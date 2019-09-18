Время приключений: как «Салават Юлаев» справился с «Ред Стар»

«Салават» может и должен играть увереннее с соперниками из другой весовой категории

Уфимцы словно продолжали игру с «Амуром». Согласитесь, общего достаточно: дальневосточный соперник приехал на первый выездной матч, тяжелейшие победы в последние 10 минут игры, хорошая игра вратаря гостей, проблемы «юлаевцев» на вбрасываниях и все еще сырое большинство.

Давайте признаем, что в КХЛ до сих пор существует расслоение команд по уровню бюджета и солидности имен в составе. Обычно кто побогаче и с более именитым ростером, тот и выигрывает. Часто с запасом. В домашней серии с этим тяжело, и «Амур», и «Куньлунь» были обыграны «на тоненького». Победный результат есть, а содержание игры на четверку с минусом.

Разумеется, не будем спешить с выводами, на дворе только сентябрь, плюс «зелено-бело-синие» сыграли без четырех игроков основы. Да и голы, пропущенные Андреем Кареевым, были совсем необязательными. Для Уфы главное — чтобы такие приключения не затянулись.

Маннинен и Бурмистров подводят на вбрасываниях

Назовем сначала плюсы относительно игры с «Амуром». Для начала — подопечные Николая Цулыгина достаточно стабильно бросали по воротам и не позволили оппоненту себя догнать и перегнать. С позиционными атаками было очень туго, но, по крайней мере, однажды удалось заставить «Куньлунь» запожарить — вспомните кучу-малу у ворот Шимона Грубеца, когда Линус Умарк дважды не попал по пустым.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 1 6 7 9 12 16 16 19 23 26 27 29 КРС 0 1 3 4 8 8 11 13 14 15 19 23 Разница БВ 1 5 4 5 4 8 5 6 9 11 8 6 БВ СЮ за отрезок 1 5 1 2 3 4 0 3 4 3 1 2 БВ КРС за отрезок 0 1 2 1 4 0 3 2 1 1 4 4 Разница БВ за отрезок 1 4 -1 1 -1 4 -3 1 3 2 -3 -2 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 Голы КРС за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 33,33% 50% %БВ КРС за отрезок 25% 50%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Впервые в этом сезоне «юлаевцы» наладили прицел и стали чаще попадать по воротам, чем мимо них. Да-да, до этого промахов было больше, чем бросков в створ.

Собственно, на этом плюсы заканчиваются. Вброс вообще не получился, в чужой зоне закрепиться не удавалось, вбрасывания второй матч подряд проигрываются вчистую.

СЮ КРС Разница Corsi 51 47 4 Corsi for, % 52,04% 47,96% 4,08% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 18 14 4 Точность 5 на 5, % 11,11% 14,29% -3,17% PDO, % 96,83% 103,17% -6,35% Броски мимо створа (БМ) 24 25 -1 Броски в створ (БВ) 29 23 6 Доля БВ в общем числе бросков 54,72% 47,92% 6,80% БВ за минуту в атаке 2,014 1,860 0,154 Блокшоты за минуту в защите 0,809 1,181 -0,372 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 1 1 0 БВ со входа в зону 5 на 5 4 4 0 БВ защитников 6 8 -2 Пробросы 2 2 0 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 21 20 1 Брак при раскате 5 на 5 21 16 5 Успешный раскат, % 50,00% 55,56% -5,56% Вброс в зону 5 на 5 0 5 -5 Брак при вбросе 5 на 5 9 16 -7 Успешный вброс, % 0% 23,81% -23,81% Раскат+вброс 5 на 5 21 25 -4 Доля использования раската 5 на 5, % 100% 80% 20% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 29 28 1 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 70 67 3 Использованные смены в атаке, % 41,43% 41,79% -0,36%

С конца первого периода и примерно до середины второго «юлаевцы» проиграли все 12 вбрасываний. Не удалось выиграть ни одну зону и ни один период. Справедливости ради 5 на 5 было получше. Однако в матче с самой штрафуемой командой КХЛ это так себе утешение.

СЮ КРС %СЮ Зона атаки 10 13 43,48% Средняя зона 6 10 37,50% Зона защиты 6 8 42,86% 5 на 5 18 13 58,06% В целом 22 31 41,51%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Приобретение Сакари Маннинена выглядит все более сомнительно, и это мы еще не устроили традиционный разнос игры «юлаевцев» 5 на 4. Сакари выиграл всего 8 вбрасываний из 21. Зачем нужен такой легионер и такой первый центр? Против «Амура» и пекинцев у него 16 побед в 40 точках, всего 40% успеха.

Тревожно становится за статистику Александра Бурмистрова. Четыре матча подряд менее половины успешных вбрасываний: 2/9 против «драконов» и 37,7% побед за названный отрезок. Если брать двух первых центров вместе, то против Хабаровска и Пекина у них 25/67 или 37,31% побед.

Кареев не сумел заменить Метсолу, но ему нужен еще матч

Первый официальный матч в сезоне Андрей провел слабо, отразив 11 бросков из 13. Оба гола «Ред Стар» были похожи: быстрый вход в зону и кистевой от борта с острого угла. Никакого розыгрыша, никакого перевода или попытки добить, просто прямые броски, которые были видны вратарю. В результате Кареева заменили на Метсолу.

Даже если полагать, что Юха будет играть против всех грандов и в ¾ остальных игр, то в ближайший месяц у Кареева будет достаточно шансов: есть игры с «Нефтехимиком», «Торпедо», «Северсталью». Но, знаете, почему бы не выпустить его сразу же против «Авангарда» завтра?

Во-первых, незачем обижать голкипера недоверием. Он же не две шайбы с трех бросков пустил. Да, не выручил в нестандартной ситуации, но он давно не играл, это тоже фактор. Во-вторых, матч против финалиста-2019 станет отличной мотивацией. В-третьих, это для скептиков, Омск сейчас обескровлен эпидемий травм и предсказуемо испытает проблемы. В-четвертых, в худшем случае все равно можно произвести замену.

Сошников продолжает в том же духе

А вот Никиту Сошникова не заменить, и если силовой Виктора Бартли заставил врачей писать новую страницу в толстой медицинской книжке форварда, то это беда. Этот парень очень нужен «Салавату», он все время в нужное время и в нужном месте, он один из немногих, кто идет в прессинг и отлично входит в зону.

Любители продвинутой статистики могут быть знакомы с термином clutch player. Грубо говоря, это тот, кто забрасывает самые важные шайбы: победные или те, что сравняли счет (например, лидер прошлой «регулярки» НХЛ — Брэд Маршанд). Так вот: Сошников — такой clutch player Уфы. Два его гола сравняли счет и еще два принесли победу.

Номер 90 не мог встать секунд 15 после удара, но через несколько минут продолжил игру. Впрочем, это не показатель, в НХЛ у него было подобное. Очевидно, клуб должен проявить максимальную аккуратность, у него уже было сотрясение, а это никогда не проходит бесследно. Возможно, даже стоит поберечь его в игре с «Авангардом», омичи прекрасно знают, что против «Салавата» надо играть жестко.

Игра 5 на 4 всё та же

Мне надоело писать про это, вам надоело читать про это, но «Салавату» не надоело играть в большинстве в том же ключе. Уже можно выучить наизусть:

Схема 1-3-1 с одним защитником (Ларсен или Арзамасцев).

В первой бригаде легионеры и Хохряков (может выйти Сошников или Майоров), во второй — тройка Бурмистрова, Арзамасцев и Амиров.

тройка Бурмистрова, Арзамасцев и Амиров. Много передач.

Умарк катается полминуты с шайбой по зоне.

Мало бросков (на сей раз 8 за 7 попыток, включая 5 на 3).

Низкая эффективность - 4 шайбы за 32 попытки в сезоне с учетом реализованного Ларсеном 5 на 3.

По идее, роль Петра Хохрякова в большинстве — закрывать обзор вратарю соперника. Но почему тогда «СЮ» вообще не набрасывал и не пытался переправлять шайбу или добивать? Зачем тогда еще Хохряков выходит 5 на 4? На вбрасывание все равно выйдет Маннинен, в передачах шайбы по периметру он не принимает участия.

В том, что у Уфы такая слабая игра в большинстве, виноваты исключительно сами тренеры и игроки, только «Автомобилист» среди соперников играл в меньшинстве активно и агрессивно. Быть может, это попытка заставить Ларсена завершать розыгрыш, как это делал Антон Бурдасов, и именно поэтому тренерский штаб упорно использует одну и ту же модель.

Пустые трибуны и игнорирование пресс-конференции

5813 человек на игре с «Амуром» и 5241 против «Ред Стар» даже в совокупности меньше, чем число зрителей игры «Барыс» -«Спартак» в тот же день (12105). По-хорошему, публика должна ходить на свою команду, а не на соперника. Пока у уфимского клуба с этим проблем: вслед за солд-аутом на матче открытия с «Автомобилистом» (8070) два провала.

Хоккей рекламируют по ТВ и на стендах в городе, и цены тоже не назвать кусачими. Причины, вероятно, больше идеологические: судя по всему, публика не готова тратиться на игру, не видя яркого содержания. Клуб за лето не сделал практически ничего, чтобы раскрутить своих хоккеистов и привлечь зрителя, которому интересно впервые посмотреть на «того самого» Умарка и Панина.

Также совсем нетронутым остается интернет-сегмент: ни в одном из 30 первых ВК-сообществ по запросу «Уфа» не было ни рекламных баннеров игр, ни, тем более, розыгрышей билетов. Зато внезапно в нескольких крупных пабликах оказались однотипные посты о заключении клубом партнерства с компанией BQ в один и тот же период времени. Если это продвигал клуб, то странно, что не продвигается билетный сайт.

После игр с «Автомобилистом» и «Амуром» вместо полноценной стенограммы пресс-конференции были опубликованы лишь базовые комментарии тренеров, а за полной версией отсылали к видео. После «Куньлуня» не было даже видео. Три раза подряд клуб посчитал приемлемым вырезать вопросы журналистов, создать неудобства огромной аудитории и рискнуть цитируемостью своих официальных ресурсов.

Если вы более за «Салават» (или за «Куньлунь»), то чтобы узнать, как главный тренер вашей любимой команды видит игру, то вам придется найти YouTube-канал команды, открыть нужное видео, перемотать на начало пресс-конференции и терпеливо слушать минут восемь-девять. Вместо того, чтобы за минуту прочитать новость. Хочется верить, что это временное явление. Публика заслуживает большего.