Ралли в пользу Екатеринбурга: Почему "Салават" проиграл "Автомобилисту"
"Салават Юлаев" проиграл в Екатеринбурге второй матч серии с "Автомобилистом". Медиакорсеть обсуждает причины поражения, отмечает скорость и выбор позиции в качестве важных факторов и предлагает варианты улучшения игры "юлаевцев".
Как и обещал Андрей Мартемьянов, "Автомобилист" стал играть проще - больше бросков со входа в зону (а именно восемь) и бросков в принципе. В этом матче они создали меньше острых моментов, однако, забили два. Первая шайба в большинстве - хороший пример нужной в плей-офф простоты. Замучали Метсолу бросками и добили. В той попытке хозяева четыре раза бросили в створ и дважды мимо. "Юлаевцы", к своей чести, трижды сделали выброс, однако, хоккеисты в красном мгновенно возвращались обратно. Если разобрать первый гол "Авто" чуть детальнее, то станет ясно, что дело не только в чумовой скорости (два периода "юлаевцы" банально не успевали за хозяевами - речь об отборе просто не шла), но и в выборе позиции.
Георгий Белоусов буквально на прямых ногах и по прямой линии неторопливо вкатывается на пятак от самой синей линии, и его никто никак не сдерживает и не бьет. Я несколько раз пересматривал видео - решительно не могу поверить, что в меньшинстве можно так открыто игнорировать человека, которому только травмы и ротация помешали четвертый сезон подряд выбить 25+ очков. В какой школе ниндзя обучали Белоусова? Он прокатывается мимо Петра Хохрякова и Владимира Жаркова, и только на пятаке и после первого броска на него реагирует Захар Арзамасцев.
Дальше "Автомобилист" большую часть времени до конца второго периода продолжал носиться. Подопечные Николая Цулыгина словно вернулись в "регулярку", когда тоже были отрезки пассивной изнурительной обороны. С учетом игры в неполных и неравных составах за последние 11 минут второго периода башкирская команда лишь четыре раза зашла в зону атаки. Соперник - 15 раз.
|СЮ
|Авто
|Разница
|Corsi
|43
|54
|-11
|Corsi for, %
|44,33%
|55,67%
|-11,34%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|18
|27
|-9
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|3,7%
|-3,7%
|PDO, %
|96,3%
|103,71%
|-7,41%
|БВ за минуту в атаке
|2,013
|2,568
|-0,554
|Блокшоты за минуту в защите
|0,877
|0,644
|0,233
|Вход в зону 5 на 5
|17
|34
|-17
|Брак при входе 5 на 5
|7
|4
|3
|Успешный вход, %
|70,83%
|89,47%
|-18,64%
|Вброс в зону 5 на 5
|6
|10
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|6
|3
|Успешный вброс, %
|40%
|62,5%
|-22,5%
|Вход+вброс 5 на 5
|23
|44
|-21
|Вход, %
|73,91%
|77,27%
|-3,36%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора
|28
|51
|-23
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|51
|79
|-28
|Смены в атаке, %
|54,9%
|64,56%
|-9,66%
Приведенная таблица, в частности, первые и последние строчки, численно подтверждают тезис о серьезном владении шайбой уральцев. Тем не менее, отставание могло быть совсем неприличным. Вообще-то, третий период "бело-зеленые" отыграли достаточно сносно. В нем удалось выиграть вбрасывания (еще один небольшой плюс матча), под конец даже удалось перебросать, были не слишком опасные, но все-таки позиционные атаки.
|СЮ
|Авто
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|5
|58,33%
|Средняя зона
|8
|11
|42,11%
|Зона защиты
|8
|9
|47,06%
|5 на 5
|16
|16
|50,00%
|В целом
|23
|25
|47,92%
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|4
|5
|8
|9
|15
|16
|16
|16
|16
|18
|22
|25
|БВ Авто
|5
|11
|13
|17
|18
|22
|23
|26
|33
|38
|40
|41
|Разница БВ
|-1
|-6
|-5
|-8
|-3
|-6
|-7
|-10
|-17
|-20
|-18
|-16
|БВ СЮ за отрезок
|4
|1
|3
|1
|6
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|3
|БВ Авто за отрезок
|5
|6
|2
|4
|1
|4
|1
|3
|7
|5
|2
|1
|Разница БВ за отрезок
|-1
|-5
|1
|-3
|5
|-3
|-1
|-3
|-7
|-3
|2
|2
|Голы СЮ за отрезок
|Голы Авто за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ Авто за отрезок
|16,67%
|25%
Самое важное - в начале третьей двадцатиминутки "Салават Юлаев" сумел выдержать три минуты меньшинства. Конечно, екатеринбуржский читатель на этом месте может поспорить - справедливости ради, хозяева в паре эпизодов слегка спижонили и сильно когти не рвали. Все-таки, факт есть факт - в меньшинстве сыграли в этом эпизоде успешно. Кто знает, может, не будь дурацкого по всем параметрам удаления Григория Панина, удалось бы подтянуться по скорости или поймать соперника на ошибке. Капитан команды сфолил в атаке, получив 5+20 в матче плей-офф при счете 0:2 на выезде - конечно, это очень сильно помешало команде из Башкирии. Григорий и в первом матче фолил. "Автомобилист" в первой же своей попытке большинства показал - шутки с ними плохи.
В целом, хозяева были ощутимо напористее, злее, быстрее. В стартовом сегменте и в отдельных сменах заключительной трети встречи уфимцы обозначали прессинг, однако, хозяева использовали этот компонент более эффективно. Да и эффектно тоже - их второй гол будут вспоминать больше из-за ассиста Голышева в падении, а не из-за того, что перед этим они снова были агрессивнее и надежнее в борьбе. Перевес по силовым приемам "Салавату" абсолютно не помог.
Опять же о выборе позиции - они же не тупо бегали, они знали, где партнер, они видели, есть ли кто-то рядом из "бело-зеленых". Все это - тренерские решения. В прошлый раз я положительно оценил работу тренерского штаба "Салавата Юлаева". Второй раз в серии уже не получается - игроки Уфы действовали плюс-минус в том же духе, несмотря на то, что рулевой соперника на днях прямым текстом говорил, что екатеринбуржцы упростят игру. У "юлаевцев" была возможность забросить 5 на 3, был сольный забег Умарка 1 в 0 (вообще, после счета 2:0 "Салават" стал чаще уходить на индивидуальные действия и все больше играли два первых звена), однако, в "рамке" у хозяев ведь Якуб Коварж - это мало для него. Сейчас в плей-офф сильнее Коваржа, быть может, только Метсола. Не удивляйтесь, если после финала эти двое будут во вратарском топе. Снова имеет смысл повториться - нападающим "бело-зеленых" надо или больше изобретать (вытаскивать кипера из ворот, ловить на противоходе, закрывать обзор при набросе, разыгрывать стандарты с ван-таймерами верхом из левого круга) или, напротив, "копать": добивать с пятака, рассчитывать на отскоки. Сегодня - ни того, ни другого.
Распределение игрового времени и перестройка звеньев - резерв уфимцев. Коллегам, пока не попавшим под цензуру клуба, стоит спросить на ближайшей пресс-конференции про айстайм Максима Майорова. Удивительно: в команде есть человек с хорошим катанием и скоростью, универсальный нападающий, тот, кто может и сам, и с партнером создать локальное численное преимущество при атаке сходу. И сколько он играет? 8 минут и 30 секунд! Игорь Захаркин хорошо раскрывал атакующие качества Майорова, Эркка Вестерлунд сделал из него очень серьезного оборонительного форварда. При Николае Цулыгине он набирает очки, но такое чувство, что это вопреки, а не благодаря тренерам. После травмы Антона Бурдасова было бы логично поместить Майорова в тройку Александра Бурмистрова. Нет, там играет Максим Рыбин, 37-летний медленный силовик.
Еще как вариант - объединять легионерскую тройку только в большинстве. Может, хотя бы так моменты и голы будут от других звеньев. В Кубке Гагарина "Салават" провел уже восемь матчей, забросив 17 шайб. Во-первых, это мало, во-вторых, 11 из 17 забросили Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен. Владимир Ткачев (3 игры без шайб), Дмитрий Кугрышев (3), Александр Кадейкин (5), Владимир Жарков (4), Максим Майоров (6) и Максим Рыбин (5) - по одной. Нет голов у так называемого "атакующего защитника" Филипа Ларсена, по нулям у второго центра команды, Александра Бурмистрова, у Петра Хохрякова, который за "Авангард" в прошлом плей-офф забросил дважды в семи играх против "Салавата", у Вячеслава Солодухина. Сейчас расклад прост - первая тройка не забила, Метсола не совершил чуда, Уфа попыталась обороняться, в итоге проиграла. Слишком сильна зависимость результата от лидеров. В плей-офф лидером должен быть каждый.
Итак, предыдущий план Николая Цулыгина и его коллег уже не работает. Что делать теперь? Во-первых, набраться сил. Уж слишком измотанными выглядели "бело-зеленые" во второй екатеринбургской игре. Очевидно, физика теперь играет куда большую роль, чем прежде. План клуба сберечь лидеров и не отправлять их на последний выезд "регулярки", похоже, постепенно проваливается. Во-вторых, перестроить атаку. Как по звеньям, так и качественно - возможно, стоит делать вброс не к лицевому борту, а под углом или рассчитывать на рикошет от борта. С таким вбросом, как сейчас, делать нечего - "Авто" хорош на подборе. Как уже было сказано - или обхитрить Коваржа, или загрузить. В-третьих, играть в отборе жестче и направленно. 33 хита - вроде много. По результату - отбору особо не помогло. Тогда от них нет большого прока. Как доминировал соперник, так и доминирует.
Велики надежды на легионеров. Игрокам стоит и самостоятельно, не только по тренерской указке, сесть и подумать - что можно разыграть, как еще лучше проникать на пятак, чтобы Умарк мог оттуда сделать пас Кемппайнену на замыкание, например. Возможно, они подберут нетривиальный вариант. В этом ведь тоже сложность - не так много и можно придумать в марте, соперники уже порядочно изучили друг друга, да и сверх уровня первой игры в Екатеринбурге прыгнуть тоже тяжело. Тем не менее, третий период показал, что ресурсы и желание у "юлаевцев" остаются - уже неплохо. Наконец, как Мартемьянов использовал поражение в качестве пищи для ума, так и Цулыгин с другими тренерами может (обязан). За это и любят плей-офф - в рамках даже одной серии возможны самые лихие и непредсказуемые сюжетные повороты.
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💪🏼Одерживаем победу и сравниваем счёт в серии! 🚨Шайбы забросили: 1:0 ⚡Белоусов (Кучерявенко, Литовченко) 2:0⚡Да Коста (Голышев) 🥅Ворота защищали: Якуб Коварж и Юха Метсола Счёт в серии: "Автомобилист" 1 - 1 "Салават Юлаев"
Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)