«Локомотив» разбил «Салават Юлаев» 5:1: разбираем голы и причины

Бурмистров поучаствовал в голе «Салавата» и трех голах «Локомотива»

Последовательно рассмотрим все голы встречи в Ярославле. Удивительным образом сложилось так, что Александр Бурмистров засветился в четырех из шести заброшенных шайб. Курсивом выделим ключевые моменты каждого гола.

Первый гол начался из зоны атаки. Бурмистров спиной к вратарю соперника на левом фланге принял пас Артема Сергеева от синей линии и хотел сделать передачу Линусу Умарку. Зачем это делать? Во-первых, сразу два игрока хозяева направлялись на перехват, во-вторых, Умарк еще не вкатился в зону и ему надо было открываться. Ярославцы предсказуемо совершили перехват и пользуясь тем, как растянуты были "юлаевцы", перевели шайбу в среднюю зону: оперативно образовался выход Степана Санникова к паре Арзамасцев-Сергеев, поддерживаемый Артемом Ильенко. Сергеев просто откатился назад перед Санниковым, а ярославец не глядя сделал пас назад. Сергеев был выключен из эпизода. Арзамасцев попытался помешать Ильенко, тот успел бросить верхом, но едва на высоте ловушки, это неудобная высота для вратаря. Андрей Кареев не сумел удержать шайбу и вынужденно выбросил ее в поле. Умарк успел вернуться в зону защиты, но не успел перехватить шайбу. Павел Кудрявцев накатился и бросил в касание едва на высоте щитка, чтобы вратарь не мог поймать шайбу. Последовали первые добивания. Никита Сошников приехал к воротам и остановился. Сошников был единственным, кто мог ударить Кудрявцева, но не пошел в борьбу. "Железнодорожники" открыли счет.

Проще говоря, если бы Бурмистров банально развернулся (пространства было море) и пошел вперед или пустил бы шайбу по борту, то пунктов 2-4 просто бы не было. Далее сказалось некорректное расположение на площадке, грамотные броски Ярославля и нерасторопность Сошникова. У Никиты в 4 из 6 последних игр «минусы».

Перед вторым голом Павел Коледов остановил Дениса Алексеева у борта, Петр Хохряков успел на подборе и отдал шайбу на синюю Александру Кадейкину. Прием не получился, шайбой завладел Николай Коваленко. К этому моменту в зоне были трое "юлаевцев". Коваленко сразу отдал вперед Максиму Осипову. Осипов в касание передал Алексееву. Уфимцы не успели вернуться и быстрые передачи позволили "Локомотиву" создать локальный численный перевес 3 в 2. Алексеев вернул игровой снаряд подключившемуся Коваленко, тот после обработки бросил в дальнюю девятку. Коледов не сумел помешать разящему броску и случайно закрыл обзор Карееву (и без того невысокому, 183 см рост).

Произошедшее заняло примерно девять секунд. Прием шайбы мог и не получиться, но ошибка здесь началась с выхода из зоны. Естественно, Коледов мало что успел бы сделать.

Голевую атаку "Салавата" разогнал Филип Ларсен, пусть он и не получил ассист. Датчанин дал в средней зоне пас свободному Умарку и 67-й преодолел чужую синюю линию, после чего почти сразу отдал шайбу въехавшему Бурмистрову и развернулся, стянув на себя одного игрока "Локомотива". Ларсен в это время поехал на пятак, по нему работал другой игрок. Теему Хартикайнен аккуратно расположился почти по биссектрисе угла между двумя игроками хозяев. Строго говоря, финн был единственным возможным адресатом для Бурмистрова и это ошибка подшефных Майка Пелино - его не накрыл пятый на площадке и не помешал бросить в касание.

Заметим, что первая тройка Уфы забросила 5 на 5 впервые за семь матчей.

На третьей шайбе долго задерживаться не станем. Карееву закрыли обзору и сам бросок получился классным. Это классика для шайб 5 на 4.

У лицевого борта Бурмистров не смог сделать Шакиру Мухамадуллину пас и вступил с Антоном Ландером в борьбу. Ему не удалось забрать шайбу и швед выдал пас на пятак. Передача прошла, несмотря на выставленную клюшку Евгения Лисовца: последовал нелепый отскок от клюшки Эдуарда Гиматова прямо Михаилу Сидорову. Сидоров мог бросать и замахнулся. Гиматов готовился блокировать, но это оказался не бросок, а мягкий пас подъехавшему Магнусу Пяярви-Свенссону, в сторону которого Кареев даже не смотрел: 4:1.

Этот гол на 46-й минуте стал переломным.

Пяярви-Свенссон прессинговал Михаила Пашнина и тот отпустил шайбу на правом фланге. Последовал подбор от Ландера. Лучший бомбардир "железнодорожников" отправил шайбу вперед, где ее подобрал оторвавшийся от Григория Панина Егор Аверин. Панин объехал ворота и побежал за Авериным. Гиматов попытался встретить Егора на ближней штанге. Непосредственно перед воротами не осталось вообще никого: Пашнин был на "усах", а Максим Майоров ближе к своему борту. Ландер безмятежно прокатился мимо поразительно спокойного (или наоборот паникующего?) Владислава Картаева на пятак, принял пас от 29-го номера ярославцев и легко забросил.

Полагаю, к этому моменту уфимцы уже перегорели. Речь идет о невнимательности.

В чем «Локомотив» был лучше

По предыдущему пункту совершенно очевидно, что Майкл Пелино научил своих подопечных отлично видеть и понимать друг друга. «Салават» начисто проиграл хозяевам позицию. Выше речь только о шайбах, а ведь у одного Санникова еще было два (!) выхода 1 в 1 и перед четвертым голом был выход 2 в 1.

Несмотря на в целом меньшее владение шайбой, ярославцы лучше вели ее позиционно. Это удавалось за счет хорошего раската и достаточно немалого для КХЛ количества оставлений и скидок. Интересно, что их вторая спецбригада большинства пользовалась вариацией 2-1-2, пусть и не задействовала ее потенциал полностью.

СЮ Локомотив Corsi 65 54 Corsi for, % 54,62% 45,38% Голы 5 на 5 1 4 Броски в створ 5 на 5 17 26 Точность 5 на 5, % 5,88% 15,38% PDO, % 90,50% 109,50% Броски мимо створа (БМ) 33 28 Броски в створ (БВ) 26 37 Доля БВ в общем числе бросков 44,07% 56,92% БВ за минуту в атаке 1,96 2,76 Блокшоты за минуту в защите 0,75 1,28 БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 БВ после входа 5 на 5 1 4 БВ первой тройки 4 5 БВ защитников 10 11 Пробросы 5 на 5 3 1 ВВбр после пробросов 3 1 Вход через раскат 5 на 5 27 26 Брак при раскате 5 на 5 19 12 Успешный раскат, % 58,70% 68,42% Вброс 5 на 5 6 6 Брак при вбросе 5 на 5 5 5 Успешный вброс, % 54,55% 54,55% Раскат+вброс 5 на 5 33 32 Использование раската 5 на 5, % 81,82% 81,25% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 35 43 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 63 76 Смены в атаке, % 55,56% 56,58%

«Салават» только добавлял масла в огонь. Григорий Панин три матча не штрафовался, но шестью минутами все компенсировал, причем первый фол был в разгаре первой позиционной атаки. Никита Сошников не только пассивно наблюдал за первым голом, но и неуместно разменялся с уже сдающим Стаффаном Кронваллем. И ведь это еще Пашнин не удалился, хотя мог дважды.

Центральные не проявили себя на вбрасываниях. Каждый период и каждая зона остались за игроками хозяев.

СЮ Локомотив %СЮ Зона атаки 5 7 41,67% Средняя зона 8 12 40,00% Зона защиты 8 14 36,36% 5 на 5 14 19 42,42% В целом 21 33 38,89%

Вкупе с приличным прессингом с одним игроком впереди и другим на подхвате, так вышло, что «Локомотив» в общем и в целом контролировал игру, регулярно создавал себе голевые моменты и очень добротно ими пользовался. У уфимцев были позитивно насыщенные примерно 13 минут второго периода и еще пара-тройка смен в третьем, но не более.

Первого звена у Уфы до сих пор нет

Тренерский штаб использовал три конфигурации первой тройки в новом сезоне. До сих пор топ-сочетание не в порядке и потеря Йоонаса Кемппайнена в мае никак не компенсирована. Коротко разберем результаты всех версий.

звено игры БВ/И голы 5 на 5 Ш/И голы Умарка голы центра голы Хартикайнена Умарк - Маннинен - Хартикайнен 15 11,07 10 2/3 3* 1 6 Умарк - Хохряков - Хартикайнен 9 7,89 2 0,22 1 1 0 Умарк - Бурмистров - Хартикайнен 4 5,75 1 0,25 0 0 1

*был один гол без ассистентов.

Легко видеть, что замена центрального на данный момент не оправдывает себя. Более того, раскритикованный, причем по делу, исходный вариант первой тройки оказался лучше двух других. Маннинен немного ассистировал, но Хохряков и Бурмистров — и того меньше. Пока можно дать шанс этому составу, но если ни этот, ни другие эксперименты, не удадутся и селекция не удастся — лучше вернуть все, как было.

Странный комментарий Николая Цулыгина

«Мы были медленнее, хуже боролись, и поэтому проиграли. Видимо, сказались две последние напряжённые игры — физически и психологически мы сегодня были не готовы. … Больше никаких причин. Мы были намного медленнее и не боролись»

При всем уважении к наставнику «бело-зеленых» — такой комментарий мог дать и случайно выбранный зритель на «Арене 2000». Учитывая, что пресс-служба «Салавата» не делает интервью с выезда (хотя посылает сотрудника), только пресс-конференции и интервью коллег позволяют понять, какое представление у команды о матче.

Тренер говорит о физической неготовности. Но ведь это первые матчи после европаузы, команда же в это время восстанавливалась, тренировалась, набиралась сил и эмоций. К тому же «юлаевцам» не пришлось долго лететь из Риги в Москву, а из Москвы в Ярославль. Травмированных нет. Были сборники, но остальных так не оправдать. Матч с ЦСКА вовсе не был полон на беготню, там именно, что не было сверхусилий, как с "Ак Барсом".

Психологическая неготовность — очень размытый комментарий. «Локо» перед игрой был в полном порядке, 6 побед в 8 играх — это не несчастный «Трактор». Если была неадекватная самоуверенность после победы над захромавшим чемпионом, то это вопрос профессионального подхода и каждого игрока, и тренеров. Остается неясным, какой контроль у Николая Цулыгина за коллективом.

Короткой строкой

Занимательно, что четыре шайбы из шести совпали со вспышками бросковой активности.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 1 1 2 3 8 10 13 14 15 19 20 26 Локомотив 2 9 15 15 16 20 21 26 28 31 36 37 Разница БВ -1 -8 -13 -12 -8 -10 -8 -12 -13 -12 -16 -11 БВ СЮ за отрезок 1 0 1 1 5 2 3 1 1 4 1 6 БВ Локо за отрезок 2 7 6 0 1 4 1 5 2 3 5 1 Δ БВ за отрезок -1 -7 -5 1 4 -2 2 -4 -1 1 -4 5 Голы СЮ за отрезок 1 Голы Локо за отрезок 1 1 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 20,00% %БВ Локо за отрезок 14,29% 16,67% 25,00% 33,33% 20,00%

В третий раз подряд и в седьмой раз в сезоне уфимцы сыграли в атаке меньше, чем соперник. Только один матч был дома (с «Ак Барсом»), при таких обстоятельствах одержано четыре победы.

Впервые за 16 матчей «лимитчик» (на сей раз это был Шакир Мухамадуллин) сыграл более 5 минут (6:01).

После +3 в Москве у Михаила Пашнина -2 в матче против другой бывшей команды. Зато он провел 5 силовых приемов и это был его 44-й матч в «регулярках», когда он хитовал не менее 5 раз.

Впервые, будучи «юлаевцем», Андрей Кареев пропустил за матч 5 шайб. Вообще с ним это лишь в четвертый раз в КХЛ.