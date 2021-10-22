Маннинен перевернул матч с ЦСКА. «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в гостях

Общественность в целом в штыки восприняла ничем не аргументированное решение руководства ЦСКА уволить Игоря Никитина с поста главного тренера за день до сборов. Никитин — объективно лучший тренер в современной КХЛ, он мог исправить ошибки проигранного финала.
В этой связи особенно непросто приходится Сергею Федорову на посту рулевого «красно-синих». Дебютировать после такого предшественника и так непросто, а каждый шаг самого стабильного клуба рассматривается под микроскопом.
Тем не менее, нельзя сказать, что Федоров прямо-таки не справляется. Надо понимать, что ему досталась команда без ряда лидеров. В числе потерь ЦСКА:
Учитывая бешеные серии «Йокерита» и московского «Динамо» и стабилизировавшийся СКА с бесконечной глубиной состава, пятая строчка Запада — не худший результат. Невозможно требовать от Федорова слишком много.
«Армейцы» сумели ответить на уверенное начало встречи в исполнении «юлаевцев», хотя прострел Башкирова на Картаева и два проброса хозяев за четыре минуты намекали на то, что инициативу захватили представители хоккейной Башкирии.
Поначалу «бело-зеленые» прилично уплотняли среднюю зону, а ЦСКА слишком медленно возвращался из атак. Однако в первой же приличной смене на «юлаевской» трети площадки команда Сергея Федорова добилась удаления.
С этого момента вплоть до шайбы Александра Кадейкина в большинстве наблюдался перевес хозяев:
За исключением забега Филипа Ларсена, команде Томи Ламсы было практически нечем ответить. Неудивительны 4-12 по броскам в створ за первые 20 минут матча.
«Красно-синих» подвел Сергей Плотников, чье удаление реализовал Александр Кадейкин. Шайба центрфорварда сложнее гола Сергеева — бросок был в дальний угол. Выделим голевой пас Шакира Мухамадуллина после ложного замаха.
Вскоре легионеры напомнили, как они умеют действовать 5 на 4: спокойный перевод Филипа Ларсена по борту, Сакари Маннинен коньком пасует Теему Хартикайнену, номер 70 смотрит на Николая Кулемина, но на деле выводит на бросок Маркуса Гранлунда.
У «армейцев» действительно есть проблемы со вторыми периодами — за весь сезон они выиграли их трижды. «Салават» вернул контроль из первых нескольких минут матча. Хозяева судорожно пробрасывались раз за разом (в итоге целых 11 пробросов за матч — это на 3-4 игры вперед).
ЦСКА заработал не самую плохую статистику по итогу встречи, но она не отображает реальных угроз воротам — к сожалению, у нас нет доступа к данным по xG («ожидаемые» голы, рассчитываемые в зависимости от типа и позиции броска).
|СЮ
|ЦСКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|42
|43
|-1
|CF, %
|49,41%
|50,59%
|-1,18%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|14
|20
|-6
|PDO, %
|107,14%
|92,86%
|14,29%
|Броски мимо створа
|25
|20
|5
|БВ вообще
|22
|26
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|46,81%
|56,52%
|-9,71%
|БВ за минуту в атаке
|2,20
|2,87
|-0,67
|Блокшоты за минуту в защите
|0,55
|1,30
|-0,75
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|0
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|5
|3
|2
|БВ защитников
|2
|8
|-6
|Пробросы 5 на 5
|4
|11
|-7
|ВВбр после пробросов
|7
|8
|-1
|Вход 5 на 5
|16
|21
|-5
|Брак при входе 5 на 5
|17
|8
|9
|Эффективные попытки входа, %
|48,48%
|72,41%
|-23,93%
|Вброс 5 на 5
|4
|5
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|15
|16
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|21,05%
|23,81%
|-2,76%
|Использование входа 5 на 5, %
|63,46%
|58,00%
|5,46%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|32
|-6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|75
|68
|7
|Эффективные смены в атаке, %
|34,67%
|47,06%
|-12,39%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|13
|-5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|24,24%
|44,83%
|-20,59%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|4,76%
|-4,76%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|19
|-9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|9,90%
|19,00%
|-9,10%
Редкую действительно интересную попытку из второй двадцатиминутки сгубил Андрей Зубарев.
Еще была ошибка Николая Кулемина, но соперникам не удалось в полной мере воспользоваться подарком.
Целых пять удалений в Челябинске, нарушение численного состава, дурацкий фол Шмелева после вбрасывания, выброс шайбы Науменковым в Магнитогорске — вещи, которые несколько омрачали позитивный фон побед на Урале.
Игра в столице — тоже не без ненужных штрафов. Вновь скамеечный штраф за шестого полевого. Шмелев ставит подножку в чужой зоне — после 11 безупречных по дисциплине игр три подряд с удалениями.
Московская команда сумела дотянуть отложенный штраф до конца второго периода, а в начале третьего успешно реализовала попытку. Антон Слепышев четко подставил клюшку под перевод Константина Окулова.
Любопытно, что «бело-зеленые» оба гола пропустили от экс-игроков «Салавата». Причем Слепышев стабильно забрасывает «СЮ» три сезона подряд, а Сергеев две из четырех своих шайб за ЦСКА отправил именно в «юлаевские» ворота.
Номер 65 может действовать не только на завершении атак. Его гол получился не только нужным, но и эффектным. Даже если бы Сакари не обыграл Ивана Федотова (да, это еще один бывший игрок «Салавата») с неудобной руки, то пас Харти все равно был достаточно обостряющим.
Финн побил личный рекорд по победным шайбам за сезон — их стало пять. На счету компактного форварда стало 6 (3+3) очков за четыре последние встречи.
Остаток встречи воплощал главное достижение «юлаевцев» в рамках поездки — команда довела матч до победы. 2-3 в средней, осознанный проброс и внимательность к контратакам — счет по броскам в створ за последние 5 минут 7:3 в уфимскую пользу. Чего не было бы без нарушения численного состава ЦСКА.
В рамках непростого выезда команда упустила верную победу в Екатеринбурге, результативно оборвала победные серии «Магнитки» и «Трактора» и сдюжила против «армейцев». Это позволило забронировать третью строчку на Востоке — 32 очка в 21 встрече.
Можно утверждать, что команда не позволила себе упасть в яму после мрачной первой половины октября. В гостях «Салават» опробовал более рациональную и сдержанную выездную модель: блокшоты, плотная средняя зона, шлагбаум на синей линии. Хандрит Харти, но забрасывают Маннинен и Кадейкин.
В оставшихся семи матчах до Евротура будет интересно проверить, будет ли команда «сушить» матчи дома, забросит ли наконец Хартикайнен (1 гол в 7 играх), сохранят ли темп два первых центра и насколько хватит сил на финише первой половины «регулярки».