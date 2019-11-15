ЦСКА не в своей тарелке. «СЮ» правильно сыграл перед чужими и своими воротами

Маннинен снова вредит «Салавату», легионеры — бледная тень самих себя

Когда Линус Умарк ударил соперника в чужой зоне, таймер отсчитал 27 секунд со старта встречи — шведский нападающий начал гостевой матч против чемпиона с удаления. После выхода на волю не прошло и трех минут, как легионер задержал клюшкой Алексея Марченко.

ЦСКА не использовал удаления «Салавата», но однозначно сбил темп матча в свою пользу. Хозяева еще 47 секунд после окончания первой попытки оказывали давление в зоне уфимцев, а после второго штрафа «красно-синие» задержались еще на 29 секунд и оба «пост-удаления» сопровождались бросками.

Позднее 67-й сумел компенсировать свои ошибки. Именно его контроль шайбы позволил оказаться на ударной позиции и создать момент для добивания Филипа Ларсена (позже оказалось, что это было вовсе не ситуационное решение — «СЮ» целенаправленно давил на пятак). Так Уфа открыла счет.

ЦСКА понадобилось 25 секунд на то, чтобы вывести на табло еще одну единицу. Сакари Маннинен допустил грубую ошибку при выходе из зоны защиты: финн, пытаясь сделать диагональный пас, бросил Андрею Светлакову в ноги и не сумел позднее навязать борьбу. «Армейцы» поймали гостей на противоходе и создали локальное численное преимущество с известным окончанием. Светлаков — парень из четвертого звена, он не забивал 23 игры, а минувшим вечером сделал дубль.

10` Получился у нас быстрый ответ! Слепышев - Толчинский - Светлаков разыграли и Андрей в касание с пятака - 1:1 pic.twitter.com/mpUuX4ixLN — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 14, 2019

Юха Метсола — единственный иностранец в команде, который действительно в порядке. Все уже забыли, что у Умарка и Хартикайнена, вообще-то, убойная связка. Их не узнать. Перевод к ним Александра Бурмистрова пока предсказуемо не воскресил топ-линию — у центрального опять нет очков вместе с двумя лучшими крайними команды и второй раз за три встречи он даже не бросил.

Первая тройка «юлаевцев» нанесла всего три броска по воротам — оказывается, бывает и такое.

СЮ ЦСКА Corsi 45 56 Corsi for, % 44,55% 55,45% Голы 5 на 5 4 2 Броски в створ 5 на 5 16 22 Точность 5 на 5, % 25,00% 9,09% PDO, % 115,91% 84,09% Броски мимо створа (БМ) 24 27 Броски в створ (БВ) 23 28 Доля БВ в общем числе бросков 48,94% 50,91% БВ за минуту в атаке 2,40 1,84 Блокшоты за минуту в защите 0,72 1,36 БВ после ВВбр 5 на 5 0 4 БВ со входа 5 на 5 0 2 БВ первой тройки 3 2 БВ защитников 5 5 Пробросы 5 на 5 5 2 ВВбр после пробросов 3 4 Вход через раскат 5 на 5 28 32 Брак при раскате 5 на 5 25 24 Успешный раскат, % 52,83% 57,14% Вброс 5 на 5 3 8 Брак при вбросе 5 на 5 13 17 Успешный вброс, % 18,75% 32,00% Раскат+вброс 5 на 5 31 40 Использование раската 5 на 5, % 90,32% 80,00% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 46 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 78 103 Смены в атаке, % 42,31% 44,66%

Изредка стреляет Ларсен, однако, в его игре нет стабильности. О Маннинене говорить уже надоедает: на моей памяти еще ни один нападающий-легионер «Салавата» в КХЛ так систематически не подставлял команду. Формально Сакари забил (аж во второй раз за почти половину «регулярки»), но он даже не экранировал Илью Сорокина, ему банально повезло, а бросал Павел Коледов.

По крайней мере, два топ-центра помогли команде на вбрасываниях (Бурмистров — 5/9, Маннинен — 11/22), хотя в целом «точка» осталась за ЦСКА.

СЮ ЦСКА %СЮ Зона атаки 7 8 46,67% Средняя зона 9 13 40,91% Зона защиты 12 10 54,55% 5 на 5 24 25 48,98% В целом 28 31 47,46%

Победа имени третьей и четвертой пятерки

Продолжим предыдущий пункт сразу тремя сообщениями: 1) первое вбрасывание в атаке случилось на последней минуте первого периода, 2) его заработал Эдуард Гиматов, бросивший после подбора, 3) «Салават» бы победил даже без голов Ларсена и Маннинена.

Я уверен, это то, о чем мечтает каждый тренер — если у тебя замолкло топ-6, то на сцену выходят ребята из третьего и четвертого сочетания. К этой минуте «бело-зеленым» есть кем забивать, если захандрили Линус и компания.

Михаил Пашнин точно был самым заведенным на льду. Насыщенный вечер — успевал везде, сшиб Линдена Вея на своей синей линии, ругался на арбитров, отдал на трибуны клюшку Антона Слепышева плюс дал интервью во второй паузе. +3 за игру у человека.

Красивая история — защитник-домосед, попавший в прошлой команде в запас, приехал в гости, нахально пробежал по флангу, пробросил себе шайбу, бросил из-под защитника, забил победный гол и снес голкипера с ног.

ПАШ-НИН! Передаёт привет своей бывшей команде 🔥👊 Выходим вперёд 😎 pic.twitter.com/l3BNdjRZn2 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) November 14, 2019

На данный момент у тренерского штаба Николая Цулыгина три больших успеха:

"Салават" стал очень хорошо отводить игру к бортам и выводить шайбу из своей зоны,

в гостевых играх команда весьма быстро переходит из обороны в атаку, так как под короткий пас всегда есть кому открыться,

перевод Дмитрия Кугрышева в третье звено к Александру Кадейкину и Владимиру Жаркову.

Последнее решение было принято перед выездным матчем против «Торпедо» и оно оказалось более успешным, чем замена Маннинена в ведущей тройке. С тех пор 18-й номер набирал очки в 8 из 12 игр и за этот отрезок у него 5+7 - Кугрышеву дают хорошие пасы и он прилично завершает. Он набирает очки уже шесть подряд встреч (3+6) и, что более важно, существенно помогает команде.

Фото: ЦСКА

Михаил Пашнин (третий гол) представлял третью пару защиты, Кугрышев (пятый) — из третьей тройки. Не менее важной и фактически переломной стала четвертая шайба, позволившая Максиму Майорову завершить 13-матчевую безголевую засуху. При этом Майоров имел еще два острых момента и в целом выжал максимум из своих относительно скромных 13 минут и 6 секунд на площадке. Борьба за место в составе должна стать чуть проще.

Это неправильный ЦСКА

В последние четыре года первая ассоциация от просмотра игр с участием «красно-синих» была такой: «Лед словно под углом, никто не может бегать так быстро от своих до чужих ворот». Впервые она не возникла. ЦСКА не разрывает передачами, не выносит силовыми, не может перебегать и не изобретает. Такой ЦСКА ненамного круче октябрьской версии «Северстали» и уфимцы очень вовремя сыграли против западного гранда.

В начале матча еще было что-то напоминающее могучую команду Игоря Никитина, установившую, возможно, вечный рекорд по победам за одну «регулярку» (в сезоне 18/19 они выиграли 53 из 62 матчей): четкий пас, надежный подбор, акцент на пятак. И под оказываемым давлением уфимцы еще как проседали: позицию теряли, борьбу проигрывали. ЦСКА даже шел в индивидуальную обводку.

Однако, постепенно это сдуло, как листья с одуванчика. После того, как установился счет 2:3, хозяева практически ничего не придумали впереди, ни момента. Чемпион не развалился, однако, и не собрался. Помните, как в сезоне 17/18 в Уфе отыгрался «Барыс»? Та команда жаждала победы, а ЦСКА словно не сильно и хотел, мол, как-нибудь потом решим проблемы. Кирилл Капризов и Линден Вей не бросали по воротам, у команды не было лидера.

«Салават» сумел захватить инициативу.

40` Сорокин тащит! ААААА! Перерыв у нас. pic.twitter.com/bjbofYMS8D — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 14, 2019

Впервые после Зеленого дерби «юлаевцы» активировали форчекинг на высоком уровне и очень внимательно опекали соперников 1 в 1 в чужой зоне. Был прессинг от каждого сочетания, а не только от Никиты Сошникова и четвертого звена. Постепенно стало больше выигранной борьбы и ЦСКА не давали выбраться ближе к воротам.

Зато удавалось самим. Шайбы Ларсена и Майорова были с пятака, голы Пашнина и Маннинена тоже вышли весьма простыми. В этом и прелесть победы над ЦСКА — не пришлось вытаскивать из себя душу, не пришлось делать невозможное. В играх против чемпионов вполне можно пожертвовать изяществом ради надежных двух очков.

Уступаем @hcsalavat. И это третье поражение подряд. Будем исправляться! ВЕРИМ В КОМАНДУ! 🔴🔵 pic.twitter.com/p0GoTJ9AY6 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 14, 2019