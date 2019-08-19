«Салават Юлаев» потерпел пятое поражение в семи играх: смотреть пока не на что
Уфимцы проиграли «Трактору» 1:2.
Бессмысленно отрицать: у «Салавата» есть проблемы
Что важнее — победить или наиграть состав и тактику на регулярный сезон? Уверен, вы много раз наблюдали бесплодные споры на эту тему. Истина проста и ее знает каждый спортсмен: подготовка важна, однако, победы тоже нужны. Абсолютно очевидно, что если команда играет правильно и с мыслью, то выигрывает. Разделять подготовку и победы бессмысленно.
Не бывает такого, что хоккеисты играют здорово, но проигрывают пятый раз в семи играх. Значит, что-то не получается и публика абсолютно права, требуя побед. В самом деле, они платят деньги за билеты и тратят время, чтобы доехать до «Уфа-Арены». А им показывают один гол в двух матчах и два поражения подряд от восьмой команды конференции. И оба раза по делу при более или менее внимательном рассмотрении.
Неясно, что за «предсезонку» проводит уфимский клуб: что удается подготовить, если выиграно всего две встречи? И обе против «Нефтехимика», команды, которой за счастье попасть в плей-офф. Пока удается наработать только игру в меньшинстве против средних команд и индивидуально себя проявляют отдельные игроки.
Что опять не так?
«Полуторный» состав предсказуемо не очень сыгран и испытывал серьезные проблемы при игре в средней зоне: по сравнению с субботой качество раската упало примерно на 22 процентных пункта. Учитывая, что это основной метод начала атак, очевидно, что хозяева почти в половине случаев не могли проникнуть в чужую зону. Общий процент использованных возможностей поиграть в атаке оказался менее 49%.
При этом удалось повысить удельное количество бросков в створ (отношение бросков по воротам к времени в атаке). Другой вопрос, что количество далеко не всегда конвертируется в качество, в хоккее этот закон не работает. Моментов для взятия ворот было очень мало. Как результат — у Ивана Федотова, бывшего вратаря «Тороса», всего один пропущенный гол за полтора матча. Не зря он хотел уехать.
|СЮ
|Трактор
|Разница
|Corsi
|43
|46
|-3
|Corsi for, %
|48,31%
|51,69%
|-3,37%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5
|20
|20
|0
|Точность 5 на 5, %
|0%
|10%
|-10%
|PDO, %
|90%
|110%
|-20%
|Броски мимо створа
|23
|19
|4
|БВ
|36
|24
|12
|Доля БВ
|61,02%
|55,81%
|5,20%
|БВ за минуту в атаке
|2,992
|2,319
|0,673
|Блокшоты за минуту в защите
|0,966
|0,665
|0,301
|БВ после выигранного вбрасывания
|2
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Пробросы
|2
|5
|-3
|Вход в зону 5 на 5
|22
|29
|-7
|Брак при входе 5 на 5
|18
|7
|11
|Успешный вход, %
|55%
|80,56%
|-25,56%
|Вброс в зону 5 на 5
|8
|11
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|12
|-2
|Успешный вброс, %
|44,44%
|47,83%
|-3,38%
|Вход+вброс 5 на 5
|30
|40
|-10
|Вход, %
|73,33%
|72,50%
|0,83%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|39
|43
|-4
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|80
|72
|8
|Смены в атаке, %
|48,75%
|59,72%
|-10,97%
«Трактор» сыграл более плотно, чем вчера и предложил эпизодический прессинг — иной раз в зоне «юлаевцев» играли даже не два, а три челябинца. Гости, кстати, тоже выпустили «лайт-версию» своего состава, однако, результат совсем иной. Они очень чисто преодолевали среднюю зону и были чрезвычайно бережными к своим моментам, которых было совсем немного. В последние 10 минут встречи 10-3 по броскам и 1-1 по голам.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|4
|7
|10
|11
|12
|15
|15
|20
|23
|26
|31
|36
|Трактор
|3
|5
|5
|9
|12
|14
|18
|20
|21
|21
|22
|24
|Разница БВ
|1
|2
|5
|2
|0
|1
|-3
|0
|2
|5
|9
|12
|БВ СЮ за отрезок
|4
|3
|3
|1
|1
|3
|0
|5
|3
|3
|5
|5
|БВ ТРК за отрезок
|3
|2
|0
|4
|3
|2
|4
|2
|1
|0
|1
|2
|Разница БВ за отрезок
|1
|1
|3
|-3
|-2
|1
|-4
|3
|2
|3
|4
|3
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы ТРК за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|20%
|%БВ ТРК за отрезок
|25%
|100%
«Трактор» в межсезонье порядочно обновил состав, появился новый главный тренер Петерис Скудра. Уфимцы же провели довольно скромную по объему селекцию и сохранили Николая Цулыгина в качестве рулевого. По идее, «юлаевцы» должны быть более сыгранными, а тренер должен лучше знать возможности хоккеистов и в команде ожидается четкая коммуникация и понимание. Но выходит полностью наоборот, как с основным составом, так и с резервистами.
Хорошо бы услышать, что на этот счет думают тренеры, но опять нет интервью представителей штаба. Нападение уфимцев начинает вызывать тревогу. По крайней мере, в большинстве стали больше бросать, а не кататься: 12 бросков в створ за 4 двухминутных большинства. Накануне было 8 бросков за столько же попыток.
Евгений Лисовец — лучший игрок матча у «СЮ»
Когда на предсезонный матч заявляют «облегченный» состав, то интересно наблюдать не только за молодежью и резервистами, но и более опытными игроками. Обычно в составе остается несколько «дядек», которые получают больше игрового времени, чем обычно и могут себя проявить по-новому. Ребятам из третьей-четвертой линии полезно ощущать доверие.
Станислав Гареев вышел на матч с капитанской нашивкой. Хоть сто раз скажите, что это просто товарищеский матч. Зато событие для защитника на двустороннем контракте. И ведь хорошо сыграл. Выходил в большинстве, сам входил в зону, получил большое игровое время. Номер 94 ведь больше «домосед», в таких матчах он сможет приблизиться к тому, чтобы стать более универсальным игроком обороны, этого требует современный хоккей.
Чрезвычайно полезно сыграл Евгений Лисовец. Новичок команды заслужил бы высокую оценку даже без голевого паса (после его наброса и отличился Владислав Лукин). От защитника редко ждешь активного подключения к атаке, а он делает это. Он не просто всегда догонял нападающих в чужой зоне, он не просто пересекал синюю сам, не просто трижды бросил за первые 25 минут и выходил в неравенстве — он даже прессинговал.
Для молодых ребят наблюдать за таким объемом работы очень полезно. Лисовец абсолютно прав: какая разница, защитник ты или нет? Есть возможность — атакуй, команде нужны голы, без них победы не будет. Правда, непосредственно шайб у Евгения летом нет, зато есть четыре голевых передачи. И при этом две из них — набросы на ворота. В Паюлахти благодаря ему отличился Родион Амиров на добивании, а сегодня переправил Лукин.
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Опасные моменты и гол 🎯 @lukin021 в ворота «Трактора»
Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)
Позитивную оценку заслужили Владимир Бобылев и Владислав Картаев. Эти центральные уверенно сыграли на вбрасываниях. Обратите внимание, как много было «точек» в зоне «Трактора». Каждое из этих 24 вбрасываний — шанс провести атаку. Надежность центрального повышает этот шанс. «Салават» проиграл, но по своим прямым обязанностям эти двое сделали весьма много. Картаев был вполне активен в начале атак, а Бобылев участвовал в двух острых моментах в конце второго периода.
|СЮ
|Трактор
|%СЮ
|Зона атаки
|13
|11
|54,17%
|Средняя зона
|5
|6
|45,45%
|Зона защиты
|10
|6
|62,50%
|5 на 5
|20
|12
|62,50%
|В целом
|28
|23
|54,90%
Особое внимание приковано к Кириллу Цулыгину. Каждый российский болельщик слышал про блат в хоккее и сын главного тренера обязан стараться изо всех сил, чтобы развеять сомнения в том, что он достаточно хорош, даже летом. У Кирилла удаление, один эпизод с высоко поднятой клюшкой на грани удаления (перенесли вбрасывание), четыре броска в створ и непопадание по пустым воротам. Лучше пока ему побыть в «Торосе», а вместо него сыграет другой.
Андрей Кареев пропустил два гола, однако, ему сложно предъявить претензии. Сложная ситуация с добиванием в случае первой шайбы и внезапный момент Федора Малыхина в случае второй — вполне рабочие эпизоды. Кареев должен быть готов к сезону даже лучше Юхи Метсолы. Это его дело, но будет странно, если он задержится в команде до дедлайна — маловероятно, что он получит много стартов.
Александр Пашин был полезен. 17-летний нападающий с первых минут, не стесняясь, принялся угрожать воротам, даже получил место в спецбригаде большинства и бросил. На седьмой минуте он попытался вылезти на «пятак», в начале второго периода хитро обвел Ника Бэйлена и почти сумел прорваться к воротам гостей, сам входил в зону. Он достоин еще одного шанса.
Следующий матч: 26 августа, «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
Клише в интервью легионеров «We need to find a way to win» уместно, как никогда. Никто в «СЮ» не впадет в депрессию от проигрышей в межсезонье, однако, каждый спортсмен хочет выиграть и хотя бы ради поднятия настроения это надо.
11 шайб в семи матчах это очень мало. «СЮ» нужны голы. Болельщикам нужны голы. Это требование возводится в разряд потребности. В «юлаевской» пирамиде Маслоу теперь это фундамент.
Обязательно надо забросить первыми. Уже пять раз кряду счет открывает соперник и пятый матч подряд уфимцы не ведут в счете по ходу игры. Пока публика видит команду, которая постоянно проигрывает и выступает в роли догоняющей.
Новый матч станет очередным шансом Линуса Умарка и Сакари Маннинена напомнить о том, что они первоклассные нападающие. До сих пор в межсезонье не играет Теему Хартикайнен. Возможно, мы наконец увидим первое звено таким, каким оно может быть. И увидим его в зеленых свитерах, как и следует.
Расписание и результаты межсезонья
- 31 июля. "Салават Юлаев" — "Нефтехимик" 4:2
- 8 августа. "Ак Барс" - "Салават Юлаев" 2:1
- 9 августа. "Салават Юлаев" - "Автомобилист" 2:3
- 10 августа. "Нефтехимик" - "Салават Юлаев" 1:2Б
- 11 августа. "Салават Юлаев" - "Барыс" 1:2Б
- 17 августа. "Салават Юлаев" - "Трактор" 0:1
- 18 августа. "Салават Юлаев" - "Трактор"
- 26 августа. "Салават Юлаев" - "Нефтехимик"
- 27 августа. "Салават Юлаев" - "Автомобилист"
- 28 августа. "Салават Юлаев" - "Нефтехимик"
Бомбардиры «СЮ» в межсезонье
- Амиров 4+0
- Лисовец 0+4
- Майоров 3+0
- Сошников 1+1
- Бурмистров 1+1
- Гареев 0+2
- Кугрышев 0+2
- Лукин 1+0
- Сергеев 0+1
- Гиматов 0+1
- Кадейкин 0+1
- Умарк 0+1
- Ларсен 0+1
- Пашнин 0+1