Проект особого значения: чем важна новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

Масштабный проект по строительству новой четырёхполосной трассы через Волго-Ахтубинскую пойму реализуется в Волгоградской области. Выполнять его подрядчик начал в ноябре. «НовостиВолгограда.ру» рассказывает, почему этот проект важен для региона.

Четырёхполосная дорога в Среднеахтубинском районе строится в рамках реализации проекта по возведению третьего пускового комплекса моста через Волгу. Общая протяжённость мостового перехода — более тридцати километров, поэтому все работы разбиты на четыре этапа. Первые две очереди моста уже возведены, а третье его «звено» соединит их между собой. Кроме того, трасса создаст дополнительный путь сообщения между Волгоградом и Волжским. Новая трасса пройдёт через Волго-Ахтубинскую пойму в обход хутора Бурковский и села Маслово. Проект также предполагает возведение двух мостов через ерики Волго-Ахтубинской поймы. Госконтракт на строительство новой четырёхполосной трассы был подписан в конце октября. Его исполняет АО «Группа компаний “ЕКС”», стоимость работ составит более 5,6 млрд рублей. В 2020 году на оплату услуг подрядчика выделено свыше 115,1 млн рублей из федерального бюджета — в дальнейшем строительство будет финансироваться как из государственной, так и из областной казны. Photo: Антон Засимов novostivolgograda.ru Важность проекта для Волгоградской области очень высока. Необходимость в новой дороге власти осознавали ещё в 1990-е годы. Новая четырёхполосная трасса станет транзитным путём, соединяющим первый и второй пусковые комплексы моста через Волгу — и частью транспортного коридора федерального значения, открывающего новые перспективы для экономического сотрудничества России со странами Ближнего Востока, Средней Азии и даже с Китаем. Кроме того, её появление значительно снизит нагрузку на дорогу «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», где сейчас каждый день проезжают порядка 30 тысяч автомобилей. Это в пять раз выше положенной нормы — отсюда быстрое разрушение дорожного покрытия, высокая аварийность, повышенное содержание выхлопных газов в воздухе, жалобы местного населения. Жители Среднеахтубинского района не зря направляли обращения в областной комитет транспорта, прося принять меры для возведения новой полноценной трассы и снизить повышенную нагрузку на дороги местного значения. Разработка проекта по строительству дороги стала хорошим примером взаимодействия между властями Волгоградской области, надзорными ведомствами, общественностью и экологами. Трасса неизбежно пройдёт через Волго-Ахтубинскую пойму, чья уникальная экосистема нуждается в сохранении. Чтобы выбрать оптимальный вариант расположения дороги, не нарушающий природного баланса, потребовалось рассмотреть четыре возможных проекта. Три из них в итоге были отвергнуты: они предусматривали либо вырубку значительного количества деревьев в природоохранной зоне, либо требовали сноса жилых домов, либо затрагивали водоёмы поймы. В итоге был разработан окончательный проект, в котором негативное влияние на экосистему сведено к минимуму. Трасса свяжет два уже построенных пусковых комплекса моста через Волгу Photo: пресс-служба администрации Волгоградской области — От местных жителей во время обсуждений звучал резонный вопрос о том, чтобы отремонтировать и расширить существующую трассу. Мы также рассматривали этот вариант. Однако во всех случаях всё равно затрагивалась часть Волго-Ахтубинской поймы. Любой из рассматриваемых тогда вариантов заходил в пойму, однако уже тогда было ясно, что нынешний вариант — самый приемлемый, — говорит Игорь Шкопинский, вице-президент Союза проектировщиков России и главный инженер проектов ООО «ПИИ Волгагражданпроект». Благодаря конструктивной позиции региональных властей из всех доступных вариантов был выбран тот, который минимально затронет экосистему Волго-Ахтубинской поймы. Трасса пройдёт в обход населённых пунктов и без возможности съезда в лесной массив. Кроме того, проект предусматривает вырубку значительно меньшего количества деревьев, чем планировалось прежде. В администрации региона пояснили, что в зоне строительства дороги находится не более 0,2% от общего числа деревьев в границах природного парка — и в 95% случаев это старые растения, имеющие различные дефекты. Чтобы компенсировать незначительный экологический ущерб, связанный со строительством, одновременно с возведением дороги будет вестись дополнительное озеленение поймы. Эксперты: вопрос о создании моста через Волго-Ахтубинскую пойму решён оптимально — Проектной документацией на строительство третьего пускового комплекса предусмотрена высадка около 200 тысяч деревьев и кустарников. Почву начнут готовить уже в 2021 году. Кроме того, предусмотрены установка акустических экранов, строительство локальных очистных сооружений, — указали в администрации Волгоградской области. Планируется, что возведение новой дороги завершится к 1 сентября 2023 года. Гарантия на верхний слой покрытия составит шесть лет, на мостовые конструкции – десять лет. Подрядчику, среди прочего, предстоит обустроить на объекте ливневую канализацию, акустические экраны, систему видеонаблюдения, нанести разметку и выполнить другие сопутствующие работы. После завершения строительства Волгоградская область получит новую современную трассу, появление которой улучшит как экономику региона, так и качество жизни в Среднеахтубинском районе. При разработке проекта учитывались несколько вариантов. Под все требования подошёл лишь один Photo: пресс-служба администрации Волгоградской области Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Дороги 21-го века»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter