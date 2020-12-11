Проект особого значения: чем важна новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

Важность проекта для Волгоградской области очень высока. Необходимость в новой дороге власти осознавали ещё в 1990-е годы. Новая четырёхполосная трасса станет транзитным путём, соединяющим первый и второй пусковые комплексы моста через Волгу — и частью транспортного коридора федерального значения, открывающего новые перспективы для экономического сотрудничества России со странами Ближнего Востока, Средней Азии и даже с Китаем. Кроме того, её появление значительно снизит нагрузку на дорогу «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», где сейчас каждый день проезжают порядка 30 тысяч автомобилей. Это в пять раз выше положенной нормы — отсюда быстрое разрушение дорожного покрытия, высокая аварийность, повышенное содержание выхлопных газов в воздухе, жалобы местного населения. Жители Среднеахтубинского района не зря направляли обращения в областной комитет транспорта, прося принять меры для возведения новой полноценной трассы и снизить повышенную нагрузку на дороги местного значения.