На металлолом. "Салават Юлаев" победил "Трактор"

В хоккее редко два подряд матча играются в сходной манере. После удивительной встречи с "Авангардом" стоило ожидать, что "юлаевцы" захотят обыграть "Трактор" малой кровью, ведь на носу пламенный выезд в Екатеринбург, Казань и Магнитогорск.

Все знают, в каком плачевном состоянии сейчас подопечные Германа Титова. "Черно-белые" играют очень скучно, примитивно и неэффективно. Все это - вина в том числе и главного тренера. Состав "Трактора" как минимум не слабее, чем у команды, которая весной играла в финале Востока, попутно вытолкнув из ралли плей-офф как раз уфимцев.

Такой хоккей смотреть невозможно. Раз за разом хоккеист в бело-черном без какой-либо мысли вбрасывает шайбу в зону, особо даже не рассчитывая на партнера - подоспеет ли тот к шайбе? Игры в обороне у уральцев нет вообще - они банально пятятся назад от соперника, рассчитывая оттеснить его к углам или бортам. Сомнительная затея - можно подумать, Линус Умарк ни разу в жизни не делал голевых передач оттуда. Титов должен был насмотреться этого хотя бы в плей-офф. Силовой игры у "Трактора" нет, про прессинг и форчекинг можно даже не говорить, передачи все короткие, весь отбор через клюшку. Хоккеисты сами мучаются, а не играют. Команда-зомби.

Фото: ХК "Трактор"

Герман Титов разрушил все, что непосильным трудом построил Анвар Гатиятуллин в прошлом сезоне. Весенний успех Челябинска - во многом заслуга этого специалиста. С ним челябинцы показывали высокую точность паса, не стеснялись делать диагональные передачи, демонстрировали качественный подбор и были готовы играть на высокой скорости весь матч. И ведь у них не было своего Умарка или Хартикайнена.

Сейчас мы видим у команды с такой сильной школой и достойной историей убогую пародию на хоккей, это что-то вроде черно-белой ксерокопии полотна "Три медведя" великого русского живописца Ивана Шишкина. Хоккей - это шоу, оно должно радовать зрителя. Будь я челябинским болельщиком, я был бы просто оскорблен. Титову лучше уйти самостоятельно, так он хотя бы сохранит честь и уважение. Сейчас его работа - элементарное зарабатывание легких денег, а после него хоть потоп.

Фото: ХК "Салават Юлаев"

За всю игру у "Трактора" было лишь три более или менее приличных позиционных атаки, из которых две пришлись на финальные три минуты матча. Как вообще челябинцам пришла в голову идею задавить Юху Метсолу градом бросков, взять его, действующего рекордсмена КХЛ, количеством, а не качеством? Если бы тренерский штаб понимал, что делать, они хотя бы наставили своих подопечных на борьбу под воротами. А еще ведь Юха почти не допускает отскоков. За весь матч было два символических шанса на добивании у Виталия Кравцова и Александра Бергстрема, но первый даже не попал по шайбе.

Метсола - 17-ый шатаут в КХЛ, второй за СЮ (29/29).



В этих играх он в совокупности парировал 479 бросков, около 28-29 на матч.

Его команды выиграли 38-0.

8 игр дома. 7 против Запада.

1 раз ОТ, 2 - буллиты.

Дважды страдали Трактор, Минск, Сочи и Кузня. — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 11 October 2018

У "Салавата" далеко не железобетонная оборона, там играют не Виктор Хедман и Дрю Даути. Захар Арзамасцев никак не вернет былую игру после травмы. Во второй половине первого периода он проиграл у правого борта борьбу Марселю Шолохову, тому удался бросок в упор. Кстати, Павел Коледов тоже этому никак не препятствовал. Как насчет Григория Панина? +2 за игру это здорово, однако, капитан снова удалился. Матч со "Слованом" остается у 11-го номера единственным чистым.

Или рассмотрим действия в атаке от кого-то, кроме Филипа Ларсена и Артема Сергеева, которые сегодня явно наслаждались игрой. В начале второго периода у Анатолия Елизарова перед собой было обширное пустое пространство, а он вкатывается в атаку на прямых ногах и не бросает. Так смог бы даже хоккеист-любитель.

Не допустил грубых ошибок как защитник, но поступил неспортивно и некрасиво Алексей Семенов. Посмотрите на удаление Виталия Кравцова - Семенов же симулировал. Кравцов попал ему клюшкой по плечу, крюк шайбы не задел даже визора, а Семенов хватается за челюсть.

Семенов симулировал. Кравцов ударил его клюшкой по плечу, тот схватился за лицо. pic.twitter.com/3fHyZ22H31 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 11 October 2018

Конечно, Кравцов и сам сегодня не герой. Удалился и без этого, не сумел остановить перед голом Тему Хартикайнена, ничего не создал в атаке, не попал по шайбе перед пустым правым углом ворот. Иронично, что весной подобным образом Владимир Ткачев сам допустил Виталия к воротам уфимцев. Спустя полгода на этой же арене Ткачев уже дерется.

Вова не слышит, он занят. pic.twitter.com/vj7ZE9mk8x — КХЛ (@khl) 11 October 2018

Строго говоря, количеством бросков "Трактор" тоже не впечатлил. Перебрасывать уфимцев гости начали лишь в последние десять минут встречи.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 3 5 9 11 12 13 16 18 20 22 23 23 БВ ТРК 0 4 6 7 11 12 16 19 19 22 26 29 Разница БВ 3 1 3 4 1 1 0 -1 1 0 -3 -6 БВ СЮ за отрезок 3 2 4 2 1 1 3 2 2 2 1 0 БВ ТРК за отрезок 0 4 2 1 4 1 4 3 0 3 4 3 Разница БВ за отрезок 3 -2 2 1 -3 0 -1 -1 2 -1 -3 -3 Голы СЮ за отрезок 1 1 1 1 1 Голы ТРК за отрезок %БВ СЮ за отрезок 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 100,00% %БВ ТРК за отрезок

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov/

График доступен по ссылке.

В основном из бросков складываются и следующие продвинутые метрики, уже знакомые читателю.

СЮ Трактор Разница Corsi 49 70 -21 Corsi for, % 41,18% 58,82% -17,65% Голы 5 на 5 5 0 5 Броски в створ 5 на 5 17 29 -12 Точность 5 на 5, % 29,41% 0,00% 29,41% PDO, % 129,41% 70,59% 58,82% Броски в створ за минуту в атаке 1,729 2,848 -1,118

Коротко напомним, что Corsi есть нанесенные (в том числе и мимо створа) и заблокированные броски при положении 5 на 5. В НХЛ этот часто используется как показатель владения шайбой за неимением автоматизированного подсчета. На сей раз, впрочем, он больше показывают большую и бестолковую активность уральцев.

PDO складывается из процента точности и отраженных бросков 5 на 5. Как правило, значение свыше 100% подтверждает статус победителя.

Даже после выигранных вбрасываний челябинцы не очень понимали, как быть с шайбой. Чаще они просто вбрасывали ее по борту. А ведь при этом две зоны из трех остались именно за "Трактором". Надо пользоваться такой роскошью.

СЮ Трактор %СЮ Зона атаки 9 11 45,00% Средняя зона 12 6 66,67% Зона защиты 9 10 47,37% 5 на 5 26 23 53,06% В целом 30 27 52,63%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov/

Гистограмма доступна по ссылке.

Пусть и челябинская игра соперников завершилась с идентичным счетом, по содержанию это были разные матчи. "Зелено-бело-синие" могли побеждать даже крупнее, если бы решили свои задачи. В последнее время ощутимо ухудшилась игра Антона Бурдасова. Пару недель назад форвард заявлял, что думает об НХЛ, его снайперскими достижениями восхищалась федеральная пресса.

- 3, 1 гол, 14 бросков - вот Бурдасов в последние шесть матчей. В последних трех встречах он ушел с площадки без очков. По воротам "Авангарда" он не бросил вообще. Увы, в КХЛ нет такого детального фиксирования всех статистически важных событий матча, как в НХЛ, но согласно грубой оценке, Антон не угрожал чужим воротам около полутора игр - в первый и единственный раз сегодня он бросил на отметке 29:39.

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Еще раз - дальше "Автомобилист", "Ак Барс" и "Магнитка". Еще дальше - более половины сезона и плей-офф. Бурдасов нужен "Салавату", вечно побеждать усилиями четвертого и иногда первого звена нельзя. При этом не сказать ведь, что Антону прямо-таки мешают бросать. Партнеры делают передачи, соперники не так уж много и блокируют бросков, большинство и место во второй - иногда даже в первой - спецбригаде есть. Похоже, причина чисто психологическая.

Вновь восхищает четвертое звено. Обычно я отдаю должное Александру Кадейкину и Вячеславу Солодухину и сегодня они тоже молодцы. Однако, вся команда решила выделить Владимира Жаркова - его даже признали лучшим игроком матча как автора дубля.

Это довольно забавно, потому что Жарков сделал дубль, не бросив по воротам. В первом случае он последним коснулся шайбы перед тем, как она залетела в ворота гостей от конька защитника Никиты Никитина (кстати, это ассистент капитана и он сыграл в НХЛ 259 матчей - продолжил позавчерашнее дело Алексея Емелина, так сказать). Во втором случае он закрывал обзор вратарю и в него угодил бросок Артема Сергеева.

Это своеобразное продолжение истории, начатой в ноябре 2016-го. В игре с "Нефтехимиком" (4:1) Тему Хартикайнен оформил, по его словам, "один из самых некрасивых хет-триков в истории хоккея" - второй гол был, по сути, броском наудачу, третий случился после автогола.

После игры с "Авангардом" я критиковал первую тройку уфимцев. Сегодня они заняли привычную высоту - три гола из пяти это их заслуга. Особенно выделим центрального нападающего Йоонаса Кемппайнена. Впервые в своей карьере в лиге он набрал три очка за матч, лишь в третий раз у него +3 и в десятый - не менее 75% выигранных вбрасываний.

Скоро будет месяц, как Андрей Кареев не играет в хоккей. После матча с "Нефтехимиком" 16 сентября Николай Цулыгин посадил вратаря в запас и никак это не объяснил, ограничившись на пресс-конференции неинформативным заявлением, что его время придет. Но пока он ждет этого времени вхолостую, кипер рискует потерять форму.

Тренировки не заменят игры, а Карееву не дают даже матча в ВХЛ. Ему могли бы дать сыграть со слабыми соперниками вроде того же "Трактора", "Сибири", минского "Динамо" - в чем проблема? Да и ранее, вообще-то, Кареев играл во многом из-за травмы Метсолы. Если Андрея продолжат "морозить", на него могут обратить внимание другие клубы. Команда побеждает, но сам Кареев хочет играть, а не мерзнуть на скамейке. Такими темпами клуб рискует потерять второго вратаря.

Тем временем, большой Октябрь, месяц насыщенный топ-матчами, подходит к своему пику:

14 октября 17:00 "Автомобилист" - "Салават Юлаев"

16 октября 19:00 "Металлург" - "Салават Юлаев"

18 октября 21:30 "Ак Барс" - "Салават Юлаев"

Указано уфимское время. Все игры будут показаны на БСТ и КХЛ ТВ, возможны изменения.

Ключевой вопрос до матчей - готов ли к ним "Салават" и чего ждать. Скорее готов, чем не готов, потому что так или иначе "Авангард" победили - "отскочить" (а мы писали, что это не совсем "отскок") тоже надо уметь. С другой стороны, уверенность есть лишь во вратаре и четвертом звене. Все остальные могут погаснуть. Команда не имеет стабильности и надежности. Это может ее погубить или наоборот спасти.

Фото: ХК "Салават Юлаев"