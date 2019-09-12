Скорость, форчекинг и вратарский фактор: почему «Салават» проиграл «Автомобилисту»?
Медиакорсеть разбирает первый домашний матч «юлаевцев» в сезоне.
Скорость, прессинг и сохранение шайбы определили успех гостей. С первых и до последних минут встречи игроки Андрея Мартемьянова активно и агрессивно играли по всей площадке. В первые 10 минут третьего периода у них было три удаления, но «Автомобилист» и после не стал экономить силы и беречься.
Особенно успешно они действовали в первых двух периодах (вышеупомянутые удаления позволили «юлаевцам» все же перехватить инициативу), они очень организованно накрывали подопечных Николая Цулыгина в средней зоне. «Ловушки» такого рода были успешны против «Салавата», потому что Уфа обычно использует раскат для прохождения нейтральной территории.
В первом периоде «СЮ» смог пройти синюю линию лишь в 10 случаях из 17, во втором — в 9 из 18, в третьем — в 9 из 16 (все — 5 на 5). Как это обычно выглядело? Примерно так же, как было в плей-офф с «Авангардом»:
- Игрок Уфы входит в зону (обычно, с краю),
- Крайний «Автомобилиста» встречает его на четверти зоны и отводит игру к борту, к нему присоединяется другой хоккеист в красном и они выигрывают борьбу,
- Если «юлаевец» пробрасывает шайбу по закруглению борта, то за воротами Екатеринбурга следует подбор от защитника хозяев.
«Салават» в итоге сыграл в чужой зоне на 10:25 больше оппонента, однако у «юлаевцев» было много большинства, а в конце отозвали Юху Метсолу, заменив его на полевого. Огромный гандикап по времени в атаке вообще никак не пригодился: большую часть шла борьба. Сбивали с ног даже Теему Хартикайнена, обладающего, пожалуй, самым устойчивым катанием в КХЛ.
В итоге вышло, что у Уфы солидный перевес и по Corsi, и по времени в атаке (20:57-10:33), и по времени владения шайбой (23:45-13:13), и по броскам в створ, и по вбрасываниям, но все это как волны о скалы.
|СЮ
|Автомобилист
|Разница
|Corsi
|85
|65
|20
|Corsi for, %
|56,67%
|43,33%
|13,33%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|26
|26
|0
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|3,85%
|-3,85%
|PDO, %
|96,15%
|103,85%
|-7,69%
|Броски мимо створа (БМ)
|45
|29
|16
|Броски в створ (БВ)
|36
|32
|4
|Доля БВ в общем числе бросков
|44,44%
|52,46%
|-8,01%
|БВ за минуту в атаке
|1,718
|3,033
|-1,315
|Блокшоты за минуту в защите
|1,327
|1,002
|0,325
|БВ после выигранного вбрасывания 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|5
|-2
|БВ защитников
|7
|9
|-2
|Пробросы
|1
|1
|0
|Вход в зону через раскат (владение) 5 на 5
|28
|24
|4
|Брак при раскате 5 на 5
|23
|8
|15
|Успешный раскат, %
|54,90%
|75,00%
|-20,10%
|Вброс в зону 5 на 5
|8
|15
|-7
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|8
|1
|Успешный вброс, %
|47,06%
|65,22%
|-18,16%
|Раскат+вброс 5 на 5
|36
|39
|-3
|Доля использования раската 5 на 5, %
|77,78%
|61,54%
|16,24%
|Раскат+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|44
|46
|-2
|Раскат+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|89
|76
|13
|Использованные смены в атаке, %
|49,44%
|60,53%
|-11,09%
Чуть детальнее об игре «на точке». Только Сакари Маннинен и Александр Кадейкин сумели выиграть более половины вбрасываний. Во многом благодаря им хозяева и получили преимущество по этому показателю. Но слабо сыграл Александр Бурмистров (5/13) и еще скромнее - Петр Хохряков (1/7). Посмотрите, как «на тоненького» все сложилось в своей зоне, там не один Кадейкин должен выигрывать.
|СЮ
|Автомобилист
|%СЮ
|Зона атаки
|13
|10
|56,52%
|Средняя зона
|7
|3
|70,00%
|Зона защиты
|10
|9
|52,63%
|5 на 5
|17
|15
|53,13%
|В целом
|30
|22
|57,69%
За исключением двух затяжных «позиционок» на 47-48-х минутах и последних минут встречи «СЮ» вынужден был вести розыгрыш по периметру — гости просто не давали приблизиться к воротам. Оставалось бросать издали и набрасывать. Естественно, Якуба Коваржа так не пробить.
Что-то было с малой дистанции в большинстве, однако большая часть бросков опять же была читаемой. Прошлой осенью народ посмеивался над «Авангардом», у которого было много неопасных бросков, а сейчас нечто подобное получилось у «юлаевцев». Как результат — впервые в 21-м веке уфимский клуб проиграл «всухую» первый домашний матч сезона.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|СЮ
|2
|2
|3
|9
|12
|16
|18
|22
|29
|32
|34
|36
|Автомобилист
|3
|7
|11
|14
|15
|17
|22
|28
|29
|29
|31
|32
|Разница БВ
|-1
|-5
|-8
|-5
|-3
|-1
|-4
|-6
|0
|3
|3
|4
|БВ СЮ за отрезок
|2
|0
|1
|6
|3
|4
|2
|4
|7
|3
|2
|2
|БВ Авто за отрезок
|3
|4
|4
|3
|1
|2
|5
|6
|1
|0
|2
|1
|Разница БВ за отрезок
|-1
|-4
|-3
|3
|2
|2
|-3
|-2
|6
|3
|0
|1
|Голы СЮ за отрезок
|Голы Авто за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ Авто за отрезок
|25%
|100%
У Уфы было несколько очень приличных моментов. Например, на 18-й минуте элегантно расчертили площадку иностранцы, был бросок Эдуарда Гиматова в касание с паса Александра Кадейкина (22 минута). И это обязательно сработало бы против «Амура» или Риги, но не против уральцев, чьи ворота блестяще защитил Якуб Коварж. Чешский голкипер неровно провел плей-офф, но готов начать все с чистого листа.
Коварж хорооош. #СЮЛАВТ pic.twitter.com/aBnfuhB6WO— КХЛ (@khl) September 12, 2019
Популярное вратарское клише в интервью: мол, «сухарь» - это здорово, но спасибо ребятам, они очень помогли. В случае этого вечера всё так и было. Игроки Мартемьянова заблокировали 21 бросок, и это не единичная акция, они в третий раз в сезоне блокируют 20 или более за игру. Ни у кого в КХЛ пока нет даже двух таких матчей. Екатеринбургу же принадлежит рекорд сезона.
|Команда
|Блокшоты
|Автомобилист
|24
|6.9.19
|Автомобилист
|СКА
|5
|2
|СЮ
|23
|7.9.19
|Сибирь
|СЮ
|1
|3
|Торпедо
|22
|6.9.19
|Локомотив
|Торпедо
|3
|4
|Автомобилист
|21
|9.9.19
|Автомобилист
|ММг
|3
|2Б
|Автомобилист
|21
|12.2.19
|СЮ
|Автомобилист
|0
|2
|Динамо
|20
|4.9.19
|Динамо
|Минск
|3
|2
|Авангард
|20
|6.9.19
|Авангард
|Северсталь
|1
|5
|ММг
|20
|9.9.19
|Автомобилист
|ММг
|3
|2Б
Поэтому можно смело подытожить, что во многом гости выиграли матч на своей половине площадки. Без терпеливой и активной обороны (на повторе сравните, как много катается их спецбригада меньшинства и как пассивно стоит «ромбик» Уфы) не было бы второго гола, который, по сути, снял вопросы о победителе.
Это чистая тренерская победа Екатеринбурга. Она сложилась из анализа игры легионеров и методики преодоления средней зоны. «Салават» же удивил: было четыре дня на подготовку, игра дома, слабости Коваржа прекрасно известны по плей-офф плюс недавняя «виктория» над «Авто» в августе.
Во много «юлаевцы» помешали себе сами. Кратко перечислим некоторые моменты:
- В первом большинстве допустили контрвыпад и Умарку пришлось фолить;
- Примерно 17-я минута: Кадейкин оказывается под прессингом Евгения Мозера, делает неудачный пас Михаилу Пашнину назад, следует перехват и опасный момент;
- В следующей же смене перехват на Алексее Семенове и выход Найджела Доуса 1 в 0;
- Нарушение численного состава вскоре после второго большинства;
- Множество неточных передач и невынужденных потерь;
- В четвертый матч подряд (!) больше промахов по воротам, чем попаданий.
У Уфы все еще есть проблемы в реализации большинства. «Юлаевцы» провели в большинстве 11 минут и 32 секунды плюс играли 6 на 5 примерно полторы минуты в концовке. Грубо говоря, 13 минут большинства за матч, за которые нанесено всего десять бросков. Сакари Маннинена по-прежнему в деле не видно, этот центр в большинстве нужен только, чтобы выиграть вбрасывание.
«Допускаете ли вы появление Александра Кадейкина в первой спецбригаде? Почему не сумели справиться с плотной игрой «Автомобилиста» в средней зоне, хотя даже их игроки в интервью прямым текстом говорят, что они ставят «ловушки? Почему только в последние минут восемь «юлаевцы» побежали в прессинг?» и другие вопросы, которые можно было бы задать Николаю Цулыгину, если бы уфимский клуб не боялся критики и не срывал работу журналистов.
В конечном счете, по итогам первой домашней игры сезона публика может быть удовлетворена лишь великолепными спасениями Юхи Метсолы, настырностью Эдуарда Гиматова (у него не только пара моментов, но и пара силовых, и еще на нем дважды фолили) и, быть может, тем, как сыграл один уфимец у соперника.
Алексей Василевский провел шикарный силовой против Михаила Пашнина, сделал ассист на победный гол Доуса, и еще на нем тоже заработали удаление. В сезоне у Алексея уже 2+2 и 10 хитов в четырех играх. Быть может, есть параллельный мир, в котором один из самых прогрессирующих защитников чемпионата все еще выступает на родине.
В субботу в Башкирии гостит «Амур» — единственная команда сезона, которая еще не выиграла ни матча. Это эталонный соперник для того, чтобы попробовать что-то новое. Поражение от «Автомобилиста» было как ледяной душ, однако из него можно извлечь полезные уроки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Начали выездную серию с ПОБЕДЫ над «Салаватом Юлаевым»! Едем дальше без поражений! . . . 🚨Шайбы забросили: 0:1 ⚡️ Доус (Обидин, Василевский) 0:2 ⚡️Секстон (Плэтт, Холланд) 🥅Ворота защищали: Юха Метсола и Якуб Коварж . . . + сразу 2 юбилейных события: 👉🏼250-й гол Найджела Доуса в КХЛ 👉🏼30 «сухарь» Якуба Коваржа в регулярных чемпионатах КХЛ #Молодчики
Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist)