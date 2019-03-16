Ралли в пользу Екатеринбурга: Почему "Салават" проиграл "Автомобилисту"

Как и обещал Андрей Мартемьянов, "Автомобилист" стал играть проще - больше бросков со входа в зону (а именно восемь) и бросков в принципе. В этом матче они создали меньше острых моментов, однако, забили два. Первая шайба в большинстве - хороший пример нужной в плей-офф простоты. Замучали Метсолу бросками и добили. В той попытке хозяева четыре раза бросили в створ и дважды мимо. "Юлаевцы", к своей чести, трижды сделали выброс, однако, хоккеисты в красном мгновенно возвращались обратно. Если разобрать первый гол "Авто" чуть детальнее, то станет ясно, что дело не только в чумовой скорости (два периода "юлаевцы" банально не успевали за хозяевами - речь об отборе просто не шла), но и в выборе позиции.

Георгий Белоусов буквально на прямых ногах и по прямой линии неторопливо вкатывается на пятак от самой синей линии, и его никто никак не сдерживает и не бьет. Я несколько раз пересматривал видео - решительно не могу поверить, что в меньшинстве можно так открыто игнорировать человека, которому только травмы и ротация помешали четвертый сезон подряд выбить 25+ очков. В какой школе ниндзя обучали Белоусова? Он прокатывается мимо Петра Хохрякова и Владимира Жаркова, и только на пятаке и после первого броска на него реагирует Захар Арзамасцев.

Дальше "Автомобилист" большую часть времени до конца второго периода продолжал носиться. Подопечные Николая Цулыгина словно вернулись в "регулярку", когда тоже были отрезки пассивной изнурительной обороны. С учетом игры в неполных и неравных составах за последние 11 минут второго периода башкирская команда лишь четыре раза зашла в зону атаки. Соперник - 15 раз.

СЮ Авто Разница Corsi 43 54 -11 Corsi for, % 44,33% 55,67% -11,34% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 18 27 -9 Точность 5 на 5, % 0,00% 3,7% -3,7% PDO, % 96,3% 103,71% -7,41% БВ за минуту в атаке 2,013 2,568 -0,554 Блокшоты за минуту в защите 0,877 0,644 0,233 Вход в зону 5 на 5 17 34 -17 Брак при входе 5 на 5 7 4 3 Успешный вход, % 70,83% 89,47% -18,64% Вброс в зону 5 на 5 6 10 -4 Брак при вбросе 5 на 5 9 6 3 Успешный вброс, % 40% 62,5% -22,5% Вход+вброс 5 на 5 23 44 -21 Вход, % 73,91% 77,27% -3,36% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 с учетом отбора 28 51 -23 Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5 51 79 -28 Смены в атаке, % 54,9% 64,56% -9,66%

Приведенная таблица, в частности, первые и последние строчки, численно подтверждают тезис о серьезном владении шайбой уральцев. Тем не менее, отставание могло быть совсем неприличным. Вообще-то, третий период "бело-зеленые" отыграли достаточно сносно. В нем удалось выиграть вбрасывания (еще один небольшой плюс матча), под конец даже удалось перебросать, были не слишком опасные, но все-таки позиционные атаки.

СЮ Авто %СЮ Зона атаки 7 5 58,33% Средняя зона 8 11 42,11% Зона защиты 8 9 47,06% 5 на 5 16 16 50,00% В целом 23 25 47,92%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 4 5 8 9 15 16 16 16 16 18 22 25 БВ Авто 5 11 13 17 18 22 23 26 33 38 40 41 Разница БВ -1 -6 -5 -8 -3 -6 -7 -10 -17 -20 -18 -16 БВ СЮ за отрезок 4 1 3 1 6 1 0 0 0 2 4 3 БВ Авто за отрезок 5 6 2 4 1 4 1 3 7 5 2 1 Разница БВ за отрезок -1 -5 1 -3 5 -3 -1 -3 -7 -3 2 2 Голы СЮ за отрезок Голы Авто за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ Авто за отрезок 16,67% 25%

Самое важное - в начале третьей двадцатиминутки "Салават Юлаев" сумел выдержать три минуты меньшинства. Конечно, екатеринбуржский читатель на этом месте может поспорить - справедливости ради, хозяева в паре эпизодов слегка спижонили и сильно когти не рвали. Все-таки, факт есть факт - в меньшинстве сыграли в этом эпизоде успешно. Кто знает, может, не будь дурацкого по всем параметрам удаления Григория Панина, удалось бы подтянуться по скорости или поймать соперника на ошибке. Капитан команды сфолил в атаке, получив 5+20 в матче плей-офф при счете 0:2 на выезде - конечно, это очень сильно помешало команде из Башкирии. Григорий и в первом матче фолил. "Автомобилист" в первой же своей попытке большинства показал - шутки с ними плохи.

В целом, хозяева были ощутимо напористее, злее, быстрее. В стартовом сегменте и в отдельных сменах заключительной трети встречи уфимцы обозначали прессинг, однако, хозяева использовали этот компонент более эффективно. Да и эффектно тоже - их второй гол будут вспоминать больше из-за ассиста Голышева в падении, а не из-за того, что перед этим они снова были агрессивнее и надежнее в борьбе. Перевес по силовым приемам "Салавату" абсолютно не помог.

Опять же о выборе позиции - они же не тупо бегали, они знали, где партнер, они видели, есть ли кто-то рядом из "бело-зеленых". Все это - тренерские решения. В прошлый раз я положительно оценил работу тренерского штаба "Салавата Юлаева". Второй раз в серии уже не получается - игроки Уфы действовали плюс-минус в том же духе, несмотря на то, что рулевой соперника на днях прямым текстом говорил, что екатеринбуржцы упростят игру. У "юлаевцев" была возможность забросить 5 на 3, был сольный забег Умарка 1 в 0 (вообще, после счета 2:0 "Салават" стал чаще уходить на индивидуальные действия и все больше играли два первых звена), однако, в "рамке" у хозяев ведь Якуб Коварж - это мало для него. Сейчас в плей-офф сильнее Коваржа, быть может, только Метсола. Не удивляйтесь, если после финала эти двое будут во вратарском топе. Снова имеет смысл повториться - нападающим "бело-зеленых" надо или больше изобретать (вытаскивать кипера из ворот, ловить на противоходе, закрывать обзор при набросе, разыгрывать стандарты с ван-таймерами верхом из левого круга) или, напротив, "копать": добивать с пятака, рассчитывать на отскоки. Сегодня - ни того, ни другого.

Распределение игрового времени и перестройка звеньев - резерв уфимцев. Коллегам, пока не попавшим под цензуру клуба, стоит спросить на ближайшей пресс-конференции про айстайм Максима Майорова. Удивительно: в команде есть человек с хорошим катанием и скоростью, универсальный нападающий, тот, кто может и сам, и с партнером создать локальное численное преимущество при атаке сходу. И сколько он играет? 8 минут и 30 секунд! Игорь Захаркин хорошо раскрывал атакующие качества Майорова, Эркка Вестерлунд сделал из него очень серьезного оборонительного форварда. При Николае Цулыгине он набирает очки, но такое чувство, что это вопреки, а не благодаря тренерам. После травмы Антона Бурдасова было бы логично поместить Майорова в тройку Александра Бурмистрова. Нет, там играет Максим Рыбин, 37-летний медленный силовик.

Еще как вариант - объединять легионерскую тройку только в большинстве. Может, хотя бы так моменты и голы будут от других звеньев. В Кубке Гагарина "Салават" провел уже восемь матчей, забросив 17 шайб. Во-первых, это мало, во-вторых, 11 из 17 забросили Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен. Владимир Ткачев (3 игры без шайб), Дмитрий Кугрышев (3), Александр Кадейкин (5), Владимир Жарков (4), Максим Майоров (6) и Максим Рыбин (5) - по одной. Нет голов у так называемого "атакующего защитника" Филипа Ларсена, по нулям у второго центра команды, Александра Бурмистрова, у Петра Хохрякова, который за "Авангард" в прошлом плей-офф забросил дважды в семи играх против "Салавата", у Вячеслава Солодухина. Сейчас расклад прост - первая тройка не забила, Метсола не совершил чуда, Уфа попыталась обороняться, в итоге проиграла. Слишком сильна зависимость результата от лидеров. В плей-офф лидером должен быть каждый.

Фото: "Автомобилист"

Итак, предыдущий план Николая Цулыгина и его коллег уже не работает. Что делать теперь? Во-первых, набраться сил. Уж слишком измотанными выглядели "бело-зеленые" во второй екатеринбургской игре. Очевидно, физика теперь играет куда большую роль, чем прежде. План клуба сберечь лидеров и не отправлять их на последний выезд "регулярки", похоже, постепенно проваливается. Во-вторых, перестроить атаку. Как по звеньям, так и качественно - возможно, стоит делать вброс не к лицевому борту, а под углом или рассчитывать на рикошет от борта. С таким вбросом, как сейчас, делать нечего - "Авто" хорош на подборе. Как уже было сказано - или обхитрить Коваржа, или загрузить. В-третьих, играть в отборе жестче и направленно. 33 хита - вроде много. По результату - отбору особо не помогло. Тогда от них нет большого прока. Как доминировал соперник, так и доминирует.