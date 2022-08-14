Так же у турнира впервые появился титульный спонсор. Далеко не все болельщики в восторге от крупного лого букмекерской конторы в центре площадке и на форме хоккеистов. Это недовольство понятно. Но даже если бы «Салават» был так же богат, как лет десять назад, никто бы не отказался от выгодной сделки.