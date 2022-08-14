«Салават Юлаев» выиграл все три матча предсезонного Кубка Республики Башкортостан и в 11-й раз стал триумфатором домашнего турнира, проводившегося в 22-й раз. Между прочим, Кубок Республики — второй старейший летний кубок, старше только Мемориал Ромазана в Магнитогорске (состоялся в 31-й раз).
Ранее уфимцы достигали успеха в 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, 2020 годах. Впервые розыгрыш состоялся в 1999 году, но тогда это был турнир на призы хоккейного клуба. С 2001 по 2011 годы соревнование называлось «Кубок Президента Республики Башкортостан».
Любопытно, что впервые состав соперников был исключительно западным: «Динамо», «Локомотив», «Северсталь». Так же три оппонента с Запада было в 2014-м, но тогда пятым участником был магнитогорский «Металлург».
Клуб снова изготовил на «предсезонку» особый комплект формы. На сей раз это ретро-джерси по образцу 1975 года. Как и свитеры того сезона, они выполнены в красно-черно-серых цветах со стилизованным профилем памятника Салавата Юлаеву.
Так же у турнира впервые появился титульный спонсор. Далеко не все болельщики в восторге от крупного лого букмекерской конторы в центре площадке и на форме хоккеистов. Это недовольство понятно. Но даже если бы «Салават» был так же богат, как лет десять назад, никто бы не отказался от выгодной сделки.
Летом никто не ставит цели победить кровь из носу. Тренеры не скрывают и часто подчеркивают, что результат на втором плане. Важнее вывести хоккеистов на оптимальную форму и создать работающие сочетания.
Плюс в августе никто не умеет играть в хоккей. Это время, когда даже мастера делают нелепые передачи, партнеры по паре защиты могут столкнуться друг с другом, а форварды промахиваются из идеальных позиций. Это касается любой команды.
Поэтому все описанное в мы рассматриваем больше с точки зрения отдельных компонентов игры. Победы это бонус. Ключевое — появляются контуры обновленного «Юлаева» и появляются они на практически той же тактической основе.
Виктор Козлов на тренировке в конце июля говорил, что сохраняет подход Томи Ламсы и не слукавил. С поправкой на возможности обновленной конфигурации ростера, это принципиально та же модель игры с чуть большей вариацией порядка выхода звеньев.
«Салават» по-прежнему чаще входит в атаку с контролем и не любит вброс, команда все еще мало прессингует, но строга у своей синей и старается быстро развивать контратаки всей пятеркой, а розыгрыш большинства остается схематичным набросом и не слишком быстрым.
Однако за счет некоторых молодых игроков и Джошуа Хо-Сэнга мы ожидаем ускорения игры и повышения роли контратак. В этом тексте мы подводим некоторые характерные итоги домашнего турнира для «Салавата Юлаева».
Чуть менее, чем все обсуждения «Салавата» в межсезонье сопровождались заклинанием про талантливую молодежь, которая выйдет на новый уровень. При этом обычно конкретики — кто именно это будет, появятся ли новые лица, и что они будут делать — не звучало.
Фактически вопрос ставится не о том, кто будет играть, а как и сколько. Кто — это понятно давно:
Среди указанных нет тех, чью игру скауты изучают под микроскопом, а журналисты называют будущими Макдэвидами. Пожалуй, самими эффектными можно считать форвардов Егора Сучкова (2001 год рождения) и Данила Аймурзина (2002), которые уже вышли на ведущие позиции в «Торосе».
На Кубке Республики они не дали однозначных аргументов для включения в основу: чаще играли без шайбы, не могли закрепиться в зоне, толково войти, были удаления и опасные потери. Например, против «Динамо» Аймурзин подарил шайбу Дмитрию Рашевскому в своей зоне.
Но это не означает, что турнир прошел для двух самых ожидаемых проспектов вхолостую. Неочевидное, но интересное решение: в игре с «Локомотивом» Данила Аймурзина выпускали в меньшинстве буквально через смену.
Он чаще проигрывал «точку», чем выигрывал, не всегда успевал за розыгрышем ярославцев, но он смог выводить шайбу из обороны и набрался ценного разрушительного опыта. Номер 53 обладает правым хватом, расширение арсенала навыков теоретически сделает его еще опаснее.
Приличный центральный нападающий обязан уметь играть в обе стороны. Если ты центр, то твоим идеалом должен быть не Коннор Макдэвид, а Патрис Бержерон.
Егор Сучков большую часть турнира был в тени, но под конец отметился понятно и ярко: результативно сыграл на Даниила Скорикова против «Северстали».
Алалыкин, Пустозеров, Дроздов, Башкиров, с поправкой на возраст Кузьмин — все эти нападающие обладают хорошей взрывной скоростью и могут эффектно и эффективно прорываться к воротам. Каноничный пример:
Алалыкина можно смело назвать лучшим игроком Кубка РБ 2022. Он принял участие лишь в двух матчах, зато в важной роли. Он стал первым центром Джошуа Хо-Сэнга в КХЛ, они качественно видели друг друга и сочетались по темпу.
Против Череповца Данил сделал дубль и с двумя шайбами стал лучшим бомбардиром уфимцев в межсезонье 2022.
Про остальную молодежь нельзя сказать так же много и позитивно. На данный момент не видно резервистов среди защитников.
В первой двадцатиминутке опрометчивую обводку у своих ворот зачем-то совершил Сергей Варлов — момент не завершился угрозой, но заставил понервничать. Во втором периоде Ярослав Цулыгин в двух подряд сменах совершал опасные потери у ворот, вторая из которых завершилась пасом от лицевого борта на «пятак».
Семен Вязовой весь турнир провел на лавке. Вратарь под номером 36, вероятно, уже не проведет этим летом ни одного полноценного матча, что досадно. Мы часто слышим, что в Уфе умеют готовить голкиперов, но не видим их в деле.
На Кубке Республики Башкортостан состоялась долгожданная премьера новых легионеров «Салавата Юлаева», которые, вероятно, станут и новыми звездами уфимского клуба. Время скандинавов прошло и теперь за импорт отвечает Северная Америка:
Модно было говорить, что без Теему Хартикайнена и компании клуб неплохо справился в плей-офф. Неправда: проходить «Сибирь» надо было в любом случае, а вот с «Трактором» недостаток огневой мощи и креатива еще как сказался.
Короче говоря, «Салавату» срочно были нужны иностранцы, которые будут отвечать за нападение, потому что исключительно российского ресурса недостаточно. Защитник Мерфи даже преподносился как замена Филипу Ларсену на синей линии.
Райан Мерфи в самом деле оказался бросающим оборонцем для большинства. Он показался не очень быстрым, но надежно вел шайбу на синей линии и достаточно четко менялся позицией с партнерами.
При игре 5 на 5 он не совершал грубых потерь, шел в отбор и совершил несколько важных блокшотов, в том числе, в меньшинстве. Как и других новичков, его выгодно отмечает катание. К огромному сожалению, российские хоккеисты в среднем двигаются хуже североамериканцев, это бросается в глаза каждый МЧМ.
У Мерфи уже есть опыт игры в КХЛ: в сезоне 19/20 набрал достойные 8+15 за «Нефтехимик», в «регулярке» 20/21 был арендован из АХЛ минским «Динамо» (2+6 в 12 встречах), что не помешало ему стать лучшим защитником второй лиги Северной Америки. Прошлый сезон — в фарме «Детройта» (11+18).
Партнером номера 24 против «Локомотива» был Виктор Антипин во второй паре. Против «Северстали» Райан играл в первой паре с Григорием Паниным. Второй вариант показался надежнее, потому что у Григория самого хорошее движение, он умеет подключаться к атаке и есть опыт подстраховки Ларсена.
Саша Хмелевский присоединился к новой команде несколько позже канадцев. Несмотря на имя, неплохой русский язык и знание пацанских цитат, он никогда не играл в Европе. В 2017-м году «Сан-Хосе» задрафтовал его под общим 185-м номером и с тех пор он играл в системе «акул».
Но «Сан-Хосе» — слабая организация, а Хмелевский не Логан Кутюр или Тимо Майер. В итоге он сыграл за основу мало: 5 игр (0+2) в позапрошлом чемпионате и 19 игр (0+8) в прошлом. В Уфе Саша надеется не перезагрузить карьеру, а выйти на новый уровень.
Первый блин комом.
Хмель получил передачу за гол в большинстве, но большую часть игрового времени провел без шайбы. Чаще он располагался в центре, иногда шел в борьбу к борту, но не был в ней особенно успешен. Тем не менее, он ненадолго появлялся в меньшинстве.
В начале второго периода со «сталеварами» Саша попал выше ворот метров с полутора. 5 на 3 был дальний бросок мимо, с более близкой дистанции также промах с паса Башкирова и мощный щелчок низом с расчетом на отскок. 4 на 4 Хмелевский получил пас на «пятак» от Дроздова, но не довел до острого броска.
Главный хайлайт наследника номера Михала Микески — потасовка с Данилом Вовченко в третьей двадцатиминутке. Лидер «Северстали» жестко сыграл против защитника Ярослава Цулыгина и Хмель вступился за партнера:
— Если кто-то бьет твоего брата, ты не будешь смотреть. Ты должен помогать.
Ауф!
Партнерами американца выступили Сергей Шмелев и Иван Дроздов. Пока это кажется достаточно органичным выбором в смысле скорости и арсенала навыков (Хмель — диспетчер, Шмель — финишер).
Но надо понимать, что пока просто нет других опций для Шмелева и Дроздова: первое и четвертое сочетание разбивать смысла нет, параллельно и, похоже, успешно, подбираются товарищи для другого новобранца.
Джошуа Хо-Сэнг был самым ожидаемым дебютантом турнира. Колоритный канадец логично считался талантливым, но не очень дисциплинированным нападающим для НХЛ, где бороться и защищаться должен уметь каждый.
Так что карьеру в системе «Айлендерс» ему закончили вовсе не скандальные высказывания и дерзкий выбор номера Марио Лемье. Джошуа застрял в АХЛ, потом без особых успехов съездил в Швецию, а затем подписал контракт с фарм-клубом «Торонто» (из родного города).
Хасан, как мы будем называть его отныне и навсегда, прибыл в Уфу с противоречивой статистикой АХЛ: в среднем 0,7 очка за игру «регулярки» (46+112), но полезность «минус 27» и всего пять игр в Кубке Колдера.
До этого Джошуа играл в плей-офф только на уровне лиги Онтарио. Как и Хмелевский. Да и у Мерфи на взрослом уровне можно наскрести лишь 13 кубковых матчей в АХЛ, НХЛ и КХЛ. Однако это обстоятельство мы будем обсуждать в марте.
В Уфе Хо-Сэнг сыграл, как для хайлайтов.
Канадец показал себя чистым диспетчером с взрывной скоростью, быстрыми кистями и огромной страстью. Он совершенно не вступает в отбор, он примерно никак работает в бэкчеке, вы не увидите его в меньшинстве, его звено пропустит контратаку, зато он зрячий и техничный край.
Хо-Сэнг любит подхватить шайбу в своей или средней зоне и метеором ворваться в атаку, причем он делал это с любого фланга и по центру. Он не только быстрый, но и маневренный и так же быстро перебирает кистями из стороны в сторону, запутывая защитников соперника. В смысле скорости Алалыкин — отличный партнер.
Он не только самостоятельно провозит шайбу через площадку, но и может «дежурить» у чужой синей линии, пока партнеры еще борются за игровой снаряд. Форвард понимает, что он в этом не помощник, поэтому готовится начать выпад с отрыва.
Номер 88 показал, что может эффектно убегать от опеки и вступать в обводку, реже шел в совершенно символический прессинг и ждал ошибки соперника. Однажды дождался и заработал на себе удаление.
Тем не менее, канадец не раз попадал под давление и его сбивали с ног. Он маленький и легкий даже по меркам КХЛ и в 26 лет уже не наберет много мышечной массы. Есть подозрение, что его ждет немало синяков около чужих ворот.
Хо-Сэнг вовсе не жадина. Наоборот, почти всегда он как раз ищет пасом партнера. Несколько раз, входя в зону атаки, он делал оставление, чаще делал передачи от борта к пятаку или в центр. Номер 88 умеет подпускать к себе защитников и пасом «выключать» их из эпизода.
При игре в большинстве роль новичка отличалась в зависимости от наличия на льду Александра Кадейкина. Номер 78 играл против ярославцев — в это время центрфорвард вел розыгрыш, как обычно. Кадейкину дали выходной на матч с Череповцом и тогда процессом руководил как раз Джошуа.
Хасан, в сущности, занял «зону Умарка»: обычно он барражировал по правому флангу, немного поднимаясь наверх. Как и сварливый рыжий швед, канадец делал пасы под бросок в касание в центр и стягивал на себя оппонентов, но не шел за ворота. Вероятно, справедливо ожидая там силового приема.
Во встрече с «Локомотивом» третьим в их звене был Сергей Шмелев. Выбор Виктора Козлова понять легко: если Джошуа любит раздавать, то Шмелев любит заканчивать розыгрыш. Но тройка пропустила несколько контратак и Сергей явно уступает в скорости.
Я предполагал, что третьим можно попробовать Данила Башкирова, что и было сделано в заключительный вечер турнира. Линия вполне смотрится: они быстры, они хорошо находят друг друга передачами, а Башкиров еще и умеет отбирать через клюшку и развивать контратаки.
Многие смены 5 на 5 партнеры начинали чуть раньше. Легко заметить, что если смена новичка начиналась в защите, то зачастую не задавалась. Возможно, роль Алалыкина и Башкирова заключалась еще и в том, чтобы гарантировать номеру 88 хороший старт.
Против «Локомотива»:
Против «Северстали»:
Хо-Сэнг, несомненно, яркий и эффектный игрок на широком пространстве и против не слишком мастеровитых соперников. Он будет радовать болельщиков громкими цитатами и страстной быстрой игрой и гарантирует актив в выживших в России соцсетях.
Главный вызов для него — матчи с топами и плей-офф. Подписывая новичка, клуб искал будущего лидера, а не очередного героя чистого льда для «регулярки», который растворяется в плей-офф, как Маркус Гранлунд или Сергей Шмелев.
Прямо требовать от обновившихся «юлаевцев» Кубок Гагарина будет неверно, но клуб обязан как минимум построить фундамент для будущих завоеваний и для этого критически важны стабильные легионеры с боевым характером.
Андрей Кареев сыграл в первом и третьем матчах против «Динамо» и «Северстали» соответственно, Илья Ежов оппонировал «Локомотиву». Вратари, наверное, лучше всех чувствуют, что такое летний хоккей. Мне кажется, большую часть игр им было не очень интересно.
Летом вратарям важнее набирать базовые кондиции. Все слышали о том, как голкиперы могут закиснуть без практики: притупляется реакция, теряется чувство дистанции с воротами, нарушается координация с партнерами, что особенно критично в новой команде.
Прямо никто не говорит, но подразумевается, что первым номером в сезоне будет все же Кареев. Предсезонка нужна, чтобы Ежов подготовился к роли бэкапа, а Андрей заново привыкал к реалиям КХЛ после финского чемпионата.
До командировки в Финляндию Кареев не играл однозначно плохо, но был нестабилен, нервничал, занимался самоедством и вдобавок попал в глубокий запас за спиной Юхи Метсолы. В ТПС, как рассказывал сам голкипер, он много и усердно подтягивал технические элементы и уверенность с тренером вратарей.
В двух матчах Кубка Республики Башкортостан номер 1 пропустил три шайбы, но не «поплыл» и может быть недоволен собой только в случае первой шайбы «желто-черных»:
Его истинную готовность мы поймем даже не в сентябре, а в районе Нового года. Но начал Кареев по крайней мере спокойно. Уровень вратарей в лиге после отъезда европейцев сильно упал. Если ставка на Кареева сработает, Уфа обеспечит себе преимущество.
Во-первых, чем ближе к сезону, тем лучше качество игры команды. Любому болельщику будет приятнее лицезреть передачи, броски и взаимодействие между партнерами.
Во-вторых, если «юлаевцы» начнут регулярный сезон на выезде (в последние годы это происходит часто), то публика не будет в отрыве от «Салавата» слишком долго.
В-третьих, к концу августа больше людей вернутся с отпусков и каникул, а значит, больше смогут посетить стадион, и клуб заработает.
В-четвертых, турнир будет легче продолжить традиционным праздником на открытие сезона. Если провести мероприятие спустя 2-3 дня, получится красивая хоккейная неделя в Уфе.
Наконец, сам турнир тогда легче использовать для промоушена новой одежды и сувенирной продукции. Лето — самое время для автограф-сессий в перерывах и мастер-классов в день между играми. Перед последним матчем можно презентовать новую форму.
Времени на подготовку к сезону никогда не бывает достаточно. Фактически, первые недели две сентября клубы все равно тратят на окончательный набор «физики» и улучшение взаимопонимания. Экспериментировать ценой результативных баллов никто не любит.
Поэтому можно растянуть Кубок Республики. В 2014-м «Уфа-Арена» сумела принять пять участников турнира вместо стандартных четырех. Пятым участником можно заявить «Торос», обогащенный интересными «толпаровцами». Его участие будет полезно.
Либо поступить проще и четвертым игровым днем сделать медальные матчи. Если состав участников турнира — команды с претензиями хотя бы на второй раунд плей-офф, то встреча с таким соперником станет приличной проверкой.
Наконец, нелишне будет заранее договориться с некоторыми командами об участии в турнире на 2-3 года вперед. Не за горами юбилейный 25-й Кубок Республики Башкортостан. Почему бы его не разыграть «СЮ», «Ак Барсу», «Магнитке» и «Авангарду»?
«Юлаевцам» осталось сыграть в Казани на Кубке «ТАНЕКО» 26–29 августа. В отличие от двух прошлых лет, на этот раз это уже не турнир обладателей Кубка Гагарина: компанию «Салавату» и «Ак Барсу» составят «Локомотив» и «Нефтехимик». К слову, прошедший Кубок Республики тоже собрал двух обладателей КГ.
Расписание пока не определено, судя по датам, турнир на сей раз пройдет в один круг без медальных игр. Резонно предположить, что организаторы поставят «Зеленое дерби» на 29 августа. Тогда межсезонье закончится на высокой ноте.
«Регулярка» стартует 3 сентября в Северной столице игрой против СКА. 5 сентября матч в Балашихе с «Витязем». 7 сентября встреча в Минске с белорусским «Динамо». Наконец, 9 сентября первая домашняя игра сезона с «Трактором».
Товарищеские игры в Уфе:
Кубок Республики Башкортостан:
Кубок ТАНЕКО:
26–29 августа, расписание не опубликовано, соперники: «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик»
Очки набрали 25 из 35 заигранных полевых игроков.