Время приключений: как «Салават Юлаев» справился с «Ред Стар»
Медиакорсеть обсуждает матч уфимцев против «Куньлуня».
«Салават» может и должен играть увереннее с соперниками из другой весовой категории
Уфимцы словно продолжали игру с «Амуром». Согласитесь, общего достаточно: дальневосточный соперник приехал на первый выездной матч, тяжелейшие победы в последние 10 минут игры, хорошая игра вратаря гостей, проблемы «юлаевцев» на вбрасываниях и все еще сырое большинство.
Давайте признаем, что в КХЛ до сих пор существует расслоение команд по уровню бюджета и солидности имен в составе. Обычно кто побогаче и с более именитым ростером, тот и выигрывает. Часто с запасом. В домашней серии с этим тяжело, и «Амур», и «Куньлунь» были обыграны «на тоненького». Победный результат есть, а содержание игры на четверку с минусом.
Разумеется, не будем спешить с выводами, на дворе только сентябрь, плюс «зелено-бело-синие» сыграли без четырех игроков основы. Да и голы, пропущенные Андреем Кареевым, были совсем необязательными. Для Уфы главное — чтобы такие приключения не затянулись.
Маннинен и Бурмистров подводят на вбрасываниях
Назовем сначала плюсы относительно игры с «Амуром». Для начала — подопечные Николая Цулыгина достаточно стабильно бросали по воротам и не позволили оппоненту себя догнать и перегнать. С позиционными атаками было очень туго, но, по крайней мере, однажды удалось заставить «Куньлунь» запожарить — вспомните кучу-малу у ворот Шимона Грубеца, когда Линус Умарк дважды не попал по пустым.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|1
|6
|7
|9
|12
|16
|16
|19
|23
|26
|27
|29
|КРС
|0
|1
|3
|4
|8
|8
|11
|13
|14
|15
|19
|23
|Разница БВ
|1
|5
|4
|5
|4
|8
|5
|6
|9
|11
|8
|6
|БВ СЮ за отрезок
|1
|5
|1
|2
|3
|4
|0
|3
|4
|3
|1
|2
|БВ КРС за отрезок
|0
|1
|2
|1
|4
|0
|3
|2
|1
|1
|4
|4
|Разница БВ за отрезок
|1
|4
|-1
|1
|-1
|4
|-3
|1
|3
|2
|-3
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы КРС за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|33,33%
|50%
|%БВ КРС за отрезок
|25%
|50%
Впервые в этом сезоне «юлаевцы» наладили прицел и стали чаще попадать по воротам, чем мимо них. Да-да, до этого промахов было больше, чем бросков в створ.
Собственно, на этом плюсы заканчиваются. Вброс вообще не получился, в чужой зоне закрепиться не удавалось, вбрасывания второй матч подряд проигрываются вчистую.
|СЮ
|КРС
|Разница
|Corsi
|51
|47
|4
|Corsi for, %
|52,04%
|47,96%
|4,08%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5
|18
|14
|4
|Точность 5 на 5, %
|11,11%
|14,29%
|-3,17%
|PDO, %
|96,83%
|103,17%
|-6,35%
|Броски мимо створа (БМ)
|24
|25
|-1
|Броски в створ (БВ)
|29
|23
|6
|Доля БВ в общем числе бросков
|54,72%
|47,92%
|6,80%
|БВ за минуту в атаке
|2,014
|1,860
|0,154
|Блокшоты за минуту в защите
|0,809
|1,181
|-0,372
|БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|4
|0
|БВ защитников
|6
|8
|-2
|Пробросы
|2
|2
|0
|Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5
|21
|20
|1
|Брак при раскате 5 на 5
|21
|16
|5
|Успешный раскат, %
|50,00%
|55,56%
|-5,56%
|Вброс в зону 5 на 5
|0
|5
|-5
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|16
|-7
|Успешный вброс, %
|0%
|23,81%
|-23,81%
|Раскат+вброс 5 на 5
|21
|25
|-4
|Доля использования раската 5 на 5, %
|100%
|80%
|20%
|Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|28
|1
|Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|70
|67
|3
|Использованные смены в атаке, %
|41,43%
|41,79%
|-0,36%
С конца первого периода и примерно до середины второго «юлаевцы» проиграли все 12 вбрасываний. Не удалось выиграть ни одну зону и ни один период. Справедливости ради 5 на 5 было получше. Однако в матче с самой штрафуемой командой КХЛ это так себе утешение.
|СЮ
|КРС
|%СЮ
|Зона атаки
|10
|13
|43,48%
|Средняя зона
|6
|10
|37,50%
|Зона защиты
|6
|8
|42,86%
|5 на 5
|18
|13
|58,06%
|В целом
|22
|31
|41,51%
Приобретение Сакари Маннинена выглядит все более сомнительно, и это мы еще не устроили традиционный разнос игры «юлаевцев» 5 на 4. Сакари выиграл всего 8 вбрасываний из 21. Зачем нужен такой легионер и такой первый центр? Против «Амура» и пекинцев у него 16 побед в 40 точках, всего 40% успеха.
Тревожно становится за статистику Александра Бурмистрова. Четыре матча подряд менее половины успешных вбрасываний: 2/9 против «драконов» и 37,7% побед за названный отрезок. Если брать двух первых центров вместе, то против Хабаровска и Пекина у них 25/67 или 37,31% побед.
Кареев не сумел заменить Метсолу, но ему нужен еще матч
Первый официальный матч в сезоне Андрей провел слабо, отразив 11 бросков из 13. Оба гола «Ред Стар» были похожи: быстрый вход в зону и кистевой от борта с острого угла. Никакого розыгрыша, никакого перевода или попытки добить, просто прямые броски, которые были видны вратарю. В результате Кареева заменили на Метсолу.
Даже если полагать, что Юха будет играть против всех грандов и в ¾ остальных игр, то в ближайший месяц у Кареева будет достаточно шансов: есть игры с «Нефтехимиком», «Торпедо», «Северсталью». Но, знаете, почему бы не выпустить его сразу же против «Авангарда» завтра?
Во-первых, незачем обижать голкипера недоверием. Он же не две шайбы с трех бросков пустил. Да, не выручил в нестандартной ситуации, но он давно не играл, это тоже фактор. Во-вторых, матч против финалиста-2019 станет отличной мотивацией. В-третьих, это для скептиков, Омск сейчас обескровлен эпидемий травм и предсказуемо испытает проблемы. В-четвертых, в худшем случае все равно можно произвести замену.
Сошников продолжает в том же духе
А вот Никиту Сошникова не заменить, и если силовой Виктора Бартли заставил врачей писать новую страницу в толстой медицинской книжке форварда, то это беда. Этот парень очень нужен «Салавату», он все время в нужное время и в нужном месте, он один из немногих, кто идет в прессинг и отлично входит в зону.
Любители продвинутой статистики могут быть знакомы с термином clutch player. Грубо говоря, это тот, кто забрасывает самые важные шайбы: победные или те, что сравняли счет (например, лидер прошлой «регулярки» НХЛ — Брэд Маршанд). Так вот: Сошников — такой clutch player Уфы. Два его гола сравняли счет и еще два принесли победу.
Номер 90 не мог встать секунд 15 после удара, но через несколько минут продолжил игру. Впрочем, это не показатель, в НХЛ у него было подобное. Очевидно, клуб должен проявить максимальную аккуратность, у него уже было сотрясение, а это никогда не проходит бесследно. Возможно, даже стоит поберечь его в игре с «Авангардом», омичи прекрасно знают, что против «Салавата» надо играть жестко.
Игра 5 на 4 всё та же
Мне надоело писать про это, вам надоело читать про это, но «Салавату» не надоело играть в большинстве в том же ключе. Уже можно выучить наизусть:
- Схема 1-3-1 с одним защитником (Ларсен или Арзамасцев).
- В первой бригаде легионеры и Хохряков (может выйти Сошников или Майоров), во второй — тройка Бурмистрова, Арзамасцев и Амиров.
- Много передач.
- Умарк катается полминуты с шайбой по зоне.
- Мало бросков (на сей раз 8 за 7 попыток, включая 5 на 3).
- Низкая эффективность - 4 шайбы за 32 попытки в сезоне с учетом реализованного Ларсеном 5 на 3.
По идее, роль Петра Хохрякова в большинстве — закрывать обзор вратарю соперника. Но почему тогда «СЮ» вообще не набрасывал и не пытался переправлять шайбу или добивать? Зачем тогда еще Хохряков выходит 5 на 4? На вбрасывание все равно выйдет Маннинен, в передачах шайбы по периметру он не принимает участия.
В том, что у Уфы такая слабая игра в большинстве, виноваты исключительно сами тренеры и игроки, только «Автомобилист» среди соперников играл в меньшинстве активно и агрессивно. Быть может, это попытка заставить Ларсена завершать розыгрыш, как это делал Антон Бурдасов, и именно поэтому тренерский штаб упорно использует одну и ту же модель.
Пустые трибуны и игнорирование пресс-конференции
5813 человек на игре с «Амуром» и 5241 против «Ред Стар» даже в совокупности меньше, чем число зрителей игры «Барыс» -«Спартак» в тот же день (12105). По-хорошему, публика должна ходить на свою команду, а не на соперника. Пока у уфимского клуба с этим проблем: вслед за солд-аутом на матче открытия с «Автомобилистом» (8070) два провала.
Хоккей рекламируют по ТВ и на стендах в городе, и цены тоже не назвать кусачими. Причины, вероятно, больше идеологические: судя по всему, публика не готова тратиться на игру, не видя яркого содержания. Клуб за лето не сделал практически ничего, чтобы раскрутить своих хоккеистов и привлечь зрителя, которому интересно впервые посмотреть на «того самого» Умарка и Панина.
Также совсем нетронутым остается интернет-сегмент: ни в одном из 30 первых ВК-сообществ по запросу «Уфа» не было ни рекламных баннеров игр, ни, тем более, розыгрышей билетов. Зато внезапно в нескольких крупных пабликах оказались однотипные посты о заключении клубом партнерства с компанией BQ в один и тот же период времени. Если это продвигал клуб, то странно, что не продвигается билетный сайт.
После игр с «Автомобилистом» и «Амуром» вместо полноценной стенограммы пресс-конференции были опубликованы лишь базовые комментарии тренеров, а за полной версией отсылали к видео. После «Куньлуня» не было даже видео. Три раза подряд клуб посчитал приемлемым вырезать вопросы журналистов, создать неудобства огромной аудитории и рискнуть цитируемостью своих официальных ресурсов.
Если вы более за «Салават» (или за «Куньлунь»), то чтобы узнать, как главный тренер вашей любимой команды видит игру, то вам придется найти YouTube-канал команды, открыть нужное видео, перемотать на начало пресс-конференции и терпеливо слушать минут восемь-девять. Вместо того, чтобы за минуту прочитать новость. Хочется верить, что это временное явление. Публика заслуживает большего.
Следующий матч: 19 сентября, 19:00, «Салават Юлаев» — «Авангард», прямые трансляции КХЛ ТВ HD, БСТ
Вырываем победу у «драконов» на @UfaArena ⚡ #ЗурХоккей pic.twitter.com/5Nj2zqeqnd— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 17, 2019