Разве Цулыгин может написать симфонию и создать шедевр?
"Салават Юлаев" продолжает играть ниже своих возможностей. Уфимцы проиграли "Сибири" в гостях.
Перед предыдущей встречей с "Сибирью" в Уфе "юлаевцы" переживали спад, а команда Александра Андриевского напротив, была на подъеме. К заключительному очному противостоянию в регулярном сезоне соперники подошли с других полюсов: Новосибирск не знал вкуса побед с прошлого года, а "юлаевцы" выиграли домашнюю серию после поражения от "Ак Барса". Данный факт - очередное подтверждение того, что нельзя оценивать предматчевые расклады лишь числам статистики и последним результатам, не глядя на содержание.
Накопились ошибки и усталость хоккеистов, а тренеры недостаточно критически оценивали свою работу. Как по мне, хороший способ справиться с физическими нагрузками - иначе распределить игровое время, дав больше времени четвертой тройке. Во-первых, отдохнут другие, во-вторых, у четвертой линии вполне солидный КПД. У Александра Бурмистрова, например, после 0+2 с "Куньлунем" пошла серия без очков, а вот Владимир Жарков за тот же отрезок заработал 2+1. Вот только Жарков играет в среднем за матч минут 13-14, а Бурмистров - 16-17.
Этого не было сделано. Первая тройка как играла 18-19 минут за матч, так и играет, у четвертой как было 13-14, так и осталось. Но ведь она очень заметна, на них ловят больше всего штрафов, а если составить карту перемещений Владимира Жаркова по площадке, то за одну смену вы можете нарисовать пентаграмму - он везде.
Николай Цулыгин рискует загнать своих лидеров. Очень неразумный ход перед играми с "Авангардом" и "Барысом", лидерами дивизиона. Почему-то не играет Максим Майоров, один из самых эффективных нападающих. Что и говорить о шансах Павла Шэна? Снова ни мгновения за игру. Хотя бы при положительном или ничейном счете ему же можно давать попробовать поиграть. Его губят, а про Андрея Кареева уже забыли. Ни Майоров, ни Шэн, ни Кареев не травмированы, а если им нездоровится или это такая сомнительная ротация - об этом надо сказать. В противном случае игроки летом посмотрят в сторону других клубов, если уже не делают этого.
Надо, только если тебе есть дело до того, что хоккей, которым ты руководишь, смотрят. Такое чувство, будто в "Салавате Юлаеве" уже решили, что шестое место на Востоке никуда не ускользнет, а встреча с врио главы региона Радием Хабировым наделила Николая Цулыгина броней от отставки, которая непременно случилась бы в клубе, руководители которого уважают спорт и болельщиков.
Почему не хочется коротко и емко описывать победу Новосибирска старанием, усталостью уфимцев и большей мотивацией? Потому что есть еще фактор командных действий, побеждает команда, а не толпа индивидуальностей. После двух забитых голов "юлаевцы" почти не создавали моментов. Уфимцы оказались хуже по всем атакующим и защитным индексам продвинутой статистики, совершив примерно на 10-15 меньше атакующих ТТД за матч, чем обычно.
|СЮ
|Сибирь
|Разница
|Corsi
|47
|55
|-8
|Corsi for, %
|46,08%
|53,92%
|-7,84%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5
|13
|25
|-12
|Точность 5 на 5, %
|15,38%
|8,00%
|7,38%
|PDO, %
|107,38%
|92,62%
|14,77%
|Броски в створ за минуту в атаке
|1,496
|3,918
|-2,423
|Блокшоты за минуту в защите
|1,102
|1,320
|-0,218
Дадим словом капитану Очевидность: чтобы забрасывать шайбы, надо:
А) наносить броски,
Б) такие, что вратарь не видит момент броска или не успевает отреагировать.
Пожалуй, это был худший матч, если оценивать по пункту А. "Сибирь" перебросала почти в два раза, между 5 и 30 минутой "СЮ" нанес всего один бросок, в 6 из 12 пятиминутных отрезков игры уфимцы не бросали по воротам вообще - то есть, половину матча. График в данном случае просто невероятно наглядный и убедительный.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|5
|5
|6
|6
|6
|6
|7
|10
|10
|13
|13
|17
|БВ СИБ
|3
|5
|9
|11
|14
|19
|21
|22
|25
|28
|31
|32
|Разница БВ
|2
|0
|-3
|-5
|-8
|-13
|-14
|-12
|-15
|-15
|-18
|-15
|БВ СЮ за отрезок
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|3
|0
|4
|БВ СИБ за отрезок
|3
|2
|4
|2
|3
|5
|2
|1
|3
|3
|3
|1
|Разница БВ за отрезок
|2
|-2
|-3
|-2
|-3
|-5
|-1
|2
|-3
|0
|-3
|3
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы СИБ за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|20,00%
|33,33%
|%БВ СИБ за отрезок
|50,00%
|33,33%
|33,33%
График доступен в Твиттере.
Команда, за которую играют Кугрышев, Бурдасов, Ткачев, Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен должна наносить за матч 35-40 бросков и создавать 10-15 верных голевых моментов. Сегодня у "юлаевцев" было лишь 17, а моментов после заброшенных шайб почти не было. Вспомнить нечего - все тривиально, все читаемо. Я сомневаюсь, что Дэнни Тэйлор заработает себе попадание в топ-10 спасений недели или хотя бы ролик на YouTube с классным сэйвом. Не замерзнуть и не потерять концентрацию - вот такими были главные проблемы вратари "Сибири".
Вроде, впервые за два матча удалось выиграть точку вбрасываний, пусть и всего на два пункта. Однако, и тут в деталях обитает дьявол - по вбрасыванием в защите катастрофические 6-12. И здесь снова антигерой Хохряков - проиграл вбрасывание в своей зоне, пошел розыгрыш, Жильбер Брюле забрасывает вторую шайбу хозяев. У канадца, к слову, первый матч с 18 декабря.
|СЮ
|Сибирь
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|8
|46,67%
|Средняя зона
|14
|5
|73,68%
|Зона защиты
|6
|12
|33,33%
|5 на 5
|21
|19
|52,50%
|В целом
|27
|25
|51,92%
Гистограмма доступна в Твиттере.
Предлагаю поступить нетипично для наших обзоров. Обычно я сам разбираю матч и ищу ошибки. А давайте на сей раз мне поможет главный тренер "юлаевцев". Цитируем пресс-конференцию.
"Поздравляю «Сибирь» с победой, хорошая для них была игра, действовали самоотверженно, боролись. Мы тоже не отставали в этом компоненте, но сегодня, к сожалению, индивидуальные ошибки игроков привели к поражению. Мы этого не смогли исправить."
Насчет ошибок - бесспорно, они были. С другой стороны - Григорий Панин разве пошел бы на фол последней надежды, если бы Миловзорову изначально не дали протиснуться через троих (!) игроков "Салавата"? Это же системная ошибка. Что-то не так с этим Windows.
А разве нормально, когда Александр Логинов в одиночку пересекает синюю линию и как нож сквозь масло прорезается через редут из четырех стоящих в одной линии игроков, прокатывается за воротами и выдает голевой пас молодому Никите Шашкову? Вы посмотрите просто на эти скриншоты, здесь вообще комментировать нечего - просто один из худших защитников прошлогоднего "Салавата" не встречает в атаке никакого сопротивления от первой пары и (Панин-Ларсен) и третьей тройки (Рыбин-Хохряков-Бурдасов).
Гениальная минутка. Великий суператакующий защитник Логинов спокойно проходит ЧЕТВЕРЫХ (!!!! - вот так они стояли) игроков СЮ и спокойно выдает голевой пас Шашкову, который абсолютно незаметно для ВСЕХ подкрадывается к пятаку и забивает в касание. pic.twitter.com/aGKFc3EtGI— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 13 January 2019
Иронично, что перед матчем в интервью местному телевидению тренер Виталий Ячменев говорит: "Главное, выдержать первые десять минут", а "Сибирь" сравнивает счет как раз на девятой. Для внимательного зрителя давно не секрет, что игровой рисунок команды выполнен без предварительного чертежа и просто косит под супрематизм. Нет у этого тренерского штаба контроля над командой, говорить больше тут не о чем. А про то, что Владимир Жарков обычно проводит хорошие матчи и что Линус Умарк в последнее время главный герой, читатель знает и так.
Ждем содержательных игр в Балашихе и Астане. Против "Сибири" же практически ничего не получилось.
Цифры сегодняшнего матча! pic.twitter.com/MGrXDEU7fm— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 13 January 2019
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