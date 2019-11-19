«Авангард» все еще не по зубам «Салавату»: многое решили контратаки
Уфимцы снова потерпели ощутимое поражение, несмотря на неплохой контроль шайбы.
«Салават» уже начал приучать к тому, что играет на выезде без особых рисков и старается экономить силы. Было несколько неожиданно увидеть активное — и отрезками весьма успешное — начало в исполнении «бело-зеленых». Динамичный хоккей, бесспорно, по нраву публике — посмотрите, было 12 бросков за первые пять минут.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|4
|7
|8
|13
|14
|18
|19
|22
|24
|26
|27
|29
|Авангард
|8
|9
|14
|18
|23
|29
|33
|34
|37
|38
|40
|46
|Разница БВ
|-4
|-2
|-6
|-5
|-9
|-11
|-14
|-12
|-13
|-12
|-13
|-17
|БВ СЮ за отрезок
|4
|3
|1
|5
|1
|4
|1
|3
|2
|2
|1
|2
|БВ АВГ за отрезок
|8
|1
|5
|4
|5
|6
|4
|1
|3
|1
|2
|6
|Δ БВ за отрезок
|-4
|2
|-4
|1
|-4
|-2
|-3
|2
|-1
|1
|-1
|-4
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы АВГ за отрезок
|1
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|%БВ АВГ за отрезок
|100,00%
|16,67%
|100,00%
|50,00%
Возможно, это решение было продиктовано традиционно заполненным лазаретом омичей — они буквально играют в пять защитников, из которых только четверо взрослых. «Авангард» отлично справляется с эпидемией травм и почти весь сезон лидирует в дивизионе Чернышева.
Поначалу ничего не предвещало второго кряду крупного поражения. Да, на первой же минуте едва не отличился на добивании Павел Дедунов, но потом здорово контратаковали в связке Филип Ларсен и Теему Хартикайнен. Впоследствии «Салават», правда, больше возил шайбу по периметру, но в целом контроль шайбы в первом и третьем периодах был весьма приличным.
Ясно, что подвела эффективность. Можно вспомнить затяжную позиционную атаку на 9-10 минутах. Да, была, и что? Там был один бросок в створ и один мимо. В большинстве тоже лишь один бросок (правда, еще два «ястребы» приняли на себя), но был и проброс. По сути, следующий острый момент возник только у Дмитрия Кугрышева: он вышел 1 на 1 с Игорем Бобковым на 44-й минуте.
Неплохая попытка, но не Широков, не Широков 😏 #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/8tcskt1THB— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 18, 2019
Теоретически, с таким владением шайбой, качеством прохождения средней зоны и успешными вбрасываниями в атаке уфимцы могли создавать больше. Но конек «Салавата» это позиционный розыгрыш. «Юлаевцы» использовали половину от всех многочисленных шансов поиграть в атаке, но даже не всегда бросок доходил до ворот. Бросков мимо было ненамного меньше, чем бросков по воротам.
|СЮ
|Авангард
|Corsi
|59
|55
|Corsi for, %
|51,75%
|48,25%
|Голы 5 на 5
|1
|3
|Броски в створ 5 на 5
|27
|38
|Точность 5 на 5, %
|3,70%
|7,89%
|PDO, %
|95,81%
|104,19%
|Броски мимо створа (БМ)
|22
|11
|Броски в створ (БВ)
|29
|46
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,86%
|80,70%
|БВ за минуту в атаке
|2,39
|4,16
|Блокшоты за минуту в защите
|0,63
|0,99
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|БВ после входа 5 на 5
|7
|4
|БВ первой тройки
|5
|11
|БВ защитников
|7
|11
|Пробросы 5 на 5
|3
|4
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|Вход через раскат 5 на 5
|38
|29
|Брак при раскате 5 на 5
|19
|9
|Успешный раскат, %
|66,67%
|76,32%
|Вброс 5 на 5
|6
|7
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|19
|Успешный вброс, %
|25,00%
|26,92%
|Раскат+вброс 5 на 5
|44
|36
|Использование раската 5 на 5, %
|86,36%
|80,56%
|Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|54
|46
|Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|108
|93
|Смены в атаке, %
|50,00%
|49,46%
|СЮ
|Авангард
|%СЮ
|Зона атаки
|11
|8
|57,89%
|Средняя зона
|1
|10
|9,09%
|Зона защиты
|11
|14
|44,00%
|5 на 5
|20
|19
|51,28%
|В целом
|23
|32
|41,82%
И ладно количество, но что качество? «Салават» не обживался на чужом пятаке, не кружил элегантный розыгрыш. В контратаку тоже тяжело было сбегать. Во-первых, со временем заканчиваются силы, а это четвертый выездной матч и Сакари Маннинен по ходу игры получил травму. Во-вторых, кто же вам даст, «ловушки» в средней зоне работали хорошо, а вбрасывать «Салават» не большой любитель и мастер.
Единственная шайба Линуса Умарка это чистое мастерство и лазерный прицел (или удача). Примечательно, что другие нападающие первого звена в голе не участвовали, так что у обновленного первого сочетания все еще один гол на троих за пять встреч.
Классическая проблема «СЮ» последних лет пяти — кто возьмет на себя ответственность за результат? Кому забрасывать, если не клеится у легионеров? Конечно, взгляд сразу падает на Никиту Сошникова из второго звена. Но 90-й не забивал в 6 из 7 последних игр и в 5 из них у него «минусы». Дмитрий Кугрышев тоже пропал с радаров. Бурмистрову дали шанс в топ-сочетании, а он опять даже не бросает по воротам.
Они ведь не берут игру на себя, не идут в наглую обводку, все хотят разыграть вместе. Но разыграть не дают, а «грязные» шайбы никто забрасывать не захотел. Болельщики любят красоту, но обычно только тогда, когда она идет в комплекте с двумя очками.
В конечном счете единственными плюсами матча можно считать игровое время для юниоров (4:36 у Шакира Мухамадуллин, 11:37 у Родиона Амирова) и использование Александра Кадейкина в большинстве.
Ставка на активный хоккей не сыграла. Поплатиться пришлось контратаками омичей. «Салават» снова проиграл позицию и снова допустил оплошности на ровном месте.
- Первому голу предшествовал проброс «Авангарда» и названная выше позиционная атака «юлаевцев». Что потом? «Ястребы» забрасывают шайбу в зону «Салавата» и идут на смену. В левой части зоны защиты было трое «юлаевцев», но никто не помешал Сергею Широкову накрыть шайбу. Артем Сергеев даже не попробовал провести силовой прием. Филип Ларсен не побежал на перехват к борту.
- Не встречая никакого сопротивления, защитник Вячеслав Войнов пересек синюю линию. Если не знать, кто такой Войнов, то предыдущее предложение можно прочитать с квадратными глазами. Если знать — тоже, потому что этому парню нельзя давать свободу в зоне атаки. Совсем немного качнувшись, он обхитрил Ларсена и датчанин укатил мимо. Он выбыл из момента.
- На Войнова катили Родион Амиров и Александр Бурмистров (хватило бы одного). Он пустил шайбу между них и убрал еще двоих. В момент приема шайбы де-факто образовался выход 2 в 1, потому что в эпизоде остался только Сергеев. Надо отметить, что Алексей Потапов еще и не сразу обработал передачу и бросал «с лопаты» не от хорошей жизни.
Ларсен периодически здорово помогает «Салавату» с созиданием, но такие моменты демонстрируют его недостаточные оборонительные навыки. Филип не в первый и не в последний раз чрезмерно пассивен в своей зоне. Один хит Сергеева мог бы отнять у Широкова хотя бы пару секунд, чтобы встать. А Бурмистров и Амиров не поняли друг друга.
Конечно, под контратакой чаще ассоциируются резкие отрывы 2 в 1 из своей зоны, но формально это тоже была контратака.
На «типичный» контрвыпад гораздо больше похож гол номер два, родившийся в позиционном розыгрыше Уфы. Умарк отдал шайбу Бурмистрову на «вершину», тот сразу перевел Сергееву налево. Сергеева начал опекать Кирилл Семенов и 93-й решил вернуть шайбу Бурмистрову. К Бурмистрову как раз бежал Широков и он воспользовался неточностью паса.
Гол Широкова — украшение игры и железный кандидат в топ шайб недели. И самое крутое, что этот финт — его собственное изобретение. Сергей забивал так в Матче Звезд АХЛ-2010 и за ЦСКА в сезоне 11/12. Именно его трюком вдохновлялся форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, дважды расстроивший так кипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби. Чтобы решиться на такое, нужны и железные нервы, и мягкие руки.
Обсуждение третьей шайбы хочется начать с кадра из категории «без комментариев».
И снова все началось в зоне «ястребов». Григорий Панин попытался перехватить бесхозную шайбу в падении, но помешать сопернику не вышло и «Авангард» организовал выход три в одного. В одного Умарка. Результат — гол за две секунды до сирены.
Четвертая шайба была в большинстве и не была чем-то особенно примечательна.
Со своей точки 👌🏻 #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/mLbdBZmYQ8— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 18, 2019
Очевидно даже по голам, что «бело-зеленые» были недостаточно организованными. И это без учета двух выходов 2 в 1 в первом периоде, возможности Павла Дедунова добавить шайбу в пустые ворота в начале второй двадцатиминутки, «паса» Панина Кириллу Семенову и его попадания в перекладину и, наконец, буллита Сергея Шумакова.
Просто взгляните на это фото: двое перед вратарем. Это недопустимо, даже один игрок перед голкипером не может находиться там слишком долго.
«Гол без броска» и выход 3 в 1 это слишком экстремальная ситуация даже для Юхи Метсолы, без которого уфимцы запросто могли бы проиграть еще более крупно. Для финского вратаря это был 16-й матч «регулярки» с 40+ нанесенных бросков в карьере в КХЛ.
|дата
|игра
|счет
|В
|П
|бул
|БВ
|ПШ
|ОБ
|%ОБ
|9 окт 2018
|Салават Юлаев-Авангард
|3:2
|1
|0
|0
|64
|2
|62
|96,88%
|22 ноя 2017
|Амур-Локомотив
|3:1
|1
|0
|0
|52
|1
|51
|98,08%
|29 ноя 2017
|Йокерит-Амур
|4:5 ОТ
|1
|0
|0
|50
|4
|46
|92,00%
|16 окт 2018
|Металлург Мг-Салават Юлаев
|1:2 ОТ
|1
|0
|0
|48
|1
|47
|97,92%
|27 ноя 2018
|Салават Юлаев-Автомобилист
|0:2
|0
|1
|0
|46
|2
|44
|95,65%
|17 янв 2019
|Барыс-Салават Юлаев
|1:0 ОТ
|0
|1
|0
|45
|1
|44
|97,78%
|29 окт 2018
|Салават Юлаев-ХК Динамо М
|2:3 ОТ
|0
|1
|0
|44
|3
|41
|93,18%
|12 окт 2015
|Авангард-Амур
|2:1 Б
|0
|0
|1
|43
|1
|42
|97,67%
|22 окт 2018
|Салават Юлаев-Авангард
|0:1 ОТ
|0
|1
|0
|43
|1
|42
|97,67%
|4 фев 2017
|Сибирь-Амур
|1:3
|1
|0
|0
|43
|1
|42
|97,67%
|24 ноя 2015
|Северсталь-Амур
|1:4
|1
|0
|0
|42
|1
|41
|97,62%
|18 ноя 2019
|Авангард-Салават Юлаев
|4:1
|1
|46
|4
|42
|91,30%
|10 дек 2016
|Салават Юлаев-Амур
|4:3 ОТ
|0
|1
|0
|41
|4
|37
|90,24%
|10 окт 2017
|Амур-Металлург Мг
|5:4 ОТ
|1
|0
|0
|40
|4
|36
|90,00%
|26 авг 2017
|Салават Юлаев-Амур
|4:5
|1
|0
|0
|40
|4
|36
|90,00%
|28 авг 2015
|Слован-Амур
|0:1
|1
|0
|0
|40
|0
|40
|100,00%
|9
|6
|1
|727
|34
|693
|95,32%
«СЮ» потерпел подряд третье поражение от «Авангарда». Омская организация постепенно начинает становиться неудобным и принципиальным соперником для уфимской. Если брать в расчет плей-офф, то в 2019-м году «Салават» проиграл «ястребам» 8 матчей из 10.
Боб Хартли — отличный тренер. Он на сто процентов заслуживает уважения и признания и такие матчи должны быть для «юлаевцев» хорошим опытом. На ошибках надо учиться.
Постепенно актуальным становится вопрос физической формы. «Юлаевцы» возвращаются к родным пенатам, однако, все равно будут играть без перерыва и уже завтра стартует трехматчевая серия матчей через день. Благо для «Салавата», что выезд был коротким и сразу после европаузы.
Матчи против «Куньлуня» и «Амура» должны стать хорошей возможностью проявить себя игрокам из резерва и тем, кого сберегли против омичей. За счет вызова Ильи Баранова из «Тороса», прибытия из молодежной сборной Родиона Амирова и возвращения Захара Арзамасцева, Станислава Гареева и Эдуарда Гиматова уфимцы могут слегка разгрузить состав.
Нужны свежие силы и свежие мысли.
Следующий матч: 20.11. 19:00 «Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар». Прямые трансляции КХЛ ТВ, БСТ