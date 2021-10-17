«Салават Юлаев» выиграл битву за Урал. Уфимцы всё ещё не по зубам «Металлургу»

С первых смен мы увидели хороший контроль шайбы и вполне быстрое движение в исполнении «юлаевцев». Команда словно перезагрузилась после трех поражений кряду: в первые десять минут команде удались шесть из девяти смен в нападении, 9-3 броски в створ в это время.
Хорошую иллюстрацию боевому настрою «бело-зеленых» доставляет Данил Алалыкин, которого мы в прошлый раз назвали человеком-КПД: 20-летний нападающий воспользовался потерей соперника и воплотил свой прессинг в бросок сходу.
Таких бросков в матче с уфимской стороны окажется целых семь — обычно бывало не больше трех-четырех. Три случились между пятой и десятой минутами и воплощали именно желание добить после быстрого штурма. Еще два — в первые 15 минут третьего сегмента встречи, но уже ради вбрасываний или ради того, чтобы убить время.
Забежим вперед — клубу из Башкирии наконец удалось прилично сыграть в большинстве. Это особенно ценно потому, что «Металлург» — лидер всей КХЛ по нейтрализации чужого численного преимущества. Еще больше порадует болельщиков факт гола именно Сергея Шмелёва — перед этим он «молчал» шесть матчей.
Хотя ничего принципиально отличного в схеме розыгрыша не было. Стандартные 1-3-1 от второй спецбригады. Откуда гол? От решения Александра Кадейкина.
Уральцы ждали, что он бросит или сделает перевод на левый фланг. Никто не «сторожил» Степана Санникова, которому номер 78 ассистировал, не поворачивая головы. Санников мгновенно выдал снаряд Шмелёву на пустые ворота.
«Металллург» пропустил в меньшинстве впервые за четыре матча. До этого в последний раз их огорчали московские «динамовцы».
Многое в матче решили две подряд голевые смены гостей. С интервалом в 31 секунду ошибками «сине-оранжевых» (уральцам к лицу третий комплект формы) воспользовались Петр Хохряков и Филипп Ларсен. Любопытно, что и они давно не попадали в ворота: 9 матчей — Пётр, все свои 11 — Филип.
После шайбы Хохрякова Ламса получил официальный повод полгода говорить о пользе Джеффа Плэтта для команды. Номер 16 заработал ассист, выбив шайбу «с лопаты» в нейтральную зону.
Снова отмечаем Степана Санникова: номер 17 увидел разгон Хохрякова и успел перед пасом развернуться и принять на себя хит Линуса Хультстрема. Зачем легионер решил бить Санникова? Лучше получить 2 в 1 с догоняющим партнером, чем 1 в 0. Хохряков обыграл Василия Кошечкина простым, но поздним броском.
Оборона «Магнитки» «проспала» и следующую смену. Была обычная борьба в углу, «сталеваров» было трое против двух игроков в бело-зеленой форме. Тут можно и нужно было хитовать Сакари Маннинена, однако финну удался подъем шайбы по борту.
Впоследствии хозяева прервали перепас Маннинена с Теему Хартикайненом, но они уже торопились и потому разбили оборонительную схему. Борьба с Харти оказалась сложнее ожидаемой, к моменту возврата в глубину зоны было чуть ли не 4 в 2. Ларсен был в отличной ситуации.
Но оказалось, что подопечные Томи Ламсы опять не умеют сохранять преимущество в счёте. Сразу после третьей шайбы Илья Воробьёв взял тайм-аут для своей команды. Он оказался действенным. «Сталевары» забросили уже через 63 секунды после разбора полетов от главного тренера.
Быстрый переход в атаку, длинные диагональные передачи и надежда на отскок определяли нападение магнитогорцев остаток матча. В шайбе Хульстрема, порожденной проигранным бортом в своей зоне, воплотилось всё это.
Нельзя сказать, что гости совсем перестали атаковать, но угроз было минимум, удаление Джоша Карри не преобразовалось ни во что приличное. До конца стартовой двадцатиминутки выделяется лишь прострел Хартикайнена на Гранлунда.
По такому тренду более логичным и заслуженным оказался второй гол обитателей «Арены-Металлург». На позиционную атаку тройки Кадейкина хозяева ответили своей, и второй бросок в створ оказался непосильным для Александра Шарыченкова. Хульстрем сделал дубль, нивелировав свою ошибку.
Если бы не послематчевая спешка гостей, можно было бы спросить у Томи Ламсы, обсуждали ли они с вратарём этот гол, видел ли вообще Шарыченков полет шайбы. Сыграл второй кипер объективно неплохо. Увы, КХЛ надо разбираться с тем, чтобы после принципиальных игр никто не «бежал на автобус».
«Салават» пытался вернуть инициативу, но раз за разом создавал проблемы сам себе. Команда уже была медленнее разозлившихся игроков соперника и ходила на краю пропасти. Очень показателен следующий каскад контрастно окрашенных событий с 27-й минуты.
Позитив: первое звено возит «Магнитку» (пусть в основном и по периметру) в их зоне, хозяева пробрасываются.
Негатив: после выигранного Кадейкиным вбрасывания Шмелёв глупо задерживает соперника.
Позитив: вскоре после непростого меньшинства (5 бросков по воротам!) четвертое сочетание завершает «позиционку» опасным моментом.
Негатив: почти сразу после этого Михаил Науменков слишком спешно выбрасывает шайбу за пределы площадки и удаляется.
Этому городу нужен был супергерой. Точнее — суперзлодей, раз игра в гостях. Ровно через 33 секунды после второго кряду меньшинства Александр Кадейкин прервал 13-матчевый безголевой отрезок.
Шайба фактически стала переломной: прессинг Шмелёва, неровный перевод наверх сквозь Кулёмина (скорее всего, Николай не планировал пас) и решающий бросок в падении от Кадейкина. Практически косплей Бобби Орра.
Артем Минулин — самое грустное лицо игрового дня. Это самое лицо сначала пострадало от удара в пределах правил, потом Сергей Шмелёв обокрал номер 72, позже 23-летний защитник удалился.
Вернул — уже навсегда — комфортный перевес в счете Теему Хартикайнен на простом добивании.
Заключительную двадцатиминутку «Металлург» провел совершенно неэффективно. 5-11 по броскам в створ при отставании в три гола — это не дело. При этом нельзя сказать, что они не атаковали вовсе — 19 бросков мимо ворот, на 44-й минуте шайба скользнула «по ленточке» после добивания Максима Карпова, 2 в 1 с ним же.
«СЮ» не нужно было изобретать велосипед. Броски ради вбрасываний, подбор и вывод по борту, надежные 16-6 на «точке» в атаке и помощь блокшотами (всего 17 в игре) сказались. Вероятно, тяжелее всего было держать темп и не «зашиваться». Это и напомнило первый раунд последнего Кубка Гагарина.
Вышло качественное и рациональное завершение встречи. Из-за последней трети вечера никакие метрики не «просели», потому что уфимцы не бросили играть.
|СЮ
|ММг
|Δ
|Corsi for (CF)
|82
|53
|29
|CF, %
|60,74%
|39,26%
|21,48%
|Голы 5 на 5
|3
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|33
|22
|11
|PDO, %
|100%
|100%
|0,00%
|Броски мимо створа
|31
|22
|9
|БВ вообще
|42
|31
|11
|Доля БВ в общем числе бросков
|57,53%
|58,49%
|-0,96%
|БВ за минуту в атаке
|4,63
|3,22
|1,41
|Блокшоты за минуту в защите
|1,66
|2,21
|-0,54
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|7
|2
|5
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|0
|3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ первой тройки
|16
|11
|5
|БВ защитников
|11
|5
|6
|Пробросы 5 на 5
|1
|4
|-3
|ВВбр после пробросов
|2
|3
|-1
|Вход 5 на 5
|34
|25
|9
|Брак при входе 5 на 5
|15
|14
|1
|Эффективные попытки входа, %
|69,39%
|64,10%
|5,29%
|Вброс 5 на 5
|3
|3
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|5
|8
|-3
|Эффективные попытки вброса, %
|37,50%
|27,27%
|10,23%
|Использование входа 5 на 5, %
|85,96%
|78,00%
|7,96%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|49
|34
|15
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|83
|70
|13
|Эффективные смены в атаке, %
|59,04%
|48,57%
|10,46%
|Вход 5 на 5 с БВ
|21
|15
|6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|42,86%
|38,46%
|4,40%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|12,50%
|9,09%
|3,41%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|22
|18
|4
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|16,67%
|17,31%
|-0,64%
Болельщикам «Металлуга» должно быть очень обидно. В сезоне «сталевары» проиграли всего два матча, оба дома и оба Уфе. Следующая встреча принципиальных соперников назначена на 3 января и будет ими ожидаться с особым предвкушением и реваншистскими настроениями.
После трех кряду проигрышей, включавших шестой кряду провал в «Зеленом дерби», болезненные домашние 0:5 от СКА и упущенные на последней секунде овертайма 3:1 в Екатеринбурге, — этот матч стал глотком свежего воздуха.
«Юлаевцы» эмпирическим путем доказали, что на них рано ставить крест. Вместе с тем — рано и хвалить, ибо тяжелейший отрезок «регулярки» в разгаре. Прямо сейчас мы наблюдаем, насколько у «бело-зеленых» получается не пойти на дно и вывести себя из кризиса.