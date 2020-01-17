Трагедия тщетного героизма, или Типичный матч «Салавата Юлаева»

«Салават» тяжело начинает, обычно пропуская первым, потом огромными усилиями ближе к концу сравнивает счет усилиями топ-6, но потом все равно допускает ошибку и упускает победу. Что-то знакомое, не так ли?

Постепенно единичные ошибки в отдельных сменах начинают образовывать структуру. У «юлаевцев» накопилось очень много матчей по описанной схеме. Это уже не каскад случайностей, это закономерность и игровая болезнь.

Комплекс стал проявляться еще в октябре–ноябре, однако, тогда все не так сильно ощущалось. А сейчас Уфа на Востоке восьмая, опережая «Адмирал», проведший на матч меньше, на три балла. Удивительное совпадение: именно с «моряками» предстоит провести 4 из оставшихся 14 матчей, по два дома и в гостях. По сути, квалификация за попадание в плей-офф.

Рядом «Куньлунь» (51 игра, 53 очка, 6 место на Востоке) с «Магниткой» (49 игр, 53 очка, 7 место). Да и «Нефтехимик» (47 игр, 46 очков, 10 место) не стоит игнорировать. В конференции началась «Королевская битва»: пять клубов реально претендуют на два места в плей-офф. Три-четыре победы подряд и все перевернется.

Без шуток. Не исключено, что впервые с сезона 04/05 «Салават Юлаев» пропустит матчи плей-офф и «Зеленое дерби» с «Ак Барсом» 25 февраля окажется последним матчем сезона. Это худший возможный итог кампании. Возможно, сосредоточенной игры лидеров хватит для места в топ-8 и не факт, что «выстрелят» конкуренты, но этому еще случится надо.

Естественно, уфимцы оказались на краю бездны не сразу и не просто так. Не претендующий на полноту список причин:

систематические позиционные ошибки в своей и нейтральной зонах,

нередкие потери под давлением в чужой и средней зоне, особенно, от топ-6,

в целом слабая игра в большинстве,

в целом слабая игра в меньшинстве,

часто проигрываются вбрасывания,

ранние пропущенные голы, траты сил на то, чтобы отыграться,

травмы и дисквалификации,

отсутствие первого центра,

зачастую - отсутствие голевой поддержки у лидеров,

очень высокая нагрузка на лидеров,

нестабильная игра второго кипера,

отсутствие глубины скамейки и недоверие тренеров запасным и молодежи даже для разгрузки "основы",

естественные индивидуальные спады игроков,

тяжелый и плотный календарь перед Кубком Шпенглера и, не исключено, сама поездка в Давос,

частые ненужные удаления,

тактические ошибки,

в целом весьма прямолинейный и не слишком агрессивный стиль.

Довольно часто «Салават» долго закладывает фундамент побед, потом он рушится, затем впопыхах восстанавливается, чтобы потом моментально развалиться и не собраться. И, конечно, это абсолютно вредная ситуация для всего клуба. По-своему ответственны и тренеры, и игроки, и менеджмент.

Матч в Екатеринбурге полностью вписывается в описанный негативный сценарий и во многом содержит описанные причины. Он не рассказывает ничего принципиально нового. Плавно переходим к встрече с «Автомобилистом».

Болельщики в соцсетях требуют крови главного тренера. Но я не считаю, что Николай Цулыгин — корень всех бед. Конечно, он тоже несет ответственность, как и любой «рулевой» и тактику ставит именно он со своими коллегами. Ее, похоже, оппоненты очень хорошо разбирают, особых хитростей там нет.

Вместе с тем Цулыгин точно не виноват в некоторых индивидуальных ошибках игроков. Вот, к примеру, второй гол уральцев.

Индивидуальная ошибка: Вячеслав Солодухин совершает потерю на чужой синей линии, игроки в красном выбегают 3 в 2.

Белоусов качнулся вправо и сказывается вторая индивидуальная ошибка: Евгений Лисовец берет и падает. Между прочим, новичок команды и парень, которому место в составе не гарантировано. Перед этим в зоне уже Ефим Гуркин (уфимец, к слову) и у «Авто» фактически выход 4 в 1.

Лучше один раз увидеть, что сто раз прочитать:

Фото: КХЛ ТВ

Разумеется, Павел Дацюк забивает такое с закрытыми глазами.

Или победный гол в матче. Я уверен, что после того, как Уфа сравняла счет, где-то половина зрителей точно сказала «сейчас какая-то фигня произойдет». Через 4 минут и 55 секунд после гола Никиты Сошникова «юлаевцы» пропустили решающий гол, играя 5 на 4 сразу после почти двух минут 5 на 3.

Не надо писать много — это грубая ошибка Линуса Умарка в средней зоне, о чем уже писали. Анатолий Голышев обокрал его при приеме шайбы, а Сакари Маннинен — еще один новичок и центральный — не смог задержать оппонента. Который, кстати, ровно такого же роста, как финн — на сей раз 65-й не уступал в габаритах.

Как так вышло? Почему опять? Как с этим справляться? Хорошие вопросы, на которые не будет ответов от участников событий. Клуб опять не сделал интервью с выезда. Обойдетесь парочкой «сторис» в Инстаграме и кастрированной версией пресс-конференции. А еще ваш комментарий могут удалить.

Что еще по матчу? Стандартный набор — меньшее количество бросков в створ за минуту в нападении и мало реализованных возможностей сыграть в атаке («ловушки» хозяев в средней зоне ослабили вброс). Из относительно нового — мало бросков дошли до ворот.

СЮ Автомобилист Corsi for (CF) 72 78 CF, % 48,00% 52,00% Голы 5 на 5 1 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 37 PDO, % 98,76% 101,24% Броски мимо створа 43 19 БВ вообще 30 39 Доля БВ в общем числе бросков 41,10% 67,24% БВ за минуту в атаке 1,37 2,61 Блокшоты за минуту в защите 1,61 0,46 БВ после ВВбр 5 на 5 3 0 БВ после входа 5 на 5 3 3 БВ первой тройки 6 10 БВ защитников 10 13 Пробросы 5 на 5 4 5 ВВбр после пробросов 3 6 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 33 28 Брак при входе 5 на 5 21 14 Успешный вход, % 61,11% 66,67% Вброс 5 на 5 5 6 Брак при вбросе 5 на 5 20 13 Успешный вброс, % 20,00% 31,58% Использование входа 5 на 5, % 68,35% 68,85% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 46 44 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 102 91 Смены в атаке, % 45,10% 48,35% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 11 16 Доля входа с БВ 20,37% 38,10% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 0 4 Доля вброса с БВ 0,00% 21,05% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 11 22 Доля смен с БВ 7,43% 16,30%

Тоже типичный график: ждали, ждали, потом принялись бросать. По картинке легко вспомнить, когда у хозяев пошли удаления.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 0 2 4 4 5 9 9 14 22 28 28 30 Автомобилист 3 7 8 15 16 18 22 26 29 30 32 33 Δ БВ -3 -5 -4 -11 -11 -9 -13 -12 -7 -2 -4 -3 БВ СЮ за отрезок 0 2 2 0 1 4 0 5 8 6 0 2 БВ АВТ за отрезок 3 4 1 7 1 2 4 4 3 1 2 1 Δ БВ за отрезок -3 -2 1 -7 0 2 -4 1 5 5 -2 1 Голы СЮ за отрезок 2 Голы АВТ за отрезок 1 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ АВТ за отрезок 100,00% 25,00% 100,00% 100,00%

Ложка меда: вбрасывания внезапно удались. Александр Кадейкин в седьмой раз кряду выиграл не менее половины «точек» (8/11). Александр Бурмистров провел на вбрасываниях один из лучших матчей в своей карьере в «регулярках» КХЛ (8/10).

СЮ Автомобилист %СЮ Зона атаки 12 7 63,16% Средняя зона 7 5 58,33% Зона защиты 10 10 50,00% 5 на 5 24 21 53,33% В целом 29 22 56,86%

Плюсы все равно не помешает видеть. Например, Петр Хохряков 25 игр не забивал и забил. Никита Сошников тоже отличился впервые за 13 встреч. А сама команда, между прочим, ни разу не удалилась и это достижение, пусть оно и меркнет на тоскливом фоне. Уже второй в сезоне и четвертый в «регулярках» КХЛ такой матч.

Матчи СЮ без удалений в регулярных сезонах КХЛ:

30 сентября 2011 «СЮ» — «Сибирь» 3:2Б

13 ноября 2017 «Слован» — «СЮ» 3:2

20 ноября 2019 «СЮ» — «Куньлунь Ред Стар» 1:0

16 января 2020 «Автомобилист» — «СЮ» 4:2

Утешительные призы все равно немного приятны. Наступили темные времена: каждый позитивный всплеск на счету. В такой угрюмый период очень кстати пауза на Неделю звезд КХЛ: и отдых, и новые впечатления. Проследим.

Короткой строкой

«Салават Юлаев» проиграл 7 из 10 последних матчей. Интересно, что по очкам за последние 10 встреч (7) «юлаевцы» обходят на Востоке как раз «Адмирал» (5).

В сезоне 19/20 уфимцы проиграли все семь на данный момент сыгранных матчей против оппонентов по плей-офф 2019: 0:2, 0:1, 1:2Б с «Металлургом»; 0:2 и 2:4 с «Автомобилистом»; 2:5, 1:2Б, 1:4, 1:2 с «Авангардом». 23 февраля заключительный эпизод «уральской классики» в Магнитогорске.

Для уфимца из «Авто», Артема Гареева, гол в пустые ворота — восьмой в сезоне (35 игр, 8+4). Столько же на двоих забросили Александр Бурмистров (45 игр, 3+10) и Владислав Картаев (39 игр, 5+0). У Сакари Маннинена 7+18 в 42 матчах.

Далее:

18 января, 19:30. Мастер-шоу Матча Звезд КХЛ. Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, Матч (с 19:55), сайт КХЛ

19 января, 17:30. Турнир дивизионов КХЛ. Прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, сайт КХЛ