 49,41% 50,59% -1,18%
Голы 5 на 5 1 0 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 14 20 -6
PDO, % 107,14% 92,86% 14,29%
Броски мимо створа 25 20 5
БВ вообще 22 26 -4
Доля БВ в общем числе бросков 46,81% 56,52% -9,71%
БВ за минуту в атаке 2,20 2,87 -0,67
Блокшоты за минуту в защите 0,55 1,30 -0,75
БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 -2
БВ со входа в зону 5 на 5 0 0 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 1 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1 0
БВ первой тройки 5 3 2
БВ защитников 2 8 -6
Пробросы 5 на 5 4 11 -7
ВВбр после пробросов 7 8 -1
Вход 5 на 5 16 21 -5
Брак при входе 5 на 5 17 8 9
Эффективные попытки входа, % 48,48% 72,41% -23,93%
Вброс 5 на 5 4 5 -1
Брак при вбросе 5 на 5 15 16 -1
Эффективные попытки вброса, % 21,05% 23,81% -2,76%
Использование входа 5 на 5, % 63,46% 58,00% 5,46%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 32 -6
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 75 68 7
Эффективные смены в атаке, % 34,67% 47,06% -12,39%
Вход 5 на 5 с БВ 8 13 -5
Вход 5 на 5 с БВ, % 24,24% 44,83% -20,59%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 4,76% -4,76%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 10 19 -9
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 9,90% 19,00% -9,10%

Редкую действительно интересную попытку из второй двадцатиминутки сгубил Андрей Зубарев.

Еще была ошибка Николая Кулемина, но соперникам не удалось в полной мере воспользоваться подарком.

Уфимцы снова зря удаляются, хотя говорить о тренде рано

Целых пять удалений в Челябинске, нарушение численного состава, дурацкий фол Шмелева после вбрасывания, выброс шайбы Науменковым в Магнитогорске — вещи, которые несколько омрачали позитивный фон побед на Урале.

Игра в столице — тоже не без ненужных штрафов. Вновь скамеечный штраф за шестого полевого. Шмелев ставит подножку в чужой зоне — после 11 безупречных по дисциплине игр три подряд с удалениями.

Московская команда сумела дотянуть отложенный штраф до конца второго периода, а в начале третьего успешно реализовала попытку. Антон Слепышев четко подставил клюшку под перевод Константина Окулова.

Любопытно, что «бело-зеленые» оба гола пропустили от экс-игроков «Салавата». Причем Слепышев стабильно забрасывает «СЮ» три сезона подряд, а Сергеев две из четырех своих шайб за ЦСКА отправил именно в «юлаевские» ворота.

Матч единолично переломил Сакари Маннинен. Дальше оставалось «сушить»

Номер 65 может действовать не только на завершении атак. Его гол получился не только нужным, но и эффектным. Даже если бы Сакари не обыграл Ивана Федотова (да, это еще один бывший игрок «Салавата») с неудобной руки, то пас Харти все равно был достаточно обостряющим.

Финн побил личный рекорд по победным шайбам за сезон — их стало пять. На счету компактного форварда стало 6 (3+3) очков за четыре последние встречи.

Остаток встречи воплощал главное достижение «юлаевцев» в рамках поездки — команда довела матч до победы. 2-3 в средней, осознанный проброс и внимательность к контратакам — счет по броскам в створ за последние 5 минут 7:3 в уфимскую пользу. Чего не было бы без нарушения численного состава ЦСКА.

В рамках непростого выезда команда упустила верную победу в Екатеринбурге, результативно оборвала победные серии «Магнитки» и «Трактора» и сдюжила против «армейцев». Это позволило забронировать третью строчку на Востоке — 32 очка в 21 встрече.

Можно утверждать, что команда не позволила себе упасть в яму после мрачной первой половины октября. В гостях «Салават» опробовал более рациональную и сдержанную выездную модель: блокшоты, плотная средняя зона, шлагбаум на синей линии. Хандрит Харти, но забрасывают Маннинен и Кадейкин.

В оставшихся семи матчах до Евротура будет интересно проверить, будет ли команда «сушить» матчи дома, забросит ли наконец Хартикайнен (1 гол в 7 играх), сохранят ли темп два первых центра и насколько хватит сил на финише первой половины «регулярки».

Следующий матч: 24 октября 16:30. «Салават Юлаев» — «Локомотив». БСТ, KHL

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