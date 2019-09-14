«Салават Юлаев» одолел «Амур», Сошников забросил вторую победную шайбу в сезоне

«Салават» не может без приключений

Этот матч получился очень разным. Выделим такие этапы: до счета 1:1, от 1:1 до 3:2 и остаток матча после шайбы Никиты Сошникова. В первом отрезке однозначно доминировали «юлаевцы», потом «Амур» перестроился и смотрелся более предпочтительно, наконец, «юлаевец» под номером 90 все же сорвал все планы гостей, и уфимцы сумели выдержать концовку.

Это победный результат, однако явно не то содержание игры, на которое рассчитывали 5813 гостей «Уфа-Арены». Черная форма «Салавата» похожа на пиратскую джерси, заказанную из Китая, и солидную часть игры тоже казалось, что на льду происходит явно не то, на что способна команда.

«СЮ» ведь почти не изменился относительно игры с «Автомобилистом», разве что стал немного быстрее, и слегка обновился состав. Но «Амур» - это другая команда. У них нет такой скорости и давления, как у Екатеринбурга, нет таких мастеров, но они тоже умеют прессинговать, блокировать броски (17 за матч), и вратарь тоже сыграл здорово.

Вспомните последние секунды встречи, когда «тигры» заменили вратаря Евгения Аликина на шестого полевого. Юха Метсола ведь не сумел поймать последнюю шайбу, это Захар Арзамасцев вынес ее, летящую в ворота, и даже сломал клюшку в процессе. Это зрелищно, однако до этого можно было бы не доводить. «Отскочили»? Грубо говоря, да.

За счет чего «Амур» так осложнил «юлаевцам» игру?

«Юлаевцы» были полностью переиграны на вбрасываниях в своей зоне. Ничья в зоне атаки и ничья в третьем периоде = это наилучший результат Уфы в матче. Очевидно, вбрасывание прямым образом влияет на контроль шайбы и владение инициативой.

СЮ Амур %СЮ Зона атаки 12 12 50,00% Средняя зона 6 6 50,00% Зона защиты 7 14 33,33% В целом 25 32 43,86%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

С 13-й по 28-ю минуты центры «СЮ» не выиграли вообще ни одной «точки» и это был непростой отрезок. Владислав Картаев стал единственным с приемлемым балансом (6/9). Александр Бурмистров (7/18) третий матч кряду проигрывает больше половины вбрасываний — а ведь это второй центр, еще он дважды удалился.

После 40-й минуты «Амур» перебросал «Салават». До матча в подобный расклад вообще не верилось. Но факт есть факт: Хабаровск оказался настойчивее и активнее и поэтому дважды сравнял счет.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 3 10 11 13 14 17 19 20 21 24 26 27 Амур 3 5 7 9 9 15 18 20 23 27 27 33 Разница БВ 0 5 4 4 5 2 1 0 -2 -3 -1 -6 БВ СЮ за отрезок 3 7 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 БВ Амура за отрезок 3 2 2 2 0 6 3 2 3 4 0 6 Разница БВ за отрезок 0 5 -1 0 1 -3 -1 -1 -2 -1 2 -5 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 Голы Амура за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок 100% 50% 50% %БВ Амура за отрезок 50% 16,67%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

При этом были грамотные броски, а не банальные набросы. Хабаровчане делал упор на передачи в центр зоны, куда подключался крайний нападающий, а в большинстве они намеренно выдавали шайбу накатывающемуся на дальнюю штангу. Они знали, что делать.

Не в первый раз в сезоне уфимцы допускают оплошности при передачах назад во время игры в большинстве. Буквально в прошлом же матче такая потеря обернулась фолом Линуса Умарка и превращением 5 на 4 в 4 на 4, а с «Амуром» вообще пропустили гол: начудил Филипп Ларсен. Сам Умарк умудрился поймать две минуты за симуляцию.

Большинство медленное и тривиальное. Даже Павел Коледов согласен с тем, что команда мало бросает и делает много передач. И он прав, на 9:29 в большинстве пришлось 8 бросков в створ. Сейчас «Салават» в КХЛ пятый с конца по игре в большинстве со скромными 12% реализации. Меньшинство тоже не блещет — 73,7% нейтрализации и тоже пятое с конца место.

Фото: «Салават Юлаев»

Последнее и самое интересное — как перестроился «Амур» по ходу встречи. «Тигры» начали блекло, возможно, сказывался перелет из Хабаровска. Но потом их было не узнать. 5 раз за матч они сумели развернуть атаки за счет прессинга и перехватов. Они реализовали 5 на 3. Они успешно выводили Антона Лазарева на бросок. У них был хороший отбор на своей синей. Их защитники вполне активно бросали. Уфимцам было трудно.

Главное — они очень чисто проходили среднюю зону, особенно, во втором периоде (8 успешных попыток из 8 при раскате, и 2 из 3 при вбросе). «Амур» провел в зоне атаки на целых 9 минут и 8 секунд меньше, но за минуту бросал чаще и забросил всего на один гол меньше. Они проиграли в шестой раз кряду, но Хабаровску не может быть за них стыдно.

СЮ Амур Разница Corsi 59 49 10 Corsi for, % 54,63% 45,37% 9,26% Голы 5 на 5 3 0 3 Броски в створ 5 на 5 19 23 -4 Точность 5 на 5, % 15,79% 0,00% 15,79% PDO, % 115,79% 84,21% 31,58% Броски мимо створа (БМ) 30 21 9 Броски в створ (БВ) 27 33 -6 Доля БВ в общем числе бросков 47,37% 61,11% -13,74% БВ за минуту в атаке 1,259 2,679 -1,421 Блокшоты за минуту в защите 0,812 0,793 0,019 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 0 2 -2 БВ со входа в зону 5 на 5 3 5 -2 БВ защитников 7 8 -1 Пробросы 2 5 -3 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 32 24 8 Брак при раскате 5 на 5 16 4 12 Успешный раскат, % 66,67% 85,71% -19,05% Вброс в зону 5 на 5 4 4 0 Брак при вбросе 5 на 5 2 7 -5 Успешный вброс, % 66,67% 36,36% 30,30% Раскат+вброс 5 на 5 36 28 8 Доля использования раската 5 на 5, % 88,89% 85,71% 3,17% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 42 37 5 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 75 62 13 Использованные смены в атаке, % 56,00% 59,68% -3,68%

Как уфимцы все же победили

«Юлаевцы» были гораздо лучше в отборе по всей площадке. Складывалось ощущение, что даже материал клюшек у хозяев более жесткий, по ходу игры подопечные Николая Цулыгина выигрывали единоборства, наверное, в 6-7 случаях из 10. Для этого тоже требуется мастерство. Без хорошего отбора не удавалось бы так часто навещать чужую зону и вынуждать нарушать правила.

Юха Метсола - первоклассный голкипер. Его можно заранее вносить в списки лучших игроков каждого матча с участием команды из столицы Башкирии. У вратаря, впрочем, было не так много действительно сложной работы.

Удался стартовый натиск. Есть гипотеза, вполне имеющая право на существование: с дальневосточными командами, проводящими первую игру выезда в твоем городе, надо включать скорости и напор с самого начала. Умарк и Хартикайнен разыграли эффективную и эффектную комбинацию с подставлением под наброс как раз в одной из первых позиционных атак (позже их было меньше).

Два неожиданных для «Амура» гола. Илья Баранов — малоизученная фигура для всех соперников. Он сумел ловко обвести Ондржея Витасека (для защитника день вообще не сложился, он еще дважды удалился и будет упомянут в следующем абзаце) и бросить с неудобной руки. В этом голе полностью виноват «тигр» под номером 43. Баранов грамотно воспользовался ошибкой.

Фото: «Салават Юлаев»

Никита Сошников просто спас «Салават» от овертайма или даже поражения. Непонятно, как пара Витасек-Йордан (легионеры!) забыла о его существовании спустя секунды после борьбы за воротами, но это не проблемы форварда. Сошников просто выкатился на «пятак» и добил после наброса Павла Коледова.

Уфимцы не просто выдержали финальный штурм «Амура» в последние минуты три, но и контратаковали и мешали гостям проникнуть в свою зону, а Захар Арзамасцев точно совершил ярчайшее спасение сентября для «юлаевцев». Это, однако, нездоровая ситуация - что «Салават» должен вытерпеть концовку игры с «Амуром», сейчас не 2017-й, когда «тигров» тренировал Андрей Мартемьянов.

Наконец, и это ключевое — класс игроков. Умарк может накрутить два круга по чужой зоне, а Максим Капитуров — нет. Хартикайнена сбивают с ног раз в полгода, а Антона Лазарева — раз в матч. У «Салавата» три чемпиона мира, а у Хабаровска ни одного. Естественно, «СЮ» был фаворитом даже без учета домашней площадки.

И при этом «юлаевцы» могут играть гораздо лучше. Однако никак не исключаются индивидуальные ошибки, все еще почти бесполезно большинство, через раз ладится игра центральных и опять кому-то надо включать режим героя, чтобы добывать два очка в игре с последней командой лиги. На длинной дистанции уфимцы опять рискуют стать «веселой» и нестабильной командой со всеми вытекающими плюсами и минусами.