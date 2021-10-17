«Салават Юлаев» выиграл битву за Урал. Уфимцы всё ещё не по зубам «Металлургу»

Таких бросков в матче с уфимской стороны окажется целых семь — обычно бывало не больше трех-четырех. Три случились между пятой и десятой минутами и воплощали именно желание добить после быстрого штурма. Еще два — в первые 15 минут третьего сегмента встречи, но уже ради вбрасываний или ради того, чтобы убить время.