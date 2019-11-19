«Авангард» все еще не по зубам «Салавату»: многое решили контратаки

«Салават» уже начал приучать к тому, что играет на выезде без особых рисков и старается экономить силы. Было несколько неожиданно увидеть активное — и отрезками весьма успешное — начало в исполнении «бело-зеленых». Динамичный хоккей, бесспорно, по нраву публике — посмотрите, было 12 бросков за первые пять минут.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 4 7 8 13 14 18 19 22 24 26 27 29 Авангард 8 9 14 18 23 29 33 34 37 38 40 46 Разница БВ -4 -2 -6 -5 -9 -11 -14 -12 -13 -12 -13 -17 БВ СЮ за отрезок 4 3 1 5 1 4 1 3 2 2 1 2 БВ АВГ за отрезок 8 1 5 4 5 6 4 1 3 1 2 6 Δ БВ за отрезок -4 2 -4 1 -4 -2 -3 2 -1 1 -1 -4 Голы СЮ за отрезок 1 Голы АВГ за отрезок 1 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ АВГ за отрезок 100,00% 16,67% 100,00% 50,00%

Возможно, это решение было продиктовано традиционно заполненным лазаретом омичей — они буквально играют в пять защитников, из которых только четверо взрослых. «Авангард» отлично справляется с эпидемией травм и почти весь сезон лидирует в дивизионе Чернышева.

Поначалу ничего не предвещало второго кряду крупного поражения. Да, на первой же минуте едва не отличился на добивании Павел Дедунов, но потом здорово контратаковали в связке Филип Ларсен и Теему Хартикайнен. Впоследствии «Салават», правда, больше возил шайбу по периметру, но в целом контроль шайбы в первом и третьем периодах был весьма приличным.

Ясно, что подвела эффективность. Можно вспомнить затяжную позиционную атаку на 9-10 минутах. Да, была, и что? Там был один бросок в створ и один мимо. В большинстве тоже лишь один бросок (правда, еще два «ястребы» приняли на себя), но был и проброс. По сути, следующий острый момент возник только у Дмитрия Кугрышева: он вышел 1 на 1 с Игорем Бобковым на 44-й минуте.

Теоретически, с таким владением шайбой, качеством прохождения средней зоны и успешными вбрасываниями в атаке уфимцы могли создавать больше. Но конек «Салавата» это позиционный розыгрыш. «Юлаевцы» использовали половину от всех многочисленных шансов поиграть в атаке, но даже не всегда бросок доходил до ворот. Бросков мимо было ненамного меньше, чем бросков по воротам.

СЮ Авангард Corsi 59 55 Corsi for, % 51,75% 48,25% Голы 5 на 5 1 3 Броски в створ 5 на 5 27 38 Точность 5 на 5, % 3,70% 7,89% PDO, % 95,81% 104,19% Броски мимо створа (БМ) 22 11 Броски в створ (БВ) 29 46 Доля БВ в общем числе бросков 56,86% 80,70% БВ за минуту в атаке 2,39 4,16 Блокшоты за минуту в защите 0,63 0,99 БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 БВ после входа 5 на 5 7 4 БВ первой тройки 5 11 БВ защитников 7 11 Пробросы 5 на 5 3 4 ВВбр после пробросов 5 2 Вход через раскат 5 на 5 38 29 Брак при раскате 5 на 5 19 9 Успешный раскат, % 66,67% 76,32% Вброс 5 на 5 6 7 Брак при вбросе 5 на 5 18 19 Успешный вброс, % 25,00% 26,92% Раскат+вброс 5 на 5 44 36 Использование раската 5 на 5, % 86,36% 80,56% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 54 46 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 108 93 Смены в атаке, % 50,00% 49,46%

СЮ Авангард %СЮ Зона атаки 11 8 57,89% Средняя зона 1 10 9,09% Зона защиты 11 14 44,00% 5 на 5 20 19 51,28% В целом 23 32 41,82%

И ладно количество, но что качество? «Салават» не обживался на чужом пятаке, не кружил элегантный розыгрыш. В контратаку тоже тяжело было сбегать. Во-первых, со временем заканчиваются силы, а это четвертый выездной матч и Сакари Маннинен по ходу игры получил травму. Во-вторых, кто же вам даст, «ловушки» в средней зоне работали хорошо, а вбрасывать «Салават» не большой любитель и мастер.

Единственная шайба Линуса Умарка это чистое мастерство и лазерный прицел (или удача). Примечательно, что другие нападающие первого звена в голе не участвовали, так что у обновленного первого сочетания все еще один гол на троих за пять встреч.

Классическая проблема «СЮ» последних лет пяти — кто возьмет на себя ответственность за результат? Кому забрасывать, если не клеится у легионеров? Конечно, взгляд сразу падает на Никиту Сошникова из второго звена. Но 90-й не забивал в 6 из 7 последних игр и в 5 из них у него «минусы». Дмитрий Кугрышев тоже пропал с радаров. Бурмистрову дали шанс в топ-сочетании, а он опять даже не бросает по воротам.

Они ведь не берут игру на себя, не идут в наглую обводку, все хотят разыграть вместе. Но разыграть не дают, а «грязные» шайбы никто забрасывать не захотел. Болельщики любят красоту, но обычно только тогда, когда она идет в комплекте с двумя очками.

В конечном счете единственными плюсами матча можно считать игровое время для юниоров (4:36 у Шакира Мухамадуллин, 11:37 у Родиона Амирова) и использование Александра Кадейкина в большинстве.

Ставка на активный хоккей не сыграла. Поплатиться пришлось контратаками омичей. «Салават» снова проиграл позицию и снова допустил оплошности на ровном месте.

Первому голу предшествовал проброс «Авангарда» и названная выше позиционная атака «юлаевцев». Что потом? «Ястребы» забрасывают шайбу в зону «Салавата» и идут на смену. В левой части зоны защиты было трое «юлаевцев», но никто не помешал Сергею Широкову накрыть шайбу. Артем Сергеев даже не попробовал провести силовой прием. Филип Ларсен не побежал на перехват к борту. Не встречая никакого сопротивления, защитник Вячеслав Войнов пересек синюю линию. Если не знать, кто такой Войнов, то предыдущее предложение можно прочитать с квадратными глазами. Если знать — тоже, потому что этому парню нельзя давать свободу в зоне атаки. Совсем немного качнувшись, он обхитрил Ларсена и датчанин укатил мимо. Он выбыл из момента. На Войнова катили Родион Амиров и Александр Бурмистров (хватило бы одного). Он пустил шайбу между них и убрал еще двоих. В момент приема шайбы де-факто образовался выход 2 в 1, потому что в эпизоде остался только Сергеев. Надо отметить, что Алексей Потапов еще и не сразу обработал передачу и бросал «с лопаты» не от хорошей жизни.

Ларсен периодически здорово помогает «Салавату» с созиданием, но такие моменты демонстрируют его недостаточные оборонительные навыки. Филип не в первый и не в последний раз чрезмерно пассивен в своей зоне. Один хит Сергеева мог бы отнять у Широкова хотя бы пару секунд, чтобы встать. А Бурмистров и Амиров не поняли друг друга.

Конечно, под контратакой чаще ассоциируются резкие отрывы 2 в 1 из своей зоны, но формально это тоже была контратака.

На «типичный» контрвыпад гораздо больше похож гол номер два, родившийся в позиционном розыгрыше Уфы. Умарк отдал шайбу Бурмистрову на «вершину», тот сразу перевел Сергееву налево. Сергеева начал опекать Кирилл Семенов и 93-й решил вернуть шайбу Бурмистрову. К Бурмистрову как раз бежал Широков и он воспользовался неточностью паса.

Гол Широкова — украшение игры и железный кандидат в топ шайб недели. И самое крутое, что этот финт — его собственное изобретение. Сергей забивал так в Матче Звезд АХЛ-2010 и за ЦСКА в сезоне 11/12. Именно его трюком вдохновлялся форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, дважды расстроивший так кипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби. Чтобы решиться на такое, нужны и железные нервы, и мягкие руки.

Обсуждение третьей шайбы хочется начать с кадра из категории «без комментариев».

Фото: скриншот

И снова все началось в зоне «ястребов». Григорий Панин попытался перехватить бесхозную шайбу в падении, но помешать сопернику не вышло и «Авангард» организовал выход три в одного. В одного Умарка. Результат — гол за две секунды до сирены.

Четвертая шайба была в большинстве и не была чем-то особенно примечательна.

Очевидно даже по голам, что «бело-зеленые» были недостаточно организованными. И это без учета двух выходов 2 в 1 в первом периоде, возможности Павла Дедунова добавить шайбу в пустые ворота в начале второй двадцатиминутки, «паса» Панина Кириллу Семенову и его попадания в перекладину и, наконец, буллита Сергея Шумакова.

Просто взгляните на это фото: двое перед вратарем. Это недопустимо, даже один игрок перед голкипером не может находиться там слишком долго.

Фото: «Авангард»

«Гол без броска» и выход 3 в 1 это слишком экстремальная ситуация даже для Юхи Метсолы, без которого уфимцы запросто могли бы проиграть еще более крупно. Для финского вратаря это был 16-й матч «регулярки» с 40+ нанесенных бросков в карьере в КХЛ.

дата игра счет В П бул БВ ПШ ОБ %ОБ 9 окт 2018 Салават Юлаев-Авангард 3:2 1 0 0 64 2 62 96,88% 22 ноя 2017 Амур-Локомотив 3:1 1 0 0 52 1 51 98,08% 29 ноя 2017 Йокерит-Амур 4:5 ОТ 1 0 0 50 4 46 92,00% 16 окт 2018 Металлург Мг-Салават Юлаев 1:2 ОТ 1 0 0 48 1 47 97,92% 27 ноя 2018 Салават Юлаев-Автомобилист 0:2 0 1 0 46 2 44 95,65% 17 янв 2019 Барыс-Салават Юлаев 1:0 ОТ 0 1 0 45 1 44 97,78% 29 окт 2018 Салават Юлаев-ХК Динамо М 2:3 ОТ 0 1 0 44 3 41 93,18% 12 окт 2015 Авангард-Амур 2:1 Б 0 0 1 43 1 42 97,67% 22 окт 2018 Салават Юлаев-Авангард 0:1 ОТ 0 1 0 43 1 42 97,67% 4 фев 2017 Сибирь-Амур 1:3 1 0 0 43 1 42 97,67% 24 ноя 2015 Северсталь-Амур 1:4 1 0 0 42 1 41 97,62% 18 ноя 2019 Авангард-Салават Юлаев 4:1 1 46 4 42 91,30% 10 дек 2016 Салават Юлаев-Амур 4:3 ОТ 0 1 0 41 4 37 90,24% 10 окт 2017 Амур-Металлург Мг 5:4 ОТ 1 0 0 40 4 36 90,00% 26 авг 2017 Салават Юлаев-Амур 4:5 1 0 0 40 4 36 90,00% 28 авг 2015 Слован-Амур 0:1 1 0 0 40 0 40 100,00% 9 6 1 727 34 693 95,32%

«СЮ» потерпел подряд третье поражение от «Авангарда». Омская организация постепенно начинает становиться неудобным и принципиальным соперником для уфимской. Если брать в расчет плей-офф, то в 2019-м году «Салават» проиграл «ястребам» 8 матчей из 10.

Боб Хартли — отличный тренер. Он на сто процентов заслуживает уважения и признания и такие матчи должны быть для «юлаевцев» хорошим опытом. На ошибках надо учиться.

Постепенно актуальным становится вопрос физической формы. «Юлаевцы» возвращаются к родным пенатам, однако, все равно будут играть без перерыва и уже завтра стартует трехматчевая серия матчей через день. Благо для «Салавата», что выезд был коротким и сразу после европаузы.

Матчи против «Куньлуня» и «Амура» должны стать хорошей возможностью проявить себя игрокам из резерва и тем, кого сберегли против омичей. За счет вызова Ильи Баранова из «Тороса», прибытия из молодежной сборной Родиона Амирова и возвращения Захара Арзамасцева, Станислава Гареева и Эдуарда Гиматова уфимцы могут слегка разгрузить состав.

Нужны свежие силы и свежие мысли.