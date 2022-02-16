Голы молодых и третий период в окопах. «Салават Юлаев» справился с «Автомобилистом»

Несмотря на раннее завершение сезона, «Автомобилист» не стал распускать команду, как, например, «Амур». Клуб из Екатеринбурга продолжил играть для зрителей и посвятил товарищеские встречи против «Салавата Юлаева» борьбе с детским раком — оба матча благотворительные.
В честь этого хоккеисты обеих команд вышли на лед с золотыми ленточками на джерси. Хозяева вышли в ретро-форме. Напомним, что за «Автомобилист» выступают уфимские защитники Алексей Василевский и Ефим Гуркин, а главный тренер — уфимец Николай Заварухин.
Совместно с благотворительным фондом уральцы проведут сбор средств на приобретение прибора для Центра детской онкологии и гематологии. Так, на это отправится вся выручка с продажи билетов. Здорово, что проводятся такие акции и даже матчи вне турнира КХЛ могут приносить пользу обществу.
При всем уважении к «Нефтехимику», «Автомобилисту» и минскому «Динамо» — это не те команды, с которыми уфимский клуб сможет выйти на максимально приближенный к боевому уровень. Содержание встреч с нижнекамцами и уральцами подтверждает скепсис, возникающий при взгляде на турнирное положение.
Мало что можно отработать, когда оппонент сильно уступает в классе, не собран, да еще и больше месяца не играл. Можно вспомнить взаимопонимание с партнерами, вернуть физическую форму, отточить базовые элементы игры. Судя по статистике вбрасываний — это точно нуждается в шлифовке.
Не сказать, что супер-легко и все в одну калитку. Речь о том, что этого может не хватить. Цель февральских товарищеских матчей — хоть как-то компенсировать фактически отмененную КХЛ «регулярку» во имя сборной, которая не участвует в турнире всех сильнейших.
Третий период — отдельный разговор. В первых двух «Автомобилист» был максимально безвредным и грустным. Можно выделить только Георгия Белоусова, который в первой попытке большинства сотряс крестовину ворот Юхи Метсолы, в третьей — угодил в штангу.
За сорок минут матча Юха мог замерзнуть и простудиться. Кроме указанных моментов — минимум угроз, за три попытки игры 5 на 4 всего один бросок в створ (столько же у Уфы в контратаке). Впрочем, нельзя много требовать от команды, которая не играла с 13 января.
В итоге отработать действия в меньшинстве — и в принципе в защите — в более или менее тяжелых условиях вышло только в заключительной двадцатиминутке. Только там было нечто, напоминающее уровень регулярного сезона КХЛ.
Похожее можно сказать о розыгрыше большинства. Без Александра Кадейкина и финской тройки игры 5 на 4 у «Салавата» практически нет. Пусть выборка и мала. В Екатеринбурге была лишь одна попытка.
Первую спецбригаду составили почти те же, кто и 10 февраля: Ларсен, Алалыкин, Кулемин, Тихонов и Шмелев. Вторая тоже изменилась мало: Хафизуллин, Антипин, Санников, Хохряков, Пименов. У первого состава по броску в створ и мимо, у второго — ничего.
Отсутствие голов в большинстве можно объяснять недостатком практики. Хотя больше верится, что этот компонент держится скорее на лидерах, чем на схеме розыгрыша. Манера стандартная, но видение поля и «химия» между мастеровитыми партнерами рождают нетривиальные ходы.
Досадно, что уфимский клуб не заявился к «Ак Барсу» на их «Турнир на паузе», где так же участвуют «Локомотив», «Северсталь» и «Нефтехимик». Два топ-клуба, команда-открытие и все тот же «Нефтехимик». Даже товарищеское «Зеленое дерби» вызвало бы огненный настрой и ажиотаж среди публики.
Даже если бы пресс-служба организовала журналистам общение с главным тренером Томи Ламсой, наставник наверняка повторил бы свой тезис: нет, нас не запирали в своей зоне, мы действовали согласно своему плану.
И снова мы бы подвергли сомнению:
а) действительно ли это план,
б) если план, то насколько приемлемый, когда до плей-офф две недели.
В последней трети основного времени уфимцы не выиграли ни одного вбрасывания в своей зоне и лишь одно в меньшинстве: 0-5 и 1-3 соответственно. В атаке 2-3. Этот сегмент матча в принципе «на точке» не удался: общие 5-14.
Статистика входов в зону с контролем косвенно свидетельствует и о владении инициативой: 3-2 против 5-9. И самое простое — 5-18 броски в створ. В предыдущие сорок минут «бело-зеленые» были на голову выше практически по всем показателям.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|53
|54
|-1
|CF, %
|49,53%
|50,47%
|-0,93%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|29
|-8
|PDO, %
|106,08%
|93,92%
|12,15%
|Броски мимо створа
|19
|21
|-2
|БВ вообще
|22
|32
|-10
|Доля БВ в общем числе бросков
|53,66%
|60,38%
|-6,72%
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|0
|3
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|Пробросы 5 на 5
|1
|1
|0
|ВВбр после пробросов
|0
|2
|-2
|Вход 5 на 5
|26
|13
|13
|Брак при входе 5 на 5
|13
|19
|-6
|Эффективные попытки входа, %
|66,67%
|40,63%
|26,04%
|Вброс 5 на 5
|4
|3
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|8
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|36,36%
|27,27%
|9,09%
|Использование входа 5 на 5, %
|78,00%
|74,42%
|3,58%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|36
|18
|18
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|69
|49
|20
|Эффективные смены в атаке, %
|52,17%
|36,73%
|15,44%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|9
|4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|28,13%
|5,21%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|3
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|9,09%
|1,00%
|8,09%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|14
|2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,24%
|20,90%
|-5,66%
То есть, при ничего не гарантирующем счете 0:2 и скользком 1:2 не удавалось достичь контроля шайбы фундаментальным путем, не было достаточной инициативы, чтобы закрепить преимущество.
На 53-й минуте Екатеринбург впервые действительно доминировал, «заперев» гостей в зоне. В копилку к штангам Белоусов добавил обостряющий пас на центральный «пятак». Данил Романцев сделал похожую передачу Патрису Кормье.
Который вскоре действительно забросил: после вброса Романцев выиграл забег у Павла Коледова и нашел канадца пасом. Прием был тяжелым, однако номер 28 разобрался в эпизоде.
Окей, в этом эпизоде Сергей Зборовский не сумел реализовать «железный» момент. Но ведь у соперников в плей-офф не будет месячного перерыва без хоккея.
Наконец, здесь Метсола вообще был бы бессилен — решающий сэйв матча совершил (не исключено, что случайно, он был спиной к сопернику) защитник Михаил Науменков.
Если уфимцы осознанно перешли на игру вторым номером и это действительно часть плана на плей-офф — риск громаден. Даже «Сибирь» в первом раунде не пощадит. Если это случилось больше из-за усердия оппонента — это не так страшно в рамках товарищеских игр.
Победителей не судят лишь те, кто не хочет развиваться и доволен тем, что есть. Это противоречит спортивному принципу. «СЮ» может больше, чем «сушить» концовку и терпеть.
Последний гол Алексей Пустозеров оформил 16 сентября. Он старательный игрок, хорошо разговаривает с прессой, ему не отказать в скорости, но он не «технарь», часто его звено никак не может закрепиться в чужой зоне, а молодым на уровне КХЛ тяжело ловить соперника на контратаках и лихо забивать сходу.
Номер 92 наконец «расчехлился». Матч товарищеский, но поможет 21-летнему уроженцу Чебаркули вспомнить, что такое забить гол и добавит уверенности в своих силах. Всегда приятно, когда уверенность подкрепляется эмпирическими данными.
Примечательно, что шайба предельно самостоятельная — скептику здесь не указать на партнеров и членство в первом звене. Нет, Пустозеров совершил подбор в зоне обороны, захватил правый фланг и с кистей обыграл Юхана Матссона.
Против «Нефтехимика» тренеры выставили в качестве «лимитчика» (молодого игрока, который по регламенту КХЛ должен быть в заявке) Александра Комарова и рослый защитник в целом заслужил положительную оценку.
После матча Ламса сказал, что штаб заранее прикидывает, кто будет в роли «лимитчика» в следующем сезоне. Это должен быть игрок 2003 года рождения. Комаров остался в составе против «Авто», но был подвинут вернувшимся Филипом Ларсеном в четвертую пару.
На сей раз задействовали еще одного 18-летнего. Знакомьтесь — Игорь Карпов, один из лидеров «Толпара» по очкам за матч в среднем (13+12 в 32 играх) и автор дубля в эпичном камбэке «юлаевской молодежки» против «Локо-76» с 0:3. И он забросил шайбу, оказавшуюся победной.
Конечно, хвалить рано — Игорь нарушил правила в том же периоде (не поспел за соперником на линии и вынужденно сделал подножку), да и сам гол во многом сотворил Глеб Кузьмин (тоже некогда лидер «Толпара»). В остальном запомнился только попыткой форчека в первой смене.
Плюс любых товарищеских матчей и турниров — возможность посмотреть на подрастающую смену. Будет здорово, если на матч с минским «Динамо» повезут Павла Дергунова — лучшего бомбардира «Толпара» (19+31 в 49 играх) и тоже форварда 2003 года рождения.
10 февраля. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:0
15 февраля. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 1:2
17 февраля, 13:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». KHL, KHL Prime
22 февраля. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»