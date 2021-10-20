Башкиров и Панин прерывают победную серию «Трактора». «СЮ» победил в Челябинске

Кажется, Томи Ламса решил испробовать новую модель для гостевых матчей. В этом сезоне еще не было отрезка, в котором команда так активно блокировала. Да, было 16 с «Локомотивом» и 17 с «Автомобилистом» в начале «регулярки» (как раз на выезде), но не систематически.