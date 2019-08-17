Первый летний матч без заброшенных шайб

Первая встреча «Салавата Юлаева» с «Трактором» получилась контрастной под стать свитерам гостей. По количеству и остроте моментов, отборе у борта, точности передач, движению и качеству входа в зону атаки через раскат — точно лучший матч лета. При этом забросить хозяева вообще не смогли.

Реализуй «юлаевцы» хоть пару эпизодов — удалось бы выиграть. Вот лишь некоторые возможности забить:

7-я минута, бэкхенд подключившегося Ларсена;

13', шайба не была засчитана (рефери заключили, что она не пересекла красную линию);

14', прострел Солодухина Гиматову почти во вратарскую площадь;

23', Умарк вышел из штрафного бокса и попытался самостоятельно обыграть Демченко;

29', пас Умарка Баранову от лицевого борта;

47-48', две продолжительные "позиционки";

53', Маннинен ворвался в чужую зону с правого борта и предпринял попытку обыгрыша;

8 минут 5 на 4 плюс с шестым полевым вместо вратаря 61 секунда в конце.

С учетом названных плюсов матча можно смело заключить, что нулевая реализация моментов и недостаточно содержательное большинство послужили причинами четвертого поражения этим летом. Это не ново. За шесть матчей «предсезонки» уфимцы забросили 10 шайб и пропустили 11. К вратарям вопросов нет, претензии к форвардам.

Майоров — единственный из игроков основы, кто стабильно отличается (3 шайбы). У Сошникова и Бурмистрова — по одной шайбе и по одному буллиту. У молодого Амирова — 4 гола и победный буллит. Автор половины голевых успехов команды уехал в расположение молодежной сборной России, и вот Уфа не может отличиться. Умарк, Маннинен и Кугрышев никак не помогают атаке.

3, 2, 1, 2, 1 — количество бросков в каждой из попыток забить 5 на 4 и в конце матча соответственно. Грубо говоря, «юлаевцы» тратят по минуте на бросок по воротам. В это время гости совершили 11 выбросов шайбы из своей зоны, и еще дважды игроки башкирского клуба ошиблись сами.

Все еще используется формат 1-3-1, и все еще происходит много переводов шайбы по периметру чужой зоны. Если первая попытка получилась более или менее активной, то остальные — в привычном репертуаре. Тренерский штаб ничего принципиально не изменил и это странно. Видимо, расчет на то, что игроки привыкнут к нагрузкам, улучшится скорость, и вдруг начнет получаться.

А еще «Салават» опять пропустил первым в пятом матче подряд. За исключением игры с «Нефтехимиком» в июле «юлаевцы» за все лето ни разу не вели в счете по ходу игры и, очевидно, ни разу не совершили камбэк.

Фото: «Салават Юлаев»

Что сообщает статистика

Даже не обращаясь к аналитике, видно большое число промахов по воротам, почти половина от всех бросков. Этого слишком много, и это уже второй такой случай на « предсезонке » , с « Нефтехимиком » в Нур-Султане баланс был даже менее 50%.

предсезонке , с Нефтехимиком в Нур-Султане баланс был даже менее 50%. "Юлаевцы" очень хорошо использовали раскат для преодоления средней зоны. Почти 77% успешного входа - это отличный показатель.

По владению шайбой, которое косвенно измеряется через показатель Corsi, «Салават» тоже превзошел подшефных Петериса Скудру.

тоже превзошел подшефных Петериса Скудру. Снова Уфа уступает оппоненту по отношению бросков в створ ко времени в атаке.

СЮ Трактор Разница Corsi 49 30 19 Corsi for, % 62,03% 37,97% 24,05% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 19 14 5 Точность 5 на 5, % 0,00% 7,14% -7,14% PDO, % 92,86% 107,14% -14,29% Броски мимо створа 27 12 15 БВ 28 16 12 Доля БВ 50,91% 57,14% -6,23% БВ за минуту в атаке 1,579 2,038 -0,459 Блокшоты за минуту в защите 0,892 0,451 0,441 БВ после выигранного вбрасывания 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 3 2 Пробросы 3 2 1 Вход в зону 5 на 5 33 20 13 Брак при входе 5 на 5 10 8 2 Успешный вход, % 76,74% 71,43% 5,32% Вброс в зону 5 на 5 12 10 2 Брак при вбросе 5 на 5 26 12 14 Успешный вброс, % 31,58% 45,45% -13,88% Вход+вброс 5 на 5 45 30 15 Вход, % 73,33% 66,67% 6,67% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 48 33 15 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 89 61 28 Смены в атаке, % 53,93% 54,10% -0,17%

Очевидно, все это говорит о недостаточно эффективном использовании шайбы. Проще говоря, контроль есть, а толку от этого мало. Шутка ли — «Трактор» почти на десять минут меньше сыграл в атаке, а забросил на шайбу больше. У башкирской команды четыре большинства, у «черно-белых» — два. Говорить о моментах даже не приходится.

Не перестаю удивляться тому, что клубы КХЛ мало бросают по воротам сразу после выигранных вбрасываний. «Салават» - не исключение. Целых две трети побед на чужой «точке» - это ведь хороший задел на то, чтобы пользоваться возможностью, «Трактор» же не выстраивает «автобус». Маннинен, кстати, выиграл пять последних вбрасываний в чужой зоне.

СЮ Трактор %СЮ Зона атаки 8 4 66,67% Средняя зона 2 8 20,00% Зона защиты 7 4 63,64% 5 на 5 9 12 42,86% В целом 17 16 51,52%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

Наконец, 7 силовых приемов - это явно не то, что ожидаешь от команды, за которую играют одновременно Михаил Пашнин и Григорий Панин. И это даже без учета великанских габаритов Алексея Семенова и Александра Кадейкина и силовых навыков Александра Бурмистрова.

«Трактор» тоже был хорош

Будет нечестно покритиковать уфимцев и совсем ничего не сказать о «Тракторе». Подход «это не ты выиграл, это я проиграл» излишне высокомерен. При том, что гости крайне медленно начали встречу (посмотрите, когда они впервые вообще по воротам бросили), последние минуты каждого из игровых сегментов оставались за ними:

В конце дебютной двадцатиминутки они проявили себя в прессинге, локально перебросали Уфу, Сергей Терещенко провел эффектную "мельницу" против Максима Майорова.

В последние пять минут второго отрезка они забросили, почти сразу же создали еще один момент, снова локально перебросали и качественно пересекали нейтральную зону (4-2 вход и 2-1 вброс против соответствующих значений 3-3 и 0-2 у "Юлаева");

На исходе третьего периода, несмотря на два проброса, не уступили по броскам и выдержали 5 на 6.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 3 5 7 8 10 17 18 19 21 23 26 28 Трактор 0 0 1 4 7 8 8 11 12 13 14 16 Разница БВ 3 5 6 4 3 9 10 8 9 10 12 12 БВ СЮ за отрезок 3 2 2 1 2 7 1 1 2 2 3 2 БВ ТРК за отрезок 0 0 1 3 3 1 0 3 1 1 1 2 Разница БВ за отрезок 3 2 1 -2 -1 6 1 -2 1 1 2 0 Голы СЮ за отрезок Голы ТРК за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ ТРК за отрезок 33,33%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

В прошлом сезоне «Трактор» был абсолютно несмотрибельной командой. При Германе Титове у уральцев не получалось и четверти того, что им некогда привил Анвар Гатиятулин, Алексею Тертышному тоже не удалось сотворить чудо. «Трактору» потребуется время: состав серьезно обновился, новый тренер, новые требования. Но выиграли же.

И действительно сильно сыграли оба голкипера. Василий Демченко напомнил, что он - один из лучших российских вратарей, Иван Федотов тоже не сплоховал. Примечательно, что бывший вратарь системы «Салавата Юлаева» удостоился на «Уфа-Арене» аплодисментов.

Индивидуальные достижения

Было всего два нарушения правил, и оба раза команде Петериса Скудры ничего не дали сделать. Особенно полезен был Эдуард Гиматов, при выбросах провожавший шайбу в чужую зону. Состав на сезон еще не ясен, и он бьется за место в составе как может — у бортов, в углах и в меньшинстве. Пытается и обострять. Шанс закрепиться в «Салавате» есть, и сегодня он немного вырос.

Фото: «Салават Юлаев»

Илья Баранов получил вызов из «Тороса» и сразу был помещен в первое сочетание. 23-летний уроженец Москвы стал чемпионом ВХЛ-2017, а затем два сезона кряду становился лучшим бомбардиром «Тороса». В звене с двумя чемпионами мира не стушевался: по возможности откликался на передачи Умарка, накрывал бесхозную шайбу в чужой зоне, пробовал сам. Играл в большинстве и 6 на 5 в конце игры.

Это хорошо для молодого игрока. Впрочем, маловероятно, что тренерский штаб ставил целью номер один дать опыт резервисту. Уфе нужны голы, нужно забрасывать 5 на 4 и нужна замена Теему Хартикайнену, пока финн не восстановился. Логичнее «на всякий случай» наиграть в первой тройке Майорова, Сошникова, даже Кадейкина или Кугрышева. Они-то в сезоне будут с командой точно.

Положительное впечатление оставил Филипп Ларсен. Датский защитник слабо провел сезон 18/19. По сравнению с тем, что он привык, тренерский штаб очень серьезно ограничил его свободу. Ларсен мало подключался к атаке, мало катался, мало выкатывался в большинстве в глубину чужой зоны. Но Филипп при всех своих минусах при обороне и силовой составляющей — огромный голевой потенциал.

Надо полагать, Николай Цулыгин и коллеги решили задействовать Ларсена более активно. Номер 36 только в стартовой двадцатиминутке создал два хороших момента, он стал самостоятельно пересекать чужую синюю линию. Не просто же так он играет в первой паре.

Правильный жест фанатов

14 августа ушел из жизни один из самых известных болельщиков «Спартака» Алексей «Бахыт», посетивший, в частности, более 160 выездных игр «красно-белых». Столичный клуб почтил память фаната на своих страницах. Уфимские болельщики выразили соболезнования баннером.

Фото: «Салават Юлаев»

Следующий матч: 18 августа, 17:00, «Салават Юлаев» — «Трактор»

Обостряется вопрос о реализации большинства и эффективности использования шайбы. Публика все еще ждет появления в составе Теему Хартикайнена. Стоит дать шанс в воротах Андрею Карееву — в сезоне он будет играть редко, пусть набирается практики хотя бы сейчас.

Снимать первое звено с игры или нет — очень интересный вопрос. С одной стороны, Маннинену и Умарку нужно играть вместе, раз уж из них пытаются (пока безуспешно) слепить первое звено. С другой — это классическая воспитательная мера. Легионеры слишком неприкасаемы в уфимском клубе и в КХЛ в целом, а у них ноль шайб на двоих. Стоит попробовать новое сочетание, не дожидаясь возвращения Харти.

Фото: «Салават Юлаев»

Мало было видно Шакира Мухамадуллина. Молодой защитник юниорской сборной выиграл Кубок Глинки/Грецки — за уфимским юниором будет интересно проследить. В нем уже 185 см роста в 17 лет.

Команде Николая Цулыгина нужна жесткость в отборе и настырность на «пятачке» именно сейчас. На далеком от оптимальных кондиций «Тракторе» легче проводить эксперименты по силовой игре, форчеку и прочей агрессии. Вероятно, сыграет Владимир Жарков, который полезен в обоих названных компонентах.

Хочется увидеть «Салават» в зеленой форме. Бело-синий — это сочетание подходит московскому «Динамо» или, например, «Адмиралу». В КХЛ не очень разнообразная палитра. Незачем уфимскому клубу отказываться от индивидуальности. К тому же этот комплект явно красивее нового дизайнерского чуда.

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