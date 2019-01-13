Разве Цулыгин может написать симфонию и создать шедевр?

Перед предыдущей встречей с "Сибирью" в Уфе "юлаевцы" переживали спад, а команда Александра Андриевского напротив, была на подъеме. К заключительному очному противостоянию в регулярном сезоне соперники подошли с других полюсов: Новосибирск не знал вкуса побед с прошлого года, а "юлаевцы" выиграли домашнюю серию после поражения от "Ак Барса". Данный факт - очередное подтверждение того, что нельзя оценивать предматчевые расклады лишь числам статистики и последним результатам, не глядя на содержание.

Накопились ошибки и усталость хоккеистов, а тренеры недостаточно критически оценивали свою работу. Как по мне, хороший способ справиться с физическими нагрузками - иначе распределить игровое время, дав больше времени четвертой тройке. Во-первых, отдохнут другие, во-вторых, у четвертой линии вполне солидный КПД. У Александра Бурмистрова, например, после 0+2 с "Куньлунем" пошла серия без очков, а вот Владимир Жарков за тот же отрезок заработал 2+1. Вот только Жарков играет в среднем за матч минут 13-14, а Бурмистров - 16-17.

Этого не было сделано. Первая тройка как играла 18-19 минут за матч, так и играет, у четвертой как было 13-14, так и осталось. Но ведь она очень заметна, на них ловят больше всего штрафов, а если составить карту перемещений Владимира Жаркова по площадке, то за одну смену вы можете нарисовать пентаграмму - он везде.

Николай Цулыгин рискует загнать своих лидеров. Очень неразумный ход перед играми с "Авангардом" и "Барысом", лидерами дивизиона. Почему-то не играет Максим Майоров, один из самых эффективных нападающих. Что и говорить о шансах Павла Шэна? Снова ни мгновения за игру. Хотя бы при положительном или ничейном счете ему же можно давать попробовать поиграть. Его губят, а про Андрея Кареева уже забыли. Ни Майоров, ни Шэн, ни Кареев не травмированы, а если им нездоровится или это такая сомнительная ротация - об этом надо сказать. В противном случае игроки летом посмотрят в сторону других клубов, если уже не делают этого.

Надо, только если тебе есть дело до того, что хоккей, которым ты руководишь, смотрят. Такое чувство, будто в "Салавате Юлаеве" уже решили, что шестое место на Востоке никуда не ускользнет, а встреча с врио главы региона Радием Хабировым наделила Николая Цулыгина броней от отставки, которая непременно случилась бы в клубе, руководители которого уважают спорт и болельщиков.

Фото: "Сибирь"

Почему не хочется коротко и емко описывать победу Новосибирска старанием, усталостью уфимцев и большей мотивацией? Потому что есть еще фактор командных действий, побеждает команда, а не толпа индивидуальностей. После двух забитых голов "юлаевцы" почти не создавали моментов. Уфимцы оказались хуже по всем атакующим и защитным индексам продвинутой статистики, совершив примерно на 10-15 меньше атакующих ТТД за матч, чем обычно.

СЮ Сибирь Разница Corsi 47 55 -8 Corsi for, % 46,08% 53,92% -7,84% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 13 25 -12 Точность 5 на 5, % 15,38% 8,00% 7,38% PDO, % 107,38% 92,62% 14,77% Броски в створ за минуту в атаке 1,496 3,918 -2,423 Блокшоты за минуту в защите 1,102 1,320 -0,218

Дадим словом капитану Очевидность: чтобы забрасывать шайбы, надо:

А) наносить броски,

Б) такие, что вратарь не видит момент броска или не успевает отреагировать.

Пожалуй, это был худший матч, если оценивать по пункту А. "Сибирь" перебросала почти в два раза, между 5 и 30 минутой "СЮ" нанес всего один бросок, в 6 из 12 пятиминутных отрезков игры уфимцы не бросали по воротам вообще - то есть, половину матча. График в данном случае просто невероятно наглядный и убедительный.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 5 5 6 6 6 6 7 10 10 13 13 17 БВ СИБ 3 5 9 11 14 19 21 22 25 28 31 32 Разница БВ 2 0 -3 -5 -8 -13 -14 -12 -15 -15 -18 -15 БВ СЮ за отрезок 5 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 4 БВ СИБ за отрезок 3 2 4 2 3 5 2 1 3 3 3 1 Разница БВ за отрезок 2 -2 -3 -2 -3 -5 -1 2 -3 0 -3 3 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы СИБ за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 20,00% 33,33% %БВ СИБ за отрезок 50,00% 33,33% 33,33%

График доступен в Твиттере.

Команда, за которую играют Кугрышев, Бурдасов, Ткачев, Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен должна наносить за матч 35-40 бросков и создавать 10-15 верных голевых моментов. Сегодня у "юлаевцев" было лишь 17, а моментов после заброшенных шайб почти не было. Вспомнить нечего - все тривиально, все читаемо. Я сомневаюсь, что Дэнни Тэйлор заработает себе попадание в топ-10 спасений недели или хотя бы ролик на YouTube с классным сэйвом. Не замерзнуть и не потерять концентрацию - вот такими были главные проблемы вратари "Сибири".

Вроде, впервые за два матча удалось выиграть точку вбрасываний, пусть и всего на два пункта. Однако, и тут в деталях обитает дьявол - по вбрасыванием в защите катастрофические 6-12. И здесь снова антигерой Хохряков - проиграл вбрасывание в своей зоне, пошел розыгрыш, Жильбер Брюле забрасывает вторую шайбу хозяев. У канадца, к слову, первый матч с 18 декабря.

СЮ Сибирь %СЮ Зона атаки 7 8 46,67% Средняя зона 14 5 73,68% Зона защиты 6 12 33,33% 5 на 5 21 19 52,50% В целом 27 25 51,92%

Гистограмма доступна в Твиттере.

Предлагаю поступить нетипично для наших обзоров. Обычно я сам разбираю матч и ищу ошибки. А давайте на сей раз мне поможет главный тренер "юлаевцев". Цитируем пресс-конференцию.

"Поздравляю «Сибирь» с победой, хорошая для них была игра, действовали самоотверженно, боролись. Мы тоже не отставали в этом компоненте, но сегодня, к сожалению, индивидуальные ошибки игроков привели к поражению. Мы этого не смогли исправить."

Насчет ошибок - бесспорно, они были. С другой стороны - Григорий Панин разве пошел бы на фол последней надежды, если бы Миловзорову изначально не дали протиснуться через троих (!) игроков "Салавата"? Это же системная ошибка. Что-то не так с этим Windows.

А разве нормально, когда Александр Логинов в одиночку пересекает синюю линию и как нож сквозь масло прорезается через редут из четырех стоящих в одной линии игроков, прокатывается за воротами и выдает голевой пас молодому Никите Шашкову? Вы посмотрите просто на эти скриншоты, здесь вообще комментировать нечего - просто один из худших защитников прошлогоднего "Салавата" не встречает в атаке никакого сопротивления от первой пары и (Панин-Ларсен) и третьей тройки (Рыбин-Хохряков-Бурдасов).

Гениальная минутка. Великий суператакующий защитник Логинов спокойно проходит ЧЕТВЕРЫХ (!!!! - вот так они стояли) игроков СЮ и спокойно выдает голевой пас Шашкову, который абсолютно незаметно для ВСЕХ подкрадывается к пятаку и забивает в касание. pic.twitter.com/aGKFc3EtGI — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 13 January 2019

Иронично, что перед матчем в интервью местному телевидению тренер Виталий Ячменев говорит: "Главное, выдержать первые десять минут", а "Сибирь" сравнивает счет как раз на девятой. Для внимательного зрителя давно не секрет, что игровой рисунок команды выполнен без предварительного чертежа и просто косит под супрематизм. Нет у этого тренерского штаба контроля над командой, говорить больше тут не о чем. А про то, что Владимир Жарков обычно проводит хорошие матчи и что Линус Умарк в последнее время главный герой, читатель знает и так.

Ждем содержательных игр в Балашихе и Астане. Против "Сибири" же практически ничего не получилось.