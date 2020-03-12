Есть реванш. «Салават Юлаев» прошел «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина

Эффект дежавю накрыл со стартового вбрасывания: это опять Маннинен против Стася, опять белорус выигрывает шайбу назад и следует вброс в зону атаки. Точно так же, как в каждом из матчей серии.

Наставник «Авангарда» Боб Хартли оказался консервативен, за что в итоге и поплатился. Снова в воротах Игорь Бобков, который явно не в порядке. Снова минимум комбинаций, провалы в средней, малые скорости, редкие набросы.

«Салават Юлаев» явно заранее готовился к игре вторым номером и это было логично. Очевидно, что гостям нечего терять и они сразу попытаются задать высокий темп и навязать свой хоккей… Если еще помнят, какой он.

Зашли омичи в зону атаки? На первое время можно отдать периметр, а там блоками и выдергиванием из квадрата можно отнять шайбу. Если удастся — убежать в контратаку. Дмитрий Кугрышев, например, так и забил.

Опека 1 в 1, попытки остановить соперника в средней зоне. Без глубокого прессинга, без жестких «ловушек». Просто встретить силовым или попытаться выбить шайбу. Просто потом ее кинуть в сторону вратаря. Просто отдать назад на всякий случай.

Обратите внимание, насколько по сравнению с «регуляркой» выросло число попыток войти в зону соперника путем броска по воротам. В шестой игре с «Авангардом» уфимцы сделали так шесть раз. Для сравнения — 23 января в Казани (2:3Б) таких попыток вообще не было. Там старались переиграть. Здесь — лучше попроще.

Лидерской тройки это касается в меньшей степени. Я думаю, Линусу Умарку и Теему Хартикайнену не нужны тренеры. Эти двое знакомы со времен мезозоя и выработали отличное взаимопонимание. Они вдвоем похоронили надежды «Авангарда».

Фото: «Салават Юлаев»

Умарк побил личный рекорд по очкам за первый раунд — 1+11 против 2+7 в 2018-м. Харти «всего лишь» повторил снайперское свершение с 5 шайбами. Зато из них две победные. Ему еще никогда не удавалось забить два победных гола за один плей-офф.

Рубль резко упал и новые экономические реалии прочат печальное будущее для легионеров в КХЛ. К сожалению, лига отображает российскую действительность. Уровень мастерства и так просел (и упадет еще сильнее летом). Однако, Умарк не отбывает номер.

Шведский форвард — обладатель колючего характера и весьма неоднозначная персона. Его откровенно не любят даже некоторые болельщики «юлаевцев». Тем не менее, он очень любит побеждать и в свой, вероятно, последний сезон в «СЮ» старается выложиться.

Юха Метсола в плей-офф преобразился не в лучшую сторону, правда, немало шайб он пропустил из-за безалаберности обороны. В шестой игре, однако, юркий финский вратарь был на высоте. В самом начале встречи «ястребы» штурмуют «пятак» — он все читает. В третьем периоде в большинстве мучают ворота — прыгает, крутится, ловит.

На сей раз уфимцы сыграли в обороне более слаженно, чем обычно в этой серии. По четыре заблокированных броска у Владимира Жаркова, Артема Сергеева и Филипа Ларсена. В меньшинстве удавалось регулярно выбрасывать шайбу и меняться (поэтому у некоторых игроков спецбригады больше «типичных» для команды 21-23 смен). Отводили борьбу к бортам и углам, на подборе для вывода шайбы всегда был свой. В третьем периоде омичи нанесли всего 6 бросков в створ при игре 5 на 5.

Терпение во многом и определило успех. Зинэтулла Билялетдинов бы одобрил — надежно сыграй в защите и найдешь свои шансы в атаке. На этом фоне особенно примечательны последние минуты встречи. Формально у «Салавата» один бросок в створ. На самом деле, его не было — гол Эдуарду Гиматову засчитали по новому правилу о нарушении при пустых воротах.

Александр Кадейкин провел титаническую работу на точке вбрасывания. На данный момент он лучший центральный нападающий Кубка Гагарина с 75% выигранных единоборств. Во многом именно его действия позволили «зеленым» превзойти соперника по этому показателю.

Авангард СЮ Голы 19 22 ШБ 4 3 ШМ 1 2 Голы защитников 4 2 Броски 389 350 В створ 209 184 Мимо створа 180 166 Доля БВ 53.73% 52.57% %БВ 9.09% 11.96% %ОБ 88.04% 90.91% Блокшоты 92 88 Хиты 141 139 Вбрасывания 186 198 %ВВбр 48.44% 51.56% Штраф 30 58 Большинство 21 11 %PP 19.05% 27.27% Меньшинство 11 21 %PK 72.73% 80.95% Время в атаке 01:03:50 01:15:16 Время на гол 00:03:22 00:03:25 Время на БВ 00:00:18 00:00:25

Мог ли «Авангард» сравнять счет в серии? Прошлогодний — точно. Этот — нет. Эта команда не заслуживала победы. Нельзя постоянно терять перевес в счете, не уметь отыгрываться, наносить такие простые броски. У этой команды не было системы. Где-то Боб Хартли проиграл сам себе.

Безусловно, сказывается отсутствие прошлогодних лидеров: уехал в «Торонто» Илья Михеев, покинул лигу «разрушитель» Дэвид Деарнэ. Однако, компенсировать не вышло. Легионеры «СЮ» себя проявили, а легионеры Омска — нет.

Фото: «Авангард»

Луч света в раздавленной тоталитаризмом Хартли атаке — Сергей Шумаков. Дело не только в 7 (3+4) очках. Он постоянно был на острие атаки, много двигался и явно горел за результат. Плюс не боялся держать ответ перед прессой.

Но его мало. Не круто, когда второй крутейший нападающий — Андрей Стась. За разрушение, попытки сдержать звено Маннинена, за гол, за вбрасывания. Он был стабилен. Третью звезду трудно выбрать. Пусть будет Эмиль Гарипов. Второй вратарь так и не пропустил от «юлаевцев». Странно, что ему не доверяют.

Бесспорно, «ястребам» не хватало Роба Клинкхаммера. Они забросили несколько шайб после борьбы на пятаке. Будь канадец в деле — забили бы еще парочку и разбили бы несколько атак уфимцев. Однако, проблема омичей все равно не в персоналиях, хотя весь сезон в травмах провести тяжело.

Для победы нужна система. Нужны планы Б, четкое распределение ролей, самоотверженность, понимание партнера и вера в свои силы. У «Салавата», команды-настроения, этого оказалось больше. «Зеленые» играли то так, то эдак полгода, однако, у них есть здоровое спортивное упрямство (и бешеные Харти с Умарком).

По статистике игра почти равная. Тогда решает уважение к своим моментам, большинство, контратаки и психология. Последнее зря недооценивается. У «юлаевцев», при всей нестабильности, в нужный момент нередко включается концентрация. Поэтому «Салават» — первый в истории КХЛ клуб, который дважды с шестого места выбил третье.

СЮ Авангард Corsi for (CF) 40 76 CF, % 34,48% 65,52% Голы 5 на 5 2 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 24 PDO, % 106,36% 93,64% Броски мимо створа 17 41 БВ вообще 22 42 Доля БВ в общем числе бросков 56,41% 50,60% БВ за минуту в атаке 2,46 3,20 Блокшоты за минуту в защите 1,52 0,67 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 БВ сходу 5 на 5 3 6 БВ первой тройки 7 10 БВ защитников 7 12 Пробросы 5 на 5 4 3 ВВбр после пробросов 5 2 Вход 5 на 5 17 23 Брак при входе 5 на 5 15 21 Успешный вход, % 53,13% 52,27% Вброс 5 на 5 6 7 Брак при вбросе 5 на 5 12 21 Успешный вброс, % 33,33% 25,00% Использование входа 5 на 5, % 64,00% 61,11% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 29 37 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 66 96 Смены в атаке, % 43,94% 38,54% Вход 5 на 5 с БВ 10 12 Доля входа с БВ 31,25% 27,27% Вброс 5 на 5 с БВ 0 3 Доля вброса с БВ 0,00% 10,71% Смены 5 на 5 с БВ 10 17 Доля смен с БВ 10,53% 12,78%

В конечном счете, победа сложилась из мощи лидеров, подмоги им на контратаках, терпения, консерватизма Хартли, ненадежности Игоря Бобкова, непонятного состояния лидеров «Авангарда» и фактора игры в неравенстве. Уфимцы неплохо играли как вторым номером, так и с позиции силы. Впрочем, остается головная боль с дисциплиной и редко в серии Метсола получал помощь от защитников на «пятаке».

Фото: «Авангард»

Для самого Николая Цулыгина эта победа означает еще и шанс остаться на своем посту. Несколько недель назад мы писали, что клуб допускал его замену на тренера «Толпара» Михаила Васильева, получившего пост от спортдиректора Василия Чижова. При этом на словах и Чижов, и гендиректор Александр Курносов доверяли Цулыгину.

Насколько известно, публикация вызвала сильную реакцию в клубе. Хочется верить, что материал сумел ударить по инициативе Чижова. Я не поддерживаю Цулыгина и при нем «Салават» штормит плюс он тоже далеко не без важных связей. Но ставить своего знакомого главным — неправильно. И то, что так в России принято — тоже.

Нам многое неизвестно о кабинетных событиях. Главное, чтоб от этого не страдали болельщики — те, без кого большой спорт не имеет смысла. Зато нам точно известно, когда стартует второй раунд плей-офф, в котором «юлаевцы» сразятся с главным историческим соперником.

18 марта в Казани состоится первый матч серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев». В последний раз главное противостояние внутри КХЛ выходило на кубковый уровень в 2017-м году. Спустя три года «Зеленое дерби» вернулось в плей-офф и стартует в день смерти Сергея Наильевича Гимаева, важного для Уфы не только в качества ТВ-эксперта.