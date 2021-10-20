Башкиров и Панин прерывают победную серию «Трактора». «СЮ» победил в Челябинске

Победа над челябинцами 4-1 в первом раунде Кубка Гагарина 2021 — главный последний успех башкирской команды. За ним следовал крах в четырех играх от «Ак Барса», о котором мы не устаем напоминать, потому что это события — шрам и психотравма уфимского спорта.
Параллели с плей-офф неизбежны. С оговорками на составы, участие Хартикайнена и течение матча можно утверждать: в целом, победу в Челябинске «юлаевцы» добыли во многом теми же инструментами, что и весной:
На этом фоне не страшно так погореть на вбрасываниях в средней зоне — там порядок за счет плотности. Зато тотальный перевес в двух других частях площадки, которые, строго говоря, более важны.
Насколько больше было бросковых попыток у хозяев! Но при этом — каков там вклад именно бросков по воротам? У уральцев вышло мало еще и из-за 20 блокшотов «Салавата» — это сезонный рекорд команды.
|СЮ
|Трактор
|Δ
|Corsi for (CF)
|42
|71
|-29
|CF, %
|37,17%
|62,83%
|-25,66%
|Голы 5 на 5
|5
|0
|5
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|24
|2
|PDO, %
|119,23%
|80,77%
|38,46%
|Броски мимо створа
|10
|32
|-22
|БВ вообще
|31
|29
|2
|Доля БВ в общем числе бросков
|75,61%
|47,54%
|28,07%
|БВ за минуту в атаке
|3,79
|2,56
|1,23
|Блокшоты за минуту в защите
|1,76
|0,98
|0,78
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|2
|-2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|6
|8
|-2
|БВ защитников
|12
|14
|-2
|Пробросы 5 на 5
|3
|5
|-2
|ВВбр после пробросов
|5
|3
|2
|Вход 5 на 5
|17
|18
|-1
|Брак при входе 5 на 5
|20
|25
|-5
|Эффективные попытки входа, %
|45,95%
|41,86%
|4,09%
|Вброс 5 на 5
|1
|5
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|8
|9
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|11,11%
|35,71%
|-24,60%
|Использование входа 5 на 5, %
|80,43%
|75,44%
|5,00%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|27
|25
|2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|66
|68
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|40,91%
|36,76%
|4,14%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|12
|0
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|32,43%
|27,91%
|4,53%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|4
|-3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|28,57%
|-17,46%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|16
|1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|18,28%
|17,20%
|1,08%
Кажется, Томи Ламса решил испробовать новую модель для гостевых матчей. В этом сезоне еще не было отрезка, в котором команда так активно блокировала. Да, было 16 с «Локомотивом» и 17 с «Автомобилистом» в начале «регулярки» (как раз на выезде), но не систематически.
В рамках этой поездки сыграно три встречи из четырех. Во всех набраны очки, во всех команда вела в счете, во всех не менее 16 блокшотов:
Последние два матча стоят особняком — в них по мере необходимости была успешная игра вторым номером после того, как был добыт комфортный перевес. Похоже, «юлаевцы» пытаются научиться доводить игры до победного конца. И один из путей — быть на линии броска.
Смысл блокированных бросков не только в том, что это подмога голкиперу. Чемпионский стиль «Авангарда», на который нельзя не обратить внимание, основывался на блокшотах как на инструменте подбора ставшей нейтральной шайбы.
Более того, идеология команды Боба Хартли заключалась не только в том, чтобы просто быть на траектории, надо было даже провоцировать соперника скорее бросить, иначе владеющий шайбой попадет под удар. Этого у Уфы пока нет.
Далее можно сразу развивать атаку на противоходе, пользуясь тем, что разгоняться легче, чем команде, ведущей позиционный розыгрыш. Либо можно просто успокоить игру и вернуть шайбу под свой контроль, что и сделал Александр Кадейкин на этом видео.
Которое заодно демонстрирует, насколько медленно шел розыгрыш «черно-белых». И где он шел — по периметру зоны. До ворот не доходило практически ничего.
Любопытно, насколько эмоционально затратны встречи с такими соперниками, как «Трактор», которые могут сыграть очень спокойно, рационально. Это в дерби может что-то решить адреналин и страсть. С командой Анвара Гатиятулина требуется высокий уровень концентрации.
Челябинцы достаточно быстро посыпались (почему — потом) и, как видится, гола после четвертого решили просто доигрывать безнадежно складывающийся матч. Так бывает и, очевидно, штаб Гатиятулина пока не разобрался, как быть с такой Уфой. Тем интереснее будет встреча 7 ноября.
А пока — «Салават Юлаев» снова в роли злодея на Урале. На днях «бело-зеленые» оборвали победную серию «Металлурга» на отметке в 14 игр, сейчас же помешали «Трактору» упрочить клубный рекорд из восьми успехов кряду.
Данилу Башкирову всего 20 лет и он действует в четвертой линии. Номер 19 не набирал десять матчей. Но звено редко проваливается явно. Данил маневренно и быстро катается и здорово цепляется за шайбу, у него есть характер, он может сыграть в большинстве и меньшинстве.
Не всегда удается, но он может проявить технику. Никто не скажет, что у него золотые руки. Однако он хорошо читает площадку и качественно взаимодействует с более простым, но тоже быстрым и по-хорошему «таранным» Алексеем Пустозеровым.
Гол Данила не состоялся бы без наивности «Трактора» в своей зоне: при откате они свалились на фланг и стянулись на Пустозерова, получившего шайбу от Григория Панина при разгоне атаки. Потому и легок был поперечный пас.
Круче следующее действие, приведшее к победному голу: попав под силовой прием, Башкиров сохранил шайбу, заметил, что Виталий Абрамов не «стережет» Григория Панина и снабдил капитана прострельной передачей.
Впоследствии Григорий отметится результативным набросом и впервые в карьере наберет три очка за матч КХЛ, за что будет отмечен буреком в раздевалке. Виртуально мы наградим его статусом второй звезды матча, а первая — Данил.
Александр за 18 матчей набрал 13 (3+10) результативных баллов. В 54 встречах прошлого «гладкого» чемпионата центрфорвард выбил рекордные для себя 34 (13+21) очка. Если он сохранит текущий темп и не травмируется, то за 56 матчей как раз будет около 40 очков.
Вероятно, даже больше, потому что после 7 ноября расписание станет легче как в смысле соперников, так и в смысле плотности. Из-за олимпийского турнира уфимцы сыграют за сентябрь и октябрь 25 из 56 матчей матчей «регулярки», к 7 ноября будет 28 — ровно половина.
В прошлом матчей номер 78 отметился результативностью во-первых, за счет паса не глядя, во-вторых — за счет отчаянного броска в падении после форчека Сергея Шмелева. На сей раз все решило его катание и дискуссионный силовой Николая Кулемина.
Получив пас в средней зоне от Шмелева, центральный нападающий нырнул в капкан из четырех игроков соперника. Почему никто из них не ударил? Вероятно, на этот вопрос они будут отвечать тренеру на разборе матча.
Ему пытались подбить клюшку, но он успел слегка ударить по шайбе сбоку и укрыть ее, заложив вираж. При этом он утащил за собой Никиту Тертышного, которому потом пришлось резко тормозить и лишать себя преимущества в скорости. Так появился коридор для будущего рывка.
Параллельно Николай Кулемин столкнулся Лукашом Седлаком. Судьи интерпретировали это как случайное мимолетное столкновение? Это странно. Они видели друга друга, Кулемин не пытался избежать коллизии и, строго говоря, ему повезло, что не дали свисток.
Так или иначе, коридор для рывка расширился. Кадейкин воспользовался возникшей брешью, парой быстрых шагов углубился, бросил и Павел Коледов решил исход эпизода на добивании. Номер 2 оформил первую шайбу в сезоне.
Влияние центрального на игру всего звена еще предстоит окончательно оценить. На уровне ощущений — без него Николай Кулемин и Сергей Шмелев менее заметные и эффективные самостоятельные единицы. Практически, как Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд без Теему Хартикайнена.
Случилось наоборот — в игре с «Трактором» два других финна как раз сыграли более содержательно, чем уже легендарный номер 70. Харти малозаметен впереди, кроме прострела Гранлунду в конце первого периода в Магнитогорске за две встречи он ничего не сделал.
Формально — ассист в Челябинске. Но фактически в той атаке не участвовал, просто коснулся шайбы. Маннинен забрасывал после добиваний, продолжая выполнять свои функции завершающего атак. Гранлунд сделал классный прострел Кулемину сквозь игрока соперника, после набрасывал.
6+5 в 19 матчах — неплохой показатель… для второго звена. Возможно, Теему стоит сменить линию. С другой стороны — далеко не факт, что его партнеры справятся без него. Судя по движению и тому, что его особенно не прессингуют, Харти тяжело кататься, он не успевает. Тут смена звена едва ли поможет.
Но что-то делать надо. Томи Ламса несколько раздражительно реагирует на вопросы о главной звезде команды. Главный тренер тоже встревожен тем, как растворился его соотечественник и рассчитывает, что тот преодолеет кризис.
Без Хартикайнена «Салават» не «Салават».