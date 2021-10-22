Маннинен перевернул матч с ЦСКА. «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в гостях

Матч единолично переломил Сакари Маннинен. Дальше оставалось «сушить»

Номер 65 может действовать не только на завершении атак. Его гол получился не только нужным, но и эффектным. Даже если бы Сакари не обыграл Ивана Федотова (да, это еще один бывший игрок «Салавата») с неудобной руки, то пас Харти все равно был достаточно обостряющим.