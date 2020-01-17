Трагедия тщетного героизма, или Типичный матч «Салавата Юлаева»
«Юлаевцы» отыгрались в Екатеринбурге с 0:2, но в итоге на ровном месте упустили победу.
«Салават» тяжело начинает, обычно пропуская первым, потом огромными усилиями ближе к концу сравнивает счет усилиями топ-6, но потом все равно допускает ошибку и упускает победу. Что-то знакомое, не так ли?
Постепенно единичные ошибки в отдельных сменах начинают образовывать структуру. У «юлаевцев» накопилось очень много матчей по описанной схеме. Это уже не каскад случайностей, это закономерность и игровая болезнь.
Комплекс стал проявляться еще в октябре–ноябре, однако, тогда все не так сильно ощущалось. А сейчас Уфа на Востоке восьмая, опережая «Адмирал», проведший на матч меньше, на три балла. Удивительное совпадение: именно с «моряками» предстоит провести 4 из оставшихся 14 матчей, по два дома и в гостях. По сути, квалификация за попадание в плей-офф.
Рядом «Куньлунь» (51 игра, 53 очка, 6 место на Востоке) с «Магниткой» (49 игр, 53 очка, 7 место). Да и «Нефтехимик» (47 игр, 46 очков, 10 место) не стоит игнорировать. В конференции началась «Королевская битва»: пять клубов реально претендуют на два места в плей-офф. Три-четыре победы подряд и все перевернется.
Без шуток. Не исключено, что впервые с сезона 04/05 «Салават Юлаев» пропустит матчи плей-офф и «Зеленое дерби» с «Ак Барсом» 25 февраля окажется последним матчем сезона. Это худший возможный итог кампании. Возможно, сосредоточенной игры лидеров хватит для места в топ-8 и не факт, что «выстрелят» конкуренты, но этому еще случится надо.
Естественно, уфимцы оказались на краю бездны не сразу и не просто так. Не претендующий на полноту список причин:
- систематические позиционные ошибки в своей и нейтральной зонах,
- нередкие потери под давлением в чужой и средней зоне, особенно, от топ-6,
- в целом слабая игра в большинстве,
- в целом слабая игра в меньшинстве,
- часто проигрываются вбрасывания,
- ранние пропущенные голы, траты сил на то, чтобы отыграться,
- травмы и дисквалификации,
- отсутствие первого центра,
- зачастую - отсутствие голевой поддержки у лидеров,
- очень высокая нагрузка на лидеров,
- нестабильная игра второго кипера,
- отсутствие глубины скамейки и недоверие тренеров запасным и молодежи даже для разгрузки "основы",
- естественные индивидуальные спады игроков,
- тяжелый и плотный календарь перед Кубком Шпенглера и, не исключено, сама поездка в Давос,
- частые ненужные удаления,
- тактические ошибки,
- в целом весьма прямолинейный и не слишком агрессивный стиль.
Довольно часто «Салават» долго закладывает фундамент побед, потом он рушится, затем впопыхах восстанавливается, чтобы потом моментально развалиться и не собраться. И, конечно, это абсолютно вредная ситуация для всего клуба. По-своему ответственны и тренеры, и игроки, и менеджмент.
Матч в Екатеринбурге полностью вписывается в описанный негативный сценарий и во многом содержит описанные причины. Он не рассказывает ничего принципиально нового. Плавно переходим к встрече с «Автомобилистом».
Болельщики в соцсетях требуют крови главного тренера. Но я не считаю, что Николай Цулыгин — корень всех бед. Конечно, он тоже несет ответственность, как и любой «рулевой» и тактику ставит именно он со своими коллегами. Ее, похоже, оппоненты очень хорошо разбирают, особых хитростей там нет.
Вместе с тем Цулыгин точно не виноват в некоторых индивидуальных ошибках игроков. Вот, к примеру, второй гол уральцев.
- Индивидуальная ошибка: Вячеслав Солодухин совершает потерю на чужой синей линии, игроки в красном выбегают 3 в 2.
- Белоусов качнулся вправо и сказывается вторая индивидуальная ошибка: Евгений Лисовец берет и падает. Между прочим, новичок команды и парень, которому место в составе не гарантировано. Перед этим в зоне уже Ефим Гуркин (уфимец, к слову) и у «Авто» фактически выход 4 в 1.
- Лучше один раз увидеть, что сто раз прочитать:
Разумеется, Павел Дацюк забивает такое с закрытыми глазами.
Или победный гол в матче. Я уверен, что после того, как Уфа сравняла счет, где-то половина зрителей точно сказала «сейчас какая-то фигня произойдет». Через 4 минут и 55 секунд после гола Никиты Сошникова «юлаевцы» пропустили решающий гол, играя 5 на 4 сразу после почти двух минут 5 на 3.
Не надо писать много — это грубая ошибка Линуса Умарка в средней зоне, о чем уже писали. Анатолий Голышев обокрал его при приеме шайбы, а Сакари Маннинен — еще один новичок и центральный — не смог задержать оппонента. Который, кстати, ровно такого же роста, как финн — на сей раз 65-й не уступал в габаритах.
Как так вышло? Почему опять? Как с этим справляться? Хорошие вопросы, на которые не будет ответов от участников событий. Клуб опять не сделал интервью с выезда. Обойдетесь парочкой «сторис» в Инстаграме и кастрированной версией пресс-конференции. А еще ваш комментарий могут удалить.
Что еще по матчу? Стандартный набор — меньшее количество бросков в створ за минуту в нападении и мало реализованных возможностей сыграть в атаке («ловушки» хозяев в средней зоне ослабили вброс). Из относительно нового — мало бросков дошли до ворот.
|СЮ
|Автомобилист
|Corsi for (CF)
|72
|78
|CF, %
|48,00%
|52,00%
|Голы 5 на 5
|1
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|24
|37
|PDO, %
|98,76%
|101,24%
|Броски мимо створа
|43
|19
|БВ вообще
|30
|39
|Доля БВ в общем числе бросков
|41,10%
|67,24%
|БВ за минуту в атаке
|1,37
|2,61
|Блокшоты за минуту в защите
|1,61
|0,46
|БВ после ВВбр 5 на 5
|3
|0
|БВ после входа 5 на 5
|3
|3
|БВ первой тройки
|6
|10
|БВ защитников
|10
|13
|Пробросы 5 на 5
|4
|5
|ВВбр после пробросов
|3
|6
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|33
|28
|Брак при входе 5 на 5
|21
|14
|Успешный вход, %
|61,11%
|66,67%
|Вброс 5 на 5
|5
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|20
|13
|Успешный вброс, %
|20,00%
|31,58%
|Использование входа 5 на 5, %
|68,35%
|68,85%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|46
|44
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|102
|91
|Смены в атаке, %
|45,10%
|48,35%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|11
|16
|Доля входа с БВ
|20,37%
|38,10%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|0
|4
|Доля вброса с БВ
|0,00%
|21,05%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|11
|22
|Доля смен с БВ
|7,43%
|16,30%
Тоже типичный график: ждали, ждали, потом принялись бросать. По картинке легко вспомнить, когда у хозяев пошли удаления.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|0
|2
|4
|4
|5
|9
|9
|14
|22
|28
|28
|30
|Автомобилист
|3
|7
|8
|15
|16
|18
|22
|26
|29
|30
|32
|33
|Δ БВ
|-3
|-5
|-4
|-11
|-11
|-9
|-13
|-12
|-7
|-2
|-4
|-3
|БВ СЮ за отрезок
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|0
|5
|8
|6
|0
|2
|БВ АВТ за отрезок
|3
|4
|1
|7
|1
|2
|4
|4
|3
|1
|2
|1
|Δ БВ за отрезок
|-3
|-2
|1
|-7
|0
|2
|-4
|1
|5
|5
|-2
|1
|Голы СЮ за отрезок
|2
|Голы АВТ за отрезок
|1
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|%БВ АВТ за отрезок
|100,00%
|25,00%
|100,00%
|100,00%
Ложка меда: вбрасывания внезапно удались. Александр Кадейкин в седьмой раз кряду выиграл не менее половины «точек» (8/11). Александр Бурмистров провел на вбрасываниях один из лучших матчей в своей карьере в «регулярках» КХЛ (8/10).
|СЮ
|Автомобилист
|%СЮ
|Зона атаки
|12
|7
|63,16%
|Средняя зона
|7
|5
|58,33%
|Зона защиты
|10
|10
|50,00%
|5 на 5
|24
|21
|53,33%
|В целом
|29
|22
|56,86%
Плюсы все равно не помешает видеть. Например, Петр Хохряков 25 игр не забивал и забил. Никита Сошников тоже отличился впервые за 13 встреч. А сама команда, между прочим, ни разу не удалилась и это достижение, пусть оно и меркнет на тоскливом фоне. Уже второй в сезоне и четвертый в «регулярках» КХЛ такой матч.
Матчи СЮ без удалений в регулярных сезонах КХЛ:
- 30 сентября 2011 «СЮ» — «Сибирь» 3:2Б
- 13 ноября 2017 «Слован» — «СЮ» 3:2
- 20 ноября 2019 «СЮ» — «Куньлунь Ред Стар» 1:0
- 16 января 2020 «Автомобилист» — «СЮ» 4:2
Утешительные призы все равно немного приятны. Наступили темные времена: каждый позитивный всплеск на счету. В такой угрюмый период очень кстати пауза на Неделю звезд КХЛ: и отдых, и новые впечатления. Проследим.
Короткой строкой
«Салават Юлаев» проиграл 7 из 10 последних матчей. Интересно, что по очкам за последние 10 встреч (7) «юлаевцы» обходят на Востоке как раз «Адмирал» (5).
В сезоне 19/20 уфимцы проиграли все семь на данный момент сыгранных матчей против оппонентов по плей-офф 2019: 0:2, 0:1, 1:2Б с «Металлургом»; 0:2 и 2:4 с «Автомобилистом»; 2:5, 1:2Б, 1:4, 1:2 с «Авангардом». 23 февраля заключительный эпизод «уральской классики» в Магнитогорске.
Для уфимца из «Авто», Артема Гареева, гол в пустые ворота — восьмой в сезоне (35 игр, 8+4). Столько же на двоих забросили Александр Бурмистров (45 игр, 3+10) и Владислав Картаев (39 игр, 5+0). У Сакари Маннинена 7+18 в 42 матчах.
Далее:
18 января, 19:30. Мастер-шоу Матча Звезд КХЛ. Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, Матч (с 19:55), сайт КХЛ
19 января, 17:30. Турнир дивизионов КХЛ. Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, сайт КХЛ
21 января, 19:00. «Салават Юлаев» — «Адмирал». Прямые трансляции: КХЛ ТВ HD, БСТ