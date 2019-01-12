Слишком нервная победа: "Салават" победил "Сочи", упустив гандикап 3:0

В конце прошлого материала мы задались вопросом - в какую сторону пойдет "Салават Юлаев" после трех викторий в домашней серии? Был выигран и четвертый матч, однако, он не стал ответом. Слишком на тоненького, слишком спорно. Вести 3:0 и 4:2 и выиграть 5:4 в овертайме - это провал. Необоснованно и бездумно насаженная КХЛ двухочковая система сыграла на руку обеим командам. "Леопарды" получили балл за ничью, который очень пригодится им в цементировании своего места в топ-8. "Салават" не получил, но и не потерял. Тем не менее, нет ничего хорошего в том, что "юлаевцы" - те, на ком легко нажиться в плане набора очков. Потеряли 2:0 у Риги, потеряли 3:0 у "Сочи". Слишком большая роскошь.

Ответим на ключевые вопросы, которые могут быть заданы после подобного матча.

Как так вышло?

"Большинство у нас работает" - сказал прошлым утром в интервью вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин. Не соврал, большинство работает. "Размочить" ворота Ивана Федотова удалось на отложенном штрафе, даже не в рамках "каноничного" большинства. Этот (3:1, Йокипакка) и четвертый (4:4, Коллинз) голы были весьма видимыми и читаемыми. Федотов не справился с этой угрозой.

"Салават" явно начал уставать примерно во второй половине матча. В первой и сами "леопарды" ничего не могли создать в нападении (три броска в створ за стартовый сегмент встречи), да и "зелено-бело-синие" вполне успешно справлялись в защите. В этот самый момент и пошли удаления. Гости использовали отложенный штраф (3:1), а позднее реализовали удаление Хартикайнена (4:3, О'Делл). График бросковой активности подтверждает спад в атакующих действиях уфимцев.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ОТ БВ СЮ 1 6 8 11 13 18 21 22 23 23 25 27 31 БВ Сочи 1 3 3 3 5 6 10 12 18 20 28 30 31 Разница БВ 0 3 5 8 8 12 11 10 5 3 -3 -3 0 БВ СЮ за отрезок 1 5 2 3 2 5 3 1 1 0 2 2 4 БВ Сочи за отрезок 1 2 0 0 2 1 4 2 6 2 8 2 1 Разница БВ за отрезок 0 3 2 3 0 4 -1 -1 -5 -2 -6 0 3 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 1 1 Голы Сочи за отрезок 1 1 2 %БВ СЮ за отрезок 100,00% 50,00% 33,33% 50,00% 25,00% %БВ Сочи за отрезок 50,00% 16,67% 25,00%

График доступен в Твиттере.

Если предельно кратко и просто: "Сочи" получил тренерское указание прибавить в активности и за счет этого заработал перевес в скорости и перемещении шайбы. Безупречно ответить подопечные Николая Цулыгина не сумели, случились нарушения правил. Южане вцепились за шансы и реализовали их. Фактически, во второй половине матча они и контролировали игру. Кроме того, слабо сыграл Иван Федотов.

Мы не коснулись второго гола (3:2, Калетник), ибо он иллюстрирует другую причину. Он стал хорошим образцом ценности игры на вбрасываниях. Гол был забит после того, как Петр Хохряков проиграл вбрасывание тому же Владиславу Калетнику. Игроки гостей быстро выбрали позиции и не затянули с броском. Хохряков проводит относительно результативный сезон, он может подправить шайбу на пятаке или успеть на добивании (столь нужные команде "мусорные голы" появились), но он слабый центр. Цена этому - измененный счет на табло.

Детализируем ситуацию на точке вбрасывания. С 35 по 50 минуты было 10 вбрасываний в зоне защиты, уфимцы справились лишь с тремя. Две из четырех шайбы "Сочи" оформил как раз в этот отрезок.

СЮ Сочи %СЮ Зона атаки 7 3 70,00% Средняя зона 4 19 17,39% Зона защиты 10 13 43,48% 5 на 5 16 25 39,02% В целом 21 35 37,50%

Гистограмма доступна в Твиттере.

Бурмистров (4/12) и Кемппайнен (9/22) прервали свои шести- и пятиматчевые серии с 50+% выигранных вбрасываний. Первые два центра. https://t.co/qrwoBgZeb2 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 11 January 2019

Еще одна история - отмененный гол Александра Кадейкина. Тренерский штаб южан во главе с Сергеем Зубовым запросил видеопросмотр на предмет оффсайда и не прогадал. Это редкое событие. Конечно, и это помогло "Сочи" перевести матч в овертайм. Без челленджа гол бы засчитали.

Почему было так трудно?

Физика, конечно, сыграла свою роль. Безусловно, два матча за два дня это не нонсенс, есть такое и в НХЛ, было и ранее в КХЛ. В этом нет ничего хорошего, однако, нет и плохого, если такие игры встречаются в расписании редко. "Салават" устал, начал хуже двигаться и это очень неудачно для "юлаевцев" пришлось на то время, когда тактика "Сочи" поменялась.

"Салавату" нужен был реактивный старт. Это получилось. Хохряков отлично подставил клюшку под бросок Бурдасова от борта, Арзамасцев реализовал большинство. Далее явно хотелось по возможности улучшить перевес, но не перегореть. Тоже получилось, Вячеслав Солодухин добил шайбу в пустой угол после виража Александра Кадейкина. Но накапливалась усталость и накапливались ошибки. Игра должна была стать более равной, счет вполне мог бы быть 4:4, только в другом порядке могли бы забиваться голы.

Фото: "Салават Юлаев"

Длинной скамейки нет, освежить состав было тяжело. Однако - и об этом уже надоедает писать - был Павел Шэн. При вполне комфортном счете 4:2, например, он мог бы получить хотя бы 5-6 смен, он бы добавил скорости. Но Цулыгин вообще не выпустил его на лед. Это уже просто аномально. Перед матчем его поздравляют с бронзой МЧМ (на второй матч после возвращения), дарят цветы. Да зачем ему эти цветы? Дайте сыграть. Мы даже толком не можем увидеть, на что он способен в КХЛ.

В 13-й раз в сезоне Павел Шэн не выходил на лед, будучи заявленным на матч.

В 7 сыгранных матчах провел на льду менее минуты. В 6 - 1-3 минуты. В 3 - больше. Рекорд прежний: 9:28 в Ярославле (6 сентября).

Ну типа в Ярославле молодежь всегда много играет. — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 11 January 2019

К разговору о Федотове и заодно о вбрасываниях. Вратарь потерял уверенность после второго гола. Он неплохо двигался, однако, потом пропустил еще один "свой" гол, но хуже другое - "Сочи" воспользовались его нервозностью, чтобы заработать вбрасывания в чужой зоне. Они наносили дальние броски, даже особенно не углубляясь в зону атаки. Что делал Иван? Совершив сэйв, он прижимал шайбу ко льду, следовал свисток. Зачем? Никого из соперников вокруг не было! Отдай защитнику, пауза ни к чему. В общем, киперу есть о чем спросить у себя.

Бурдасов действительно лучший игрок?

Круто, что Бурдасов набрал три очка, в третьем матче кряду забросив победную шайбу. В раздевалке ему торжественно передали лисью шапку, однако, у него -2. Окей, к нему нет вопросов при первой шайбе, контролировал соперника. Но второй гол? Антон же видел, что Хохряков сначала проиграл вбрасывание, а потом, после неудачного броска соперника, не смог качественно подобрать шайбу. Бурдасов опрометчиво выкатился уже даже за синюю линию, хотя его отделяло всего пара метров от Юрия Александрова, который и сделал ассист Калетнику на гол. По сходным причинам не хочется выделять Хохрякова.

Красивый победный гол в девятку, бесспорно. И все же, давайте не забывать про Умарка. Это он своими хитроумными финтами вынудил гостей сфолить в овертайме, это он во время розыгрыша на ложном замахе вывел защитника соперника из равновесия, а потом снабдил Бурдасова пасом.

А гол Арзамасцева? Тот же расклад. Ложный замах, защитник теряется, перед Захаром коридор для броска в тот момент, когда Йоонас Кемппайнен мешает Константину Барулину перед воротами.

На мой взгляд, Линус Умарк был лучшим в матче. Он не получил минусов, на нем сфолили, его передачи были как на блюдечке с голубой каемочкой, у него был даже блокшот. Это тот случай, когда признанный лидер действительно сыграл как лидер.

Фото: "Салават Юлаев"

Так как в итоге сыграл "Салават"?

Скорее хорошо, чем плохо, но совсем ненамного. При прочих равных с точки зрения командных действий и тактики (уфимцы сыграли вторую половину так же пассивно, как "леопарды" - первую), победили те, у кого лучше исполнители. Статистика не говорит об особом перевесе "юлаевцев". Надо, однако, отметить самоотверженность в блокировании бросков.

СЮ Сочи Разница Corsi 54 60 -6 Corsi for, % 47,37% 52,63% -5,26% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 21 24 -3 Точность 5 на 5, % 9,52% 8,33% 1,19% PDO, % 101,19% 98,81% 2,38% Броски в створ за минуту в атаке 2,135 2,555 -0,419 Блокшоты за минуту в защите 1,401 0,620 0,781

В 17-й раз в РЧ КХЛ Солодухин сделал 3 блокшота за игру. Рекорд 5 в игре ЦСКА - Витязь сезона 14/15 (кстати, в той игре был капитаном Витязя).



С момента подсчета лигой блокированных бросков. https://t.co/pISgFthrc2 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 11 January 2019

Такие нервные победы - палка о двух концах. Можно назвать их закалкой, вот только сколько таких игр уже было в сезоне? Не помогло. Приключения приводили скорее к тому, что соперник получал дополнительные очки. Я настаиваю, что это минус команде, даже при двухочковой системе. Все равно потрачены лишние силы.

Порой слышу от хоккеистов "надо забыть этот матч, главное, что выиграли, двигаемся дальше". Не согласен. Как забыть то, что вы два дня подряд теряете 2:0 и 3:0? То, что без большинства выиграть не получается? Я согласился бы с тем, что "СЮ" на подъеме, не будь овертаймов в этих двух играх домашней серии и если бы и эти матчи были выиграны на вбрасываниях.

Может, однажды "Салават" Цулыгина и будет действительно уверен и хорош, но точно не сегодня. Выездная серия против "Сибири", "Авангарда" и "Барыса" перед паузой на Неделю Звезд станет хорошим маркером силы команды на данный момент.