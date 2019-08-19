«Салават Юлаев» потерпел пятое поражение в семи играх: смотреть пока не на что

Бессмысленно отрицать: у «Салавата» есть проблемы

Что важнее — победить или наиграть состав и тактику на регулярный сезон? Уверен, вы много раз наблюдали бесплодные споры на эту тему. Истина проста и ее знает каждый спортсмен: подготовка важна, однако, победы тоже нужны. Абсолютно очевидно, что если команда играет правильно и с мыслью, то выигрывает. Разделять подготовку и победы бессмысленно.

Не бывает такого, что хоккеисты играют здорово, но проигрывают пятый раз в семи играх. Значит, что-то не получается и публика абсолютно права, требуя побед. В самом деле, они платят деньги за билеты и тратят время, чтобы доехать до «Уфа-Арены». А им показывают один гол в двух матчах и два поражения подряд от восьмой команды конференции. И оба раза по делу при более или менее внимательном рассмотрении.

Неясно, что за «предсезонку» проводит уфимский клуб: что удается подготовить, если выиграно всего две встречи? И обе против «Нефтехимика», команды, которой за счастье попасть в плей-офф. Пока удается наработать только игру в меньшинстве против средних команд и индивидуально себя проявляют отдельные игроки.

Фото: "Салават Юлаев"

Что опять не так?

«Полуторный» состав предсказуемо не очень сыгран и испытывал серьезные проблемы при игре в средней зоне: по сравнению с субботой качество раската упало примерно на 22 процентных пункта. Учитывая, что это основной метод начала атак, очевидно, что хозяева почти в половине случаев не могли проникнуть в чужую зону. Общий процент использованных возможностей поиграть в атаке оказался менее 49%.

При этом удалось повысить удельное количество бросков в створ (отношение бросков по воротам к времени в атаке). Другой вопрос, что количество далеко не всегда конвертируется в качество, в хоккее этот закон не работает. Моментов для взятия ворот было очень мало. Как результат — у Ивана Федотова, бывшего вратаря «Тороса», всего один пропущенный гол за полтора матча. Не зря он хотел уехать.

СЮ Трактор Разница Corsi 43 46 -3 Corsi for, % 48,31% 51,69% -3,37% Голы 5 на 5 0 2 -2 Броски в створ 5 на 5 20 20 0 Точность 5 на 5, % 0% 10% -10% PDO, % 90% 110% -20% Броски мимо створа 23 19 4 БВ 36 24 12 Доля БВ 61,02% 55,81% 5,20% БВ за минуту в атаке 2,992 2,319 0,673 Блокшоты за минуту в защите 0,966 0,665 0,301 БВ после выигранного вбрасывания 2 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 2 2 0 Пробросы 2 5 -3 Вход в зону 5 на 5 22 29 -7 Брак при входе 5 на 5 18 7 11 Успешный вход, % 55% 80,56% -25,56% Вброс в зону 5 на 5 8 11 -3 Брак при вбросе 5 на 5 10 12 -2 Успешный вброс, % 44,44% 47,83% -3,38% Вход+вброс 5 на 5 30 40 -10 Вход, % 73,33% 72,50% 0,83% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 39 43 -4 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 80 72 8 Смены в атаке, % 48,75% 59,72% -10,97%

«Трактор» сыграл более плотно, чем вчера и предложил эпизодический прессинг — иной раз в зоне «юлаевцев» играли даже не два, а три челябинца. Гости, кстати, тоже выпустили «лайт-версию» своего состава, однако, результат совсем иной. Они очень чисто преодолевали среднюю зону и были чрезвычайно бережными к своим моментам, которых было совсем немного. В последние 10 минут встречи 10-3 по броскам и 1-1 по голам.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 4 7 10 11 12 15 15 20 23 26 31 36 Трактор 3 5 5 9 12 14 18 20 21 21 22 24 Разница БВ 1 2 5 2 0 1 -3 0 2 5 9 12 БВ СЮ за отрезок 4 3 3 1 1 3 0 5 3 3 5 5 БВ ТРК за отрезок 3 2 0 4 3 2 4 2 1 0 1 2 Разница БВ за отрезок 1 1 3 -3 -2 1 -4 3 2 3 4 3 Голы СЮ за отрезок 1 Голы ТРК за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок 20% %БВ ТРК за отрезок 25% 100%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

«Трактор» в межсезонье порядочно обновил состав, появился новый главный тренер Петерис Скудра. Уфимцы же провели довольно скромную по объему селекцию и сохранили Николая Цулыгина в качестве рулевого. По идее, «юлаевцы» должны быть более сыгранными, а тренер должен лучше знать возможности хоккеистов и в команде ожидается четкая коммуникация и понимание. Но выходит полностью наоборот, как с основным составом, так и с резервистами.

Хорошо бы услышать, что на этот счет думают тренеры, но опять нет интервью представителей штаба. Нападение уфимцев начинает вызывать тревогу. По крайней мере, в большинстве стали больше бросать, а не кататься: 12 бросков в створ за 4 двухминутных большинства. Накануне было 8 бросков за столько же попыток.

Евгений Лисовец — лучший игрок матча у «СЮ»

Когда на предсезонный матч заявляют «облегченный» состав, то интересно наблюдать не только за молодежью и резервистами, но и более опытными игроками. Обычно в составе остается несколько «дядек», которые получают больше игрового времени, чем обычно и могут себя проявить по-новому. Ребятам из третьей-четвертой линии полезно ощущать доверие.

Станислав Гареев вышел на матч с капитанской нашивкой. Хоть сто раз скажите, что это просто товарищеский матч. Зато событие для защитника на двустороннем контракте. И ведь хорошо сыграл. Выходил в большинстве, сам входил в зону, получил большое игровое время. Номер 94 ведь больше «домосед», в таких матчах он сможет приблизиться к тому, чтобы стать более универсальным игроком обороны, этого требует современный хоккей.

Фото: "Салават Юлаев"

Чрезвычайно полезно сыграл Евгений Лисовец. Новичок команды заслужил бы высокую оценку даже без голевого паса (после его наброса и отличился Владислав Лукин). От защитника редко ждешь активного подключения к атаке, а он делает это. Он не просто всегда догонял нападающих в чужой зоне, он не просто пересекал синюю сам, не просто трижды бросил за первые 25 минут и выходил в неравенстве — он даже прессинговал.

Для молодых ребят наблюдать за таким объемом работы очень полезно. Лисовец абсолютно прав: какая разница, защитник ты или нет? Есть возможность — атакуй, команде нужны голы, без них победы не будет. Правда, непосредственно шайб у Евгения летом нет, зато есть четыре голевых передачи. И при этом две из них — набросы на ворота. В Паюлахти благодаря ему отличился Родион Амиров на добивании, а сегодня переправил Лукин.

Позитивную оценку заслужили Владимир Бобылев и Владислав Картаев. Эти центральные уверенно сыграли на вбрасываниях. Обратите внимание, как много было «точек» в зоне «Трактора». Каждое из этих 24 вбрасываний — шанс провести атаку. Надежность центрального повышает этот шанс. «Салават» проиграл, но по своим прямым обязанностям эти двое сделали весьма много. Картаев был вполне активен в начале атак, а Бобылев участвовал в двух острых моментах в конце второго периода.

СЮ Трактор %СЮ Зона атаки 13 11 54,17% Средняя зона 5 6 45,45% Зона защиты 10 6 62,50% 5 на 5 20 12 62,50% В целом 28 23 54,90%

Фото: Азамат Шавлуков., Медиакорсеть

Особое внимание приковано к Кириллу Цулыгину. Каждый российский болельщик слышал про блат в хоккее и сын главного тренера обязан стараться изо всех сил, чтобы развеять сомнения в том, что он достаточно хорош, даже летом. У Кирилла удаление, один эпизод с высоко поднятой клюшкой на грани удаления (перенесли вбрасывание), четыре броска в створ и непопадание по пустым воротам. Лучше пока ему побыть в «Торосе», а вместо него сыграет другой.

Андрей Кареев пропустил два гола, однако, ему сложно предъявить претензии. Сложная ситуация с добиванием в случае первой шайбы и внезапный момент Федора Малыхина в случае второй — вполне рабочие эпизоды. Кареев должен быть готов к сезону даже лучше Юхи Метсолы. Это его дело, но будет странно, если он задержится в команде до дедлайна — маловероятно, что он получит много стартов.

Александр Пашин был полезен. 17-летний нападающий с первых минут, не стесняясь, принялся угрожать воротам, даже получил место в спецбригаде большинства и бросил. На седьмой минуте он попытался вылезти на «пятак», в начале второго периода хитро обвел Ника Бэйлена и почти сумел прорваться к воротам гостей, сам входил в зону. Он достоин еще одного шанса.

Фото: "Салават Юлаев"

Следующий матч: 26 августа, «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Клише в интервью легионеров «We need to find a way to win» уместно, как никогда. Никто в «СЮ» не впадет в депрессию от проигрышей в межсезонье, однако, каждый спортсмен хочет выиграть и хотя бы ради поднятия настроения это надо.

11 шайб в семи матчах это очень мало. «СЮ» нужны голы. Болельщикам нужны голы. Это требование возводится в разряд потребности. В «юлаевской» пирамиде Маслоу теперь это фундамент.

Обязательно надо забросить первыми. Уже пять раз кряду счет открывает соперник и пятый матч подряд уфимцы не ведут в счете по ходу игры. Пока публика видит команду, которая постоянно проигрывает и выступает в роли догоняющей.

Новый матч станет очередным шансом Линуса Умарка и Сакари Маннинена напомнить о том, что они первоклассные нападающие. До сих пор в межсезонье не играет Теему Хартикайнен. Возможно, мы наконец увидим первое звено таким, каким оно может быть. И увидим его в зеленых свитерах, как и следует.

Расписание и результаты межсезонья

Фото: "Салават Юлаев"

Бомбардиры «СЮ» в межсезонье