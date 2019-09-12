Скорость, форчекинг и вратарский фактор: почему «Салават» проиграл «Автомобилисту»?

Скорость, прессинг и сохранение шайбы определили успех гостей. С первых и до последних минут встречи игроки Андрея Мартемьянова активно и агрессивно играли по всей площадке. В первые 10 минут третьего периода у них было три удаления, но «Автомобилист» и после не стал экономить силы и беречься.

Особенно успешно они действовали в первых двух периодах (вышеупомянутые удаления позволили «юлаевцам» все же перехватить инициативу), они очень организованно накрывали подопечных Николая Цулыгина в средней зоне. «Ловушки» такого рода были успешны против «Салавата», потому что Уфа обычно использует раскат для прохождения нейтральной территории.

В первом периоде «СЮ» смог пройти синюю линию лишь в 10 случаях из 17, во втором — в 9 из 18, в третьем — в 9 из 16 (все — 5 на 5). Как это обычно выглядело? Примерно так же, как было в плей-офф с «Авангардом»:

Игрок Уфы входит в зону (обычно, с краю), Крайний «Автомобилиста» встречает его на четверти зоны и отводит игру к борту, к нему присоединяется другой хоккеист в красном и они выигрывают борьбу, Если «юлаевец» пробрасывает шайбу по закруглению борта, то за воротами Екатеринбурга следует подбор от защитника хозяев.

«Салават» в итоге сыграл в чужой зоне на 10:25 больше оппонента, однако у «юлаевцев» было много большинства, а в конце отозвали Юху Метсолу, заменив его на полевого. Огромный гандикап по времени в атаке вообще никак не пригодился: большую часть шла борьба. Сбивали с ног даже Теему Хартикайнена, обладающего, пожалуй, самым устойчивым катанием в КХЛ.

В итоге вышло, что у Уфы солидный перевес и по Corsi, и по времени в атаке (20:57-10:33), и по времени владения шайбой (23:45-13:13), и по броскам в створ, и по вбрасываниям, но все это как волны о скалы.

СЮ Автомобилист Разница Corsi 85 65 20 Corsi for, % 56,67% 43,33% 13,33% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 26 26 0 Точность 5 на 5, % 0,00% 3,85% -3,85% PDO, % 96,15% 103,85% -7,69% Броски мимо створа (БМ) 45 29 16 Броски в створ (БВ) 36 32 4 Доля БВ в общем числе бросков 44,44% 52,46% -8,01% БВ за минуту в атаке 1,718 3,033 -1,315 Блокшоты за минуту в защите 1,327 1,002 0,325 БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5 0 1 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 3 5 -2 БВ защитников 7 9 -2 Пробросы 1 1 0 Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5 28 24 4 Брак при раскате 5 на 5 23 8 15 Успешный раскат, % 54,90% 75,00% -20,10% Вброс в зону 5 на 5 8 15 -7 Брак при вбросе 5 на 5 9 8 1 Успешный вброс, % 47,06% 65,22% -18,16% Раскат+вброс 5 на 5 36 39 -3 Доля использования раската 5 на 5, % 77,78% 61,54% 16,24% Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 44 46 -2 Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 89 76 13 Использованные смены в атаке, % 49,44% 60,53% -11,09%

Чуть детальнее об игре «на точке». Только Сакари Маннинен и Александр Кадейкин сумели выиграть более половины вбрасываний. Во многом благодаря им хозяева и получили преимущество по этому показателю. Но слабо сыграл Александр Бурмистров (5/13) и еще скромнее - Петр Хохряков (1/7). Посмотрите, как «на тоненького» все сложилось в своей зоне, там не один Кадейкин должен выигрывать.

СЮ Автомобилист %СЮ Зона атаки 13 10 56,52% Средняя зона 7 3 70,00% Зона защиты 10 9 52,63% 5 на 5 17 15 53,13% В целом 30 22 57,69%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

За исключением двух затяжных «позиционок» на 47-48-х минутах и последних минут встречи «СЮ» вынужден был вести розыгрыш по периметру — гости просто не давали приблизиться к воротам. Оставалось бросать издали и набрасывать. Естественно, Якуба Коваржа так не пробить.

Что-то было с малой дистанции в большинстве, однако большая часть бросков опять же была читаемой. Прошлой осенью народ посмеивался над «Авангардом», у которого было много неопасных бросков, а сейчас нечто подобное получилось у «юлаевцев». Как результат — впервые в 21-м веке уфимский клуб проиграл «всухую» первый домашний матч сезона.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 2 2 3 9 12 16 18 22 29 32 34 36 Автомобилист 3 7 11 14 15 17 22 28 29 29 31 32 Разница БВ -1 -5 -8 -5 -3 -1 -4 -6 0 3 3 4 БВ СЮ за отрезок 2 0 1 6 3 4 2 4 7 3 2 2 БВ Авто за отрезок 3 4 4 3 1 2 5 6 1 0 2 1 Разница БВ за отрезок -1 -4 -3 3 2 2 -3 -2 6 3 0 1 Голы СЮ за отрезок Голы Авто за отрезок 1 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ Авто за отрезок 25% 100%

Фото: Азамат Шавлуков, Медиакорсеть

У Уфы было несколько очень приличных моментов. Например, на 18-й минуте элегантно расчертили площадку иностранцы, был бросок Эдуарда Гиматова в касание с паса Александра Кадейкина (22 минута). И это обязательно сработало бы против «Амура» или Риги, но не против уральцев, чьи ворота блестяще защитил Якуб Коварж. Чешский голкипер неровно провел плей-офф, но готов начать все с чистого листа.

Популярное вратарское клише в интервью: мол, «сухарь» - это здорово, но спасибо ребятам, они очень помогли. В случае этого вечера всё так и было. Игроки Мартемьянова заблокировали 21 бросок, и это не единичная акция, они в третий раз в сезоне блокируют 20 или более за игру. Ни у кого в КХЛ пока нет даже двух таких матчей. Екатеринбургу же принадлежит рекорд сезона.

Команда Блокшоты Автомобилист 24 6.9.19 Автомобилист СКА 5 2 СЮ 23 7.9.19 Сибирь СЮ 1 3 Торпедо 22 6.9.19 Локомотив Торпедо 3 4 Автомобилист 21 9.9.19 Автомобилист ММг 3 2Б Автомобилист 21 12.2.19 СЮ Автомобилист 0 2 Динамо 20 4.9.19 Динамо Минск 3 2 Авангард 20 6.9.19 Авангард Северсталь 1 5 ММг 20 9.9.19 Автомобилист ММг 3 2Б

Поэтому можно смело подытожить, что во многом гости выиграли матч на своей половине площадки. Без терпеливой и активной обороны (на повторе сравните, как много катается их спецбригада меньшинства и как пассивно стоит «ромбик» Уфы) не было бы второго гола, который, по сути, снял вопросы о победителе.

Это чистая тренерская победа Екатеринбурга. Она сложилась из анализа игры легионеров и методики преодоления средней зоны. «Салават» же удивил: было четыре дня на подготовку, игра дома, слабости Коваржа прекрасно известны по плей-офф плюс недавняя «виктория» над «Авто» в августе.

Во много «юлаевцы» помешали себе сами. Кратко перечислим некоторые моменты:

В первом большинстве допустили контрвыпад и Умарку пришлось фолить; Примерно 17-я минута: Кадейкин оказывается под прессингом Евгения Мозера, делает неудачный пас Михаилу Пашнину назад, следует перехват и опасный момент; В следующей же смене перехват на Алексее Семенове и выход Найджела Доуса 1 в 0; Нарушение численного состава вскоре после второго большинства; Множество неточных передач и невынужденных потерь; В четвертый матч подряд (!) больше промахов по воротам, чем попаданий.

У Уфы все еще есть проблемы в реализации большинства. «Юлаевцы» провели в большинстве 11 минут и 32 секунды плюс играли 6 на 5 примерно полторы минуты в концовке. Грубо говоря, 13 минут большинства за матч, за которые нанесено всего десять бросков. Сакари Маннинена по-прежнему в деле не видно, этот центр в большинстве нужен только, чтобы выиграть вбрасывание.

«Допускаете ли вы появление Александра Кадейкина в первой спецбригаде? Почему не сумели справиться с плотной игрой «Автомобилиста» в средней зоне, хотя даже их игроки в интервью прямым текстом говорят, что они ставят «ловушки? Почему только в последние минут восемь «юлаевцы» побежали в прессинг?» и другие вопросы, которые можно было бы задать Николаю Цулыгину, если бы уфимский клуб не боялся критики и не срывал работу журналистов.

В конечном счете, по итогам первой домашней игры сезона публика может быть удовлетворена лишь великолепными спасениями Юхи Метсолы, настырностью Эдуарда Гиматова (у него не только пара моментов, но и пара силовых, и еще на нем дважды фолили) и, быть может, тем, как сыграл один уфимец у соперника.

Алексей Василевский провел шикарный силовой против Михаила Пашнина, сделал ассист на победный гол Доуса, и еще на нем тоже заработали удаление. В сезоне у Алексея уже 2+2 и 10 хитов в четырех играх. Быть может, есть параллельный мир, в котором один из самых прогрессирующих защитников чемпионата все еще выступает на родине.