Хоккейный «Мортал Комбат». «Салават» победил «Адмирал» и улучшил шансы на плей-офф
Медиакорсеть обсуждает победу «юлаевцев» в первой игре после Матча Звезд.
Удивительное рядом: «Салават Юлаев» в январе борется за место в плей-офф с «Адмиралом» — командой с самым маленьким зарплатным бюджетом. Это практически унизительная ситуация, с которой можно справиться лишь потом и кровью.
Это точно понимают и игроки. «Юлаевцы» бы не вышли на матч с «Адмиралом» так же в любой другой ситуации. Именно с «моряками» предстоит сыграть еще трижды до конца регулярного сезона. Фактически, началась миниатюрная серия за попадание в плей-офф. «Или ты, или тебя».
«Салават» действительно был настроен и внимателен. В первом и третьем периодах хватало скидок назад, чтобы сохранить у себя шайбу, в чужой зоне чаще доставляли шайбу на «пятак», передачи были быстрее и точнее, защитники не увлекались атакой, регулярный прессинг, в средней зоне старались накрывать до красной линии.
Наверное, максимум зеленых сердечек в Инстаграме накидали Никите Сошникову, Дмитрию Кугрышеву или Юхе Метсоле, однако, копируя тренерское клише, я хочу выделить всю команду. Для нестабильного и суетливого «Салавата» достичь строгости, превзойти на «вбрасываниях», регулярно бросать — достижение.
На сей раз мы не станем задерживаться на статистике — здесь почти все за «Салават». Показатель «смены в атаке» складывается из вбрасываний в чужой зоне и успешных туда проходов (все 5 на 5). Довольно редко он переходит за 50% вообще. За счет второго периода сложилась картина доминирования — именно тогда прямо разрывали.
|СЮ
|Адмирал
|Corsi for (CF)
|93
|62
|CF, %
|60,00%
|40,00%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|34
|22
|PDO, %
|105,88%
|94,12%
|Броски мимо створа
|38
|29
|БВ вообще
|41
|27
|Доля БВ в общем числе бросков
|51,90%
|48,21%
|БВ за минуту в атаке
|1,87
|1,81
|Блокшоты за минуту в защите
|1,00
|1,05
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|1
|БВ после входа 5 на 5
|4
|2
|БВ первой тройки
|10
|8
|БВ защитников
|7
|7
|Пробросы 5 на 5
|1
|4
|ВВбр после пробросов
|5
|0
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|37
|30
|Брак при входе 5 на 5
|24
|27
|Успешный вход, %
|60,66%
|52,63%
|Вброс 5 на 5
|6
|4
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|13
|Успешный вброс, %
|46,15%
|23,53%
|Использование входа 5 на 5, %
|82,43%
|77,03%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|56
|40
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|107
|90
|Смены в атаке, %
|52,34%
|44,44%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|24
|15
|Доля входа с БВ
|39,34%
|26,32%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|1
|1
|Доля вброса с БВ
|7,69%
|5,88%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|28
|16
|Доля смен с БВ
|17,18%
|12,31%
У «Адмирала» было несколько выходов 1 в 0 и это не позволяет сказать, что все отлично. Напротив, это обстоятельство лишь подогревает интерес к следующему противостоянию с «Адмиралом». У одного Мартина Бакоша было две таких попытки и это означает, что Владивосток способен удивить. При всем перевесе Уфы по мастерству и статусе фаворита эта гонка не закончилась.
«Моряки» не сумели забросить, потому что выходов 1 в 0 мало, если у соперника хороший вратарь — контратаки и продвижение на «пятак» не задались. Вместе с тем, стоит похвалить команду Сергея Светлова за смелые раскаты, пасы назад и игру без комплекса аутсайдера. Неочевидно, но первый день выезда очень тяжел для них, они постоянно адаптируются к чужому часовому поясу и это стресс для организма.
Не исключено, что это ударило и по концентрации. Гол Дмитрия Кугрышева — хороший образец шайбы, рожденной на перехвате. Хотя какой тут перехват? Юрий Козловский фактически подарил шайбу крайнему форварду «СЮ». Это грубая ошибка.
Вскоре «Салават» добавил в скорости. Удались две затяжные позиционные атаки, в которых гости вообще не успевали за «зелеными». Очевидно, условия дальней скамейки во втором периоде этому только способствовали. «Позиционка» на 32-й минуте с постоянным смещением и открытием под пас породила два броска в створ и два мимо. В следующей «позиционке» был лишь один бросок в створ, но она была дольше.
Короче говоря, удалось перехватить инициативу, соперник «наелся», потом еще удалился защитник первой пары Адам Альмквист. Второй гол был не в большинстве (швед успел выйти), но вырос именно из положения 5 на 4.
- "Моряки" совсем отдали периметр и в самом начале эпизода были слишком прижаты к воротам после интенсивной и изматывающей обороны.
- Линус Умарк заработал лишнюю долю секунды с помощью ложного замаха - Козловский был готов блокировать, но не пришлось (кстати, за 23 блокшота гости достойны уважения).
- Важно, что Умарк не сразу сделал пас, а немного проехал вперед и не поворачивал голову в сторону Теему Хартикайнена в момент паса. Взаимопонимание у них все-таки исключительное.
- Дальше все просто. По задумке эпизод должен был заканчивать снявший маску Теему Хартикайнен. Вратарь Антон Красоткин правильно закрывал левый угол и финн решил убрать шайбу за ногу (поднимать ее тоже было бессмысленно, а укатывать к борту - тратить время).
- Хартикайнен в любом случае поступил правильно. Забил бы - молодец. Не забил бы - это все равно бросок низом, следовательно, шанс добить. Это и случилось: Красоткин отразил первый бросок, но никто не помешал Сошникову нанести второй.
В принципе, созидательная часть матча на этом закончилась. Будет ошибкой заявить, что в третьем сегменте встречи гости не могли, а хозяева не хотели: первые минуты «Адмирал» провел вполне содержательно и именно в заключительной части матча предпринял больше всего попыток закрепиться в атаке.
На 43-й минуте им удалась атака с одним броском в створ, одним мимо и одним заблокированным. В третьем периоде у «СЮ» было 8 блокшотов, а всего — 15. На 54-й минуте Бакош во второй раз вышел 1 в 0, у гостей было большинство на 58-й минуте (Владимир Жарков очень рисковал с таким ударом локтем в чужой зоне). «Адмирал» вынесет это в плюсы и учтет в домашней серии.
Успех принес седьмую позицию в конференции — 54 очка в 49 играх. «Магнитка» восьмая — 53 в 49. «Куньлунь» шестой — 55 в 52. Китайский клуб в невыгодном положении — по «потерянным очкам» они девятые. Это позволяет «Салавату» прицениваться и к более высокому месту.
До Евротура будут гостевое «Зеленое дерби», дома «Барыс», выезд к «Амуру» и «Адмиралу» (по два матча). Матч в Казани особенный по определению, хоть обе команды и переживают непростое время. «Барыс» на подъеме. «Амур» пережил подряд 8 поражений, «Адмирал» проиграл 11 из 14 игр, но они будут биться. «СЮ» нужно хотя бы 7-8 очков ради спокойствия перед решающим двухнедельным марафоном.
Короткой строкой
«Юлаевцы» не удалялись в совокупности 111 минут и 35 секунд. Столько времени прошло между командным нарушением в Нур-Султане и удалением Захара Арзамасцева вчера.
Дмитрий Кугрышев с 9 попаданиями по воротам повторил личный рекорд по броскам в створ за игру.
Александр Кадейкин провел 8 подряд игр с не менее, чем 50% выигранных вбрасываний. 78-й номер башкирской команды — четвертый лучший центр КХЛ по вбрасываниям (60,7%).
Следующий матч: 23 января, 21:30. «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прямые трансляции КХЛ ТВ HD, БСТ