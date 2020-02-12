Уфимские финны оказались сильнее. «Салават» одержал аккуратную победу над «Адмиралом»

Больше места для маневра — плюс для «Салавата»

Памятуя о встречах во Владивостоке, тренерский штаб «Адмирала» справедливо рассчитывал на прессинг и постоянно оказываемое «юлаевцами» давление. Основная отличительная черта игры «моряков» на старте встречи и в отдельных отрезках третьего периода — быстрые короткие передачи. Даже назад, даже с неудобной руки.

Тем не менее, на стороне уфимской команды была лучшая физическая форма. Да, для флота Сергея Светлова это первый выход в море в рамках тура, однако, именно в первое время на дальневосточных коллективах и сказывается акклиматизация. Форчек у «СЮ» работал успешнее всего как раз в первые минут десять.

Скорость, быстрое (порой на грани с суетливым) пересечение средней зоны и весьма активное подключение к продвижению защитников вкупе с лучшим состоянием помогли команде в зеленых свитерах как минимизировать наступление «Адмирала», так и максимизировать свое.

Гостям, впрочем, надо отдать должное — в глубине своей зоны они не давали отдышаться никому, кроме связки Линуса Умарка и Теему Хартикайнена — именно их усилиями были организованы на 4-й и 14-й минутах длинные «позиционки». Но это было скорее исключение, чем правило. Из зоны прямым броском «Салават» 5 на 5 так и не забросил: Никита Сошников добивал, второй гол Харти был после выхода 2 в 1.

СЮ Адмирал Corsi for (CF) 63 64 CF, % 49,61% 50,39% Голы 5 на 5 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 27 21 PDO, % 107,41% 92,59% Броски мимо створа 26 29 БВ вообще 33 21 Доля БВ в общем числе бросков 55,93% 42,00% БВ за минуту в атаке 2,50 2,19 Блокшоты за минуту в защите 1,67 0,83 БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 БВ сходу 5 на 5 2 2 БВ первой тройки 13 3 БВ защитников 3 8 Пробросы 5 на 5 4 5 ВВбр после пробросов 3 5 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 34 39 Брак при входе 5 на 5 40 24 Успешный вход, % 45,95% 61,90% Вброс 5 на 5 3 5 Брак при вбросе 5 на 5 14 6 Успешный вброс, % 17,65% 45,45% Использование входа 5 на 5, % 81,32% 85,14% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 43 52 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 109 99 Смены в атаке, % 39,45% 52,53% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 18 15 Доля входа с БВ 24,32% 23,81% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 1 1 Доля вброса с БВ 5,88% 9,09% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 20 16 Доля смен с БВ 13,16% 10,60%

Не столь заметный факт — аномально малая бросковая активность защитников команды Николая Цулыгина. Справедливости ради, это больше следствие брака — Филип Ларсен, бывало, просто промахивался.

Из иностранцев, однако, наименее всего примечателен был Сакари Маннинен. Финский центральный нападающий не забрасывает уже 11 встреч и 4 матча не набирает очки. Лишь в 17 играх сезона он выигрывал более половины вбрасываний. В первой тройке, надо полагать, играет от безысходности: там пока не видят Александра Кадейкина, а остальные едва лучше. Но Маннинен это менеджерский просчет.

Дисциплина — следствие класса игроков

Единственное удаление хозяева получили лишь на исходе 57-й минуты и оно было довольно спорным (привет передаче «Судейская»). С учетом прошлого матча башкирская команда обходилась без фолов 94 минуты и 9 секунд — весьма сильный результат.

В каком-то смысле это показывает еще и разницу в общем уровне хоккеистов команд. Она выражается как в игровом мышлении, так и в техническом исполнении: катание, расположение корпуса, проведение и уход от силовых, точность и сила паса и броска и прочее. Обычно правила нарушают тогда, когда уже никак соперника не оставить.

Фото: «Салават Юлаев»

В матче с «Адмиралом» игрокам «Салавата» удалось выступить командой и лишний раз не создавать головную боль партнерам. И в данном случае мастерство воплотилось в не голах, а в аккуратности. Под конец регулярного чемпионата это успех, пусть и в матче с командой вне топ-8.

Фото: «Салават Юлаев»

Финны разобрались

Дубль Хартикайнена, сухарь Юхи Метсолы — понятно, кто две звезды матча. Если тренеры «Адмирала» явно не угадали с вратарем, переоценив возможности Юхо Олкинуоры после восстановления от травмы (он сыграл не так плохо, как в первом владивостокском матче с «СЮ», но не внушил уверенности), то в Уфе все просто — Метсола почти наверняка не подведет.

Метсола не просто сыграл «на ноль». Он сделал это в десятый раз в свитере уфимского клуба в рамках регулярных сезонов КХЛ и стал лучшим по этому показателю. Плюс вышел на первое место по «домашним» шатаутам (6) за «юлаевцев» в «регулярках» КХЛ. Что до «выездных сухарей», он делит лидерство с Александром Еременко (4). Следующий матч на ноль позволит ему повторить личный сезонный рекорд (7 в сезоне 16/17).

Харти оформил дубль во второй раз в сезоне (до этого 25 января досталось «Барысу»), однако, интереснее другое — он никогда не делал дубли в конце января и примерно в середине февраля. Обычно это было осенью, а не под конец регулярного чемпионата. Косвенный признак того, что Теему в порядке перед финишной прямой. Бонус для личных фанатов номера 70: он побил личный рекорд по шайбам за «регулярку» (21 против 20 в сезоне 17/18).