Уфимские финны оказались сильнее. «Салават» одержал аккуратную победу над «Адмиралом»
Метсола побил клубный рекорд по «сухарям» в матчах «регулярки» КХЛ, уровень игроков воплотился в дисциплине, Хартикайнен побил личный снайперский рекорд.
Больше места для маневра — плюс для «Салавата»
Памятуя о встречах во Владивостоке, тренерский штаб «Адмирала» справедливо рассчитывал на прессинг и постоянно оказываемое «юлаевцами» давление. Основная отличительная черта игры «моряков» на старте встречи и в отдельных отрезках третьего периода — быстрые короткие передачи. Даже назад, даже с неудобной руки.
Тем не менее, на стороне уфимской команды была лучшая физическая форма. Да, для флота Сергея Светлова это первый выход в море в рамках тура, однако, именно в первое время на дальневосточных коллективах и сказывается акклиматизация. Форчек у «СЮ» работал успешнее всего как раз в первые минут десять.
Скорость, быстрое (порой на грани с суетливым) пересечение средней зоны и весьма активное подключение к продвижению защитников вкупе с лучшим состоянием помогли команде в зеленых свитерах как минимизировать наступление «Адмирала», так и максимизировать свое.
Гостям, впрочем, надо отдать должное — в глубине своей зоны они не давали отдышаться никому, кроме связки Линуса Умарка и Теему Хартикайнена — именно их усилиями были организованы на 4-й и 14-й минутах длинные «позиционки». Но это было скорее исключение, чем правило. Из зоны прямым броском «Салават» 5 на 5 так и не забросил: Никита Сошников добивал, второй гол Харти был после выхода 2 в 1.
|СЮ
|Адмирал
|Corsi for (CF)
|63
|64
|CF, %
|49,61%
|50,39%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|27
|21
|PDO, %
|107,41%
|92,59%
|Броски мимо створа
|26
|29
|БВ вообще
|33
|21
|Доля БВ в общем числе бросков
|55,93%
|42,00%
|БВ за минуту в атаке
|2,50
|2,19
|Блокшоты за минуту в защите
|1,67
|0,83
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|БВ сходу 5 на 5
|2
|2
|БВ первой тройки
|13
|3
|БВ защитников
|3
|8
|Пробросы 5 на 5
|4
|5
|ВВбр после пробросов
|3
|5
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|34
|39
|Брак при входе 5 на 5
|40
|24
|Успешный вход, %
|45,95%
|61,90%
|Вброс 5 на 5
|3
|5
|Брак при вбросе 5 на 5
|14
|6
|Успешный вброс, %
|17,65%
|45,45%
|Использование входа 5 на 5, %
|81,32%
|85,14%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|43
|52
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|109
|99
|Смены в атаке, %
|39,45%
|52,53%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|18
|15
|Доля входа с БВ
|24,32%
|23,81%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|1
|1
|Доля вброса с БВ
|5,88%
|9,09%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|20
|16
|Доля смен с БВ
|13,16%
|10,60%
Не столь заметный факт — аномально малая бросковая активность защитников команды Николая Цулыгина. Справедливости ради, это больше следствие брака — Филип Ларсен, бывало, просто промахивался.
Из иностранцев, однако, наименее всего примечателен был Сакари Маннинен. Финский центральный нападающий не забрасывает уже 11 встреч и 4 матча не набирает очки. Лишь в 17 играх сезона он выигрывал более половины вбрасываний. В первой тройке, надо полагать, играет от безысходности: там пока не видят Александра Кадейкина, а остальные едва лучше. Но Маннинен это менеджерский просчет.
Дисциплина — следствие класса игроков
Единственное удаление хозяева получили лишь на исходе 57-й минуты и оно было довольно спорным (привет передаче «Судейская»). С учетом прошлого матча башкирская команда обходилась без фолов 94 минуты и 9 секунд — весьма сильный результат.
В каком-то смысле это показывает еще и разницу в общем уровне хоккеистов команд. Она выражается как в игровом мышлении, так и в техническом исполнении: катание, расположение корпуса, проведение и уход от силовых, точность и сила паса и броска и прочее. Обычно правила нарушают тогда, когда уже никак соперника не оставить.
В матче с «Адмиралом» игрокам «Салавата» удалось выступить командой и лишний раз не создавать головную боль партнерам. И в данном случае мастерство воплотилось в не голах, а в аккуратности. Под конец регулярного чемпионата это успех, пусть и в матче с командой вне топ-8.
Финны разобрались
Дубль Хартикайнена, сухарь Юхи Метсолы — понятно, кто две звезды матча. Если тренеры «Адмирала» явно не угадали с вратарем, переоценив возможности Юхо Олкинуоры после восстановления от травмы (он сыграл не так плохо, как в первом владивостокском матче с «СЮ», но не внушил уверенности), то в Уфе все просто — Метсола почти наверняка не подведет.
Метсола не просто сыграл «на ноль». Он сделал это в десятый раз в свитере уфимского клуба в рамках регулярных сезонов КХЛ и стал лучшим по этому показателю. Плюс вышел на первое место по «домашним» шатаутам (6) за «юлаевцев» в «регулярках» КХЛ. Что до «выездных сухарей», он делит лидерство с Александром Еременко (4). Следующий матч на ноль позволит ему повторить личный сезонный рекорд (7 в сезоне 16/17).
Харти оформил дубль во второй раз в сезоне (до этого 25 января досталось «Барысу»), однако, интереснее другое — он никогда не делал дубли в конце января и примерно в середине февраля. Обычно это было осенью, а не под конец регулярного чемпионата. Косвенный признак того, что Теему в порядке перед финишной прямой. Бонус для личных фанатов номера 70: он побил личный рекорд по шайбам за «регулярку» (21 против 20 в сезоне 17/18).
Следующий матч: 13 февраля, 19:00. «СЮ» — «Спартак». Прямые трансляции КХЛ ТВ HD, БСТ