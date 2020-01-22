Хоккейный «Мортал Комбат». «Салават» победил «Адмирал» и улучшил шансы на плей-офф

Удивительное рядом: «Салават Юлаев» в январе борется за место в плей-офф с «Адмиралом» — командой с самым маленьким зарплатным бюджетом. Это практически унизительная ситуация, с которой можно справиться лишь потом и кровью.

Это точно понимают и игроки. «Юлаевцы» бы не вышли на матч с «Адмиралом» так же в любой другой ситуации. Именно с «моряками» предстоит сыграть еще трижды до конца регулярного сезона. Фактически, началась миниатюрная серия за попадание в плей-офф. «Или ты, или тебя».

«Салават» действительно был настроен и внимателен. В первом и третьем периодах хватало скидок назад, чтобы сохранить у себя шайбу, в чужой зоне чаще доставляли шайбу на «пятак», передачи были быстрее и точнее, защитники не увлекались атакой, регулярный прессинг, в средней зоне старались накрывать до красной линии.

Фото: «Салават Юлаев»

Наверное, максимум зеленых сердечек в Инстаграме накидали Никите Сошникову, Дмитрию Кугрышеву или Юхе Метсоле, однако, копируя тренерское клише, я хочу выделить всю команду. Для нестабильного и суетливого «Салавата» достичь строгости, превзойти на «вбрасываниях», регулярно бросать — достижение.

На сей раз мы не станем задерживаться на статистике — здесь почти все за «Салават». Показатель «смены в атаке» складывается из вбрасываний в чужой зоне и успешных туда проходов (все 5 на 5). Довольно редко он переходит за 50% вообще. За счет второго периода сложилась картина доминирования — именно тогда прямо разрывали.

СЮ Адмирал Corsi for (CF) 93 62 CF, % 60,00% 40,00% Голы 5 на 5 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 34 22 PDO, % 105,88% 94,12% Броски мимо створа 38 29 БВ вообще 41 27 Доля БВ в общем числе бросков 51,90% 48,21% БВ за минуту в атаке 1,87 1,81 Блокшоты за минуту в защите 1,00 1,05 БВ после ВВбр 5 на 5 2 1 БВ после входа 5 на 5 4 2 БВ первой тройки 10 8 БВ защитников 7 7 Пробросы 5 на 5 1 4 ВВбр после пробросов 5 0 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 37 30 Брак при входе 5 на 5 24 27 Успешный вход, % 60,66% 52,63% Вброс 5 на 5 6 4 Брак при вбросе 5 на 5 7 13 Успешный вброс, % 46,15% 23,53% Использование входа 5 на 5, % 82,43% 77,03% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 56 40 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 107 90 Смены в атаке, % 52,34% 44,44% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 24 15 Доля входа с БВ 39,34% 26,32% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 1 1 Доля вброса с БВ 7,69% 5,88% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 28 16 Доля смен с БВ 17,18% 12,31%

У «Адмирала» было несколько выходов 1 в 0 и это не позволяет сказать, что все отлично. Напротив, это обстоятельство лишь подогревает интерес к следующему противостоянию с «Адмиралом». У одного Мартина Бакоша было две таких попытки и это означает, что Владивосток способен удивить. При всем перевесе Уфы по мастерству и статусе фаворита эта гонка не закончилась.

«Моряки» не сумели забросить, потому что выходов 1 в 0 мало, если у соперника хороший вратарь — контратаки и продвижение на «пятак» не задались. Вместе с тем, стоит похвалить команду Сергея Светлова за смелые раскаты, пасы назад и игру без комплекса аутсайдера. Неочевидно, но первый день выезда очень тяжел для них, они постоянно адаптируются к чужому часовому поясу и это стресс для организма.

Не исключено, что это ударило и по концентрации. Гол Дмитрия Кугрышева — хороший образец шайбы, рожденной на перехвате. Хотя какой тут перехват? Юрий Козловский фактически подарил шайбу крайнему форварду «СЮ». Это грубая ошибка.

Вскоре «Салават» добавил в скорости. Удались две затяжные позиционные атаки, в которых гости вообще не успевали за «зелеными». Очевидно, условия дальней скамейки во втором периоде этому только способствовали. «Позиционка» на 32-й минуте с постоянным смещением и открытием под пас породила два броска в створ и два мимо. В следующей «позиционке» был лишь один бросок в створ, но она была дольше.

Короче говоря, удалось перехватить инициативу, соперник «наелся», потом еще удалился защитник первой пары Адам Альмквист. Второй гол был не в большинстве (швед успел выйти), но вырос именно из положения 5 на 4.

"Моряки" совсем отдали периметр и в самом начале эпизода были слишком прижаты к воротам после интенсивной и изматывающей обороны.

Линус Умарк заработал лишнюю долю секунды с помощью ложного замаха - Козловский был готов блокировать, но не пришлось (кстати, за 23 блокшота гости достойны уважения).

Важно, что Умарк не сразу сделал пас, а немного проехал вперед и не поворачивал голову в сторону Теему Хартикайнена в момент паса. Взаимопонимание у них все-таки исключительное.

Дальше все просто. По задумке эпизод должен был заканчивать снявший маску Теему Хартикайнен. Вратарь Антон Красоткин правильно закрывал левый угол и финн решил убрать шайбу за ногу (поднимать ее тоже было бессмысленно, а укатывать к борту - тратить время).

Хартикайнен в любом случае поступил правильно. Забил бы - молодец. Не забил бы - это все равно бросок низом, следовательно, шанс добить. Это и случилось: Красоткин отразил первый бросок, но никто не помешал Сошникову нанести второй.

Фото: «Салават Юлаев»

В принципе, созидательная часть матча на этом закончилась. Будет ошибкой заявить, что в третьем сегменте встречи гости не могли, а хозяева не хотели: первые минуты «Адмирал» провел вполне содержательно и именно в заключительной части матча предпринял больше всего попыток закрепиться в атаке.

На 43-й минуте им удалась атака с одним броском в створ, одним мимо и одним заблокированным. В третьем периоде у «СЮ» было 8 блокшотов, а всего — 15. На 54-й минуте Бакош во второй раз вышел 1 в 0, у гостей было большинство на 58-й минуте (Владимир Жарков очень рисковал с таким ударом локтем в чужой зоне). «Адмирал» вынесет это в плюсы и учтет в домашней серии.

Фото: «Салават Юлаев»

Успех принес седьмую позицию в конференции — 54 очка в 49 играх. «Магнитка» восьмая — 53 в 49. «Куньлунь» шестой — 55 в 52. Китайский клуб в невыгодном положении — по «потерянным очкам» они девятые. Это позволяет «Салавату» прицениваться и к более высокому месту.

До Евротура будут гостевое «Зеленое дерби», дома «Барыс», выезд к «Амуру» и «Адмиралу» (по два матча). Матч в Казани особенный по определению, хоть обе команды и переживают непростое время. «Барыс» на подъеме. «Амур» пережил подряд 8 поражений, «Адмирал» проиграл 11 из 14 игр, но они будут биться. «СЮ» нужно хотя бы 7-8 очков ради спокойствия перед решающим двухнедельным марафоном.

Фото: «Салават Юлаев»

Короткой строкой

«Юлаевцы» не удалялись в совокупности 111 минут и 35 секунд. Столько времени прошло между командным нарушением в Нур-Султане и удалением Захара Арзамасцева вчера.

Дмитрий Кугрышев с 9 попаданиями по воротам повторил личный рекорд по броскам в створ за игру.

Александр Кадейкин провел 8 подряд игр с не менее, чем 50% выигранных вбрасываний. 78-й номер башкирской команды — четвертый лучший центр КХЛ по вбрасываниям (60,7%).