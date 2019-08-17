«Где голы, „Салават“?»: «юлаевцы» проиграли «Трактору» — 0:1
Медиакорсеть обсуждает первый домашний матч уфимцев в межсезонье.
Первый летний матч без заброшенных шайб
Первая встреча «Салавата Юлаева» с «Трактором» получилась контрастной под стать свитерам гостей. По количеству и остроте моментов, отборе у борта, точности передач, движению и качеству входа в зону атаки через раскат — точно лучший матч лета. При этом забросить хозяева вообще не смогли.
Реализуй «юлаевцы» хоть пару эпизодов — удалось бы выиграть. Вот лишь некоторые возможности забить:
- 7-я минута, бэкхенд подключившегося Ларсена;
- 13', шайба не была засчитана (рефери заключили, что она не пересекла красную линию);
- 14', прострел Солодухина Гиматову почти во вратарскую площадь;
- 23', Умарк вышел из штрафного бокса и попытался самостоятельно обыграть Демченко;
- 29', пас Умарка Баранову от лицевого борта;
- 47-48', две продолжительные "позиционки";
- 53', Маннинен ворвался в чужую зону с правого борта и предпринял попытку обыгрыша;
- 8 минут 5 на 4 плюс с шестым полевым вместо вратаря 61 секунда в конце.
@PLarsen36 перехватил и почти исполнил 🏒🔥😡 pic.twitter.com/3URTwlMA1J— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 17, 2019
С учетом названных плюсов матча можно смело заключить, что нулевая реализация моментов и недостаточно содержательное большинство послужили причинами четвертого поражения этим летом. Это не ново. За шесть матчей «предсезонки» уфимцы забросили 10 шайб и пропустили 11. К вратарям вопросов нет, претензии к форвардам.
Майоров — единственный из игроков основы, кто стабильно отличается (3 шайбы). У Сошникова и Бурмистрова — по одной шайбе и по одному буллиту. У молодого Амирова — 4 гола и победный буллит. Автор половины голевых успехов команды уехал в расположение молодежной сборной России, и вот Уфа не может отличиться. Умарк, Маннинен и Кугрышев никак не помогают атаке.
3, 2, 1, 2, 1 — количество бросков в каждой из попыток забить 5 на 4 и в конце матча соответственно. Грубо говоря, «юлаевцы» тратят по минуте на бросок по воротам. В это время гости совершили 11 выбросов шайбы из своей зоны, и еще дважды игроки башкирского клуба ошиблись сами.
Все еще используется формат 1-3-1, и все еще происходит много переводов шайбы по периметру чужой зоны. Если первая попытка получилась более или менее активной, то остальные — в привычном репертуаре. Тренерский штаб ничего принципиально не изменил и это странно. Видимо, расчет на то, что игроки привыкнут к нагрузкам, улучшится скорость, и вдруг начнет получаться.
А еще «Салават» опять пропустил первым в пятом матче подряд. За исключением игры с «Нефтехимиком» в июле «юлаевцы» за все лето ни разу не вели в счете по ходу игры и, очевидно, ни разу не совершили камбэк.
Что сообщает статистика
- Даже не обращаясь к аналитике, видно большое число промахов по воротам, почти половина от всех бросков. Этого слишком много, и это уже второй такой случай на «предсезонке», с «Нефтехимиком» в Нур-Султане баланс был даже менее 50%.
- "Юлаевцы" очень хорошо использовали раскат для преодоления средней зоны. Почти 77% успешного входа - это отличный показатель.
- По владению шайбой, которое косвенно измеряется через показатель Corsi, «Салават» тоже превзошел подшефных Петериса Скудру.
- Снова Уфа уступает оппоненту по отношению бросков в створ ко времени в атаке.
|СЮ
|Трактор
|Разница
|Corsi
|49
|30
|19
|Corsi for, %
|62,03%
|37,97%
|24,05%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|19
|14
|5
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|7,14%
|-7,14%
|PDO, %
|92,86%
|107,14%
|-14,29%
|Броски мимо створа
|27
|12
|15
|БВ
|28
|16
|12
|Доля БВ
|50,91%
|57,14%
|-6,23%
|БВ за минуту в атаке
|1,579
|2,038
|-0,459
|Блокшоты за минуту в защите
|0,892
|0,451
|0,441
|БВ после выигранного вбрасывания
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|3
|2
|Пробросы
|3
|2
|1
|Вход в зону 5 на 5
|33
|20
|13
|Брак при входе 5 на 5
|10
|8
|2
|Успешный вход, %
|76,74%
|71,43%
|5,32%
|Вброс в зону 5 на 5
|12
|10
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|26
|12
|14
|Успешный вброс, %
|31,58%
|45,45%
|-13,88%
|Вход+вброс 5 на 5
|45
|30
|15
|Вход, %
|73,33%
|66,67%
|6,67%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|48
|33
|15
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|89
|61
|28
|Смены в атаке, %
|53,93%
|54,10%
|-0,17%
Очевидно, все это говорит о недостаточно эффективном использовании шайбы. Проще говоря, контроль есть, а толку от этого мало. Шутка ли — «Трактор» почти на десять минут меньше сыграл в атаке, а забросил на шайбу больше. У башкирской команды четыре большинства, у «черно-белых» — два. Говорить о моментах даже не приходится.
Не перестаю удивляться тому, что клубы КХЛ мало бросают по воротам сразу после выигранных вбрасываний. «Салават» - не исключение. Целых две трети побед на чужой «точке» - это ведь хороший задел на то, чтобы пользоваться возможностью, «Трактор» же не выстраивает «автобус». Маннинен, кстати, выиграл пять последних вбрасываний в чужой зоне.
|СЮ
|Трактор
|%СЮ
|Зона атаки
|8
|4
|66,67%
|Средняя зона
|2
|8
|20,00%
|Зона защиты
|7
|4
|63,64%
|5 на 5
|9
|12
|42,86%
|В целом
|17
|16
|51,52%
Наконец, 7 силовых приемов - это явно не то, что ожидаешь от команды, за которую играют одновременно Михаил Пашнин и Григорий Панин. И это даже без учета великанских габаритов Алексея Семенова и Александра Кадейкина и силовых навыков Александра Бурмистрова.
«Трактор» тоже был хорош
Будет нечестно покритиковать уфимцев и совсем ничего не сказать о «Тракторе». Подход «это не ты выиграл, это я проиграл» излишне высокомерен. При том, что гости крайне медленно начали встречу (посмотрите, когда они впервые вообще по воротам бросили), последние минуты каждого из игровых сегментов оставались за ними:
- В конце дебютной двадцатиминутки они проявили себя в прессинге, локально перебросали Уфу, Сергей Терещенко провел эффектную "мельницу" против Максима Майорова.
- В последние пять минут второго отрезка они забросили, почти сразу же создали еще один момент, снова локально перебросали и качественно пересекали нейтральную зону (4-2 вход и 2-1 вброс против соответствующих значений 3-3 и 0-2 у "Юлаева");
- На исходе третьего периода, несмотря на два проброса, не уступили по броскам и выдержали 5 на 6.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|3
|5
|7
|8
|10
|17
|18
|19
|21
|23
|26
|28
|Трактор
|0
|0
|1
|4
|7
|8
|8
|11
|12
|13
|14
|16
|Разница БВ
|3
|5
|6
|4
|3
|9
|10
|8
|9
|10
|12
|12
|БВ СЮ за отрезок
|3
|2
|2
|1
|2
|7
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|БВ ТРК за отрезок
|0
|0
|1
|3
|3
|1
|0
|3
|1
|1
|1
|2
|Разница БВ за отрезок
|3
|2
|1
|-2
|-1
|6
|1
|-2
|1
|1
|2
|0
|Голы СЮ за отрезок
|Голы ТРК за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ ТРК за отрезок
|33,33%
В прошлом сезоне «Трактор» был абсолютно несмотрибельной командой. При Германе Титове у уральцев не получалось и четверти того, что им некогда привил Анвар Гатиятулин, Алексею Тертышному тоже не удалось сотворить чудо. «Трактору» потребуется время: состав серьезно обновился, новый тренер, новые требования. Но выиграли же.
И действительно сильно сыграли оба голкипера. Василий Демченко напомнил, что он - один из лучших российских вратарей, Иван Федотов тоже не сплоховал. Примечательно, что бывший вратарь системы «Салавата Юлаева» удостоился на «Уфа-Арене» аплодисментов.
Индивидуальные достижения
Было всего два нарушения правил, и оба раза команде Петериса Скудры ничего не дали сделать. Особенно полезен был Эдуард Гиматов, при выбросах провожавший шайбу в чужую зону. Состав на сезон еще не ясен, и он бьется за место в составе как может — у бортов, в углах и в меньшинстве. Пытается и обострять. Шанс закрепиться в «Салавате» есть, и сегодня он немного вырос.
Илья Баранов получил вызов из «Тороса» и сразу был помещен в первое сочетание. 23-летний уроженец Москвы стал чемпионом ВХЛ-2017, а затем два сезона кряду становился лучшим бомбардиром «Тороса». В звене с двумя чемпионами мира не стушевался: по возможности откликался на передачи Умарка, накрывал бесхозную шайбу в чужой зоне, пробовал сам. Играл в большинстве и 6 на 5 в конце игры.
Это хорошо для молодого игрока. Впрочем, маловероятно, что тренерский штаб ставил целью номер один дать опыт резервисту. Уфе нужны голы, нужно забрасывать 5 на 4 и нужна замена Теему Хартикайнену, пока финн не восстановился. Логичнее «на всякий случай» наиграть в первой тройке Майорова, Сошникова, даже Кадейкина или Кугрышева. Они-то в сезоне будут с командой точно.
Положительное впечатление оставил Филипп Ларсен. Датский защитник слабо провел сезон 18/19. По сравнению с тем, что он привык, тренерский штаб очень серьезно ограничил его свободу. Ларсен мало подключался к атаке, мало катался, мало выкатывался в большинстве в глубину чужой зоны. Но Филипп при всех своих минусах при обороне и силовой составляющей — огромный голевой потенциал.
Надо полагать, Николай Цулыгин и коллеги решили задействовать Ларсена более активно. Номер 36 только в стартовой двадцатиминутке создал два хороших момента, он стал самостоятельно пересекать чужую синюю линию. Не просто же так он играет в первой паре.
Правильный жест фанатов
14 августа ушел из жизни один из самых известных болельщиков «Спартака» Алексей «Бахыт», посетивший, в частности, более 160 выездных игр «красно-белых». Столичный клуб почтил память фаната на своих страницах. Уфимские болельщики выразили соболезнования баннером.
Следующий матч: 18 августа, 17:00, «Салават Юлаев» — «Трактор»
Обостряется вопрос о реализации большинства и эффективности использования шайбы. Публика все еще ждет появления в составе Теему Хартикайнена. Стоит дать шанс в воротах Андрею Карееву — в сезоне он будет играть редко, пусть набирается практики хотя бы сейчас.
Снимать первое звено с игры или нет — очень интересный вопрос. С одной стороны, Маннинену и Умарку нужно играть вместе, раз уж из них пытаются (пока безуспешно) слепить первое звено. С другой — это классическая воспитательная мера. Легионеры слишком неприкасаемы в уфимском клубе и в КХЛ в целом, а у них ноль шайб на двоих. Стоит попробовать новое сочетание, не дожидаясь возвращения Харти.
Мало было видно Шакира Мухамадуллина. Молодой защитник юниорской сборной выиграл Кубок Глинки/Грецки — за уфимским юниором будет интересно проследить. В нем уже 185 см роста в 17 лет.
Команде Николая Цулыгина нужна жесткость в отборе и настырность на «пятачке» именно сейчас. На далеком от оптимальных кондиций «Тракторе» легче проводить эксперименты по силовой игре, форчеку и прочей агрессии. Вероятно, сыграет Владимир Жарков, который полезен в обоих названных компонентах.
Хочется увидеть «Салават» в зеленой форме. Бело-синий — это сочетание подходит московскому «Динамо» или, например, «Адмиралу». В КХЛ не очень разнообразная палитра. Незачем уфимскому клубу отказываться от индивидуальности. К тому же этот комплект явно красивее нового дизайнерского чуда.
Расписание и результаты межсезонья
- 31 июля. "Салават Юлаев" — "Нефтехимик" 4:2
- 8 августа. "Ак Барс" - "Салават Юлаев" 2:1
- 9 августа. "Салават Юлаев" - "Автомобилист" 2:3
- 10 августа. "Нефтехимик" - "Салават Юлаев" 1:2Б
- 11 августа. "Салават Юлаев" - "Барыс" 1:2Б
- 17 августа. "Салават Юлаев" - "Трактор" 0:1
- 18 августа. "Салават Юлаев" - "Трактор"
- 26 августа. "Салават Юлаев" - "Нефтехимик"
- 27 августа. "Салават Юлаев" - "Автомобилист"
- 28 августа. "Салават Юлаев" - "Нефтехимик"
Бомбардиры «СЮ» в межсезонье
- Амиров 4+0
- Майоров 3+0
- Лисовец 0+3
- Сошников 1+1
- Бурмистров 1+1
- Гареев 0+2
- Кугрышев 0+2
- Сергеев 0+1
- Гиматов 0+1
- Кадейкин 0+1
- Умарк 0+1
- Ларсен 0+1
- Пашнин 0+1